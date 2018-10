DHA YURT BÜLTENİ 4

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Böyle bir olay keşke yaşanmasaydı. Böyle bir olayın 2018 yılında dünyanın gözü önünde olması, hâlâ uluslararası alanla güvenlik boyutunda ne derecede tehditlerin yaşandığını gösteriyor. Bu olay 2018 dünyasında bütün dünya için büyük bir ayıptır. Ben bu olayı Suudi yetkililerin tek başına yaptığını düşünmüyorum" dedi.

Partisinin Konya'da düzenlediği '81 İl 7 Bölge Eğitim Toplantısı'na katılan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan arbede sırasında öldüğü yönündeki açıklamaları değerlendirdi. Leyla Şahin Usta, şunları söyledi:

"Cemal Kaşıkçı dünya kamuoyuna mal olmuş değerli bir gazeteciydi. Aslında 2 Ekim'de kaybolduğu günden itibaren hayatından endişe edilmeye başlanmıştı ve süreç ilerledikçe de artık kendisinin yaşamadığı noktasındaki kanaatlerimiz kesinleşmiş gibiydi. Özellikle Türk yetkililerinin, savcılığının, adliye ve emniyet mensuplarımızın yaptığı kovuşturma neticesinde zaten birtakım delillere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten ortaya döküldükten sonra mecbur kaldılar ve böyle bir açıklama yaptılar. Çünkü her şey zaten ortaya çıktı. Bütün delilleri ile yakında açıklanacak."

'TEK BAŞINA YAPTIKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Suudi yetkililerin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında tek başına davrandıklarının kendisine inandırıcı gelmediğini belirten Usta, şöyle dedi:

"Üzücü bir olay, olmaması gereken bir olay. Bir insanın kimliği, dini, dili, ırkı ne olursa olsun oraya bir iş için girmiş bir insanın katledilerek oradan çıkmamış olması çok üzücü bir şey. 2018 yılında dünyanın gözünün önünde böyle bir şey yapılıyor olması, aslında hâlâ uluslararası alanla güvenlik boyutunda ne derecede tehditlerin yaşandığı görüyoruz. Suudi yetkililerinin bu işi tek başlarına yaptıkları bana çok inandırıcı gelmiyor. Bu noktada açıklamalar gelecektir. Değerli bir gazeteciydi. Sadece Suudi Arabistan için değil insanlar ve mazlumlar için çok daha fazla katkı verebilecek bin insanın bu şekilde katledilmiş olması çok üzücü. Evlilik belgesi almak için gelen bir insana bir komplo kurulmuş gibi görülüyor. İnşallah bu son olur. Bizim göstermiş olduğumuz dirayet sonucunda Suudi Arabistan bu olayı açıklamak zorunda kalmıştır. 2018 dünyasında bütün dünya için büyük bir ayıptır bu. Bu sadece Suudi Arabistan'ın değil, aslında bütün bu olayda dahil olan tüm ülkelerin ayıbıdır diye düşünüyorum."

'TÜRKİYE ÜZERİNE YANLIŞ ALGIYA FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

"Bu iş üzerinden Türkiye'ye bir pay çıkarmaya çalışanlara da böyle bir şeye yeltenmemelerini söylüyorum" diye sözlerini sürdüren Leyla Şahin Usta, şunları kaydetti:

"Bu olay Suudi Arabistan Konsolosluğu içinde, kendi sınırlarında içinde olduğundan bizim oraya hiçbir şekilde müdahil olamayacağımızı herkes çok iyi biliyor. Burada uluslararası hukuk ve kuralları işliyor. Biz de Türkiye olarak bu kurallar neyse onu yerine getirmiş bir ülkeyiz. İstanbul'da olması tabii ki üzücü bir olay. Ama dediğim gibi buradan Türkiye üzerine bu konuyla ilgili yanlış bir algı oluşturmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Bu İngiletere'de, Amerika'da, Fransa'da veya Almanya'da olabilirdi. Türkiye bu konuda çok ciddi bir irade ortaya koyarak Suudi Konsolosluğu'na girerek bütün inceleme ve araştırmaları yapıp delilleri ortaya çıkarmıştır. Olayın aydınlatılması ve gerçeğin ortaya çıkartılmasında Türkiye çok ciddi ve başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Ne olursa olsun ne şekilde olursa olsun; öldürüldü mü, öldürüldü. Sonuç değişmiyor. Tabii ki Suudi Arabistan kendisini savunmak için birtakım açıklamalar yapacaktır. Ama gerek adli tıp raporları gerekse yapılan incelemeler hepsini tek tek ortaya koyacaktır."

