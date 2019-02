DHA YURT BÜLTENİ -3

Buse'yi arama çalışmalarında 10'uncu gün

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 10'uncu günde tekrar başlandı.

Kemer'de, 24 Ocak günü oluşan hortumun, annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, 10'uncu günde, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleriyle İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı su altı timi, AFAD ekiplerinin de aralarında bulunduğu 72 kişilik personel katıldı. 'TCSG 105' botuyla denizden destek verilen aramalarda, 3 arama- kurtarma ve 1 kadavra köpeği de kullanılıyor. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de havadan destek veriyor.

Hem denizde hem de Ağva Deresi'nde sürdürülen çalışmalarda, Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazları ile tarama yapılıyor. Derede ekipler sıra oluşturarak her noktaya bakmaya özen gösteriyor. Denizde ise dalgıçlar koordinasyon toplantısında belirledikleri noktalarda arama yapıyor. Buse'nin babası Ahmet Acar da çalışmaları takip ediyor.

Haber-Kamera. Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

Çiftçilerden kooperatife senet imzalatıp, borçlu çıkarıldıkları iddiasıyla suç duyurusu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir grup çiftçi, üyesi oldukları Uzunköprü İlçe Tarım Kredi Kooperatifi'nden boş kağıda imza atarak sonradan hazırlanan senetle satın almadıkları tarım ürünlerinin kendilerine binlerce lira fatura edilip dolandırıldıklarını iddiasıyla, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kooperatif yöneticileri, çiftçilerin iddialarını incelediklerini ancak somut bir delile ulaşamadıklarını belirterek, savcılığın soruşturmasının sürdüğünü söyledi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan çiftçiler Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 366 Sayılı Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nden mazot, gübre, tarım ilacı gibi giderleri için karşılığında kooperatiften kredi kullanmak için boş kağıtlara imza attılar. Attıkları imzalar karşısında mazot, gübre tarım ilacı satın alan çiftçiler, almadıkları ürünlerin de kendilerine fatura edilerek gönderilmesi üzerine şoke oldu. Boş kağıda attıkları imzaların, üzerine kooperatifin kullanmadığı ürünleri de almış gibi gösterip, borç çıkarmaları üzerine çiftçiler, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu.

'SAHTE SENET HAZIRLAYIP BİZİ BORÇLANDIRDILAR'

Çiftçilerden Münir Boboluk, Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan 150 bin lira borcunu ödediği halde, düzenlenen senetle 200 bin lira daha borçlandırıldığı ve bu parayı ödeyemediği içinde icralık olduğunu söyledi. Boboluk, "Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi tarafından dolandırıldık. Bize sahte senet hazırlayıp bizi borçlandırdılar. Benim 150 bin lira borcum vardı, 240 bin lira ödememe rağmen hala bana 200 bin lira borç çıkardılar. Boş kağıda imza attırıp sonra kendileri doldurup bizi borçlandırdılar. Bu resmen bir soygundur" dedi

'1 TON MAZOT KULLANDIM, 16 TON KULLANDIM DİYE BORÇLANDIRMIŞLAR'

Boş kağıda attığı imzalı kağıdı senet olarak hazırlayıp almadıkları ürünleri de alındı gibi gösterildiğini anlatan Boboluk, "Ben yılda 1 ton mazot tüketiyorum burada beni 16 ton mazot kullandı diye borçlandırmışlar. Tanker fişi yok, depo çıkışı yok hiç bir delil yok, açık imzayla beni borçlandırmışlar. Bize, 'burası kurum imza atmak zorundasın' diyerek bu boş kağıtlara imza attırıp üzerlerini hiç kullanmadığımız veya kullandığımızdan çok fazla imzaladığımız kağıdı senet olarak hazırlayıp borçlandırdılar. Ben 2013 yılında kooperatife üye oldum ve bugüne kadar 150 bin lira borç aldım 80 bin lira fazla ödememe rağmen bu açık senetlerden dolayı 200 bin lira daha fazla para ödedim. Bize boş kağıtlara imza attırarak 200 bin lira daha borç çıkarıyorlar. Burası dağ başımıdır. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum buna dur desinler. Benim ödediğim paraya göre şu an 80 bin lira kurumdan alacaklıyım ama beni 200 bin lira usulsüz şekilde borçlandırdılar. Şu anda düzenledikleri senetler avukatta, burada hepimizin mallarını haciz geldi" dedi.

