DHA YURT BÜLTENİ -3

Lice'de 5 ton 209 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çuvallarda ve toprağa gömülü bidonlarda 5 ton 209 kilo esrar ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca dün Lice kırsalında jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı, 'Bayrak-114 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Birkan Gündüz-02' ismi verilen müşterek operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi. Yolçatı Köyü stabilize yolundaki menfezde ise teröristlerce yerleştirilen 12 kiloluk tüpten oluşan el yapımı patlayıcı, bulunarak kontrollü şekilde patlatıldı.

Güvenlik güçleri, eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda toprağa gömülü jelikon bidonlar içerisinde bin 220 Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 500 mavzer mevzisi, jeneratör, 2 bombaatar mühimmatı, 8 pil bloğu, 28 küçük pil, 2 testere, 2 deniz küreği, 6 tencere, 2 jandarma kriminal yeleği, 2 uyku tulumu, 4 akü, 2 büyük tüp, güneş paneli kontrol düğmesi, çok miktarda mayın/EYP düzeneğinde dış kap olarak kullanılmak üzere şekillendirilmiş tencere, 3 mayın/EYP düzeneğinde dış kap olarak kullanılan demir su kazanı, 110 metre elektrik kablosu, çok sayıda çadır demiri, giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

5 TON 209 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ

?Güvenlik güçleri, Dibek, Yolçatı ve Yalaza köyleri kırsalında da 10 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette 30 jelikan bidon ile arazide gizlenen 52 çuval ve poşetlerde toplam 5 ton 209 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucu, helikopterle imha edilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyon kapsamında 9 ev arandı, 420 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 140 aracın da evrakları kontrol edildi.

Görüntü Dökümü

--------

- Operasyondan görüntüler

- Menfezdeki el yapımı patlayıcı

- Çuvallardaki esrar

- Toprağa gömülü bidonlardaki esrar

- Ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25 MB

DİYARBAKIR,()

==================

Diyarbakır'da halk otobüsü ile minibüsü çarpıştı: 13 yaralı

Diyarbakır'da belediyeye ait yolcu otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen büyükşehir belediyesine ait 21 BS 832 plakalı yolcu otobüsü ile özel bir okula personel taşıyan 21 S 0949 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Savrulan araçlar, bir okulun bahçesine çarparak durabildi. Kazada, her iki araçta bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle okulun bahçe duvarının bir bölümü yıkılırken, araçlarda ise hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

-----------

- Olay yerinden görüntü

- Belediye otobüsü ile çarpışan servis aracı

- Yere saçılan araç parçaları

- Servis aracının içi

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,)

================

'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmi Adana'da gerçek oldu

Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmi Adana'da gerçek oldu. Halk arasında 'Sazan Sarmalı' (işlerini birbirine dolaştırma) olarak bilinen yöntemle profesyonel dolandırıcılık yapan Yasin Erdem (54) polisin dikkati sonucu yakalandı.

İddiaya göre, Yasin Erdem 2016'da Diyarbakır'da meşrubatcılık yapan Bilal C.'nin işyeri numarasını internet üzerinden bulup aradı. Kendisinin de meşrubatçı olduğunu söyleyen şüpheli, elinde piyasa değeri 120 bin lira olan kutu içecek olduğu, çok sıkıştığını ve bu ürünleri 65 bin liraya satmak istediğini belirtti. Bunun üzerine Bilal C. içeçekleri kendisinin alabileceğini söyledi. Yasin Erdem, daha sonra Adana'da kuyumculuk yapan Zeki Ö.'yü arayıp 65 bin liralık altın alacağını söyleyip, kuyumcunun hesap numarasını istedi. Şüpheli, Zeki Ö.'den aldığı hesap numarasını Bilal C.'ye vererek "Parayı bu hesap numarasına yolla, daha sonra sana vereceğim adrese kamyoneti yolla ve meşrubatları al" dedi. Bilal C.'nin 65 bin lirayı yollaması üzerine kuyumcuya giden Yasin Erdem, altınları alıp kayıplara karıştı. Adana'ya gelen Bilal C. ise dolandırıldığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. Zeki Ö. isimli kişinin kendisini dolandırdığını söyleyen Bilal C. parasının bulunmasını istedi.

