DHA YURT BÜLTENİ 4

ORDU'DA OKUL DUVARI BÖYLE ÇÖKTÜ(EK)

1)ÇÖKEN DUVAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

ORDU'nun Altınordu ilçesinde bir lisenin spor salonunun istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken duvar Drone ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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DRONE detayları

Haber-Kamera: Nedim KOVAN /

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2)13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ANNESİYLE TARTIŞAN BABASINI UYURKEN ÖLDÜRDÜ

ANTALYA'da, 13 yaşındaki H.U., sürekli annesiyle tartıştığı gerekçesiyle babası Murat U.'yu (41), kanepede uyuduğu sırada tabancayla başından vurup öldürdü. Silahtan çıkan boş kovanı da yanına alarak kaçan H.U., polis ekiplerince yakalandı. Olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan 2 çocuk sahibi Aysun- Murat U. çifti, dün gece tartıştı. Ortaokul 4'üncü sınıf öğrencisi H.U., iddiaya göre babası Murat U. ve annesi Aysun U.'nun sık sık tartışması nedeniyle bunalıma girdi. H.U., girdiği bunalımın etkisiyle sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla başından vurduktan sonra evden kaçtı.

Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kanlar içinde görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi.

Murat U.'nun ateşli silahla öldürüldüğünü tespit eden polis, Aysun U.'nun ifadesine başvurdu. Aysun U.'nun dışarıdan ateş edildiğini belirtmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu yönden yaptı. Ancak camlarda mermi deliği bulunmaması üzerine ekipler salonda boş mermi kovanı aradı. Cinayet Büro ekiplerinin yeniden ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi.

Polis, H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. Ekipler, olayda kullanılan tabancayı ve mermiye ait boş kovanı da H.U.'nun üzerinde ele geçirdi. H.U. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Pazarlamacılık yapan Murat U.'nun cenazesi ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Olayın olduğu binadan genel görüntü

-Polislerin inceleme yapması

-Sağlık ekiplerinin binaya girip çıkması

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Olay yerine gelen müdürlerden görüntü

-Anne Aysun ile dede Hidayet Uluyol'un emniyete götürülmesi

-Ölen Murat Uluyol dede Hidayet Uluyol ve torun Hidayet Uluyol'ın görüntüsü

-Detaylar

'306 MB// 2 DK 46'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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3)ÇALDIĞI PIRLANTAYI YUTAN İRLANDALI TURİST İLGİNÇ BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ ANLATTI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, İrlandalı turist İan Camppel'ın (54) müşteri gibi girdiği kuyumcudan çalarak yuttuğu 2.5 kıratlık ve 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğün hastanede doğal yollardan çıkması için bekleyiş sürüyor. Camppel'ın polislere, ülkesinde göle düşen otomobildeki eşinin cesedinin günler sonra çıkartıldığında parmağında pırlanta yüzüğünün bulunmadığı belirtip, bu yüzden pırlanta yüzüklere karşı bir saplantısı olduğunu söylediği öğrenildi.İrlandalı turist İan Camppel, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Kordon Caddesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelip, pırlanta yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel'e, beğendiği iki pırlata yüzük, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkartıldı. Tezgahtar Camppel'a pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi. İddiaya göre, tezgahtarın boş bir anından faydalanan Camppel, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüklerden birini önce avucunun içine sıkıştırıp ardından da kapri pantolunun gizli cebine koyduktan sonra, iki yüzüğü de beğenmediğini belirtip, teşekkür ederek dükkandan çıkmak istedi. Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde, tezgahtar yüzüklerden birinin eksik olduğunu farkedip, kendisini durdurdu. Ardından polis çağırdı. Polis ekiplerinin Camppel'ın üzerinde yaptığı aramada yüzük bulunamadı. Ancak, bu sırada kuyumcunun müdürü güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Camppel'ın yüzüğü avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Buna rağmen yüzük bulunamayınca Camppel'ın yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı. Ardından Camppel Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çekilen 4 ayrı ultrason sonucunda yüzüğün İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi. Dışkılama yöntemi ile yüzüğün çıkartılması için sindirimi hızlandırıcı ilaç verilen Camppel'ın, hastanede bahçesinde polis eşliğinde, sık sık yürütülüp, koşması da sağlanıyor. Camppel, hastane bahçesinde koşarken rahat tavırlarıyla dikkati çekti, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Komandolar gibi, bombayım" diyerek, ellerini havaya kaldırırak, selam verdi.