'HİÇ SATIN ALMADIĞIM ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ BORCUM VAR'

Çiftçilerden Erkan Yılmaz, kooperatiften satın almadığı çayır biçme makinesi, mazot ve diğer giderlerin yazılarak 2 yılda, 520 bin lira borçlandırıldığını söyledi. Yılmaz, "Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nin 2 yıldır ortağıyım. Kooperatif bize zorla traktör aldırdı. Faiziyle birlikte 200 bin liraya, sonra sattırdı icra yoluyla. Bana şu an 520 bin lira gibi borç çıkarıyorlar. Ben diğer arkadaşlarım gibi boş kağıda imza attım. Daha sonra bu imzalı kağıtları hiç almadığım çayır biçme makinesi, mazotlar, gübreler yazmışlar. Boş kağıda attığımız imzaları kafasına göre doldurmuşlar. Bana mısır tohumları yazmış, biz hayatımızda mısır ekmiş insanlar değiliz. Bana aynı gün tarihli 2-3 kez mazot gelmiş. Ben yılda en fazla 1 ton mazot kullanırım, burada bana tek seferde 4 bin 700 litre mazot verdiği yazıyor. Bir defasında 2.5 ton mazot gelmiş. Yok 50 bin lira nakit kredi kullanılmış. Yok 20 bin lira kullanılıp tonlarca gübre alınmış. Ne diyorlar imzalarınız var. Evet ama bunları bize boş kağıda attırıp aldılar bu imzaları. Prosedür böyle dendi bize. Bunları bize yapan görevden alınan eski Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi başkanıdır. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, ama 14 ay oldu. Hepimiz borçlu ve icralığız. İcralık olduğumuz için hiç bir yerden ne kredi kullanıyor ne de topraklarımızı ekebiliyoruz. Bundan dolayı çok mağduruz" şeklinde konuştu.

'TARLALARIMI SATTIM'

Sahte belgeyle borçlandırıldığından dolayı 60 dekar tarlasını satmak zorunda kaldığını anlatan Rafet Demir, "Bende gübre ilaç ve mazot gibi tarım kooperatiften tarım ürünleri satın aldım. Bunların borçlarını 1 yıl ödeyemedim. Ben 90 bin lira borçlandırıp ödediğim halde yine 90 bin lira karşıma çıkıyor. Ben bu parayı ödemek için 60 dekar tarlamı sattım, ama yine 90 bin lira borç çıkıyor. Boş kağıtlara attığımız imzalar nedeniyle başımıza bu geldi. Ben şu an icralık olduğumda hiç bir şey alamıyorum. Ve bu nedenle tarlamı ekemiyorum" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Uzunköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nin bağlı bulunduğu Tekirdağ Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri, çiftçilerin iddiaları üzerine kendilerinin yaptığı incelemede somut bir delile ulaşamadıklarını belirterek, çiftçileri savcılığa başvurmaları yönünde kendilerinin yönlendirdiğini söyledi. Uzunköprülü çiftçilerin olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğu Cumhuriyet savcılığının soruşturması sürüyor.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

El ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp, bileziklerini çaldılar

Kahramanmaraş'ta kimliği belirsiz kişiler evine girdiği Suat D.'nin (58) ellerini, ağzını ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp, darp ettikten sonra kolundaki altın bilezikleri alarak kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi namaza giden Suat D.'nin evinin kapısı çaldı. Suat D. kapıyı açtığı anda bir anda eve giren kimliği belirsiz kişiler kadını darp ederek ellerini, ağzını ve ayaklarını koli bandıyla bağladı. Suat D.'nin kolundaki 4 altın bileziği gasp eden şüpheliler evden kaçarak uzaklaştı.

