DHA YURT BÜLTENİ-4

1)GEÇEN HAFTA SU TAŞKINI, BU HAFTA GÜNEŞLİ HAVADA DENİZ KEYFİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde olumsuz hava koşullarının ardından gelen sıcak hava tatilcilere yaradı. Yerli ve yabancı tatilciler denizde hem yüzdü hem de güneşli havanın keyfini çıkardı. 16 Aralık'ta etkili olan sağanakta Türkiye'deki günlük yağış rekorunun kırıldığı Kemer'de, son günlerde güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 19 derece hissedildiği, deniz suyu sıcaklığının ise yaklaşık 15 derece olduğu Kemer'de yerli ve yabancı turistler denizin ve sıcak havanın keyfini çıkardı. Bir hafta arayla yaşanan hava değişimi turistleri de şaşırttı.Denizin keyfini çıkartanlardan, 3 yıl önce Moskova'dan eşi ile birlikte Kemer'e taşınan Erdem Güngör (34), "Daha önce bir sağanak oldu. Fakat bugün gördüğünüz gibi hava güneşli, en kötü şartlarda 20 derece. Su sıcaklığı da 15 derece rahat var. Kemer cennetten bir parça. Eşim Moskovalı, orada şu anda hava sıcaklığı eksi 17 ile 18 derece. Burada yaşamayı seviyoruz o nedenle buraya geldik. Dünyanın birçok yerinde bulundum, ama Kemer apayrı bir güzelliğe sahip. 2 mevsimi bir arada yaşayabiliyoruz. Denize girip buradan 1.5 saatlik uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne gidiyoruz. Orada da kayağımızı yapabiliyoruz" dedi.

Kızıyla birlikte geçen hafta Rusya'nın Kazan bölgesinden Kemer'e gelen Liliya Salinskaya, 3'üncü kez Türkiye'de tatil yaptığını ve en çok sonbahar ve kış aylarında buraya geldiğini söyledi. Salinskaya, "17 Aralık'ta geldik. Burada yağmur vardı. Şimdi çok güzel. Biz gelirken şehrimizde hava sıcaklığı eksi 13 dereceydi. Şimdi ise sanırım daha fazla soğuk olacak. Sanırım eksi 20 olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- 16 Aralık günü Kemer'deki sağanaktan detay

- Denizden detay

- Sahildeki baba ve çocukları detay

- Denizde yüzen Erdem Güngör

- Sahilden detay

- Erdem Güngör röportaj

- Liliya Salinskaya'nın kızının denizde yüzmesi detay

- Kum ve deniz detayı

- Liliya Salinskaya'nın kızının denizde yüzmesi detay

- Liliya Salinskaya röportaj

- Sahilde yürüyen çift detayı

297 MB /// 02.39"

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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2)2 MİLYON LİRALIK MİRASI TÜKETİP HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANAN GENÇ, YENİDEN CEZAEVİNDE

ADANA'da babasından miras kalan 2 milyon lirayı bir yılda tükettikten sonra, atık toplayıcılığı yaparken akü hırsızlığından tutuklanan, bir süre sonra da cezaevinden tahliye olan Ziya Gökhan Atalan (21), hırsızlık suçlarından yargılandığı davalarda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gözaltına alınan Atalan, tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 15 Eylül günü, Vedat Dolakay Hal Kompleksi'ndeki kamyonetlerden 5 akü çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelinin hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Ziya Gökhan Atalan olduğunu saptadı. Aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Atalan, yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan Atalan, 2007 yılında ölen babası Ziya Atalan'ın arsalarının 2017 yılında yapılan satışından kendisine 2 milyon lira miras kaldığını ifade etti. Paranın bir bölümünü başka kişilere kaptırdığını, bir bölümüyle de uyuşturucu aldığını söyleyen Atalan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bir süre cezaevinden kalan Ziya Gökhan Atalan, 'şartlı tahliye' ile serbest bırakıldı.

Ziya Gökhan Atalan, hırsızlık suçlamasıyla yargılandığı davalardan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Atalan, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ziya Gökhan Atalan, adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Ziya Gökhan Atalay, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Kurumu'na girişi

- Zanlıların Adli Tıp Kurumu'ndan çıkışı

- Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri

SÜRE: 02'03" BOYUT: 228 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

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3)OTOMOBİL KANALA UÇTU, SÜRÜCÜ YARALANDI

BURSA- Yalova karayolunun Karsak kavşağı yakınlarında, Emrah Akın (46) yönetimindeki 16 AAB 548 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kanala uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Emrah Akın yaralandı.

Kaza, Bursa- Yalova karayolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Emrah Akın yönetimindeki 16 AAB 548 otomobil, Yalova’dan Bursa yönüne gelirken, Karsak kavşağını geçtikten sonra bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenerek su kanalına uçtu. Kaza sonrası otomobil içinden çıkamayan sürücüsünün yardımına vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü otomobilden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralı sürücü Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Sürücünün kurtarılması

Haber/Kamera:Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),()

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4)BİTLİS'TE TORBACI OPERASYONU

BİTLİS'te Aşayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği ortak torbacı operasyonunda peçete poşeti içerisinde satışa hazır vaziyette 41 beste halinde daralı ağırlığı 12,40 gram eroin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticaretinin önüne geçebilmek ve metruk binaları kontrol etmek amacıyla Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Özel ekibin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Muştakbaba Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada torbacı olarak tabir edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada peçete poşeti içerisinde satışa hazır vaziyette 41 beste halinde daralı ağırlığı 12,40 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının adliyeye çıkarılması

BİTLİS/