41 yavru piton ilgi görüyor

ANTALYA Akvaryum bünyesinde tropik ve egzotik canlıların cam bölümlerde sergilendiği WildPark'ta dünyaya gelen 41 yavru piton, ilgi odağı oldu.

Antalya'da egzotik ve tropik canlıların camdan akvaryumlar (teraryum) içinde yaşadığı WildPark, yeni dünyaya gelen piton yavrularıyla renklendi. Biri dişi, 2 yetişkin pitonun yaşadığı WildPark'ta geçen ay doğum yapan dişi piton, 41 yavru dünyaya getirdi. Karantina odasında bakımları yapılan piton yavrularının boyları 15 ila 30 santimetre arasında değişiyor. Yavruların birkaç yıl içinde yetişkin olacağı ve boylarının da 4 ila 6 metreyi bulacağı belirtildi.

WildPark Sorumlu Veteriner Hekimi Kadir Yatan, piton yavrularının yeni beslenmeye başladığını belirtti. Yavruların bakımıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Yatan, "Anne ve baba piton yılanının yaşam alanı farklı. Yavruları karantina odamıza aldık ve her birinin ayrı bakımlarını yapıyoruz" dedi. Kadir Yatan, erkek yetişkin pitonu 4 kişinin ancak taşıyabildiğini belirterek, "5 metre 67 santimetre uzunluğunda, 80 kilo civarında. Yavruların ağırlığı ise 250- 300 gram civarında. Yetişkin yaşa ulaştıklarında anne ve babaları gibi görkemli olacaklar" diye konuştu.

Merkezi gezmeye gelen turistler de yetişkin piton ile yavruları arasındaki farkı görünce çok şaşırdıklarını belirtti.

Dağ kızağı, minik Batuhan'ın kolunun üstünden geçti

ANTALYA'da macera oyunlarının yer aldığı parktaki dağ kızağı, Batuhan Zobu'nun (3) sol kolunun üstünden geçti. Kolundan ve elinden yaralanan Batuhan'ın ailesi, parkta yeterli güvenlik önlemi alınmadığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Korkuteli ilçesinde oturan Niyazi ve Ayşe Zobu çifti, 14 Ekim Pazar günü 3 çocuğu ve yeğenlerini, eğlenmeleri için Kepez ilçesinde macera oyunlarının yer aldığı parka götürdü. Çocuklar 4 saat doyasıya eğlendikten sonra Zobu çifti eve dönme kararı aldı. Yürüyüş parkurunda bekleyen çiftin çocuğu Batuhan, dağ kızağının geçtiği raylara kolunu koydu. Bu sırada süratle gelen dağ kızağı, çocuğun sol kolunun üstünden geçti. Dirseği ve elinden yaralanan Batuhan, babası tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Batuhan Zobu, hastanede tedaviye alındı.

'BAŞINA BİR ŞEY GELİR DİYE PARKA GÖTÜRMEYE KORKARDIK'

Parkta gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen baba Niyazi Zobu, "3 yaşındaki bir çocuğun elleri nasıl dağ kızağının raylarına yetişebiliyor. Tel örgü ya da koruma olması lazımdı. Çocuklarımızı gezsin, koştursun diye oraya götürdük. Çocuklarımızın bellerine zincir veya ip takarak gezdirmek için oraya götürmedik. Emniyetli diye götürmüştük. Başına bir şey gelir diye çocuğumuzu parka götürmeye çekinirken başımıza bu geldi. Tek isteğimiz, başkasının çocuklarının yaralanmaması" diye konuştu.

KAZADAN SONRA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDIĞI İDDİASI

Oğlu Batuhan'ın kolunda ve elinde ciddi kesikler oluştuğunu aktaran baba Zobu, "Elinde 2 kırık var. Eğer kolunu yan değil de dik koymuş olsaydı kolu da kopabilirdi. 8 yaşındaki kızımın psikolojisi bozuldu. 'Kardeşime bakamadığım için böyle oldu' diye 4 gündür doğru dürüst uyumuyor, kendini suçluyor. Gece karakola şikayette bulundum. Kepez Belediyesi'nin de burayı iyi denetlemesi gerekiyor" dedi. Niyazi Zobu, kazadan sonra dağ kızağının çevresinin demir korkulukla örüldüğünü gördüğünü belirterek, "Keşke bunu daha önce yapmış olsalardı" ifadelerini kullandı.

