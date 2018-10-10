DHA YURT BÜLTENİ- 4

1)3 ÇOCUK BABASI, MOTOSİKLET KAZASI SONRASI FELÇ OLDU



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası belden aşağısı felç olan ve maddi durumu nedeniyle tedavisi yarım kalan İsmail Arslan'a (35), özel hastane sahip çıkarak ücretsiz ameliyat etti. Kaymakamlığın yardım kampanyası başlattığı Arslan, tedavi süreci uzun süreceği için destek istedi. Ereğli Ova köyünde yaşayan, bir fabrikada taşeron firmaya bağlı olarak çalışan, evli ve 3 çocuk babası İsmail Arslan, 6 yıl önce motosikletten düşerek yaralandı. Kazada ağır yaralanan Arslan'ın 3 yıl önce belden aşağısı felç oldu. Maddi durumu yetersiz olması nedeniyle tedavisi yarım kalan Arslan, kaymakamlıktan izin alarak yardım kampanyası başlattı. Arslan'a ilçede bulunan özel bir hastane sahip çıktı. Evinden alınan Arslan, özel hastanede tedavi altına alındı. Kalça kemiklerinin eridiği, enfeksiyon nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Arslan, özel hastanede iki kez ameliyat edildi. MHP Ereğli ilçe Başkanı Rahman Demirtürk ve parti yöneticileri, tedavisi için destek oldukları Arslan'ı hastanede ziyaret etti. İsmail Arslan, maddi durumu olmadığı için yıllardır tedavisinin yarım kaldığını söyledi. Çocukları için yaşamak istediğini ve destek beklediğini ifade eden Arslan, "Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Kemik enfeksiyonu var. Kalçalardaki kemikler erimiş. Eşimin bir tek bakıcı maaşı var. Bu konu hakkında da kaymakamlığa başvurduk. Yardım konusunda hala uğraşmaktayız. Bu haberi sosyal medyaya verdik. Açık konuşmak gerekirse millet sadece 'Geçmiş olsun' dedi. Maddi anlamda benim bu ameliyat masrafını karşılama durumum yok. Hastaneye teşekkür ediyorum. Bundan sonra uzun süreçli bir tedavi süreci olacak. Medikal ve diğer masraflar söz konusu. Hayırseverlerden destek bekliyorum." dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Ercan Yalçın ise, hastanın tedavi sürecinin en az 2-3 ay süreceğini, bu tedavi sürecinde ise birçok malzemenin kullanılması gerektiğini söyledi. Hastane olarak hastaya ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Yalçın, şöyle dedi:

"Kullanılması gereken protez, platin var ve birçok tıbbi malzemeler var. Komplike bir hasta. Normal bir ameliyat vakası gibi sadece şu şunu yaparız ya da bunu yaparız ile bitmiyor. Peşine antibiyotikler, takviyeler destekler ve bir çok uygulama var. Önceden şu kadar bir durum olur, kabaca bu kadar bir masraf çıkar demek mümkün değil. Uzun bir süreç. Bu süreçten sonra başka süreçler de doğacak. İllaki problemler olacak. Ancak biz açıkçası işin tüccarlık tarafında değiliz. Biz bu dakikadan sonra bütün tedavi sorumluluklarını üzerimize alıp elimizden geleni hastane olarak yapalım. Hastamızın hayatının kurtulması için de elimizden geleni yapmaya da hazırız."

Görüntü Dökümü

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-Ziyaretcilerin gelmesi

-İsmail Arslan'ın açıklaması

-Ercan Yalçın'ın açıklaması

-Hanife Arslan'ın eşine yardım etmesi

Süre: (6.16) Boyut: (1,12 GB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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2)'PEMBE PANTER'Lİ TANKERDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI

MERSİN'de polis ekipleri, bir tankerin peluş 'Pembe Panter' ile süslenmiş yaşam mahallinde 5 kilogram esrar ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Mersin'e gelen bir tankeri durdurup arama yaptı. Şoför kabinindeki yaşam mahalline giren köpeğin tepki verdiği bölmeyi açan polis, 5 kilogram esrar ele geçirdi.

