DHA YURT BÜLTENİ 4

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, sınıfta üzerine kitap dolabının devrilmesi nedeniyle ağır yaralanan ve yoğun bakımda uyutulan 2'nci sınıf öğrencisi Yasin Alkan (7), solunum cihazından ayrıldı. Yasin'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.Geçen çarşamba günü öğleden sonra meydana gelen olayda, Korkuteli Osman Önal İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Yasin Alkan'ın üzerine sınıftaki kitap dolabı, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Dolabın altında kalan Yasin için öğretmenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yasin Alkan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Yasin, solunum cihazına bağlanıp uyutuldu.

BUGÜN UYANDIRILDI

Yoğun bakımda 5 gün uyutulan Yasin Alkan, bu sabah uyandırıldı. Solunum cihazından ayrılan ve kendi başına nefes alıp verebilen Yasin'in kafatasında kırıklar bulunduğu belirtildi. Halen yoğun bakımda tutulan Yasin Alkan'ın kanamasının olmadığı, sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.





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TIR bariyerleri aşıp, otomobili 100 metre sürükledi: 1 ölü, 1 yaralı

KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR bariyerleri aşarak karşı şeride geçip çarptığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü ölürken, oğlu ise yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında, TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Selat Ş. idaresindeki 34 UJ 1827 plakalı TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan bariyerleri aşarak karşı yönden gelen Hüsnü Kadeş (54) idaresindeki 07 MCP 34 plakalı otomobile çarptı. TIR, otomobili yaklaşık 100 metre sürükledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi Hüsnü Kadeş'in hayatını kaybettiği belirlerken, araçta sıkışan oğlu Tugay Kadeş (26) ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Tugay Kadeş, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüsnü Kadeş'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Selat Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazaya karışan araçların görüntüleri

-Cesedin araçtan çıkarılması

-TIR'ın parçaladığı bariyerin görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

-Detay

Haber - Kamera: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),()

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Arapların tercihi altın varaklı mobilya

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),