KALDIĞI OTEL ODASINDA POLİS ARAMA YAPTI

Bekleyiş sürerken polis, dün (perşembe) akşam üzeri Camppel'ın kaldığı Cumhuriyet Caddesi'ndeki otel odasında arama yaptı. Aramada Camppel'ın ülkesinden getirdiği pırlanta dergisi ve broşürü ile odadaki kasada 3 bin euro para ve otelin altındaki kuyumcudan satın aldığı belirlenen 175 dolar değerinde bir saat bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, Camppel'ın otelin bulunduğu bölgedeki ana cadde üzerindeki dolaşıp, kuyumcuların vitrinlerine baktığını da tespit etti.

EŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA PIRLANTA SAPLANTISI OLUŞMUŞ

Polis, daha sonra İrlandalı turist ile tercüman eşliğinde hastanede ön görüşme yaptı. Görüşmede Camppel'ın bu defa, pırlanta yüzüğü yuttuğunu itiraf ettiği öğrenildi. Camppel'ın polislere yaşam öyküsünü, "12 yıldır Marmaris'e bir hafta süreyle tatile geliyorum. İrlanda'da 7 yıl önce iş kazası geçirdiğim için malulen emekli oldum. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören eşimi İrlanda'da trafik kazasında kaybettim. Eşimin göle düşen araçtan cesedi günler sonra çıkartılabildi. Eşimin cesedi çıkartıldığında parmağındaki pırlanta nikah yüzüğü yoktu ve tüm aramalara rağmen de bulunamadı. Pırlanta saptantım da buradan geliyor. Kuyumcuların önünden geçerken aklıma hep eşim geliyor. Bu nedenle vitrinlere bakmadan geçemiyorum. Özellikle kıratı yüksek olan pırlantlara istem dışı ilgi duyuyorum. Pırlanta gördüğümde eşimin siması gözümün önüne geliyor" diyerek anlattığı belirtildi.

İRLANDA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE BİLGİ VERİLDİ

İrlanda Ankara Büyükelçiliği görevlileri ile irtibata geçen polis, gelişmeler hakkında bilgi vererek, Camppel'ın hırsızlık olayını kabul ettiği ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edildiği, gözaltında olduğu bildirildi.

SAVCILIK CERRAHİ MÜDAHALEYİ SORDU

Öte yandan dışkılama yöntemi ile 22 saat boyunca yüzüğün çıkmaması üzerine nöbetçi savcılık, hastane görevlilerinden cerrahi bir müdahalede bulunulup, bulunamayacağı konusunda bilgi istedi. Doktorlar, İrlandalı turistin yuttuğu yüzüğün kalın bağırsağından anüsüne ulaşmasına 13.5 santim kaldığını, çekilecek filmler sonrasında cerrahi yöntem uygulanabileceğini bildirdi. Öte yandan yorgun düşen Camppel'ın hastanede üç polis gözetiminde odasına çekilip, uyuduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Marmaris Devlet Hastanesi bahçesinde tercüman ve polis eşliğinde koşup-yürüyen İrlandalı turistin görüntüsü

-Hastanedeki odasında dinlenmeye çekilen turistin görüntüsü

(Toplam: 2 dakika 12 saniye-159 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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4)RAHİP BRUNSON İLE AVUKATINDAN 6 SAATLİK TOPLANTI