Aracın yaşam mahallinin pempe tonlarında olması ve çizgi film karakteri 'Pembe Panter'in peluş oyuncaklarının bulunması dikkat çekerken, gözaltına alınan sürücü C.M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik köpeğinin tankeri koklaması

-Köpeğin pembe panterli şoför kabinine girmesi

-Yaşam mahallinin üst kısmına tepki vermesi

-Bölme içinde esrar bulunması

-Paketlerin çıkarılması

-Paketlerin açılması ve esrarın detay görüntüsü

-Ele geçirilen uyuşturucunun genel ve detay görüntüleri

(BOYUT: 286 MB) (SÜRE: 02.37 DK)

Haber: Adnan AÇIKGÖZ- Kamera: MERSİN, ()

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3)VAN'DA PARK HALİNDEKİ ARAÇTA 51 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Edremit ilçesinde, polis ekipleri, park halindeki araçta yaptığı aramada, 51 kilo 420 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kavurma Mahallesi'ndeki site önündeki araçta uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aracın etrafında gerekli güvenlik önlemlerı aldıkta sonra arama yaptı. Narkotik dedektör köpek 'Zeyna' ile yapılan aramada, aracın bagaj kısmında zulalanmış 100 paket halinde toplam 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili O.H ve H.İ gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

POLİS KAMERASI

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-Araçta Narkotik köpek 'Zeyna' yardımıyla yapılan arama

-Aracın bagaj kısmında poşet içersisinde zulalanmış eroin paketleri

-Eroin paketlerinin çıkartılması

-Eroin'den genel ve detay

BOYUT:125 MB

SÜRE:1 DK 7 SN

Behçet DALMAZ/VAN, ()

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4)FİYAT ETİKETLERİNE ÜCRET YERİNE ÖZLÜ SÖZLER YAZDI

GÜMÜŞHANE'de bir marketin müdürü Fatih Tekin, zamlardan ötürü müşterilerinin bozulan morallerini yükseltmek ve alışveriş sırasında kendilerini gülümsetmek amacıyla işletmenin manav reyonlardaki ürünlere ait fiyat etiketlerini kaldırıp yerine özlü sözler yazdı. Etiketlere 'Biri gelir seni sen eder, ama öyle biri gelir ki seni senden eder', 'Kadınlar anlaşılmak için değil, yaşanmak içindir. Yaşanılacak kadın bulduysanız anlamak için vakit kaybetmeyin' ibarelerine yer verildi. Tekin, "Uygulamaya vatandaşlarımızın çok hoşuna gitti. Gelip selfie yapan ve sosyal medyada paylaşımlar da yapılıyor" dedi..

Kentte, market müdürü Fatih Tekin, döviz kurundaki dalgalanması sonrası özellikle gıda sektöründe yaşanan bazı zamları müşterilerine unutturmak için ilginç bir uygulama başlattı. Tekin, özellikle marketin manav reyonlarındaki ürünlere ait fiyat etiketlerini kaldırıp yerine özlü sözler yazan metin ve dövizler yerleştirdi. Fiyat etiketleri yerine, özlü sözler yazması müşterilerin de ilgi odağı oldu. Marketin manav kısmında tezgâhta bulunan acı biber üzerindeki fiyat etiketinde; 'Bir ayrılık sonrası dinlenen Yıldız Tilbe şarkısı kadar acı' şeklindeki yazı dikkat çekti. Diğer etiketlere ise 'Biri gelir seni sen eder, ama öyle biri gelir ki seni senden eder', 'Kadınlar anlaşılmak için değil, yaşanmak içindir. Yaşanılacak kadın bulduysanız anlamak için vakit kaybetmeyin' ve 'Âşık olduğunuz bir kızın geçmişi sizin için önemliyse, geleceğinizi düşünmediğiniz bir kadına asla dokunmayınız' ibarelerine de yer verildi. Market müşterileri, ilgilerini çeken özlü sözlerin asılı olduğu etiketleri kimi zaman fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaşıyor, kimi zaman da selfie yapıyor.

