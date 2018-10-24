DHA YURT BÜLTENİ 4

TÜRKİYE'nin en güzel kampüslerinden birine sahip olan Erzurum Atatürk Üniversitesi, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da görsel bir şölen sunuyor.Tablo gibi görüntülere sahip olan kampüs, fotoğraf meraklıları için açık stüdyoyu andırıyor. Bin 890 rakımı ile Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden biri olan Erzurum'un gözbebeği olan Atatürk Üniversitesi'nin ağaçlarla kaplı yerleşkesi, bugünlerde sararmış ve dökülmüş yaprakları ile insanları kendine hayran bırakıyor. Kent estetiğini temsil eden peyzajıyla ideal bir yaşam alanı olarak dikkat çeken kampüs ve botanik parkı mesken tutan Erzurumlular, özellikle hafta sonları bisiklet turları ve yürüyüş yaparak mevsimin keyfini doyasıya çıkarıyor. Sonbaharın yerini kış ayına bırakmaya sayılı günler kala renk cümbüşüne bürünen ağaçlar ise tablo gibi görüntüler oluşturuyor.Hüznüyle, mutluluğuyla sonbaharın en güzel renklerini fırsat bilen fotoğrafçılar da dış çekimde gelin ve damadın fotoğraflarını çekmek için botanik parkı stüdyoya çevirdi. Her gün onlarca gelin ve damadın fotoğraf çekinmek için geldiği potanik park bugünlerde halkın da ilgi odağı halinde. Sonbahar fotoğrafları çeken üniversite öğrencileri sonbaharın kendilerini hüzünlendirdiğini ancak ağaçlarda oluşan renklere hayran kaldıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dron ile çekilen sonbahar görüntüleri

-Gelinle damadın ağaçlar içerisinden yürümesi

Haber: Turgay İPEK / Karema: Zafer KUMRU / ERZURUM, ()



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Demre'de kaza: 3 yaralı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında D-400 karayolunda meydana geldi. Ali Ceylan'ın (50) kullandığı 07 TCS 39 plakalı otomobille, Hüseyin Denizaltı'nın (25) kullandığı 07 COP 11 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada olay yerinden geçen Fatma Yasemin Ülkebay'ın (38) kullandığı otomobil de Ali Ceylan'ın otomobiliyle çarpışarak şarampole uçtu.

Kazada sürücüler Ali Ceylan, Hüseyin Denizaltı ve Fatma Yasemin Ülkebay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Demre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Hüseyin Denizaltı Antalya'ya, Ali Ceylan da Finike'ye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden

- Kazaya karışan araçlardan

72.9 MB /// 02.29"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), ()

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