ANLAMI, İŞLERİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMA

İhbar üzerine kuyumcuya giden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Zeki Ö.'nün ifadesini aldı. İşyeri sahibi ise "Ben kimseyi dolandırmadım, bir kişi benden 65 bin liralık altın almak istedi. Hesap numaramı verdim, para gelince de altınları teslim ettim" dedi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, görüntülerdeki kişinin eşgalini belirledi ve şüphelinin hiçbir suç kaydının olmadığını tespit etti. Halk arasında 'Sazan Sarmalı' anlamına gelen dolandırıcılık yönteminin, 'işleri birbirine dolandırma' usulüyle yapıldığını ortaya çıkardı. Yasin Erdem aynı yöntemi kullanarak 12 Temmuz 2018'de yine Diyarbakır'da züccaciye firması olan Latif O.'nun da 65 bin lirasını dolandırdı.

POLİS FARK ETTİ, SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Yasin Erdem, 11 Şubat'ta ise, yine Diyarbakır'da doğalgaz firması olan Abdullah A.'yı internet üzerinden numarasını bularak aradı. Şüpheli, "Elimde 35 adet yoğuşmalı kombi var. Bunların piyasa değeri 150 bin lira, almak istersen kombiler Elazığ'da sana 65 bin liraya bırakırım" dedi. Yasin Erdem ise yine Adana'da kuyumcu Naime B.'yi arayıp 65 bin liralık altın alacağını söyleyerek hesap numarası istedi. Hesap numarasını Abdullah A.'ya veren şüpheli parayı hesaba yatırttı. Elazığ'a giden Abdullah A. ise dolandırıldığını anlayınca polise gitti. Yasin Erdem ise, kuyumcudan altınları aldı. Bu sırada yolda devriye gezen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcudan çıkan kişinin 2016'da Zeki Ö.'yü dolandıran ve güvenlik kamerasındaki Yasin Erdem olduğunu fark etti. Polis, şüpheliyi üzerindeki altınlarla birlikte yakaladı. Emniyete götürülen Yasin Erdem sorguya alındı. Kuyumcular ise altınları alan kişinin Yasin Erdem olduğunu söyledi. Şüpheli ise, "Ben kimseyi dolardırmadım, güvenlik kamerasındaki kişi ben değilim" diyerek kendini savundu.

İşlemlerinin ardından mahkeme çıkarılan Yasin Erdem tutuklandı.

Görüntü Dökümü

---------

- Şüphelinin adliyeye götürülmesi

- Kuyumcudan altınları alması (Güvenlik Kamerası)

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

===============

Bitlis'te 5 metre karla yoğun mücadele

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu açılırken, ekipler GSM operatörlerine ait baz istasyonunun arızasının giderilmesi için 2 aydan beri kapalı olan köy yolunda yaklaşık 5 metre kara rağmen yoğun bir mücadale yürüttü.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden Bitlis'te yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buldu. İl Özel İdaresi'nin 70 iş makinesi ve 90 personelle yürüttüğü çalışmalarda kapalı olan köy ve mezra yollarının tümü açılırken, 2 aydan beri kapalı olan merkeze bağlı Yücebaş Köyü yolunun açılması için yoğun bir çalışma yürütüldü. Köyde bulunan GSM operatörlerine ait baz istasyonundaki arızanın onarılması için çalışma yürüten ekipler, 3 kilometrelik yol ağını 48 saatte ancak açabildi. Çalışmalar sırasında iş makineleri yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri arasında adete kayboldu.