'ALIŞ VERİŞİ ZEVKLİ HALE GETİRDİK'

Zamlardan ötürü müşterilerinin bozulan morallerini yükseltmek ve alışveriş sırasında kendilerini gülümsetmek amacıyla böyle bir uygulama yaptıklarını anlatan Fatih Tekin, "Fiyat artışları müşterilerimizin morallerini bozmuştu. Bizde psikolojilerini düzeltmek onlara moral vermek ve alışverişi daha zevkli bir hale getirmek için böyle bir düzenlemeye geçtik. Yaptığımız uygulamaya vatandaşlarımızın da çok hoşuna gitti. Gelip selfie yapan ve sosyal medyasında paylaşanlar var. İki günde bir yazıları değiştiriyoruz. Günlük yazıları takip eden de var. Türkiye’deki ekonomik kriz aslında çok büyük bir kriz değil. Vatandaşlarımız bunun bilincinde değil. Ekonomik kriz aslında üretici ile esnafın arasında. Bu krizi kendi aralarında büyütüyorlar. Bizim payımız en fazla yüzde 8 ile yüzde 18 arasında. Bu olay bizi de etkilediö dedi.

'GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR, AKŞAM YAZIYOR'

Tekin, marketin manav reyonunda görevli Mehmet Yılmaz'ın gündüz çalıştığını akşam ise duygularını döktüğü kâğıdı etiketlerin yerine astıklarını da belirtti. Tekin, "Bir şekilde müşterimizi çekmek zorundayız. Arkadaşımızın kendine özgü bir şairliği var. Gündüz markette çalışıyor, akşamları da evinde kendi duygularını kâğıtlara döküyor. Sabahları yeni yazılarla birlikte geliyor markete, vatandaşımız da bu uygulamadan memnunö diye konuştu.

'TEPKİLER SÜPER'

İşletmede yer alan sözlerin çoğunun kendisine ait olduğunu ifade eden Mehmet Yılmaz da, zamlardan dolayı insanların gergin olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Daha önce de bur tarz bir uygulamayı kendi tezgâhımda yapmıştım. Şuan için müşterilerimiz ilgisini çektiğimiz için memnunuz. Yazı yazarken insanların dikkatini çekebilecek kelimeler seçiyorum. 'Ne kadar anlamlı olursa, o kadar dikkat çeker' diye düşünüyorum. Müşterilerimizin tepkileri süper, bu fikrin kimden çıktığını merak ediyorlar, sürekli soruyor, bu yazılara ilgi gösteriyorlarö

‘GÜLEREK ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ

Market müşterilerinden Sena Günal ise, bu uygulama sayesinde gülümseyerek alış veriş yaptıklarını dile getirdi. Günal, "Uygula epeydir var, çok dikkatimi çekmiş beni gülümsetmişti. Yazılar ara sıra değişiyor. Bu uygulama da markete gelmek için bize ön ayak oluyor. Daha çok gençlere yönelik olsa da, yaşlı insanlarında dikkatini çekiyor. Sosyal medyadan paylaşıyoruz. Takip ediyoruz. Biber alırken Yıldız Tilbe’nin şarkılarına atıfta bulunması hoşuma gidiyor. Gülümseyerek alış veriş yapmış oluyoruz." ifadesinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Market görüntüsü

-Etiketlerden detaylar

-Markette alış veriş

-Müdür Fatih Tekin konuşma

-Müşteri konuşma

Genel detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,()-

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5)RONALDO'NUN YÖNETMENİ SPONSORU ARIYOR

CRİSTİANO Ronaldo'nun reklam filminde yönetmen koltuğuna oturan Ümmiye Koçak'ın kurduğu Arslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluluğu, davet edildikleri Stuttgart Uluslararası Tiyatro Festivali'ne gidebilmek için kostüm ve ulaşım sponsoru arıyor. Kadınlar, sponsor bulunmaması halinde ise limon bahçesinde çalışmanın planlarını yapıyor.