İŞLETME KUSURU KABUL ETMEDİ

Park işletme yetkilisi İlter İş ise dağ kızağının ray hattının çevresinin korumalı olduğunu savundu. İlter İş, "Çocuk oraya izinsiz şekilde girmiş ve yaralanmış. Dağ kızağı ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri alınmıştı. Herhangi bir kusurumuz yok. Yaralandıktan sonra çocuğun yanından ayrılmadım. Aile ile görüşmeler yaptım. Dağ kızağını Avrupalı bir firma hazırladı. Güvenlik önlemleri de yurt dışından gelen ekipler tarafından yapılıyor. Binen herkesin sigortası var. Güvenlik önlemleri vardı, kazadan sonra iki katına çıkartıldı" diye konuştu.

GEÇEN YIL DA KAZA YAŞANMIŞTI

Geçen yıl haziran ayında da okul gezisi kapsamında aynı macera parkına giden Sıla Kardaş'ın (11) bindiği dağ kızağına, arkadan gelen başka bir dağ kızağı çarpmış, Sıla'nın çenesi önünde oturan arkadaşının kafasına çarpmıştı. Kazada Sıla'nın çenesi 3 yerden kırılmıştı.

Türkiye'nin tek bıçak müzesini, ilk yıl 31 bin kişi 640 gezdi

BURSA'da, kentin önemli değerlerinden bıçakçılık kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan, yaklaşık 3 bin bıçağın sergilendiği Bursa Bıçak Müzesi'ni, ilk yıl 31 bin 640 kişi ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk kültüründe önemli yere sahip olan bıçakçılık kültürünü yaşatmak amacıyla 1 yıl önce Bursa Bıçak Müzesi'ni kurdu. Hocaalizade Mahallesi'nde 17 ve 18'inci yüzyıldan kalan 2 tarihi binanın restore edilmesiyle oluşturulan ve 3 Ekim 2017 tarihinde açılan müzede, av bıçağı, ekmek bıçağı, çakı, kılıç, döner bıçağı, pasta bıçağı gibi türlerde yaklaşık 3 bin bıçak sergileniyor. Müzeyi, 1 yıl içinde 258'i yabancı, 31 bin 640 kişi gezdi.

'BURSA BIÇAKÇILIĞI VE AHİLİK KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR'

Müze Sorumlusu Mesut Emir, 2'şer katlı 2 bina ve avludan oluşan bıçak müzesinin Türkiye'de tek olduğunu belirterek, "Binalardan birinde bıçakçılığın tarihi süreçleri anlatılıyor. Aynı zamanda dünyadaki ilk esnaf teşkilatı olan Ahilik kültürünü de tanıtıyoruz. Diğer binamızda tamamen Bursa bıçakçılığı anlatılıyor, bıçakçı esnafları tanıtılıyor" dedi.

Emir, Türk kültüründe bıçakçılığın önemli bir sanat ve kültür olduğunu ifade ederek, müzenin eski tarihi bıçaklar bölümünde sadece Bursa bıçakları değil, Sürmene ve Yatağan gibi yurdun değişik yörelerinin bıçaklarının da tanıtıldığını belirtti.

'700 YILLIK GEÇMİŞİ VAR'

Bıçak ustası Fethi Adliğ ise Bursa'da bıçakçılığın 700 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi. Son dönemde bıçakçılığa gereken önemin verilmediğini anlatan Adliğ, "Bu mesleği ustalarımız geliştirdi, bizler sürdürüyoruz. Şimdi bizden çocuklarımıza geçiyor. Ancak son yüzyılda bıçakçılık mesleğinin üzerine düşülmediği için zor dönemler yaşadık. Bu müze, bu yüzden çok önemli. Bu müzeyi gezen yerli ve yabancı turistler, Bursa bıçağının tarihçesini ve kalitesini göreceklerdir" diye konuştu.

Tek isteği bir çift protez bacak

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, atardamar tıkanıklığı nedeniyle kangren olan her iki bacağı kesildiği için tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 33 yaşındaki Eşref Korala, tek isteğinin çocuklarını okula götürebilmek ve çalışabilmek için protez bacak olduğunu belirtip, yardım istedi. Maddi durumunun yeterli olmadığını belirten Korala, protez bacakları olması halinde 3 yıl daha çalışıp, emekli olmayı da hakedebileceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nde gassal olarak çalışan evli, 3 çocuk babası Eşref Korala, 2010 yılında, atardamar tıkanıklığı olarak bilinen periferik arter hastalığına yakalandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesi'nde teşhis koyan doktorlar, Korala'ya oksijen tedavisi görmesi gerektiğini söyledi. Ancak, maddi durumu yeterli olmayan Korala, o dönemde sadece özel hastanelerde bulunan bu tedaviyi yaptıramadı.

