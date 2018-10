DHA YURT BÜLTENİ-4

(ÖZEL)

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TEMELLERİ YÜKSELİYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen yıl 18 Mart'ta temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı, tüm hızıyla sürüyor. Avrupa ve Asya yakalarında köprünün ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2.5 metre olan yüzlerce demir kazık çakıldı. Gelibolu yakasındaki kuru havuzda yapımı devam eden köprü kule keson temelleri de yükselmeye başladı. Kasım sonunda yüzdürülerek denize indirilmesi planlanan 20 metrelik yüksekliği ve 75x84 metrelik çapıyla neredeyse birer futbol sahası büyüklüğünde olan iki ayağı, 18 Mart 2019 tarihinde deniz içindeki kazıkların üzerine konularak köprünün temeli tamamlanmış olacak. Bu tarihten itibaren de 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsünün kuleleri yükselmeye başlayacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce, 26 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyol projesi kapsamındaki, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi Yap-İşlet-Devret projesi ihalesini, yapım ve işletme süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün teklif veren Limak-Yapı Merkezi-SK-Daelim Ortak Girişim Grubu kazanmıştı. 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere, toplam 101 kilometrelik bölümü kapsayan proje, Malkara’nın güneyinden, Şarköy’ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek, Evreşe’nin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşacak. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına geçecek.

TEMELİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde temeli atılarak, 31 Mart 2017 tarihinde yapımına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale otoyolu, İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak. Proje ile; Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanarak; bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

MARMARA BÖLGESİ, EGE BÖLGESİ'NE OTOYOL AĞIYLA BAĞLANACAK

Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu’nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi’ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi’nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü; 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında Dünyanın En Büyük Orta Açıklıklı Asma Köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 770’er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2x3 trafik şeritli olacaktır. Köprü tabliyesinin yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülmekte olup, tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları teşkil edilecek. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında; 1 adet asma köprü, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 4 adet betonarme viyadük, 6 adet alt geçit köprüsü, 38 adet üst geçit köprüsü, 5 adet köprü, 43 adet alt geçit, 115 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 adet kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dâhil), 4 adet otoyol hizmet tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi, 6 adet ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Dev projede görev yapan 52 Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra; Müşavir Teşkilatında 92, yüklenici bünyesinde 455’i mühendis olmak üzere toplam 2026 personel ile birlikte 132 adet iş makinesi çalışıyor. Asma Köprü ve otoyol güzergâhında 19 Aralık 2017 tarihinde başlanan kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının oturacağı konumlarda deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı. Kule Keson temellerinin 1'inci aşamasının imal edileceği Kuru Havuz çalışmaları tamamlanarak, kule temeli keson imalatı çalışmalarına başlandı. Kule Keson temellerinin oturacağı deniz tabanında (- 37 m Kuzey / - 45 m Güney) zemin iyileştirmesi için 192 adedi kuzey kulede, 165 adedi güney kulede olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapındaki çelik kazık çakımı gerçekleştiriliyor. Güney kulede 18 Mart 2018 tarihinde başlanan çalışmalarda bugüne kadar 165 adet kazığın tamamı, 192 adet kazığın çakılacağı kuzey kulede ise 157'si çakıldı. Islak Havuz İskele inşaatı, Asya ve Avrupa Ankraj imalatları devam ederken, Asya Kule temeli için çakıl yataklama çalışmaları tamamlandı. Proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Koru arasındaki kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmalarına başlandı.

2019 MART'INDA KULE İNŞAATINA BAŞLANABİLİR

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce mevkiinde bulunan şantiyede kuru havuzda yapımı süren, Avrupa ve Asya yakalarında köprünün deniz içindeki ayaklarını oluşturacak, 20 metre yükseklikte ve 75x84 metre çapında, her biri futbol sahası büyüklüğünde 2 kule keson temeli yapımı büyük oranda tamamlandı. Köprünün sualtındaki temelini oluşturacak bu yapılar yükselmeye başladı. Kasım sonunda bitirilerek yüzdürülecek kuru havuz ile denize indirilecek olan kule keson temelleri, şuan çalışmaları devam eden deniz içindeki ıslak havuza alınacak. Buradaki çalışmalar da tamamlandıktan sonra, 18 Mart 2019 tarihinde ayaklar yerine konulacak ve üzerinde kuleler yükselmeye başlayacak. Bu noktadan itibaren de 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri yükselmeye başlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Köprü şantiyesinden drone ile çekilmiş görüntüler.