21-22 Kasım tarihleri arasındaki organizasyona 'Baba Ben Geldim' ve 'Başardık' isimli oyunlar ile katılacak olan Ümmiye Koçak liderliğindeki 8 kadın, yeni oyunlar için gerekli olan kostüm giderleri ve Türkiye içindeki ulaşım masraflarının karşılanmasını istiyor. Kuruldukları günden bu yana Mersin'i ve Türkiye'yi temsil ettiklerini dile getiren Ümmiye Koçak, "9 kişi ile birlikte ilk defa yurt dışına gideceğiz. Herkes diyor ki, 'Köylü kadınları hiçbir yere gidemez.' Ben de bir köylü kadınıyım, hepimiz köylü kadınıyız. Biz yurt dışına gidiyoruz, tiyatro festivaline gidiyoruz, cümbür cemaat. 'Baba Ben Geldim' ve kendi yazdığım başarı hikayemizi oynayacağız. Biz başardık. Biz bunu Toroslar'ın zirvesinde başardık. Yeni oyunumuzun ismi de 'Başardık'. Belgesel niteliğinde gerçekleri yazdım. İki oyun sergileyeceğiz" dedi.

'MERSİN'İ VE TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN GİDİYORUZ'

Sponsorluk ücreti olarak yüksek tutarlar istemediklerini vurgulayan Koçak, "Çok büyük meblağlar istemiyoruz. Organizasyon bizim masraflarımızı karşılıyor. Yeni yazdığımız oyunun kostümleri için sponsor arıyorum. Çünkü biz Mersin'i ve Türkiye'yi temsilen gidiyoruz. Anadolu kadınının sesi olarak oraya gidiyoruz, kendimizi anlatmak için gidiyoruz. Oraya gümbür gümbür gidelim, Mersinimizi, Türkiyemizi çok güzel bir şekilde temsil edelim istiyorum" ifadesini kullandı.

'GEREKİRSE BAHÇEDE ÇALIŞIRIZ'

Bugüne kadar hiçbir zorluk karşısında pes etmediklerini, sponsorsuz kalmaları durumunda da geri adım atmayacaklarının altını çizen Koçak, şöyle konuştu:

"Ben umutluyum. Mersinimizden ve kurumlarımızdan geri dönüş olur diye bekliyorum. İnşallah sanatsever insanların dönüşü olur diye bekliyorum. Olmazsa pes edecek miyim? Hayır! Hiçbir şey kolay değil. Gerekirse oyuncularımla birlikte yevmiyeye gideriz. Bağ, bahçede çalışırız, limon keseriz. Üst üste biriktiririz paralarımızı, masraflarımızı karşılar yine gideriz ama bu bizi biraz üzer. Biz Mersinimizin adını tüm dünyaya duyurduk. Mersinimizden bizi destekleyen olmadığı için üzülürüz. Hiç sevmediğim bir şey insanlardan bir şeyler istemek ama bu beni aşan bir şey. Hiçbir sponsor olmasa bile kendi imkanlarımızla gideriz. Kimse şunu düşünmesin, 'Biz sponsor olmazsak belki bu köylü kadınları bunu bırakır da aradan çekilir' diye düşünmeyin. Biz asla pes etmeyiz. Hepimiz birlik oluruz, yevmiyeye gideriz. Çalışıp üst üste koyarak ihtiyaçlarımızı karşılarız, oraya gideriz. Biz oraya Nene Hatunların, Şerife Bacıların, Kara Fatma’nın torunları olarak gidiyoruz. Biz Çukurova’danız, biz Anadolu’yuz."