'3 KİLOMETRELİK YOL 48 SAATTE AÇILABİLDİ'

Bitlis İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, baz istasyonunun bulunduğu ve kışın insanların yaşamadığı Yücebaş Köy yolunun açılması için ekiplerin yoğun bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Aşit, köydeki 3 kilometrelik yol ağının 48 saatte ancak açılabildiğini belirterek,“Elektrik şirketinden gelen ihbar ile köyde bölgede bulanan iletişim hattında bir arıza olduğu bilgisi verildi. Bu köyde kimse yaşamadığı halde sırf çevre köylerimizin iletişimi kopmasın diye boş olan köyümüzün yolunu açıyoruz. Ekipler arızaları kontrol ediyorlar. Burada yaklaşık 5 metrede karla mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımız sabahın erken saatlerinde çalışmaya başladılar. Ancak yaklaşık 6 saatte bir kilometre yol açabildiler. Karla mücadelede yaklaşık 70 araç 90 personelle gece gündüz çalışıyoruz. Burası Bitlis’in en fazla kar alan yeridir. İnşallah yarın akşama kadar yolu açacaklardır. Bu köyümüzde kışın kimse yaşamıyor. Civar köylerde iletişim hatlarında arıza var. 3 kilometrelik yolu yaklaşık olarak 48 saatte ancak açabildik. Bunun için de 600 litre mazot harcadık"dedi.

Görüntü Dökümü

--------

-Karla mücadeleden genel görüntü

-İş makinesinin çalışmasından detaylar

-Kara gömülen iş makineleri

-Ekiplerin metrelerce kardaki çalışması

-Genel ve detay görüntüler

-İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit ile röportaj

-Açılan yoldan görüntüler

BOYUT:720,34 MB

SÜRE:6 DK 26 SN

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,()-

==============

Kamyonetteki yardım kömürleri arasında 69 kilo esrar ele geçirildi

Van'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kömür yüklü kamyonette, üzerinde 'Sosyal Yardım Amaçlıdır, Para İle Satılmaz' yazılı kömür çuvalları içerisine zulalanmış 69 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kömür yüklü kamyonette narkotik köpeği 'Bozo' ile detaylı arama yaptı. Aramalarda dış yüzünde 'Sosyal Yardım Amaçlıdır, Para İle Satılmaz' yazılı kömür çuvalları içerisine zulalanmış 69 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Esrar ile ilgili S.B. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Dedektör köpek 'Bozo' ile kamyonette yapılan arama

-Dedektör köpeğin tepki vermesi

-Yardım amaçlı dağıtılan kömür çuvallarının açılması

-Toz esrarın bulunması

-Esrarın çuvallardan çıkarılışı

-Esrarın emniyette teşhir edilmesi

Orhan AŞAN/VAN, () -

=================

Bu kuaför salonunda cep telefonu kullanmak yasak

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hizmet veren erkek kuaförü salonu işletmecisi 37 yaşındaki Mustafa Atadil, müşterilerinin cep telefonlarını tıraş süresi boyunca rafa koyuyor. Farkındalık yaratmak isteyen Atadil, kendi imkanlarıyla oluşturduğu kitaplığından müşterilerine kitap seçtirerek bekledikleri sürede kitap okumaya teşvik ediyor.

Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde hizmet veren erkek kuaförü salonu işletmecisi, evli ve bir çocuk babası Mustafa Atadil, kitap okuma farkındalığı yaratmak için kolları sıvadı. Kafe konseptli dükkanında 3 ay önce 'müşterilerimiz okuyor' ismini verdiği projesini başlatan 20 yıllık berber Atadil, müşterilerinin cep telefonlarını alarak dolapların bir rafında muhafaza ediyor. Müşterilerini ise kendi imkanlarıyla oluşturduğu, içerisinde yaklaşık 100 kitabın bulunduğu kitaplığına götürerek kitap seçtiriyor. İşyerinde geçen zaman boyunca, müşteriler kitaplarını okuyabiliyor. İsteyen müşteri ise kitabı eve götürüp, bir sonraki tıraşa gelirken beraberinde getirebiliyor.