Kendi imkanlarıyla koli bantlarından kurtulan Suat D., çığlık atarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Suat D. ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Suat D., tedavisinin ardından taburcu edildi. Evde detaylı inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Van'da 25 altın sikke ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi, 25 adet altın sikke ve 1 aslan figürlü obje ile yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmada bir kişinin tarihi eserlerle Erciş ilçesinden Ankara'ya gideceği ihbarını aldı. İhbar üzerine takibe alınan şüphelinin Erciş ilçesi otogarından otobüse binmesiyle operasyon başlatıldı. Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü, Erciş-Patnos karayolu üzerinde bulunan Çobandüzü Mahallesi yakınlarında durdurdu. Yapılan aramalarda şüpheli kişinin üzerinde ve eşyalarının arasında 25 altın sikke ile 1 adet aslan figürlü obje ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlerin dönemi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Gribal enfeksiyona karşı aktar önerisi

Adana'da aktar Orhan Bora Bilir, soğuk kış günlerinde gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarının şifalı olduğunu bildirdi.

Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi'nde yer alan Sefa Özler Caddesi'nde aktarlık yapan Orhan Bora Bilir, çeşitli hastalıklara karşı şifalı olan bitkiler hakkında açıklama yaptı. Papatya çayının sinüzit, migren ağrılarına, melisa ve kantaron çaylarının ise depresyona iyi geldiğini belirten Bilir, biberiye, funda, kiraz sapı, kekik ve mate çayının ise zayıflamaya yardımcı olduğunu kaydetti. Bilir, kansızlık rahatsızlığına karşı da elma çayını önerdi.

Alternatif tıp konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Bilir, şifalı bitkilerin kulaktan dolma bilgilerle değil, uzmanlara danışılarak kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Bilir, soğuk kış günlerinde gribal enfeksiyonlara karşı elma, böğürtlen, papatya ve hibisküs çaylarının şifalı olduğunu bildirdi. Ürün fiyatlarına da değinen Bilir, bitki karışımlarının kilosunun 75-100 TL arasında değiştiğini kaydetti.

İlçe başkanı çaldı belediye başkanı oynadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Ak Parti Burdur İl Başkanlığını ziyareti sırasında Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi sipsi çalarken, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş yöresel oyunlardan kesit sundu.

Bir dizi incelemede bulunmak üzere Burdur'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ak Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart seçimleri için kendilerine gönül belediyeciliği hedefi koyduğunu ve aslolanın vatandaşın gönlünü alabilmek olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Gönlünü alamadığımız bir tek vatandaşımız varsa, gönlünü kırdığımız bir tek vatandaşımız varsa şehri yeniden inşa etsek boşa. Biz herkesin gönlünü almak, gönlünü kazanmak zorundayız. 31 Mart seçimleri böyle bir seçim. Tevazu içinde hareket edip, herkese ulaşacağız. Aslolan insanlara gidip dertlerini dinleyebilmek, dertlerine çözüm arayabilmek, onların penceresinden bakabilmek" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Kurum'a Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş tarafından Yörük heybesi ve yöresel çalgı olan sipsi hediye edildi. Ak Parti Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi sipsi çalarken, Belediye Başkanı Ahmet Serttaş'ın yöresel oyunlardan kısa bir kesit sunması neşeli anların yaşanmasına sebep oldu.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, () -

Mahalleli 2 yıldır her cuma günü hayır yemeği veriyor

Kütahya'nın Simav ilçesindeki bir mahallenin sakinleri, 2 yıldır kaza ve belalardan korunmak, işlerine bereket getirmek için her hafta cuma namazından sonra hayır yemeği veriyor.

