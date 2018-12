DHA YURT BÜLTENİ -4

YURT BÜLTENİ -4

HEYELANDAN BİR BÖLÜMÜ YOK OLAN MAHALLE SAVAŞ ALANINI ANDIRIYOR

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 2015 yılında meydana gelen heyelanda çöken ve hasar gören binalar aynı şekilde duruyor. Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Yavuz Konum "En azından yıkık dökük binalar temizlenmeli. Burada bir çok hırsızlık ve yağmalama oluyor. Mahallemiz ölü şehiri andırıyor. Savaştan çıkmış gibiyiz." diyerek isyan etti.

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde 16 Temmuz 2015 tarihinde yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda etkili olan heyelanda, 86 binada yaşayan 376 kişi tahliye edildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün inşaat firmasına yaptırdığı Ereğli-Devrek yolundaki genişletme çalışmaları nedeniyle meydana geldiği iddia edilen heyelanın ardından tahliye edilen ailelerin 1 yıllık kiraları ödendi. Ardından ise kira yardımı kesildi. Daha önce heyelanzedelere yapılması planlanan kalıcı konutlar yapılmayınca evleri sağlam olan, maddi durumu yetersiz bazı aileler hırsızlık ve yağma olaylarının da önüne geçemeyince evlerine geri döndü. Heyelanın meydana geldiği tarihten beri aynı şekilde duran mahalledeki binaların bazılarının yıkıldığı, bazılarının yan yattığı, bazılarının da duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü. Havadan görüntülenen heyelan bölgesinin ilk günkü gibi durduğu ve sanki savaştan harap olmuş bir mahalleyi andırıyor.

HEYELANZEDELER DERNEK KURARAK HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Heyelanda evlerini kaybeden mahalleli Devrek Heyelanzedeler Derneği'ni kurdu. Dernek, Ereğli-Devrek yolundaki genişletme çalışmaları yapan firmadan şikayetçi oldu. Devrek Asliye Ceza Mahkemesi'nde inşaat firması yetkilisi Engin Koca hakkında, 'genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması' suçundan dava açıldı. Mahkemede, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)’nden verilen bilirkişi raporlarında toprak kaymasının şirketin yol yapım çalışması öncesinde önleyici tedbirler almamasından kaynaklı olduğu belirtilmişti. Yaklaşık 3 yıl süren davanın karar duruşması geçen Çarşamba gerçekleşti. Mahkeme, heyelana yol yapım çalışmasını yürüten şirketin neden olduğuna karar vererek şirket yetkilisi Engin Koca'yı 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın 65 yaşının üstünde olması ve hapis cezasının süresi dikkate alınarak cezası, 10 bin lira adli para cezasına çevrildi. Devrek Heyelanzedeler Derneği Başkanı Rahmi Sarıoğlu, yol yapım şirketinin çalışma öncesi önleyici tedbirleri almadığını söyleyerek, "Tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle heyelanın gerçekleştiğini iddia ettik. Bilirkişi raporları da bu yöndeydi. Mahkeme şirketi suçlu buldu. Şimdi tazminat davalarımız olacak. Tazminat davalarının açılabilmesi için ceza davası sonucu önemliyi. Birçok aile mağdur oldu. Biz bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz." dedi.

MUHTAR İLGİSİZLİĞE İSYAN ETTİ

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Yavuz Korum, aradan geçen zamana rağmen heyelan bölgesinin ilk günkü gibi durduğunu söyledi. Mahallesinin bir bölümünün savaştan çıkmış gibi olduğunu anlatan Korum, şöyle dedi:

"Yetkililer gelip bakıyorlar, hiçbir şey yapmadan gidiyorlar. Son 1 yıldır ne gelen var ne de giden. Yaklaşık 100 binaya yakın hasarımız var. Bunların çoğu kullanılamaz halde. Burası afet alanı ilan edilmeden evvel sağlam olan, boşaltılan binalar var. Sağlam olan binalara bazı insanlar mecbur devletin ilgisizliğinden dolayı geri döndüler. Çünkü bazı evler yağmalandı" dedi.

