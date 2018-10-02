DHA YURT BÜLTENİ 4

VAN'ın Gevaş ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyonun taban kısmına zulalanmış 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyonda, arama yapıldı. Narkotik köpek 'Şila'nın da kullanıldığı aramalarda, aracın taban kısmında zulalanmış 255 paket halinde toplam 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

///// POLİS KAMERASI

-Durdurulan kamyon

-Kamyonda Nakrotik Köpek 'Şila' yarımıyla arama yapılması

-Şila'nın tepki vermesi

-Kamyonun tabanında eroin paketleri çıkartılırken

-Eroinden detaylar

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Seyyar salıncak ile 40 yıldır çocukları sevindiriyor

BURSA'nın son nostaljik salıncakçısı Tahir Saydan (58), 40 yıldır sokak sokak gezerek, hem çocukları eğlendiriyor hem de geçimini sağlıyor. Çocuklar tarafından 'Salıncakçı amca' olarak tanınan Saydan, parası olmayan çocukları salıncaklara ücretsiz bindiriyor.

Bursa'da yaşayan 58 yaşındaki Tahir Saydan, elle çevrilen nostalji salıncağı ile 40 yıldır sokak sokak gezerek, hem çocukları eğlendiriyor, hem de para kazanıyor. Yaşları 3 ile 10 arasında değişen çocukları 1 lira karşılığında eğlendiren ve çocuklar tarafından 'Salıncakçı amca' olarak tanınan Saydan, teknolojik ve elektronik oyuncaklara adeta meydan okuyor. Salıncakçı amcayı gören çocuklar onun peşini bırakmazken, sokaklarına ve yakın parklara gelmesini ise dört gözle bekliyor.

GÜNLÜK 100-150 LİRA KAZANIYOR

Çocukların onu 'Salıncakçı amca' olarak tanıdığını belirten Saydan, "40 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiden bu salıncaklar sokaklarda çoktu, ama şimdi pek kalmadı. Zannediyorum Bursa'da bu işi yapan bir tek ben kaldım. Beni gören çocuklar peşimden koşturuyor, benim gelmemi bekliyorlar. 1 lira karşılığında onları eğlendiriyorum. Günlük 100-150 lira arasında para kazanıyorum. Beni görünce çok mutlu oluyorlar, parası olmayan çocukları ücretsiz bindiriyorum. Çocukları memnun etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çocukların salıncakçı amcanın peşinden koşması

-Salıncakta eğlenen çocukların görüntüsü

-Salıncağın dönmesi

-Tahir Saydan ve çocuklar ile röportaj

HABER/KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN, BURSA,()

2 dakika 25 saniye - 276 MB

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Çanakkale Boğazı'ndan 2 Rus savaş gemisi geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 651 borda numaralı 'Grad Sviyazsk' ile 652 borda numaralı 'Veliky Ustyug' isimli savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 08.00’de Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanması'na ait 651 bordo numaralı 'Grad Sviyazsk' ve 652 bordo numaralı 'Veliky Ustyug' isimli Rus savaş gemileri, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden peş peşe geçen Rus savaş gemileri saat 09.45 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemilerinin güvertesinde can yelekli askerler ise dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazından geçen Rus Savaş gemilerinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

3 dakika 34 saniye. 396 MB

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Engelli dalgıcın başarısı

RİZE’de, 15 yıl önce bisiklet sürerken otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz (27), hayata sporla sarıldı. Küçük yaşta yüzmeye merak salan Beyaz, dalış ve zıpkınla balık avını da öğrendi, engelli balık adamı belgesi aldı. Beyaz, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Şampiyonası'nda ilk kez düzenlenen engelliler kategorisinde kol çekerek 15 metre, monopaletle 21 metre ve ip çekerek 28 metreye dalarak 4 branşın 3’ünde birincilik elde etti.

2003 yılında bisiklet sürerken otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz, hayata spor ile sarıldı. Küçük yaşta yüzmeye merak salan Beyaz, öğrendiği yüzmenin yanında dalış ve zıpkınla balık avını da öğrendi. Bir kurumda memur olarak çalışan Mustafa Beyaz, yüzme alanındaki çalışmalarını geliştirdi, vaktinin çoğunu da denizde geçirmeye başladı. Deniz kıyısında balık adam kıyafetlerini giyen Beyaz, tüpsüz dalış gerçekleştirerek zıpkınla balık avı yapmaya başladı. Engelli balık adamı unvanını da elde eden Beyaz, Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Şampiyonası'nda ilk kez düzenlenen engelliler kategorisinde kol çekerek 15 metre, monopaletle 21 metre ve ip çekerek 28 metreye dalarak 4 branşın 3’ünde birincilik elde etti.

‘ZIPKINLA BALIK AVINA BAŞLADIM'

Daha önceleri zıpkınla balık avı sayesinde dalmayı bir hobi haline dönüştürdüğü anlatan Mustafa Beyaz, “Zıpkınla balık avı sırasında nefes tutarak dalış yaptığım için su altı dalış şampiyonalarına da katılabileceğimi düşündüm. Sadece kol çekerek 15 metre, monopaletle 21 metre ve ip çekerek ise 28 metreye dalarak 3 ayrı branşta birincilik elde ettim. Son zamanlarda popüler olmaya başlayan bir spor oldu. İnşallah bu spor uluslararası olarak yapılmaya başlanacak ve bizde bu sayede Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmiş olacağız. Bunun gerçekleşmesi benim açımdan milli bir gurur olacakö dedi.

'SU ALTINDA KENDİLERİNİ ÖZGÜR HİSSEDECEKLER’

Serbest dalışta birçok branş olduğunu ifade eden Beyaz, “Sadece kollarını kullanabilen bir engelli, ip çekerek bu branşa katılabilirler. Kolları yerine ayaklarını kullanabilen engelliler palet vurarak bu branşa katılabilirler. Engelli arkadaşlarımız suyun altında kendilerini çok özgür hissedecekler. Bu nedenle bu sporu tavsiye ediyorum. Kazandığım madalyalardan dolayı çok mutluyum. Gurur verici bir şekilde bu sporu yapmaya ve insanlara ilham olmaya devam edeceğim. Bu spor birazda yürek isteyen bir dal. Azimle çalışmak gerekiyor. Ciddi emek ve mücadele veriyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mustafa Beyaz'ın su altı dalış detayları

Madalya kazandığı tören

Mustafa Beyaz ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-