KİTAP OKUMA ORANININ ARTMASINI İSTEDİ

Müşterilerinin uygulamadan memnun olduğunu belirten Atadil, "Ben kendim kitap okumayı, araştırmayı çok seven birisiyim. Müşterilerimiz dükkana geldiğinde sıra beklerken, tıraş olurken sürekli telefonla ilgileniyorlar. Onları teknolojiden, sosyal medyadan bir nebze de olsa uzak tutmak amacıyla bir kitaplık oluşturdum. Dükkanıma gelen müşterilerimizin kendi rızalarıyla cep telefonlarını alıyorum, rafa koyuyorum. Projemden bahsediyorum. Kitaplığıma götürüyorum müşterilerimi. Kitaplarını seçiyorlar. Daha sonra da gerek sıra beklerlerken, gerek tıraş olurlarken kitap okuyorlar. Her ne kadar ilk başlarda yadırgasalar da artık sistem oturdu" dedi. Kitap okuma oranının biraz daha artmasına yönelik bu projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Atadil, "Hepimizin bildiği gibi ülkemizde kitap okuma oranı dünya seviyesine göre biraz düşük sıralarda. Kitap okumaya karşı bilinçlenmek, biraz daha kitap okuma oranının artmasına vesile olmak için böyle bir projeyi hayata geçirdim. Artık müşterilerimiz dükkana gelir gelmez çay- kahve eşliğinde kitaplarını okuyor. Tıraş sonrası da gayet mutlu bir şekilde dükkandan ayrılıyorlar" diye konuştu.

MÜŞTERİLERDEN TAM NOT

Müşterilerden Ziraat Mühendisi Velican Bakırlı (26), "Bu uygulama bence gayet hoş. Artık alıştık. Dükkana girer girmez telefonumuzu kendisi istemeden biz veriyoruz. Direk kitabımı alıyorum. Ülkemizde okuma oranı zaten epey düşük seviyelerde. Bu tür uygulamaların artması gerekiyor bence. Hem bir süre telefondan uzaklaşmış oluyoruz hem de kafamızı dinlemiş oluyoruz. Bu uygulamaya diğer esnafında katkı sağlamasını beklerim" dedi. Bir kafede barista olan Burak Gülçin (23) ise, "Ben bu uygulamayla ilk defa karşılaştım. Bu kuaför salonuna da ilk kez geldim. Bence gayet başarılı bir uygulama" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kuaför salonundan görüntü

-Kitaplıktan görüntü

-Müşterilerin traş öncesi kitap okumalarından görüntü

-Müşterilerin traş olurken kitap okumalarından görüntü

-İşletme sahibi Mustafa Atadil röp.

-Müşterler Velican Bakırlı ve Burak Gülçin röp.

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

=================

Karaburun'un simgesi nergislerin üretimi her yıl azalıyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde üretimi yapılan, kokusuyla dillere destan olan ve aynı zamanda bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan nergis çiçeği, her yıl azalan üretim alanları nedeniyle, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Nematodlar (iplik solucanlar) gibi bitki ve toprağa zarar veren omurgasızlarla mücadele edemediklerini, bu nedenle her geçen yıl ürün kaybının arttığını söyleyen Bozköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Bozköy Mahalle Muhtarı Tamer Baba, önlem alınmaması halinde yakın zamanda nergis çiçeğinin artık üretilemeyeceğini söyledi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde üretimi yapılan, kokusu ile meşhur nergis çiçeği üreticileri zorda. Özellikle Karaburun'a bağlı Mordoğan Mahallesi'nde büyük çapta nergis üretimi yapılırken, şimdilerde üretim alanlarının azaldığını söyleyen Bozköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Bozköy Mahalle Muhtarı Tamer Baba (66), üreticinin yavaş yavaş nergisten vazgeçtiğini söyledi. Tarlalarda, iplik solucanlar olarak bilinen nematodların, nergis çiçeğinin soğanının suyunu emdiklerini ve böylece üründe verimi düşürdüklerini aktaran Tamer Baba, "Mordoğan'da 40 yıl önce büyük çapta nergis üretimi yapılıyordu. O kadar büyük alanlar vardı ki, 'süper nergis tarlaları' denirdi. Şimdi kalmadı" dedi. 35 yıldır nergis çiçeklerinden elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağladığını aktaran Baba, zararlılarla mücadele edemediklerini, çünkü bunun için ciddi maddi imkan gerektiğini söyledi.