Yıllardır sorunlarını anlatacak muhatap bulamadıklarını ifade eden muhtar Korum, heyelan bölgesindeki yıkılmayan birçok evinde yağmalandığını söyledi. İlgisizlikten yakınan muhtar Korum, "Gelip de 'sizin ne derdiniz var?' diyen yok. Bir Allah'ın kulu gelip de bu insanlar ne yiyip içiyorlar nasıl yaşıyorlar diye maalesef soran yok. En azından yıkık binalar enkazlar temizlenmeli. Burada bir çok hırsızlık ve yağmalama oluyor. Nahoş şeyler oluyor. Şu anda ölü şehir gibi. Savaştan çıkmış gibiyiz. Yetkililer bizimle ilgilensin. Emniyette birçok kayıt var buradaki yaşanan olayarlarla ilgili. Bu kadar mı devletimiz aciz" dedi.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KASKSIZ MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

İzmir'in Kınık ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü 58 yaşındaki Mehmet Ali Çevirgen, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Osmaniye Mahallesi, Poyracık Caddesi'nde meydana geldi. Kınık Belediyesi'nde İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında hizmetli olarak çalışan Erhan Uyar (19), mesai arkadaşı Metin Duman'ı da yanına alarak, iş çıkışında babasına ait 35 L 5011 plakalı otomobille kırsal Mustaklar Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere saat 17.00 sıralarında yola çıktı. Osmaniye Mahallesi, Poyracık Caddesi'ne geldiklerinde Uyar, önündeki Mehmet Ali Çevirgen'in kullandığı plakasız motosikleti sollamak istedi. Bu sırada Uyar'ın yandan çarptığı belirtilen motosikletin kasksız sürücüsü evli ve 2 çocuk babası Çevirgen, yere düşüp başını çarparak yaşamını yitirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Çevirgen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otomobil ve motosiklet sürücüsünün ehliyetlerinin olmadığı belirlendi. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Uyar'ı gözaltına aldı.

Öte yandan, kazada ölen Çevirgen'in acı haberini evinde alan kanser hastası eşi Ayşe Çevirgen fenalaştı. Çevingen'e 112 Acil Servis ekipleri evinde gereken müdahaleyi yaptı.

İŞÇİLER KENDİLERİ YAZDI, KENDİLERİ OYNADI

DÜZCE'de bir fabrikanın işçileri iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek üzere hem yazıp hem oynadığı "İŞ'te Güvenlikö adlı tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde işçiler tarafından yazılıp oynanan ve çalışma sırasında alınacak güvenlik tedbirlerinin anlatıldığı tiyatro oyununun ilk gösterimi, işçilerin ailelerine yapıldı. "İŞ'te Güvenlik" adlı oyun işçi alileri tarafından büyük beğeni topladı.

İşçilerin çalıştığı fabrikalarda İletişim Müdürü olarak görev yapan Gülbin Gayretlier Dülger, "Çalışanlarımızın hem yazdığı hem yönettiği hem oynadığı bir oyunu sahneliyoruz. İş güvenliği, bizim en önemli önceliğimiz. İnsan kaynağımızın da güvenliği ve sağlığı 1'inci önceliğimiz. Bu anlamda her sene çalışmalarımızı, iş güvenliği eğitimlerimizi ve tedbirlerini arttırıyoruz. Bugün sahnelenen oyun ise daha anlamlı, çünkü kendi içimizden çıkan bir oyun. Bugün ailelerimize sesleniyoruz ve iş güvenliğinin farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz" dedi.

Oyun, Düzce'de dönem dönem gösterime sunularak iş kazaları ile iş güvenliğine dikkat çekilecek.

VALİ MEMİŞ: FAKİRE YARDIM YAPMAKLA DEVLET ZAYIFLAMAZ

ERZURUM Valisi Okay Memiş, devletin asli görevinin yolsuzlukları önlemek olduğunu belirterek, "İhaleye fesat karıştırılmasını önlemek, kamu kaynağını çarçur etmemektir. Bu kapı devlet kapısı, geçen ay da gelsin bu ay da gelsin. Devlet verdikçe kazanır. Devlet fakire yardım yapmakla zayıflamaz. Devlet fakir vatandaşı azarlarsa devletliğini yapmış olmaz" dedi.

