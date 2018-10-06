DHA YURT BÜLTENİ 4

BOLU'da, 34 yaşındaki İmdat Yerlikaya (34), refüjde otomobilin çarptığı reklam panosunun üzerine devrilmesi sonucu 1,5 aylık hamile eşi Şaziye Yerlikaya'nın öldüğü kazada alkollü sürücü 33 yaşındaki Hasan Bilge'nin 5,5 yıl hapis cezasına çarptırılıp geçen yıl tahliye edilmesine tepki gösterdi. Yerlikaya, "Yargıtay'a emsal kararları sunacağız. Biz üst sınırdan yani 15 yıl ceza verilmesini istiyoruz. Bu karar bizi tatmin edecektir." dedi.

Kaza, 2017 yılının Nisan ayında, Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Bilge yönetimindeki 14 BU 014 plakalı otomobilin kontrolden çıkıp refüjde çarptığı reklam panosu, yolun karşısına geçmek isteyen 1,5 aylık hamile Şaziye Yerlikaya ve kızı 9 yaşındaki Ceylin'in üzerine devrildi. Şaziye Yerlikaya, hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Kızı Ceylin ise sağlığına kavuştu. Kaza sırasında 1.68 promil alkollü olduğu belirlenerek tutuklanan sürücü Hasan Bilge'ye, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen yıl Eylül ayında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hasan Bilge, tutuklu kaldığı 6 aylık süre ve dosyanın temyiz süreci göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Saziye Yerlikaya'nın eşi İmdat Yerlikaya, cezayı yetersiz bularak itiraz edip kararı istinafa taşırken, sanık Hasan Bilge'nin avukatları da ölen Şaziye Yerlikaya'nın yaya geçidi olmamasına rağmen orta refüjde bulunduğu gerekçesiyle kusurlu olduğunu ve verilen cezanın fazla olduğunu iddia ederek karara itiraz edip istinafa taşıdı.

Geçen hafta davanın gerekçeli kararı çıktı. Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi 12. Ceza Dairesi tarafından açıklanan kararda, vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi. Kararda ayrıca, delillerde ve işlemlerde nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık avukatlarının eksik inceleme ile hüküm verildiğine, savunma hakkının kısıtlandığına, sanığın beraati gerektiğine, verilen cezanın fazla olduğuna, bilinçli taksirin unsurlarının oluşmadığı yönündeki ve olayda ölen kadın ve yaralanan kızı Ceylin Yerlikaya'nın kusurlu olduğuna ilişkin itirazları kabul edilmediği belirtildi. Ayrıca ölen kadının avukatlarının cezanın az olduğunu yönündeki itirazları da kabul edilmedi.

Verilen cezanın az olduğunu belirten İmdat Yerlikaya, davayı Yargıtay aşamasına taşıdıklarını ifade ederek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini ifade ederek, "Yerel mahkeme sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak ceza ile birlikte serbest bırakılmasına karar vermişti. Biz bu dönemde gerekli itirazlarımızı istinafa taşıdık. Bunun neticesinde de geçen hafta gerekçeli kararı aldık. Bu süreçte ciddi anlamda gayret sarf ettik. Bu acının dinmesinin tek bir yolu var diyemiyoruz. Emsal kararlar var. Yargıtay'a emsal kararları sunacağız. Biz üst sınırdan yani 15 yıl ceza verilmesini istiyoruz. Bu karar bizi tatmin edecektir diye düşünüyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Röportaj

-Kazadan fotoğraflar

-Aile fotoğrafları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Süre: 04.36-Boyut: 540 MB

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Kocaeli'de kan bağışı düştü

İZMİT(Kocaeli), () - KIZILAY Kocaeli Şubesi Kan Bağışçı Uzmanı Tolga Kaya, günlük yaklaşık 300 ünite kan almaları gerektiğini belirterek, "Bizim günde yaklaşık 300 ünite kan almamız gerekiyor. Fakat biz Kocaeli genelinde yüzde 40'ına yakın alabilmekteyiz. Bu durum da kan stoklarının azalmasına neden oluyor. Kan eksiğimiz var" dedi.

Kentte kan bağışçı sayısının düşmesinin ardından Kızılay Kocaeli Şubesi kan bağışçılarının cep telefonlarına mesaj göndererek, kan bağışlamaları için çağrıda bulundu. Kocaeli'nde de kan bağışında ciddi anlamda düşüş yaşandığını söyleyen Kızılay Kan Bağışçı Uzmanı Tolga Kaya, "Günlük yaklaşık 300 ünite kan alınması gerekiyor. Fakat biz Kocaeli genelinde yüzde 40'ına yakın alabilmekteyiz. Bu durumda kan stoklarının azalmasına neden oluyor. 18-65 yaş arasındaki herkes kan bağışında bulunabiliyor ve bizim günde yaklaşık 300 ünite kan almamız gerekiyor. Bunun yaklaşık yüzde 40'ını karşılayabiliyoruz." diye konuştu.

KAN VEREN MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Belirli sayıda kan verenlerin gümüş, bronz ve altın madalya ile ödüllendirildiğini belirten Tolga Kaya, şöyle konuştu:

"Kocaeli'de özel ve devlet olmak üzere toplamda 32 hastane var. Bunların talepleri karşısında ancak yüzde 40'ına cevap verebiliyoruz. Kan stoklarımız bu konuda yetersiz, kan bağışı şu anda durmuş vaziyette. Bizim sürekli bağışçılarımız ve sisteme kayıtlı olan herkese mesaj atılıyor. Bu sene de atıldı, her 3 ayda bir kan zamanı dolan herkese mesaj atarak bağışta bulunmalarını istiyoruz. Şu an kan hizmeti olarak Kocaeli'nin belirli noktalarında ve belirli saatlerinde kan bağış istasyonları kurduk. Bu istasyonlardan kan bağışı alıyoruz. Kan bağışçılarımızı onurlandırmak için ufak bir madalya ödülümüz var, bunlar gümüş, bronz ve altın olarak veriliyor. Daha fazla kan veren bağışçılarımıza da plaket vererek ödüllendiriyoruz. Kan bağışında 18-65 yaş arası herkes kan bağışında bulunabilir. Erkekler 3 ayda bir defa, kadınlar ise 4 ayda bir defa kan bağışında bulunabiliyor. İlaç içiyorum diyerek kan bağışına gelmezlik yapmasınlar çünkü biz burada bütün kontrolleri yaptıktan sonra kan alıyoruz. Kan değeriniz ölçülüyor, tansiyonunuz ölçülüyor, doktorumuz muayene ediyor ve kullandığınız ilaçlara göre uygunluk açısından herhangi bir sıkıntı yoksa ondan sonra kan alabiliyoruz."

Bir yakınına kan vermek için Kızılay'a gelen Mehmet Yeşilyurt, "Otobüs şoförü olarak çalışıyorum. Şoför arkadaşlarımızdan birinin annesi rahatsızmış, telefonlarımıza mesaj geldi. Kan grubum tutunca da Kızılay'a gelerek kan bağışında bulunmak istedim. Vatandaşlarımızı bu şekilde duyarlı olmaya davet ediyorum. Düzenli olarak kan bağışlamamız gerekiyor. Kan bağışlamak her şeyden önce Allah rızası içindir. Hastanelerde kan bekleyenler yarın hepimiz olabiliriz o yüzden bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kızılay'da kan veren vatandaşlar

-Kan Bağışı Uzmanı Tolga Kaya röp

-Kan veren vatandaşlar röp

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU-İZMİT-

