DHA YURT BÜLTENİ 4

1)BARTHOLOMEOS'DAN SİNOP VALİLİĞİ'NE ZİYARET

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Sinop Valisi Köksal Şakalar'ı makamında ziyaret etti.

Doğu Karadeniz gezisine 14 Ekim'de Trabzon'dan başlayan Fener Rum Patriği Bartholomeos, beraberindeki din adamlarıyla birlikte geldiği Sinop'ta Valiliği ziyaret etti. Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın makamında basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Fener Rum Patriği Bartholomeos, kentte kendilerine gösterilen yakın ilgiden memnun olduklarını kaydetti. Vali Şakalar ise Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki din adamlarına ziyaretleri için teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Bartholomeos'un araçtan inip valilik makamına yürüyüşü

-Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Vali Köksal Şakalar'ı Ziyareti

(SÜRE:1:34 Dk) (BOYUT: 173 MB MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, ()

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2)14 YILDIR BEKLEME LİSTESİNDEYDİ, GAZETECİNİN BÖBREĞİYLE YAŞAM BULDU

ANTALYA'da 15 yaşından bu yana kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden, yıllardır diyalize giren, 14 yıldır da organ nakil bekleme listesinde bulunan Ayşe Akdemir (44), geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Ümit Zehir'in böbreğiyle yaşama tutundu.İstanbul'da oturan ve 15 yaşından bu yana kronik böbrek yetmezliği hastası olan Ayşe Akdemir, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nakil konusundaki başarısını duyunca geçen yıl kente taşındı. Akdemir, 22 Eylül'de, geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Ümit Zehir'in böbreğiyle hayat buldu. Ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve tüm ekibe teşekkür eden Ayşe Akdemir, "Ben 22 Eylül gecesi yeniden doğdum" dedi. Yaklaşık 30 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini aktaran Akdemir, 15 yaşındayken, yüksek tansiyonla başlayan hastalığının o dönemde teşhis edilemediğini söyledi. 21 yaşındayken, rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyulduğunu belirten Akdemir, "Teşhis koyulduktan sonra 10 yıl diyetle idare ettim ama sonrasında artık böbrekler bitti ardından diyalize başladım" diye konuştu.

'ANTALYA'YA YERLEŞTİM'

14 yıldır organ nakil bekleme listesinde olduğunu dile getiren Ayşe Akdemir, "Nakil olacağım söylendiğinde büyük heyecan yaşadım. 14 yıldır ilk kez nakil için çağrıldım. Böbreği bağışlanan kişi gazeteciymiş. Allah'tan ailesine sabır diliyorum. Rahmet olsun, nurlar içinde yatsın, makamı cennet olsun" dedi. Ameliyattan sonra istediği kadar su içebilmenin, idrar yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Akdemir, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Organ bağışı, bir insanın hayatını kurtarıyor" diye konuştu.

Nefroloji Uzmanı Dr. Üstün Yılmaz ise Ayşe Akdemir'in takiplerinin daha önce İstanbul'da yapıldığını anlatarak, "Ayşe hanım önce periton diyaliz sonra da hemodiyalize giren bir hastaydı. Organ nakil bekleme listesindeydi. 14 yıl sonra ilk kez nakil için çağrıldı ve ameliyatını gerçekleştirdik" dedi. Akdemir'in böbrek naklinden sonra rahatlıkla su içebildiğini, idrar çıkışının normale döndüğünü kaydeden ?Dr. Yılmaz, sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.Ayşe Akdemir'in, gazeteci Ümit Zehir'in bağışlanan böbreğiyle hayata tutunduğunu belirten Dr. Yılmaz, "Ümit Zehir'e Allah'tan rahmet diliyoruz. 14 yıldır hastalıkla mücadele eden bir hastanın canına can kattı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Eğitim araştırma hastanesi dış plan görüntü

Organ nakil merkezi giriş görüntü

Doktorların görüntüsü

Hastanın görüntüsü

Doktorun hastayı ziyareti

RÖP 1: Dr Üstün Yılmaz

RÖP 2: Ayşe Akdemir

Ayşe Akdemir su içerken görüntü

Detaylar

393 MB -- 03.33 HD

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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3)YARALANAN YAŞLI KADINI BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE HASTANEYE GÖTÜRDÜ

MERSİN'de yürüyüş yaparken düşüp kanlar içinde kalan yaşlı kadının imdadına otobüs şoförü Erol Torun yetişti. Torun, aracına aldığı kadını, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle hastaneye götürdü.

Evli ve 2 çocuk babası Erol Torun (37), 15 Ekim'de kent merkezindeki Mezitli ilçesine bağlı Soli mevkiinden hareket etti. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki durakta yolcu indiren Torun, durak içerisinde bir kadının kanlar içinde olduğunu gördü. Ambulans beklediğini dile getiren yaşlı kadını otobüsüne alan Torun, dörtlülerini yakarak hastaneye doğru yola çıktı. Kadını Toros Devlet Hastanesi acil servisine bırakan Torun'un bu hakereti, yolcuların da takdirini topladı.