Yaklaşık 1,5 ay önce göreve başlayan Vali Okay Memiş, ilçeleri tanıma gezisini Hınıs ve Tekman'la sürdürdü. Hınıs ilçesinde vatandaşlarla görüşen Vali Okay Memiş, eksikleri birbir belirledi. İlçe kaymakamlarından brifing alan Vali Memiş, esnaf ziyaretinde de bulundu. Tekman ilçesinde ise sosyal yardımlar konusunda gelen talepleri dinleyen Vali Memiş, sosyal yardımların devam edeceğini söyledi. İhtiyacı olan vatandaşın yanındayız diyen Vali Memiş, "Bu kapı devlet kapısı, geçen ay da gelsin bu ay da gelsin. Devlet verdikçe kazanır. Devlet fakire yardım yapmakla zayıflamaz. Devletin asli görevi yolsuzlukları önlemektir. İhaleye fesat karıştırılmasını önleme, kamu kaynağını çarçur etmemektir. Devlet, fakir vatandaşı azarlarsa devletliğini yapmış olmaz. Lisani hal ile konuşacak, onları kabul edecek, yardımda bulunacak. Devlet vatandaşa yardım etmezse, vatandaş başka yerlere gider. Biz tasarrufu başka alanlarda yapacağız. Kamu kaynağı çarçur edilmeyecek, lüks kullanmayacak başkasına peşkeş çekmeyeceğiz. Devlet 2 alanda kesenin ağzını açacak. Bunlardan biri fakir fukaraya olan yardımlarda cömert olacak, iki afet anında devlet kesenin ağzını açacak" diye konuştu.

KÖY YOLLARININ ASFALTI

Güney ilçelerine yaptığı gezilerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Vali Memiş, "İlk etapta güney ilçelerini ziyaret etmek istedim. Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek istedim. Karayazı, Karaçoban Hınıs ve son olarak Tekman'dayız. Bu ilçelerin önemli özelliği belediye başkanlığı hizmetlerini kayyum kaymakamların yürütmesi. Bu genç kardeşlerimizin hizmetlerini memnuniyetle gördüm kutluyorum, 4'ünü birden. Hakikaten bazı ilçelerimizin yaptığı hizmetlerde gerçekten vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladığını gördüğüm. Geçmişte mukayese edildiğinde fark edildiğini memnuniyetle gördüm, müşahade ettim. Bununla birlikte eksiklerimizi de gördüm. Eksiklerimizi tespit ettim 4 ilçemizde köy yollarının asfaltlanması yönünde. 2019'da biraz daha gayret göstermemiz gerektiğini fark ettim. Türkiye'nin birçok yerinde KÖYDES ve BELDES'le asfaltı yapılmamış köy bırakmamak hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda büyükşehir belediyemiz çalışmalarına yön verecektir. Başkana da bu konudaki tespitlerimi aktaracağım bu yolların yapılması onların yetkisinde uhdesinde" dedi.

MAHKUMLAR, KÜTAHYA'NIN KÜLTÜR ELÇİLERİ OLDU

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumların çini, tekstil, unlu mamuller, ayakkabı ve temizlik ürünleri atölyelerinde ürettiği ürünler, ülke genelindeki 48 mağazada satılıyor. Cezaevi müdürü Kasım Demiralp, cezaevinde üretilen ürünlerin fuarlarda sergilendiğini, büyükelçiliklere gönderildiğini söyleyerek mahkumların Kütahya'nın kültür elçileri olduğunu belirtti.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülerin rehabilite edilmesi, meslek sahibi yapılarak topluma kazandırılmaları amacıyla çini, tekstil, unlu mamuller, ayakkabı ve temizlik ürünleri atölyeleri açıldı. Mahkumların ürettiği ürünler, cezaevi önündeki satış mağazasında ve ülke genelindeki 48 mağazada satılıyor. Mahkumların el emeği ile yaptığı ürünler fuarlarda da sergileniyor. Özellikle çini süslemeli süs tabakları ve vazolar, ilgi görüyor. Ülke genelindeki cezaevlerinde çalışan gardiyanların ayakkabı ve kıyafetleri de burada üretiliyor.

