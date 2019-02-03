DHA YURT BÜLTENİ-3

1)MİNİBÜS VİNÇLİ BAKIM ARACINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, elektrik direğinde bakım yapan elektrik teknisyeni 24 yaşındaki Harun Kunaç, bir minibüsün çarpmasıyla bakım aracının sepetinden düşüp, yaşamını yitirdi. Kazada minibüs sürücüsü ile yanındaki 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün (cumartesi) saat 23.00 sıralarında Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçiler, Bağlar mevkiinde 06 BBT 98 plakalı sepetli vinç ile yol kenarındaki elektrik direğinde bakım yapmaya başladı. Bu sırada kırsal Karahisar Mahallesi'nden Tavas yönüne gitmekte olan Ali Erdemli, yönetimindeki 48 RA 389 plakalı panelvan minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki elektrik bakım aracına çarptı. Vinçli bakım aracının sepetinde bulunan işçilerden Harun Kunaç (24), çarpmanın etkisiyle sert zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz şekilde yatan Kunaç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan minibüs sürücüsü Erdemli ile yanındaki arkadaşı Mehmet Ali Doğan, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Elektrik teknisyeni Kunaç'ın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kazada ölen Harun Kunaç'ın fotoğrafı

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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2)EŞİ VE ÇOCUĞUYLA GELİP, TUTUKLU YAKINLARININ OTOMOBİLLERİNİ SOYDU

ADANA'da Haydar A.(45) eşi ve 3 yaşındaki oğluyla geldiği cezaevi önünde, biri çocuğuna simit veren 2 tutuklu yakınının otomobilini soydu. Lüks otomobiline binerek olay yerinden kaçan şüpheli, güvenlik kameralarından aracının plakası belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Olay, Kürkçüler Cezaevi yerleşkesindeki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Haydar A., lüks otomobilindeki eşi ve oğlu ile sabah saatlerinde cezaevi otoparkına geldi. Haydar A. daha sonra aracından inerek, park halindeki tutuklu yakınlarının otomobillerini kontrol etmeye başladı. Dikkat çekmemek için oğlunun ve eşinin elinden tutan şüpheli bir süre otopark içinde gezdi.

SİMİT VEREN KADINI SOYDULAR

Bir süre sonra, otoparka gelen Sarıye G., aracı park ederek tutuklu bulunan eşini ziyaret etmek için cezaevine giriş yaptı. Bu sırada Sarıye G. otoparkta dolaşan Haydar A.'nın oğluna yemesi için simit verdi. Simidi alarak soyacağı kadına teşekkür eden Haydar A. daha sonra Sarıye G.'nin aracının bagajında bulunan 30 bin lira ile 2 cep telefonunu çaldı. Çantayı kendi aracına koyan şüpheli başka bir otomobili gözüne kestirdi. Şüpheli, aynı yöntemi kullanarak Aylin B.'nin aracından da 300 lira para ve 1 cep telefonu çaldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Daha sonra oğlu ve eşiyle otomobiline binen şüpheli olay yerinden ayrıldı. Tutuklu yakınları ise ziyaret sonrası, soyulduklarını fark edince polisi aradı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aracının plakasını tespit etti. Haydar A., kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli buradaki sorgusunda suçunu kabul etti. Cep telefonlarını sulama kanalına attığını, çaldığı paranın bir kısmını harcadığını ve kalan 28 bin 200 liranın evde bulunduğunu söyledi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi ise serbest bırakıldı. Polis ise, parayı sahiplerine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamera görüntüleri

SÜRE: 03'25" BOYUT:378 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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3) MAHALLELİ İLE TARTIŞAN ESNAF TÜFEKLE ATEŞ ETTİ: 1 YARALI