'1500 BAĞDAN, 50 BAĞA DÜŞTÜ'

Bozköy Mahallesi'nde bulunan 8 dekarlık alanda üretim yapan Tamer Baba, "Karaburun'un genelinde yaklaşık olarak 300-350 dekarlık alanda nergis üretimi yapılıyor. Ancak bu alanlar her yıl biraz daha daralıyor. Tek tek sapları bir araya getirerek, bunlardan bir demet (bağ) oluşturuyoruz. Bu bağda 50 tane nergis çiçeği yer alıyor. En çok verim aldığımız dönemde bin 500 adet bağ elde ediyorduk. Bu yıl yalnızca 50 bağ elde edebildim. Çünkü tarlada soğan kaybımız var. Bir de domuzlar var. Domuzlar gelip tarlayı eşeliyor. Soğan güneş görünce verimini kaybediyor. Bu da verim düşüklüğüne neden oluyor" dedi.

Nergisleri, bağlar halinde kooperatif aracılığı ile sattıklarını anlatan Baba, "Bu çiçekleri içinde 50 tane olacak şekilde bir araya getirdikten sonra, pazarlıyoruz. Fiyatı bağ üzerinden yapılıyor. Bir demeti ilk çıktığında 30 liraya satılıyor. Ürün çoğaldığında 10 liraya kadar düşüyor" diye konuştu.

'MADDİ KAYBIMIZ HER GEÇEN YIL ARTIYOR'

Ürünün genelde iç piyasaya satıldığını aktaran Tamer Baba, "Genelde kooperatif kanalıyla İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa gibi kentlere satışı yapılıyor. Arz ve talebe göre bu satışlar değişiyor" dedi. Ürünün veriminin 3-4 kata kadar düştüğünün de altını çizen Baba, "Bu yıl verim çok düştü. Her yıl biraz daha azalıyor. Her geçen yıl biraz daha maddi kaybımız oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi zaman zaman destek amacıyla bizden çiçek alımları yaptı. Büyükşehir, gelecek yıl üreticiye soğan dağıtacak. Bu desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin, verim düşüklüğü nedeniyle toprak analizi yaptırdığını da aktaran Baba, "Yapılan araştırmaların sonunda, potasyum ve kalsiyum gibi toprağın verimini arttıran şeylerin eksik olduğu görüldü. Biz bunu arttırmak için gelecek yıl gerekli önlemleri alacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Gelecek yılın üretici açısından daha iyi olmasını umut ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------

-Karaburun nergis tarlasından görüntü

-Tarladaki az olan üründen görüntü

-Bozköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tamer Baba ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

==================

Kilometrelerce uzakta Atatürk sevgisini yaşatıyorlar

Manisalı Ozan Gönlüpekaçık (38) ile Almanya doğumlu Tekin Selli (52), Tayland'ın Phuket Adası'nda 'Atatürk' konseptli iki restoran açtı. 'KAtatürk' adını verdikleri restoranlarda, çalışanların hepsi Türk bayrağı konseptli kıyafetler ile hizmet veriyor, menüde ise Atatürk'ün özlü sözleri ve hatıraları yer alıyor. Atatürk sevgisini kilometrelerce uzağa taşıyan Türkler, milli gururu yurt dışında yaşatıyor. Tayland'a gittiklerinde 'KAtatürk' isimli restoranı gören Türkler de duygulanıyor.

Biri Manisalı olan diğeri Almanya'da doğan iki Türk ortak, Atatürk sevgisini kilometrelerce uzağa taşıyarak Tayland'ın Phuket Adası'nda Atatürk konseptli iki farklı restoran açtı. 'KAtatürk' adını verdikleri restoranlar, menüsünden iç mekan tasarımına kadar baştan aşağı Atatürk konseptiyle yurt dışında yaşayan Türklere ve turistlere duygu seli yaşatıyor. Restoranlarda Atatürk ve Türk kültürünü de yabancılara tanıtılıyor. Restoran çalışanlarının hepsi Türk Bayrağı konseptli kıyafetlerle hizmet veriyor, menüde ise Atatürk'ün özlü sözleri ve hatıraları yer alıyor. 2014 ve 2018 yılında aynı konseptteki iki farklı restoranı hayata geçirdiklerini belirten ortaklardan Almanya doğumlu Tekin Selli, "Bulunduğumuz semtin adı Kata, bunu Atatürk ile birleştirip KAtatürk ismini oluşturduk. Bu isim, benim ve ortağım gibi hayatı boyunca Atatürk gibi düşünme felsefesini benimsemiş kişiler için mükemmel bir isimdi" dedi.