Yaşanan olayın ardından duygu ve düşüncelerini diye getiren Torun, "Durağımızın içinde bir vatandaşımızı kan içinde gördüm, 'Ablacığım yapacağımız birşey var mı?' dedim. Bu sırada direksiyondan indim, direkt ablamıza koştum. Ablamız, ambulans beklediğini, çevreden geçen araçların da durmadığını söyledi. O an insanı görevimi yapmak durumundaydım ve 'Ablacağım sizi hastaneye yetiştiririm' dedim. O da 'Sağol evladım' dedi. O şekilde o insanı orada bırakamazdım. Kendisini arabaya aldım. Duyarlı yolcularımızdan da Allah razı olsun. Bu davranıştan dolayı onlardan da müsaade istedim, 'Tabii ne demek. Her insanın başına gelebilir' dediler. Güzergahımdan çıkmadan yolcularımı duraklarda indirerek, seri bir şekilde vatandaşımızı hastaneye kadar getirdim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri

-Şoförün araçtan inmesi

-Yaşlı kadını araca bindirmesi

-Otobüsün hastaneye doğru seyir etmesi

-Torun'un otobüs önündeki görüntüsü

-Torun'un araç kullanırken görüntüleri

-Torun'un dikiz aynasından detay görüntüsü

-Seyir halinden genel görüntü

-Direksiyonu tutmasından detay görüntü

-Torun'un detay görüntüsü

-Araç içinden genel görüntü

-Şoförün genel görüntüsü

-Torun ile röportaj

(BOYUT: 372 MB) (SÜRE: 03.25 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, ()

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4)EVLİLİK HAYALİ KURDUĞU KADIN, ALTINLARI ALIP KAÇTI

SİVAS'ta evlenmek isteyen inşaat işçisi Adem Güneş (36) aradığı eş adayını Ağrı'da buldu. Özge E. isimli kadın ile evlenmek için ailesine 22 bin lira başlık parası ödeyen Güneş, düğün yapmak için onu Sivas'a getirdi. Ancak kadın ertesi sabah düğün için alınan 22 bin liralık altınları da alarak kayıplara karıştı. Evlilik hayali kurarken 44 bin lirasını kaptıran Güneş polise gidip şikayetçi oldu.

Sivas'ta Mevlana Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi, bekar Adem Güneş evlenmeye karar verdi. Sivas'ta evlenmek için kız bulamayan Güneş, 15 Eylül'de Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine gitti. Burada aracılar sayesinde Özge E. ile tanıştı. Aynı gün içinde Özge E.'nin ailesi ile pazarlık yapan Güneş, 22 bin lira başlık parasında anlaştı. Parayı Özge E.'nin ağabeyi olduğu ileri sürülen Erdal E.'ye teslim etti. Daha sonra Özge E. ve ağabeyi Erdal E. ile birlikte Sivas'a dönen Güneş düğün hazırlıklarına başladı. Bu sırada imam nikahı kıydıran Adem Güneş ve Özge E., 17 Eylül'de kentte bir kuyumcudan 22 bin lira değerinde altın bilezik, künye ve küpe aldı. Özge E.'nin kente birlikte geldiği ağabeyi Erdal E. bir iş için Sivas'ın Zara ilçesine gideceğini söyleyerek yanlarından ayrıldı. Güneş, Özge E. ile birlikte evlerine geldi. Adem Güneş, 18 Eylül sabahı uyandığında Özge E.'yi evde bulamadı. Ağrı'da iletişime geçtiği kişilere ve kızın ağabeyi Erdal E.'ye telefonla ulaşmaya çalışan Güneş, sonuç alamadı. Bir süre evde beklediği Özge E.'den haber alamayınca polis merkezine giderek dolandırıldığını ileri sürürerk suç duyurusunda bulundu. Sivas'taki bir komşusunun tavsiyesi ile Ağrı'ya gittiğini ve Özge E. ile tanıştığını, sonrasında evlilik hayali kurarken 44 bin lira dolandırıldığını belirten Adem Güneş, "Kızın evden çıkıp gittiğini fark ettiğimde önce dışarıya çıktım. Dışarıda kimseyi bulamadım. Daha sonra şüpheye düştüm. Ayakkabıları duruyordu. Terlikleriyle çıkıp gitmiş. El çantasını bırakmıştı. Bu şekilde kaçtığına kanaat getirdim. Karakola gidip şikayetçi oldum. Şu ana kadar hiçbir iz yok. Savcılıkta soruşturma devam ediyor" dedi.

'İNSANLIĞA OLAN GÜVENİMİ DE ALIP GÖTÜRDÜ'

Borcunu ödemeye çalıştığını söyleyen Güneş, "Paranın bir kısmını yakınlarımdan aldım. Bir kısmını veresiye olarak yazdırdım. Bir kısmını da kendi imkanlarım dahilinde karşıladım. Şu anda borcun 25 bin lirasını ödeyebildim. Bir kısmı hala borç olarak duruyor. O kız Allah'ı, peygamberi alet ederek benimle evlenmişti. Namaz kıldığını söylemişti. Hepsini geçtim, insanlığa olan güvenimi de alıp götürdü. Artık kimseye güvenemez hale geldim. Her insanı sorgular oldum. Her insana dolandırıcı gözüyle bakar hale geldim" diye konuştu. Benzer sorunlar yaşayanlara da savcılığa başvurmaları uyarısında bulunan Güneş, "Haklarını mutlaka arasınlar. Benden önce de dolandırılan insanlar varsa, bu yaptığım örnek olsun, onlar da gidip şikayetçi olsunlar. Bu insanları deşifre edelim. Bu tip insanların ceza almasını sağlamak gerekiyor. İnsanların 'namaz kılıyorum', 'Kuran okuyorum' demelerine aldanmasınlar. Mutlaka iyi bir şekilde tanısınlar. Tanımadan altın ya da para gibi şeyler vermesinler. Bu bana ders oldu. Bundan sonra evleneceğim kişiden sabıka kaydı isteyeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Adem Güneş'in görüntüleri

-Dolandırıldığını idida ettiği kızın fotosu

-Konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(519 mb)