DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KENDİSİNİ TERK EDEN KARISINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde Hakan Ayyıldız, kendisini terk eden 4 çocuğunun annesi Şeyda Ayyıldız'ı(33), eve dönmeye ikna edemeyince sabah işe giderken sokak ortasında 4 bıçak darbesiyle öldürdü. İstanbul'da yaşayan Şeyda Ayyıldız, eşi Hakan Ayyıldız ile yaşadığı tartışmalar ve geçimsizlik üzerine eşini terk edip, 4 çocuğunu da yanına alarak Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşti. Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında da iş bulan Şeyda Ayyıldız, burada çalışmaya başladı. Saray'ın Kemalpaşa Mahallesi Remzi Şeker Caddesi üzerindeki evden bu sabah saatlerinde işe gitmek üzere çıkan Şeyda Ayyıldız'ın önü ayrı yaşadığı eşi Hakan Ayyıldız tarafından kesildi.

İddiaya göre, Hakan Ayyıldız, yeniden eve dönmesini istediği eşinden 'hayır' yanıtını alınca çift arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Hakan Ayyıldız, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini 4 kez bıçaklayıp kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Şeyda Ayyıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ayyıldız'ın cansız bedeni Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından kaçan Hakan Ayyıldız ise polis tarafından yakalandı. Ayyıldız, polise konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtirken, hakkındaki soruşturma sürdürülüyor.

BEBEĞİNİ EMZİRİP ÇIKMIŞ

Kocası tarafından öldürülen Şeyda Ayyıldız'ın annesi Nabıyan Gül, büyük üzüntü yaşadı. Kızının öldüğüne inanamadığını söyleyen Gül, "Sabah kalktığımda bebeği kucağında yatıyordu. Ona hadi kızım işe gideceksin dedim. Bebeğini emzirip daha sonra çıktı. Nasıl yaptı bunu? Yaktı bizi, içimizi yaktı. Allah'ta onu yaksın. Daha küçük bebeği vardı, onu emziriyordu" dedi.

2)BOLU'DAKİ SU DOLUM FABRİKASI 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

BOLU Abant Tabiat Parkı yolu üzerindeki bir su dolum fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu söndürülürken fabrikada hasar tespit çalışması başlatıldı.

Abant Tabiat Parkı yolunun 15'inci kilometresinde bulunan Dereceören köyü mevkiindeki içme suyu dolum fabrikasının depo kısmında gece 01.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle fabrikayı alevler tamamen kapladı. 11 itfaiye aracı ve 44 personelin müdahale ettiği yangında fabrikanın bir kısmının çatısı çökerken, büyük bölümü de yanarak kullanılamaz hale geldi. Kontrol amaçlı fabrika önünde 1 adet itfaiye ekibi bekletilirken, fabrikada hasar tespit çalışması başlatıldı.

3)ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANINDA, 9 AYDA 330 BİN YOLCU UÇTU

ŞIRNAK'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, bu yılın ilk 9 ayında 330 bin yolcuya hizmet verirken, 2 bin 222 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının inişi ile 2013 yılının Temmuz ayında hizmete açılan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını kullanan yolcu sayısında her geçen gün artış sağlanıyor. 2013 yılında Ankara ve İstanbul’a haftada 3 sefer yaparak 40 bin yolcu taşıyan havalimanında, artık 26 iniş ve kalkış olmak üzere haftalık 52 uçuş yapılıyor. 2018’in ilk 9 ayında 330 bin yolcuya hizmet veren havalimanında 2 bin 222 uçak iniş ve kalkış yaptı. 2017’de 342 bin yolcuya hizmet veren havalimanında bu yıl sonunda yüzde 30 artış yaşanması bekleniyor ve yolcu sayısının da 450 bine ulaşması tahmin ediliyor. Ayrıca havalimanında bu yıl 28 ambulans açağı uçuşu gerçekleştiği öğrenildi.

Suriye ve Irak sınırına yakın olması nedeniyle, özellikle Irak'lı yolcuların rağbet gösterdiği havalimanında yolcu biletleri 1 hafta içerisinde tükenirken, Şırnak ve ilçelerinde oturan vatandaşlarında ilgi gösterdiği uçak seferleri için bilet bulmanın zor olduğu belirtildi. Özellikle İstanbul'u görmek isteyen Iraklı yolcular, Irak’ın Zaho kentine 50 kilometre mesafedeki Şerafettin Havalimanı'na Habur Sınır Kapısı üzerinden ulaşım sağlarken, her gün artan yolcu yoğunluğundan dolayı havalimanının terminalinin yetersiz kaldığı belirtildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına günlük 2, Ankara-Şırnak ve Adana’ya karşılıklı olarak uçuşların yapıldığını belirten Şerafettin Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, özel bir havayolu firması ile yapılan görüşmede, yakın bir tarihte İzmir-Şırnak seferlerine başlanacağını söyledi.

Adana seferinden memleketi Şırnak’a dönüş yapan yolculardan Ahmet Karoyum, "Bu havalimanı için gururluyuz, minnettarız. Her isteğimizi yere kısa sürede gidebiliyoruz ve dönebiliyoruz. Memleketimize böyle bir imkan tanındığı için çok teşekkür ediyoruz. Havalimanına bu ismi verenlere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsum" dedi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Güç Merkezi teknikeri olan Şeyhmus Alpkan, aşırı bir yoğunluk yaşadıklarını ifade ederek, "Şerafettin Havalimanı 2013 Temmuz ayından bu yana yolcu patlaması yaşıyor. Aşırı bir yoğunluk var. Halkımız yer bulamıyor. 10 gün önceden yer ayırmaları gerekiyor. Tabi ki de yönetim olarak, müdürlüğümüz olarak İzmir seferleri, İstanbul olarak taleplerde bulunduk ve en yakın zamanda da inşallah halkımızın hizmetine girecek. Irak’tan gelen yolcularımız uçaklarda yer bulamıyor. Bu talepler üzerine müdürlüğümüz olarak Devlet Hava Meydanlarına gerekli girişimlerde bulunarak en yakın zamanda açılacağını umut ediyorum" şeklinde konuştu.