İZMİR'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson için Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunan avukatı İsmail Cem Halavurt, ardından müvekkiliyle yaklaşık 6 saat süren bir görüşme yaptı. Brunson ile Halavurt'un, 12 Ekim'de yapılacak duruşmadaki savunma ve talepleri konusunda hazırlık yaptıkları öğrenildi.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, geçen 25 Temmuz'da tutukluluğu, 'sağlık sorunları' gerekçesiyle ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim 2018 tarihinde bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılacak olan duruşma öncesinde, Avukat İsmail Cem Halavurt, dün (perşembe) müvekkili rahip Brunson'un evine gitti. Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 6 saat süren görüşmeyle ilgili Halavurt bir açıklama yapmadı. Rahip Brunson ile Halavurt'un, 12 Ekim'de yapılacak duruşmadaki savunma ve talepleri için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

ÜZÜNTÜ DUYMUŞ

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sonuca ulaşmamasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk, geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi, ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi.

TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVİRİLDİ

Mahkeme, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedilmiş, üst mahkeme olarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararı çıkmıştı.

ANAYASA MAHKEMESİNE İTİRAZDA BULUNULDU

Yerel mahkemenin itirazları reddetmesinden sonra Brunson'un Avukatı İsmail Cem Halavurt, bu kez de bireysel başvuru hakkını kullanıp Anayasa Mahkemesi'ne gitti. 3 Ekim 2018 günü Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Halavurt, ev hapsi kararının kaldırılmasını talep etti.

Taylan YILDIRIM - Davut CAN/İZMİR, ()-

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5)EFSANEVİ 'EJDERHA KAYALIKLARI' İLGİ ÇEKİYOR

SİVAS merkeze bağlı Çaygören köyünde bulunan Ejderha sırtına benzeyen kayalıklar görenleri şaşırtıyor. Çeşitli farklı oluşumların yer aldığı kayalıklar keşfedilmeyi bekliyor. Yöredeki efsaneye göre taş kesilen bir ejderhaya ait olduğu ileri sürülen bölge hikayesiyle de ilgi çekiyor.

Sivas Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çaygören köyünde farklı sütunlar halinde dağın yamacında bulunan sivri taşlar ejderha sırtı görünümü ile dikkat çekiyor. Efsaneye göre taş kesilen bir ejderhaya ait olduğu ileri sürülen oluşum, köye dışarıdan gelenlerin ziyaret ettiği yerlerin başında yer alıyor.

'BURAYI TANITACAĞIZ'

Çaygören köyü muhtarı Dursun Sarıkaya, "Büyüklerimizden duyduğumuza göre bir efsane var. Erzincan yolundan bu çok net bir şekilde görünüyor. Daha önce rivayete göre bunun ağzı ve burnu da varmış. Bir ağzından tatlı su bir tarafından ise acı su akıyormuş. Böyle bir rivayet var. Dışarıdan çok ilgi görüyor. Ejderha kaya diye gelip görüyorlar. Fakat fazla tanınmıyor. Tanıtacağız inşallah. Burada farklı şekillerde taşlarda vardı fakat yağmur ve bazı doğa olayları nedeniyle deforme oldu" dedi.

YAMAÇTAKİ EJDERHA EFSANESİ

Yörede anlatılan efsaneye göre öküzleri ile çift süren karı koca üzerilerine doğru tepeden bir ejderhanın geldiğini görürler. Ejderhanın üzerilerine doğru geldiğini gören kişi Allah'a dua eder ve 'Allah'ım bunu burada taş kes, öküzlerden birini kurban edeceğim' der. Ejderha taş kesilir ama çitçi o gün öküzü kurban etmeden evine döner. İkinci gün yine aynı tarlaya çift sürmeye gelirler. Ejderhanın tekrar canlandığını görürler bunun üzerine kadın kocasına 'Adağını yerine getirmedin ejderha canlandı' der ve öküzü kendi elleriyle keser. Ejderha ikinci kez taş kesilir. Rivayete göre taş kesilen ejderhanın burun deliklerinden birinden temiz su akar. Diğerinden ise ilk gün adadığı öküzü kesmediği için irin gibi acı bir sıvı aktığı rivayet edilir.

Görüntü Dökümü:

-Bölgeden görüntüler

-Kayalıkların drone görüntüleri

-Köylden görüntü

-Muhtarın konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(472 mb)

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