Görüntü Dökümü

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-Koçak'ın yönettiği Ronaldo'nun reklam filminden bir kesit

-Koçak'ın içli köfte yapmasından genel ve detay görüntüler

-Çiçekleri ile ilgilenmesi

-Bahçede maydanoz toplamasından genel ve detay görüntüler

-Bahçede çalışmasından genel ve detay görüntüler

-Limon toplamasından genel ve detaylar

-Koçak ile röportaj

(BOYUT: 466 MB) (SÜRE: 04.14 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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6)VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, SAĞLIKTA BÖLGENİN EN KALİTELİSİ

VAN ve çevredeki 4 kente sağlık hizmeti veren Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi kapsamında, 100 üzerinden 93 puan alarak bölgenin en iyi sağlık hizmeti veren hastanesi seçildi. Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'den gelen yaklaşık 2,5 milyon insana hizmet verdiklerini, hedeflerinin akredite alan hastaneler arasına girmek olduğunu söyledi. Önceki yıllara göre sağlık alanındaki başarısını arttıran Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde 100 üzerinden 93 puan alarak bölgenin en iyi sağlık hizmeti veren hastanesi seçildi. Van Merkez, Bitlis, Muş, Hakkari illeri ile Ağrı'nın Patnos ve Doğubeyazıt ilçelerindeki yaklaşık 2,5 milyon nüfusa hizmet veren Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, deneyimli uzman kadrosu ve son teknoloji tibbi cihazlarla hastalara her türlü ameliyatlar yapılıp, sağlık hizmeti verebiliyor. Sahip olduğu konforuyla büyükşehirlerdeki bir çok hastaneden daha kaliteli sağlık hizmeti veren Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hedefi, akredite alan hastaneler arasına girmek. Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, çevre kentlerle birlikte 2,5 milyon nüfusa hizmet veren bir hastane olduklarını belirterek,"Van Eğitim Araştırma Hastanesi, 2'inci Sağlık Bilimleri alanında yer alan bir hastane.Van ili içerisinde bir milyon 200 bin nüfusa, çevre illerle birlikte 2,5 milyon nüfusa hizmet veren bir hastane durumundayız. 300 bin metrekare arsa alanına sahip. Bunun 200 metrekaresi kapalı alan. Yaklaşık 300'e yakın uzman hekim doktorumuz var. Bunun 250 tanesi klinisyen, yani polikliniği olan hekimimiz. Bin 500 tane yatağımız mevcut. Bu yatakların 160 tanesi Yoğun Bakım hastaları için. Günlük muayene sayımız 220 bin. Bunun 80 bini acil muayene.Sağlık alanında güzel hizmetlerimiz de var.Bunun dışında hastanemiz, ayda yaklaşık 5 bin ameliyatın yapıldığı bir hastane. Doğum sayısı aylık bin 500 civarında."dedi.

HEDEF, AKREDİTASYONLU HASTANELER ARASINA GİRMEK

Doç. Dr. Parlak, Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Sağlıkta Kalite Stardartları üzerinden yakın zamanda değerlendirme geçirdiğini, bu değerlendirmede 93 puan aldıklarını belirterek şunları kaydetti:"Bu puanı almak hakikaten kolay değil. Yani devletimizin bu kadar yatırımının içerisinde, biz de hizmeti nasıl verebiliriz diye tüm arkadaşlarımızla, çalışmalarımızla buralara ulaştık ve 93 puan aldık. Sağlıkta kalite hizmetleri değerlendirmesi bütün kalite kitapçığından bunun içerisinde sağlık bakım, otelcilik, sivil savunma hizmetleri ve acil durum eylem planı üzerinden bir değerlendirme yapıldı ve 93 puan aldık. Bu puanı almak demek, hakikaten ayrıntılı bir şekilde inceleniyorsunuz demek. Bizim arkadaşlarımız bu kalite denetiminde çok özveriyle çalıştılar. Bundan sonraki hedemiz 95'in üzerinde puan almak. Bundaki amaç da, akreditasyona başvurmak. "

Görüntü Dökümü

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-Konforuyla dikkat çeken Eğitim ve Araştırma Hastanesinin içi

-Hastane içinde gezen vatandaşlar

-Cihazlarda okjiyen tüpü alan hastalar

-Detaylar

-Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr Mehmet Parlak ile röportaj

-Hastanedeki cihazlardan detaylar

-Parlak'ın açıkmlamaları

-Eğitim Araştırma Hastanesinden genel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,()-

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