İlerleyen süreçte rahatsızlığı artan Korala'nın sol bacağı kangren olduğu için 2007 yılı Ağustos ayında Manisa Devlet Hastanesi'nde diz üzerinden kesildi. Ertesi yıl Nisan ayında ise bu defa sağ bacağı aynı nedenle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diz altından kesildi. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Korala, işinden de oldu. Şehadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Korala'ya yardım elini uzattı. Akülü tekerlekli sandalye temin edilen Korala'ya, aylık 1280 lira da evde bakım aylığı bağlandı. Ayrıca, kömür, yiyecek ve gıda maddesi yardımında bulunuldu.

'TEK İSTEĞİM ÇOCUKLARIMI OKULA GÖTÜRÜP, GETİREBİLMEK'

Tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldiğini, birçok işini eşinin desteği ile halledebildiğini belirten Eşref Korala, tek isteğinin çocukları okula götürüp, getirebilmek olduğunu dile getirip, protez bacak için kendisine yardımda bulunulmasını istedi. Her iki bacağına protez takılması için toplam 20 bin liraya ihtiyaç olduğunu, tamamını devletin karşılamadığını belirten Korala, "Bunun için maddi durumum yeterli değil. Kendim çalışamıyorum. Yüzde 91 ağır engelli raporum var. Eşimde bana baktığı için bir iş yapamıyor. Her ne kadar akülü tekerlekli sandalyem olsa da eşim pek çok ihtiyacımı karşılayabilmek için beni sırtırnda taşımak zorunda kalıyor. Evimiz kira. Her ay 600 lira kira ödüyorum. Kaymakalığın yaptığı yardımlarla geçinmeye çalışıyoruz. Başka da bir gelirimiz yok. Bu nedenle protez bacak için para biriktirme şansımız olmuyor. Protez bacaklarım olursa, bir işe girip, çalışabilirim. Böylelikle emekli olmam için gereken 3 yıllık süreyi de doldurabilirim" dedi.

Eşini çoğu zaman ihtiyaçlarını görebilmesi için sırtında taşımak zorunda kaldığını anlatan 33 yaşındaki Müjde Korala da, "Eşim protez bacak takılması halinde her işyini kendi görebilir. Böylece bana ihtiyacı olmayacağı için ben de hem çocuklarıma daha fazla zaman ayırabilirim hem de bir işte çalışıp, evin geçimine destek olabilirim. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyoruz" diye konuştu.

10 yaşındaki Vicdan Korala da "Babamın bizi elimizen tutup, parka ve okula götürebilmesi için bacaklarının olmasını istiyorum" dedi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Korala'ya protez bacak taktırılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Gaziantep'te tefeci operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, pos cihazlarıyla tefecilik yapıldığı iddia edilen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 17 fişek, farklı kişilere ait senetler, çeşitli bankalara ait çok sayıda farklı kredi kartları, devir alınmış tapu, vekaletnameler, araç satış sözleşmeleri, pos cihazı ve yapılan işlemlere ait çok sayıda post cihazı slipleri ile dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda A.K. ve S.K. tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapan polis, aralarında koltuk değneği ile yürüyen engellinin de bulunduğu çoğunluğu Suriyeli 24 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, çoğunluğu Suriyeli 24 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında koltuk değneğiyle yürüyen Suriyeli sağlık kontrolü yapılması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Operasyonda ise çok miktarda uyuşturucu da ele geçirildiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

======================================

Edirne'de bir evden 12 Iraklı kaçak çıktı

EDİRNE'de polis ekiplerince başlatılan 'kaçak göçmen' kontrollerinde Suriyeli bir kaçağın kiraladığı evden, yurt dışına yasa yollardan gitmek için hazırlık yapan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 12 Irak uyruklu kaçak yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçmek için kente gelen kaçak göçmenlere yönelik pansiyon ve sokaklarda arama yaptı. Kaleiçi Tabakhane sokak üzerinde Suriyeli bir kaçağın kiraladığı belirlenen evde yurt dışına geçme hazırlığında olduğu belirlenen 12 Irak uyruklu kaçak yakalandı. Polisin geldiğini görünce ışıkları kapatıp kapıyı açmayan kaçakları, koçbaşı ile eve giren polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu kaçaklar yapılan aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilerek işlemleri için Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak kontrollerine Özel Harekat ekipleri de destek verirken, Edirne polisi son 1 hafta içerisinde 200 kadar kaçağı kiraladıkları evlerde yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları sırada yakalayıp gözaltına aldı.