-Kule keson temellerinin yapımından genel ve detay görüntüler.

-Deniz üzerindeki ıslak havuz çalışmalarından görüntü.

-Köprü ayağı için kazık çakımı yapan dubadan görüntü.

-Burak Gezen'in anonsları.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

Süresi: 6 dakika 38 saniye, Boyut: 735 MB.

====================================================

2)AFGANİSTAN UYRUKLU 20 GÖÇMEN KAMYONET KASASINDA YAKALANDI

BURSA'da yasa dışı yollardan yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen, kamyonet kasasında yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Bursa-İzmir karayolu Acemler Metro İstasyonu yakınlarında park halindeki kamyonetin kasasında çok sayıda kişinin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kamyoneti kontrol eden ekipler, uzun zaman önce yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu göçmenlerin iş dönüşü tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için bir benzin istasyonunda mola verdiğini tespit etti. Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen, yakalanarak aynı kamyonetle, kamyonetin sürücüsü Suriye Uyruklu Ömer A. (30) ile birlikte gözaltına alınarak Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

Kamyonet sürücüsü Ömer A.'nın ehliyetinin sahte olduğu öğrenildi. Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet emniyet otoparkına çekilirken, göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Göçmenlerin emniyete girişi

-Emniyet binasından görüntü

-Aracın çekiciyle çekilmesi

(Haber-Kamera:Enver Fatih TIKIR-BURSA,()

Süre: 1 dakika 17 saniye boyut: 143 mb

===================================================

3)NİZİP'TE TOZ BULUTU

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Araçların üzerilerinin toz katmanının sardığı ilçede gökyüzü sarıya bürünürken; bazı vatandaşların aşırı toz nedeniyle zorlandığı görüldü Uzmanlar, özellikle nefes darlığı ve kalp hastası olan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Toz bulutu çeşitli detaylar

- Araçların tozlanmış hali

(Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

=======================================================

4)DOĞANTAŞ BAL ŞENLİĞİ YAPILDI

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Doğantaş Bal ve Hasat Şenliği yapıldı.

Kaş'a bağlı Doğantaş Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Doğantaş Bal ve Hasan Şenliği'ne Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Demir, Ak Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Doğantaş Mahallesi Muhtarı Ali Karataş, KUTSO Başkan Yardımcısı Erhan Saraçoğlu, Kaş Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve yaklaşık bin kişi katıldı.

Şenlik üreticilerin kovanlardaki petekleri gösterimiyle başladı ve temsili bal konvoyu düzenlendi. Elmalı Belediyesi Mehteran Takımı bir geçiş yürüyüşü yaptı ve konser verdi. Bal üreticileri açtıkları tezgahlarda bal satışı yaptı. Mahalli sanatçılar konser verdi. Ardından Bal Ağalığı ihalesi yapıldı. İhaleyi 5 bin lira veren İsmail Alıcı kazandı. Bir inşaat firmasının sahibi olan Alıcı, ihalesini aldığı Doğantaş Mahallesi'ne yapılacak olan camiinin inşaatından alacağı paranın 20 bin lirasını da bağışladı. Bal Ağası seçilen İsmail Alıcı'ya 25 kilo çam balı hediye edildi. Ardından bal yeme yarışı düzenlendi. 1 kilo balı 40 saniyede yiyen Adem Tatlıkulak birinci, Ayhan Azat ikinci, Süleyman Demirel üçüncü oldu.

Bal yeme yarışması birincisi Adem Tatlıkulak, "Yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Bir tabak daha olsa yerim. Balın tadı çok güzel. Doğantaş'ın balı" dedi.

Mahalle Muhtarı Ali Karataş, "Balımızda çok iddialı olduğumuz için balımızı tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Şeker hastaları bile balımızı yiyebilir, hiçbir zararı yoktur" diye konuştu.

Kaymakam Ulaş Akhan da şöyle dedi:

"Festivallerin bizim açımızdan farklı bir önemi var. Özellikle bu festivaller yöremizin tanıtımı, geleneklerimizin, göreneklerimizi devamı, hem birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi açısından çok önemli etkinliklerdir, organizasyonlardır. Ayrıca o beldemizin, yöremizin dünya çapında, ülke çapında tanınmasına vesile olacak ürünleri varsa bunların da insanların beğenisine sunulduğu etkinlikler olmaktadır. Doğantaş, Antalya'nın en çok arı kovanına sahip Kaş'ta en fazla kovana sahip bölgelerimizden biri. Bugün 6500-7000 kovana sahip Doğantaş, Kaş'ın çam balı konusunda tanıtılmasına büyük katkı sunmaktadır."