Cezaevi müdürü Kasım Demiralp, hükümlülerin rehabilite edilmesi, topluma kazandırılması, mesleği olmayanlara meslek öğretilmesi, olanların da mesleklerini geliştirmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Özellikle tekstil ve kundura atölyelerinin ana çalışma alanları olduğunu ifade eden Demiralp, çini atölyesinin de çok önemli olduğunu belirtti. Demiralp, bu atölyelerde 6 memurun yılda yaklaşık 500 hükümlüye meslek öğrettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Şu anda bin 200 civarında çini ürünümüz var. Türkiye'deki 48 satış mağazamıza ürün yetiştiriyoruz. Ayrıca 6 büyük fuar var. Bu fuarlarda 300'e yakın kişi görev alıyor. Bir anlamda hem içerideki çalışmaları anlatıyoruz vatandaşlara hem yapılan ürünleri değerlendiriyoruz. Geçen yıl 80'e yakın büyükelçiliğe ürün gönderdik Türk kültürünü yansıtan. Kütahya'mızın bir yerde kültür elçiliğini yapıyoruz. Kundurada 20'ye yakın hükümlümüz çalışıyor. Çinide 150-200 kişi var. Ayda 500 çift ayakkabı yapıyoruz. Hükümlülerin çoğu sıfırdan geliyor. Bu işi bilmiyorlar sonra bir meslek öğrenip dışarıya çıkıyorlar. Tekstil atölyemizde aynı şekilde Türkiye'deki infaz koruma memurlarımızın tüm tişörtlerini, gömleklerini biz üretiyoruz. Amacımız hükümlülere meslek öğretmek, topluma kazandırmak, sorumluluk duyguları aşılamak. Hükümlülerimiz öz güven kazanıyorlar. Ailelerine olan yükleri azalıyor. Devlete, millete, infaz sistemimize yükleri azalıyor."

Milli Eğitim, İçişleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları, üniversiteler ile ortak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Demiralp, "20 yılın üzerinde tecrübesi olan ustalarımız var. Bu ustalarımızla şimdiye kadar 5 bine yakın tutuklu ve hükümlüyü meslek sahibi ederek topluma kazandırdık" dedi.

KALİFİYE PASTACILAR BU OKULDAN YETİŞİYOR

Burdur'da 2016 yılında açılan ve bu yıl ilk mezunlarını verecek olan Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Pastacılık Dalı'nda öğrenciler mesleğin inceliklerini öğreniyor. Pastacılıkta kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlayan alandan mezun olacak öğrenciler kendi iş yerlerini de açma imkanı bulacak.

Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2000 yılında açılan Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı'nda 2016 yılında ise Pastacılık Dalı kuruldu. Bu yıl ilk defa 20 mezun verecek Pastacılık Dalı'nda öğrenciler haftanın 3 günü işletmelerde beceri eğitimi alırken, 2 gün de okuldaki atölyede eğitimlerine devam ediyor. Eğitimlerde pastacılıkla ilgili hemen her şeyin anlatıldığı öğrenciler mezun olduklarında aldıkları diplomayla kendi iş yerlerini açma imkanına da kavuşabilecek.

'KALİFİYE PASTACILAR YETİŞSİN İSTİYORUZ'

Okul Müdürü Özlem Karpuz, öğrencilerin kalifiye eleman olarak yetişmesi için okul idaresi olarak destek olduklarını söyledi. Karpuz, "Öğrencilerimiz atölyemizde pastacılık alanındaki her tür ürünün üretimini yapıyor. Okul idaresi olarak öğrencilerimize her türlü malzeme konusunda destek oluyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Okulumuzdan insani değerlere sahip çıkan, mesleğinde yetkin, kalifiye pastacılar yetişsin istiyoruz" dedi.

Karpuz, öğrencilerin mezun oldukları zaman iş yeri açma belgesini de aldıklarını ve kendi iş yerlerini açarak sektöre hizmet edebildiklerini kaydetti.

'MEZUN OLDUKTAN SONRA İŞSİZ KALMAYACAKLAR'

Yiyecek İçecek Hizmet Alanı öğretmeni Nilüfer Akşit, pastane sektörünün ihtiyacını karşılayacak şekilde nitelikli eleman yetiştirdiklerini vurguladı. Akşit, "Bu alanda yetişip, mezun olan öğrencilerimiz sektörde iş bulabildikleri gibi kendi iş yerlerini açıp, kendi ayakları üzerinde durabilir. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra işsiz kalmayacak, her zaman her yerde iş bulabilirler. Yeter ki öğrencilerimiz istekli ve hevesli olsun. Atölyemizde pastane sektöründe yapılan tüm ürünlerin üretimini yapıyoruz" diye konuştu.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Pastacılık Dalı 11'inci sınıf öğrencisi Nimet Uğur da "Bu bölümü seçme amacım iş imkanının fazla olması. Atölye derslerimizde pastanelerde karşılaştığınız tüm ürünleri yapıyoruz" dedi.