Çavdır Mahallesi sakinleri, 2 yıldır düzenli olarak, hayır yemeği veriyor. Çiftçinin bol ürün, esnafın hayırlı kazanç, vatandaşın her türlü hata kaza ve beladan korunması dileğiyle etkinlik düzenleniyor. Her hafta cuma namazı sonrası yapılan etkinlikte, yaşlı ve hastalar da unutulmuyor ve evlerine yiyecekler gönderiliyor. Yemek dağıtımında cami imam hatibi Ahmet Gümüş ise, hayır duası okuyor.

Her hafta tavuklu pilav, irmik helvası ve ayrandan oluşan yaklaşık 300 kişilik hayır yemeği, bir yemek fabrikasında pişiriliyor, cami önünde dağıtılıyor. Yemeğin masrafını ise her hafta mahalle hanelerinden biri üstleniyor.

Muhtar Baki Benli (58), hayır yemeği geleneğinin mahalle halkı tarafından yoğun ilgi gördüğünü, 2 yıldır hiç aksamadan sürdüğünü bildirdi. Mahalle halkından İsmail Dönmez (57), "Mahalleli olarak hayır yemeğini vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hayır yemeğiyle çiftçilerimiz bol ürün, esnaflarımız hayırlı kazanç, vatandaşlarımız da her türlü hata kaza ve belalardan kurtulacağımıza yürekten inanıyoruz. Bunun sevabını ve hayrını kazanmak ve kendimize cennette iyi bir mekan hazırlamak için bu geleneğimizi 2 yıldır sürdürüyoruz. Sürdürmeye de kararlıyız" diye konuştu.

Minikler hem öğreniyor hem eğleniyor

Düzce Çocuk Kulübü'nde düzenlenen Mutfak Sanatları Kursu'na anneleri ile birlikte katılan çocuklar hem el becerilerini geliştiriyor, hem de eğleniyor.

Düzce Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde açtığı Düzce Çocuk Kulübü değişik branşlarda kurslar düzenliyor. Okula giden ve el becerisi kazanmak isteyen yaşları 6 ile 8 arasında değişen çocukların devam ettiği kurslar kapsamında açılan mutfak sanatları kursunda çocuklara kek, tatlı, kurabiye yapımı öğretiliyor. Anneleri ile birlikte kursa katılan çocuklar, ilk derslerine kek yapmayı öğrendi. Usta öğreticiler aracılığı ile kek yapan çocuklar, "Kursta çok eğleniyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Kek yapmayı öğreniyoruz." dedi.

Soyguncu, rehin aldığı bankacının boynuna böyle bıçak dayamış

Adana'da banka şubesinden bıçak zoruyla 100 bin lirayı gasp eden Şehmus Alptekin'in (28), rehin aldığı gişe görevlisi Gülhan G.'nin boynuna bıçak dayayıp kaçmaya çalışırken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Olay, 28 Ocak sabahı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Bir banka şubesine müşteri gibi giren Şehmus Alptekin, bir süre bekledikten sonra yanında getirdiği ekmek bıçağını çıkarıp, gişeye yaklaştı. Diğer müşteriler ve çalışanların gözü önünde bıçağı gişe görevlisi Gülhan G.'nin boğazına dayayan Alptekin, para istedi. 2 deste halinde toplam 100 bin TL'yi alan Alptekin, Gülhan G.'yi boğazına dayadığı bıçakla rehin alarak, dışarı çıktı. Kadınla birlikte yaklaşık 30 metre uzaklaşan Alptekin'i, olay yerinden geçen motosikletli Güven Timi gördü. O anlar ise, bir müşteri tarafından cep telefonunun kamerasıyla fotoğraflandı.

Hemen duruma müdahale eden sivil polisler, Alptekin'i üzerine atlayarak etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Şoka giren Gülhan G. ise güçlükle sakinleştirildi.

Emniyetteki ifadesinde paraya ihtiyacı olduğu için soygun girişiminde bulunduğunu söyleyen Şehmuz Alptekin, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()-