Görüntü Dökümü

-----------------------

- Bal ormanı levhaları,

- Bal ormanı ve mahalle,

- Bal satanlar,

- Ellerinde bal, arı kovanından petek çıkarma

- Bal konvoyu,

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

- Mehteran takımı,

- Mahalli sanatçıların konserleri,

- Ağalık ihalesi,

- Ödül töreni,

- Bal yeme yarışı,

- Röpörtajlar…

Haber- Kamera: Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), ()

====================================================

5)KADIN GİRİŞİMCİLER, PEYNİRDE BULUŞTU

ARTVİN Sınırlı Sorumlu Kadın Girişimciler Turizm Geliştirme Kooperatifi ile Kars'taki Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği üyelerinden kadın girişimciler peynir ortak paydasında bir araya geldi.

Yaklaşık 50 kişilik bir girişimci kadın grubu ile Kars'ın Boğatepe köyüne gelen Artvinli kadınlar bilgi alışverişinde bulundu. Boğatepe köyünde kadınlar adına konuşan Hatice Nur Ersöz, "Artvin’de kurduğumuz kooperatifin sürdürülebilir kalkınmaya ve üretime katkıda bulunmak, kadınları üretimin ve hayatın içinde faal tutarak ekonomik ve sosyal güvence elde etmelerini sağlamak istiyoruz. Kooperatif olarak hem şehrimize hem kadınlarımıza çok şey kazandıracağımıza inanıyoruz. Turizmin çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu, kadınların da bu sektörde çok şey katacak. Kars'ın Boğatepe köyüne düzenlediğimiz gezi sayesinde burada gördüklerimiz bize ayna olacak. Özellikle burada, bireyselden çok kolektif çalışma sisteminin işlediğini görmekten çok mutlu oldum. Önümüzdeki günlerde Artvin ve bu yöre arasında turizm ve üretime dönük birtakım işbirliği olacaktır" diye konuştu

Kahvaltının ardından yapılan görüşmeler ve fikir alışverişleri bu gezinin en renkli bölümlerinden birini oluşturdu. Artvinli kadınlar yanlarında getirdikleri hamur işi yöresel ürünleri Boğatepeli kadınlara hediye etti. Artvin'den gelen girişimci kadınları köylerinde görmekten çok mutlu olduklarını söyleyen Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği üyelerinden Gülcan Hasözdemir ise şunları söyledi:

"Derneğimiz tarafından bize sağlanan bu etkinlikler, işbirliğimiz ve çalışmalarımız biz kadınlara ekonomik yönden önemli katkılar sağlamakta. Eşlerimiz önünde boynu bükük kalmadan, çarşıya pazara giderken çantamızı kolumuza güvenle takıp alışveriş yapmamızı sağlamaktadır. Dernek sayesinde Fransızca'dan yogaya kadar birçok şey öğrendik. Her geçen gün birçok açıdan kendimizi geliştiriyoruz. Bu nedenle dernekteki çalışmalardan çok memnunum."

Artvin'den gelen kadınlar, Boğatepe köyündeki 'Peynir Müzesi'ni gezerek köyden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Penrin Dersi sahibinin Yavuz Öztürkler'in konuşması ve kadınlar

-Peynir tadım bölümü

-Yavuz Öztürkler'in otobüste kadınları bilgilendirmesi

-Artvin S.S. Kadın Girişimciler Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Hatice Nur Ersöz'ün konuşması

-Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği üyelerinden Gülcan Hasözdemir'in Öztürkler'i bilgilendirmesi

-Peynirlerden detaylar

-Bir kadının konuşması

-Peynir müzesinin gezilmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

467 MB - 4 DK 46 SN

=======================================================

6)ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİNİ ÖĞRETMEK İÇİN OKULA HAYVANAT BAHÇESİ KURDULAR

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler Köyü İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine, köylülerin desteğiyle çocuklara hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla 8 farklı hayvan türünün olduğu hayvanat bahçesi kuruldu. Çocukların öğretmenleriyle birlikte bakımını yaptığı kaz, ördek, tavşan, tavuk, bıldırcın ve köpek gibi hayvanlar sayesinde okuldaki devamsızlık azaldı, çocukların derslerinde başarı oranı arttı.