Kestanede üretimi düşüren 'Gal Arısı'na karşı biyolojik mücadele

BURSA'nın İnegöl ilçesinde daha çok kırsal mahallelerde üretilen kestanede son dönemde rekolte önemli oranda düştü. Yapılan incelemelerde, kestanede verimi yüzde 25 oranında düşüren zararlının ‘Kestane Gal Arısı’ olduğu belirlendi ancak üreticilere göre bu oran yüzde 75'lere kadar çıkabiliyor. Bursa Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, ‘Kestane Gal Arısı’ ile biyolojik mücadele başlatılıyor. Yalova’da kurulan ‘Gal Arısı İle Biyolojik Mücadele’ laboratuvarında üretilen ve Gal Arısı’nı yuvasında bularak yok eden ‘Torymus Sinensis’ adlı yararlı böcekler, Kasım ayında bölgede doğaya salınacak.

İnegöl’de daha çok kırsal mahallelerde üretilen kestanede son dönemde rekolte önemli oranda düştü. Yapılan incelemelerde, kestanede verimi düşüren zararlının ‘Kestane Gal Arısı’ olduğu belirlendi. Bursa Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, kestane ağaçlarının yeni sürgünlerinde gal oluşmasına neden olan, bunun sonucunda sürgünlerin büyümesi ve çiçeklenmesini önleyen Gal Arısı ile biyolojik mücadele başlatıyor. Yoğunluğuna göre meyve üretiminde yüzde 50-70 arasında verim kaybına neden olan böcekle ilk mücadele, kırsal Gazelli Mahallesi'nden başlatıldı.

'ÜRETİM 50-60 TONDAN 10-15 BİN TONA DÜŞTÜ'

Bursa Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Özden Açıcı başkanlığındaki heyet, mahallede kestane üreticileriyle bir araya geldi. Üreticiler, kestane üretiminde yüzde 75’lere varan rekolte kaybı yaşadıklarını söyledi. Gazelli Muhtarı ve Gazelli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Erden, “Gal Arısı, 4 yıldan bu yana çok ciddi bir şekilde mahallemizde görülüyor. Kestane, mahallemizde yaşayan insanların temel geçim kaynağı. Yılda yaklaşık 50-60 ton üretim oluyordu. Bu sene çok düştü, 10-15 ton civarında ancak alabilirizö dedi.

BİYOLOJİK MÜCADELE BAŞLIYOR

Heyet, daha sonra kestane ağaçlarında inceleme yaptı. Heyette yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Entomoloji Uzmanı Dr. Kahraman İpekdağ, Türkiye’de 2014 yılından bu yana görülen ‘Kestane Gal Arısı’nın bu sene İnegöl’de önemli oranda yayıldığını ve büyük bir popülasyon oluşturduğunu saptadıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

“2016 yılında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yalova Gacık bölgesinde biyolojik mücadele başlatılmıştı. Şimdi İnegöl’de de biyolojik mücadele çalışması başlatıyoruz. Önümüzdeki Kasım ayıyla beraber biyolojik mücadele çalışmaları başlayacak. Bugün gözlemlerimizin yanı sıra kestane üreticileriyle bir takım fikir alışverişlerinde bulunduk. Kestane Gal Arısı mücadelesi uzun soluklu bir iş. İlk olumlu sonuçları almak için 4-5 seneye ihtiyacımız var.ö

'TORYMUS SİNENSİS ÇOĞALDIKÇA GAL ARISI AZALACAK'

Kestane Gal Arısı’nın, yeni girdiği bir alanda 4-5 sene içinde etkili olmaya başlayıp, yeni sürgünlerin, yeni yaprakların, dolayısıyla çiçeklerin ve meyvenin gelişmesini engelleyen bir zararlı olduğunu ifade eden İpekdağ, “Kestane Gal Arısı popülasyonu çok yükseldiği zaman ağaçta hiç çiçek oluşmadığı için, hiç meyve de oluşmuyor. Dolayısıyla popülasyonun en tepe noktasına vardığı durumlarda kestane üretimi sıfıra düşüyor. Fakat biyolojik mücadelede kullandığımız böcek, Kestane Gal Arısını öldürdüğü için zaman içerisinde azalmaya başlıyor. Ürettiğimiz Torymus Sinensis adlı böcekler de bundan sonra doğada kendi başlarına çoğalacaklar. Bu böcekler çoğaldıkça Gal Arısı sayısı da azalacak ve iki tür birbirini dengeleyecek. O yüzden zaman içerisinde Kestane Gal Arısı’nın azalmasıyla kestane üretimi de artmaya başlıyor. Bu bölgede de biyolojik mücadele başladıktan 4-5 sene sonrasında kestane üretiminde artış olacaktır.ö diye konuştu.



Kocaeli'nde yeri unutulan mezarlar akıllı telefonla bulunuyor