"Hem ülkemiz hem de Atatürk'ü tanıttığımız restoranımızla daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" diyen Manisalı Ozan Gönlüpekaçık ise, "Gelen misafirlerimizi Türk misafirperverliği ile ağırlamak, onlara Tayland'ı tanıtmak, buranın kültürünü, insanların yaşam tarzını anlatmak, zevk ile yaptığımız ve kendimize görev edindiğimiz günlük işlerimizden oldu. Her kültürden insanı sevgi ile kucaklamak başarılı olmamızın en büyük nedenidir. Bu dostluk zinciri de her geçen gün büyüyor" diye konuştu.

'YAPMAK İSTEDİĞİM İŞ, TÜRK RESTORANIYDI'

2014 yılında Tayland'da kendi işletmesini kurmaya karar verdiğini belirten Almanya doğumlu Tekin Selli, "Tayland, mutfak kültürü olarak bizim alışkanlıklarımızdan çok farklı ve dolayısıyla gelen Türk ve Avrupalı turistlerin bu ağız tadına alışmakta güçlük çektiğini, birçoğunun fast food tarzı yerlere mahkum olduğunu gözlemlediğimden, bu sektöre yönelmem gerektiğini düşündüm. Orta boy bir mekan kiralayıp tadilat ve dekorasyon işlerine başladım. Bu işler devam ederken bir taraftan da işletmeme isim arayışına başladım. Çevremdeki arkadaşlarımla konuşarak araştırarak uzun bir arayış sürecinden sonra aslında aradığım ismin karşımda durduğunu fark ettim. Yapmak istediğim iş bir Türk restoranıydı" diye konuştu.

12 BİN KİLOMETRE UZAKTA AYNI LEZZET

Ortaklardan 38 yaşındaki Ozan Gönlüpekaçık ise, "Aslında Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunuyum. Turistik birçok bölgede yiyecek içecek sektöründe bulundum. Amerika'da uzun süre yiyecek ve içecek müdürlüğü yaptım. Bizi bu işte başarılı kılan, Atatürk'ün sözlerinden 'Kültür okuma, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. Kültür zeminle orantılıdır' sözü olmuştur. Bu düşünceden yola çıkarak 2018 yılında da Phuket'in Challong semtinde ikinci şubemizi açtık. Kendi coğrafyamıza her ne kadar 12 bin kilometre uzakta olsak da burada Türk mutfağının meşhur yemeklerini sunuyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------

-Restorandan fotoğraflar

-Restorandan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, ()



========================

Şırnak'ta yürüyüş ve eylemlere 15 gün yasak

Şırnak Valiliği, terör örgütlerinin provokasyon amacıyla eylemler ve yürüyüşlerin planlandığı bilgisi üzerine kent genelinde kamu yararı haricindeki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi ve stand/çadır kurmayı 15 gün süreyle yasakladı.

Şırnak Valiliği'nden, terör örgütlerinin halkın zihninde korku, endişe ve ümitsizlik yaratmak, dünya kamuoyuna ülkemizin güvensiz olduğu izlenimi vermek ve ülkedeki sosyal fay hatlarını harekete geçirerek çatışma hatta bir iç savaş zemini oluşturmayı hedefleyen terör örgütlerinin de provokasyon amaçlı bu tarz etkinlikleri gerçekleştirebilecek şahıslara karşı eylem yapabilecekleri değerlendirmesinde bulunularak, Şırnak il merkezi ve ilçelerinde kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin, üniversitenin valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi ve stant/çadır kurma gibi tüm etkinlikler 12 Şubat 2019 tarihinden itibaren 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-