İlçeye bağlı bin 181 nüfuslu Dereköseler köyünde, 120 öğrencinin eğitim gördüğü Dereköseler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Serkan Ayan, Fen ve Teknoloji Öğretmeni İsmail Taşkıran, öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak, sorumluluk duygularını ve okula karşı ilgilerini arttırmak amacıyla 'hayvanları seven insanları sever' adıyla proje geliştirdi. Çaycuma Kaymakamlığı'ndan alınan izinle, okulun bahçesine köylülerin bağışlarıyla hayvanat bahçesi yapıldı. İnşaatında ise veliler ücretsiz çalıştı. 2 ayda tamamlanan hayvanat bahçesi, geçen Mayıs'ta açıldı.

Bıldırcın, ördek, kaz, tavuk, tavşan, sülün ve köpeğin bulunduğu hayvanat bahçesinin tüm bakımları öğretmen İsmail Taşkıran gözetiminde öğrenciler tarafından karşılanıyor. Sabah, hayvanat bahçesinin yemleri kontrol eden öğrenciler, hayvanlarla yakından ilgileniyor. 7'nci sınıf öğrencisi Berrunaz Sakallı, hayvanat bahçesiyle ilgilenmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Hayvanlara karşı yapılan şiddetleri görünce çok üzüldüğünü ifade eden Sakallı, "Hepsini küçükken aldık, kendimiz yetiştirdik. Evimizden yiyecekler getirdik. Aramızda para toplayıp onlara yem aldık. Hepsini kendimiz büyüttük. Tavşanın ayağı kırılınca çok üzüldük. Onun için para topladık ve ameliyat edildi. Şimdi durumu çok iyi. Herkes çok mutlu. Okula daha istekli geliyoruz. Onları sevmek için beslemek çok güzel bir duygu." dedi.

'ÖĞRENCİLERDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Dereköseler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Serkan Ayan, öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak ve sorumluluk duygularını arttırmak için hayvanat bahçesi oluşturmanın çocuklar üzerinde olumlu etki edeceğini düşünerek projeye başladıklarını söyledi. Proje hayata geçtikten sonra öğrencilerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını, devamsızlığın azaldığını, derslerdeki başarı oranının arttığını anlatan Ayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak, sorumluluk duygularını arttırmak, okula bağlılıklarını geliştirmek, arkadaşlarıyla yardımlaşmayı pekiştirmek için böyle bir projeye imza attık. Tamamen imece usulü köyümüzdeki vatandaşlarla birlikte projeyi yaptık. 8 adet hayvanımız var şu an. Bakımların, sorumluluklarını tamamen çocuklarımızdadır. Çocuklarımızın hayvan sevgisinin, sorumluluk duygularının arttığını, hayvanlara bakarak okula bağlılıklarının da arttığını gözlemledik. Tavşanımızın ayağı kırılmıştı. Öğrencilerimiz çok üzüldü. Veteriner hekim tarafından ameliyat edildi. Çocuklar tüm süreci yakından takip etti. Öğrenciler çok mutlu. Okula severek geliyorlar. Çok güzel etkileşim halinde hayvanların bakımını yapıyorlar."

'ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ARTTI'

Fen ve Teknoloji Öğretmeni İsmail Taşkıran da projeyi daha da geliştirmek ve hayvan sayısını arttırmak istediklerini ifade ederek, "Bazı öğrencilerimizin okula karşı belli soğukluğu, çok fazla ders çalışmamaları gibi durumları vardı. Bunları da olumlu yöne, pozitif bir yöne çevirmek için böyle bir projeye başladık. Şimdi projenin meyvelerini topladığımızı düşünüyoruz. Öğrencilerimiz okula daha istekli ve şevkle geliyorlar. Derslerindeki artışları görüyoruz. Bazen dersleri hayvanat bahçesinde işliyoruz. Bu onları daha çok ders çalışmaya teşvik ediyor. Bu projenin Türkiye genelinde yayılmasını tavsiye ediyorum. Çok olumlu geri dönüşler aldık." dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Okuldan detay

-Hayvanat bahçesinden detay

-Çocukların hayvanlarla ilgilenmesi

-Hayvanları beslemeleri

-Öğrenci Berrunaz Sakallı ile röp.

-Okul Müdürü Serkan Ayan ile röp.

-Öğrencilerin hayvanlarla görüntüsü

-Fen ve Teknoloji öğretmeni İsmail Taşkıran ile röp.