PROF. DR. EFENDİ: SİGARA MS'İN ORTAYA ÇIKIŞINI VE SEYRİNİ ETKİLİYOR

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Multipl Skleroz (MS) hastalarının sigaradan uzak durmaları gerektiğinin altını çizerek, "Sigara MS'in ortaya çıkışını ve hastalığın seyrini etkiliyor. Mutlaka MS'li hastanın sigarayı bırakması gerekiyor" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de Türk Nöroloji Derneği'nce 54'üncüsü düzenlenen Ulusal Nöroloji Kongresi'ne katılan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüsnü Efendi, MS hastalığıyla ilgili bilgi verdi. Dünyada 3 milyon, Türkiye'de ise 60 binden fazla kişinin MS'ten etkilendiğini anlatan Efendi, MS'in 20- 40 yaş döneminde ortaya çıkan bir hastalık olduğunu aktardı. Efendi, "Kadınlarda daha çok ortaya çıkıyor. Yaklaşık iki kat daha yüksek erkeklere göre ve tekrarlayıcı nörolojik belirtilerle, ataklarla ve bazı hastalarda da kalıcı özürlülükle yani sakatlıkla seyredebiliyor" dedi.

'HASTALIĞIN SEYRİNİ ETKİLİYOR'

MS'in giderek sıklığı artan bir hastalık ve ciddi bir sağlık sorunu olduğunu kaydeden Hüsnü Efendi, "Günümüzde, son yıllarda, MS tedavisiyle ilgili ciddi gelişmeler var. Yeni gelişmeler var. Artık erken tanı konulduğunda iyi bir hekim takibiyle, iyi tedavi gördüğünde MS hastaları normal bir yaşam sürdürebiliyor. Sağlıklı bir hayat sürdürebiliyorlar. MS'de ilaçlar dışında, tedavi dışında, hastanın dikkat etmesi gereken bazı özel durumlar var. Örneğin sigara MS'in ortaya çıkışını ve hastalığın seyrini etkiliyor. Mutlaka MS'li bir hastanın sigarayı bırakması gerekiyor" diye konuştu.

ÇARESİZ BİR HASTALIK DEĞİL

MS'li hasta için beslenme ve diyetin de önemine işaret eden Prof. Dr. Hüsnü Efendi, şöyle dedi:

"Özellikle balık da içeren bir Akdeniz diyeti MS hastaları için oldukça ideal bir tedavi seçimi ve iyi bir diyet seçeneği. Bunun dışında MS'li hastalar uygun bir tedaviyle, uygun bir zamanlamayla hamile kalabilir ve çocuk sahibi olabilir. Bu konuda engelleyici bir hastalık olmadığını söyleyebilirim. MS hastaları için söyleyebileceğim son şey, çaresiz bir hastalık olmadığı, bu hastalığın umutsuz bir hastalık olmadığı. Günümüzde etkili bir tedaviyle bu hastalığı erken tanı konulduğunda iyi bir şekilde tedavi edileceğini söylemek isterim."

SANDIKLI'DA DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, polis ekiplerinin drone ile yaptığı trafik denetimi çalışmasını inceledi.

Sandıklı Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Kaplıca Kavşağı'nda drone ile trafik denetimi yaptı. Denetimde ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız ve hatalı solama gibi kural ihlalleri denetlendi. Kaymakam Eflatun Can Tortop da drone ile yapılan trafik denetim çalışmalarını inceleyerek, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 2 saat süren denetim esnasında kurallara uymayan sürücüler kontrol noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, teknolojinin tüm imkanlarından ilçeyi faydalandıracaklarını belirterek, "Asayiş ve trafik problemlerimize değişik bir yaklaşım ile çıkabilecek olumsuz sonuçların önüne geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu işi geliştirmek istiyoruz. İlçe merkezimizde de dronedan istifade etmek istiyoruz. Hukuksuz parkları, yasa dışı parkları, insan hayatını güçleştirecek trafik problemlerinin önüne geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Vatandaşlarımıza da trafik kurallarına her daim uymaları noktasında kaymakam olarak uyarımı yapıyorum" dedi.