Bursa'da mahalleli ile halı saha işleten esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi ayağından tüfekle vuruldu. Olay yerine gelen polisler mahalle halkını güçlükle sakinleştirirken, halı saha işletmecisi Mithat Y. gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan halı sahanın işletmeciliğini yapan Mithat Y. ile mahalleli arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mithat Y., yanında bulunan namlusu kesik tüfek ile Serhat D.'yi bacağından vurdu. Arkadaşları tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serhat D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, ellerinde sopalar bulunan öfkeli kalabalığı sakinleştirirken, şüpheli Mithat Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturmaya başladı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin mahalleliyi sakinleştirmesi

-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Detaylar

Süre: 02.10 Boyut: 244 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

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4)İCRADAN SATIN ALDIĞI 163 ÇUVAL UN, YEDİEMİN DEPOSUNDA YOK OLDU

BURSA 16’ncı İcra Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak satılan 163 çuval unu alan Ramazan Ömeroğlu (48), teslim almaya gittiği yediemin deposunda unları bulamadı. Un çuvallarını görmeden, teslim aldığına dair evrak imzalayan Ramazan Ömeroğlu, “İhale 11 bin 200 lira ile bende kaldı. Unları almak için yediemin deposuna gittim. Unların yok olduğunu öğrenince şaşkına döndüm. Hem paramdan, hem unlarımdan oldumö dedi. Ortaya çıkan ‘icra skandalı’ üzerine Ömeroğlu, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bursa 16’ncı İcra Müdürlüğü, bir borçtan dolayı haczedilen 163 çuval unu bir yediemine teslim etti. Unlar yediemin deposunda muhafaza altına alındı. Alacaklının zararının karşılanmasını istemesi üzerine İcra Müdürlüğü, satış ilamı şartlarına göre 2 Ekim 2018 tarihinde ihale açtı. İhaleye katılan Ramazan Ömeroğlu, 163 çuval unu 11 bin 200 lira bedelle satın aldı. İcra Müdürlüğüne ödemesini yaptıktan sonra 10 Ekim 2018 tarihinde İcra memuru E.N. (38) ile birlikte şüpheli yediemin F.E.’nin (44) işlettiği yediemin deposuna giderek unları teslim almak istedi. Unların depoda olmadığı ortaya çıktı. Yediemin F.E.’nin, unları başka yerden temin edeceğini belirtmesi üzerine icra memuru E.N., ‘satıştan teslim zabıt varakası’ düzenleyip taraflara imzalattı. Ancak aradan 3 ay geçmesine karşın unlar teslim edilmedi. Ortaya çıkan ‘icra skandalı’ üzerine Ramazan Ömeroğlu, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘UNLARIMI İSTİYORUM’

Yediemin deposunda unları göremeyince şaşırdığını söyleyen Ramazan Ömeroğlu, “F.E. unları bir fırıncıya verdiğini, yeniden temin edeceği 163 çuval unu bana vereceğini söyledi. İcra memuru tutanak hazırladı. Ancak, üç ay oldu, unlarım teslim edilmedi. Buralarını denetleyenler yok mu? Benim unlarımın başına gelen bir başkasının malının başına da gelebilir. Sorumlular hakkında şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorumö şeklinde konuştu.

UNLAR BOZULUR DİYE FIRINCI ARKADAŞINA TESLİM ETTİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sırasında ifadesi alınan yediemin depo sorumlusu F.E. bozulma ihtimalini göz önüne alarak 163 çuval unu fırıncı arkadaşına verdiğini, olay günü teslim almaya gelince durumu anlattığını söylediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame ile un çuvalları olmadan teslim edildiğine dair evrak düzenleyen icra memuru E.N. hakkında ‘görevini kötüye kullanmak’ F.E. hakkında ise icra müdürlüğünden gelen malları deposunda muhafaza etmesi gerekirken, unları başkasına verdiğinden ve alacaklığa hala 163 çuvalı teslim etmediğinden dolayı ‘görevi kötüye kullanmak ve sahtecilikö suçlarında Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Dava dosyalarından detaylar

-Ramazan Ömeroğlu ile röportaj

Süre: 2.11 Boyut: 245 MB