Dosya Adı: znghayvanatbahcesi

Süre: (8.46) Boyut: (982 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK,()

=======================================================

7)BALIK TEZGAHINI ÇALDI

ADANA'da balıkçı tezgahı çalıp 144 liraya satan Serkan C.(31) yakalandı

Olay, Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tezgahının çalındığını fark eden Mustafa Akdemir, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından balık tezgahını alan Serkan C.'nin kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan şüpheli yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda, "Paraya ihtiyacım vardı, hurda olduğunu sandım. Balık tezgahını 144 liraya satıp ihtiyaçlarını karşıladım" dedi.

Serkan C. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Balık tezgahını çalınması

- Hırsızın etrafı gözetlemesi

- Hırsızın emniyetten çıkarılması



SÜRE:01'12" BOYUT:133 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

=========================================================

8)HASTA SOKAK KÖPEĞİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde hastalığı nedeniyle acı çeken sokak köpeğine hayvanseverler ve belediye ekipleri sahip çıktı.

Darıca sahilinde hastalığı nedeniyle yürüyemez halde yol kenarında bulunan ve acı çektiği için zaman zaman inleyen sokak köpeği için seferber olan hayvansever Özlem ve Tuncay Özyavuz çifti, köpeğin üzerini örterek vücut ısısının normale dönmesini sağladı. Baygın haldeki köpeğin kendine gelmesi için zaman zaman ılık su içiren hayvansever çift daha sonra veteriner çağırarak tedavi edilmesini sağladı. Önce özel bir veteriner hekimin müdahalesinin ardından Darıca Belediyesi Veteriner hekimi Muharrem Altıokka köpeğin tedavisiyle ilgilendi. Hayvanın durumunu inceledikten sonra sedyeye alınan sokak köpeği, hayvan nakil aracına konularak barınağa götürüldü.

Köpeğin eski sağlığına kavuşması için tedavi uygulayacaklarını söyleyen Veteriner hekim Muharrem Altıokka, "Hayvandaki hastalığın nedenini henüz bilmiyoruz. Yapacağımız tetkiklerin ardından hastalığı netleşecek ve daha sonra gerekirse ameliyat edeceğiz. Köpeği hayvan barınağına götürüyoruz. Hayvansever vatandaşlarımız köpeğin sağlığı hakkında bizimle iletişime geçerek yapacağımız tedavi ve durumu hakkında bilgi alabilirler" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Çiftin hasta köpekle ilgilenmesi

-Üzerine örtmeleri, su vermeleri

-Belediye ekibinin gelmesi, hayvanla ilgilenmeleri

-Sedyeye konulan köpeğin hayvan barınağına götürülmesi

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), ()-

=====================================================

9)BOYLARI KÜÇÜK, AŞKLARI BÜYÜK

BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK'

BURDUR'da birkaç ay önce tanışıp, birbirlerine aşık olan 1.30 metre boyundaki İmran Uğur (36) ile 1.21 metre boyundaki Cansu Özçanak (28) dünya evine girdi. Cansu Uğur, "Bizimkisi ilk görüşte aşk" dedi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan İmran Uğur ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde aynı işi yapan Cansu Özçanak'ın hikayesi birkaç ay önce başladı. Çalıştığı hastaneden Antalya'ya bir hastayla birlikte gelen İmran Uğur, Cansu Özçanak ile tanıştı. Birbirlerine ilk görüşte aşık olan İmran Uğur ve Cansu Özçanak evlenmeye karar verdi. Çift, Burdur Cumhuriyet Yaşam Merkezi'ndeki düğün töreninde dünya evine girdi. İmran Uğur ve Cansu Özçanak'ın mutluluklarına aileleri ve dostları da ortak oldu. Çok mutlu olduklarını söyleyen İmran ve Cansu Uğur, ilk görüşte birbirlerine aşık olduklarını söyledi. Cansu Uğur, "Eşim çalıştığım hastaneye bir hastasıyla geldi. Ben kayıttaydım. Beni görmüş. Bizimkisi ilk görüşte aşk" dedi.