BURSA'DAN SİİRT'E YARDIM ELİ

Bursa'da anaokulu öğrencileri, Siirt'teki bir ilkokulun öğrencilerine destek için kermes düzenledi. Renkli görüntülere de sahne olan kermesten elde edilen gelir, Siirt'in Eruh ilçesindeki öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak.

“İyilik yap, izi kalsınö diyerek yola çıkan Bursa’daki özel bir anaokulunda, minik öğrenciler renkli bir etkinliğe bir etkinliğe imza attı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Siirt’in Eruh ilçesindeki Demir Emek Köyü'nün ilkokulundaki öğrenciler için kermes düzenleyen minikler, ailelerinin yapmış olduğu ürünleri burada ziyaretçilerine sundu. Annelerinin evde yapmış olduğu kurabiye, kek, poğaça, marmalet ve reçel gibi gıdaların yanı sıra, el işi takı ve mum gibi çeşitli objelerin satışı için öğretmenleri eşliğinde birbiriyle yarışan minikler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

"YÜZLERİNDEKİ KÜÇÜCÜK GÜLÜMSEME İÇİN BU ÇALIŞMAYI YAPIYORUZ"

Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu belirten anaokulun müdürü Gönül Şentürk, “Öğrencilerimizle birlikte sosyal sorumluluk projesi adı altında faydalı bir etkinlik yapmak istedik. Çocuklarımız ailelelerinin yapmış olduğu ürünleri satacaklar ve bu satılan ürünlerden toplanan paralarla da Siirt’in Eruh ilçesinde bulunan bir köy okuluna yardım edeceğiz. Yüzlerindeki küçücük bir gülümseme için, onların mutluluğu için bu çalışmayı yapıyoruz. Çocuklarımız da çok hevesli bir şekilde bu çalışmalarını gerçekleştirdiler. İnşallah çok güzel mutluluklara ve gülümsemelere sebebiyet verecek bu projemizö ifadelerini kullandı.

Kermesin sonrası elde edilen gelir ile birlikte Siirt’teki öğrencilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli kırtasiye ve giyim ürünleri alınarak, kendilerine ulaştırılacak. Geleneksel hale getirilecek kermes ile öğrencilerin küçük yaştan sosyal sorumluluk projelerine dahil edilmesi planlanıyor.

Tunceli'de kaçak avcılara 60 bin TL ceza kesildi

TUNCELİ'de 2018- 2019 av döneminde usulüne göre avlanmayan ve kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 44 kişiye toplam 60 bin 356 TL para cezası kesildi, çok sayıda av tüfeğine de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018- 2019 av döneminde 2 bin 725 avcıyı kontrol etti. Yapılan kontrollerde Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden avcılar ile kaçak avlanan 44 kişi belirlendi. Haklarında yasal işlem başlatılan 44 kişiye, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 28 bin 362 TL idari para cezası ve 31 bin 994 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 60 bin 356 TL para cezası kesildi. Merkezi Av Komisyonu(MAK) kararlarına aykırı avlandıkları tespit edilenlerin çok sayıda av tüfeğine de konuldu.

Haber: Ferit DEMİR/ TUNCELİ()-

=================

FETÖ'nün 'doktor imamı' kaçak açtığı sağlık merkezinde yakalandı

Kırıkkale'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin il imamı olduğu iddiasıyla aranan Doktor İsmail A., kaçak çalıştırdığı sağlıklı yaşam merkezinde yakalandı.

Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde görev yaparken, FETÖ/PDY terör örgütünün 'doktor imamı' olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Doktor İsmail A.'nın, Kayseri'ye yerleşerek, kaçak 'Sağlıklı Yaşam Merkezi' açtığı saptandı. Merkezde zayıflama, sigarayı bıraktırma gibi uygulamalar yaptığı öğrenilen İsmail A., polis tarafından düzenlenen operasyonla iş yerinde yakalandı. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yakalanan İsmail A.'nın sorgusu sürüyor. Öte yandan, TEM polisi, Kayseri'de görevli üsteğmen M.A.K. ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nce aranan, meslekten ihraç komiser G.K.'yı gözaltına aldı. 2 şüpheli de tutuklanarak, cezaevine konuldu

Haber: Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()-