İmran Uğur da "Çok mutluyum. Boyu boyuma, huyu huyuma uygun birini buldum. Antalya'ya hasta götürmüştük. Orada gördüm, aşık oldum. Söz, nişan, bugün de düğünümüzü yapıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yerel sanatçı Fatih Burdurlu'nun sahne aldığı düğünde İmran ve Cansu Uğur çifti gece boyu pistten inmedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Çiftin el ele salona girişleri

- İlk dans

- Oyun havaları

- Takı merasimi

- Pasta kesilmesi

- Damadın boyunu kaplayan davetlilerin taktığı paralar

- Çiftle röp

- Detay

355 MB /// 05.50"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

=======================================================

10)ALMAN NOEL BABA YİRMİNCİ KEZ DEMRE'DE

ALMANYA'da Noel Baba misyonu yürüten ve Noel Baba'nın yaşadığı ve mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesine her yıl gelen Wolfgang Kimming Liebe (63) bu yıl 20'nci ziyaretini yaptı.

Almanya'da 34 yıldır Noel Baba misyonu yürüten Wolfgang Kimming Liebe, Noel Baba'nın yaşadığı ve mezarının bulunduğu yer olarak kabul edilen Demre'yi ziyaret etti. Aralıksız her yıl Demre'ye gelen Liebe, bu yıl 20'nci ziyaretini gerçekleştirdi. Alman Noel Baba Liebe, ilk olarak Kaymakam Murat Uz'u ziyaret etti. 20 yıldır Demre'nin tanıtımı ve kendi yaptığı çalışmaları anlatan Liebe, daha sonra Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu'ya ziyarette bulunarak, sohbet etti.

NOEL BABA MÜZESİ'NE ZİYARET

Wolfgang Kimming Liebe, Ankara'da bir suikasta kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov Anıtı'nı, sonrasında Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede ve yolda turistler, Alman Noel Baba'ya büyük ilgi gösterirken, onunla bolca fotoğraf çektirdi. Liebe, müzede Noel Baba için dua etti.

MÜFTÜYLE BİRLİKTE CAMİDE DUA ETTİLER

Liebe daha sonra Demre Müftüsü Mehmet Ali Çelebi'yi ziyaret etti. Müftü Çelebi, Alman Noel Baba'ya Almanca Kuran-ı Kerim hediye etti. İslam dini ve Noel Baba üzerine sohbet eden ikili ardından Bayrakçı Camii'ne geçti. Camide namaz kılan Alman Noel Baba, Müftü Çelebi ile birlikte dünya barışı, kardeşlik için dua etti.

'İNSANLAR BARIŞ İÇİNDE YAŞASIN'

Liebe, "Hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Allah'ım sizden dünyada insanların kardeş içinde, barış içinde, huzur içinde yaşamasını ihsan ediyorum. Bu ziyaretimin Alman- Türk dostluğuna, kardeşliğine katkı sağlamasını diliyorum. Farklı dinlerden, inanışlardan insanların barış içinde yaşamasını diliyorum. Allah'ım, başta Suriye olmak üzere dünyanın birçok yerinde süren savaşlar dursun. İnsanlar barış içinde yaşasın" dedi.

Müftü Mehmet Ali Çelebi de "Aynı ilahi dinlere inanmış mensuplar olarak, gelmesinden memnun olduk. Kendisine çok teşekkür ederiz. Dünya birliği ve barışı için vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim" diye konuştu.

ANA OKULUNDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Wolfgang Kimming Liebe, Demre'de eğitim öğretim yapan Hacımusaoğlu Ana Okulu'na geçti. Öğrencilere Alman çocuklarının söylediği Noel Baba şarkısını ve değişik şarkıları söyleyen Liebe, onlarla eğlendi. 'Ahmet' adını verdiği kuklasıyla çocuklara gösteri yapan Liebe, kuklasıyla beraber öğrencilere hediyeler verdi ve onlardan Türkçe şarkı dinledi.

Ana sınıfı öğrencisi Afet Doğa Ünlü, "Onun geldiğine çok mutlu olduk. Noel Baba bize şarkı söyledi. Biz de ona şarkı söyledik. Bir daha gelsin" dedi.

Öğrenci Ada Esma Doğan, "Noel Baba'yı çok sevdim. Geldiğine çok mutlu oldum. Çikolata için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Noel Baba'nın şehirde yürüyüşü

- Kaymakamlık ve belediyeye geliş

- Kaymakamla ve belediye başkanıyla görüntüler

- Andrey Karlov Anıtı ziyaret

- Aziz Nikolaos Müzesi ziyaret

- Müftü ziyaret

- Kuran-ı Kerim hediye edilişi

- Camide namaz kılma

- Camide dua ve konuşmalar

- Okul ziyareti

- İki öğrenciyle röportaj

244 MB /// 07.20"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), ()