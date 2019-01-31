DHA YURT BÜLTENİ -3

Tokat'ta heyelan nedeniyle D-100 karayolu kapandı (1)

Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle D-100 karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler yolu açma çalışmalarına başladı.

Reşadiye-Niksar ilçeleri arası Çakmak köyü mevkisinde sabah saatlerinde heyelan yaşandı. Yolun yanındaki yamaçtan gelen toprak ve kaya parçaları Tokat-Erzincan arası D-100 karayolunun her iki şeridini de kapattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı heyelan nedeni ile bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Yola inen toprak parçasının bir hayli fazla olduğu ve yolun yaklaşık 2 gün ulaşıma kapalı kalabileceği bildirildi.

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Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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Sığınaklarda PKK silah ve mühimmatı ele geçirildi

Diyarbakır'ın Hani, Kulp ve Silvan ilçelerinde jandarma komando timlerinin katıldığı operasyonlarda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 8 sığınakta, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşamsal malzemesi ele geçirildi.

Hani, Kulp ve Silvan ilçelerinin kırsal alanında 29 Ocak 2019 Salı günü saat 20.00 itibariyle jandarma komando timlerinin katılımıyla başlatılan operasyon tamamlandı. Operasyonun düzenlendiği bölgede güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullandıkları belirlenen 8 sığınak bulundu. Sığınaklarda toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 3 Kaleşnikof piyade tüfeği,1 adet M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, 6 roketatar antitank mühimmatı, 8 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1051 mermi, 5 adet 100'lük BİXİ makineli tüfek mayonu, 5 M-16 şarjörü, susturucu aparatı, kask feneri, akım ölçer, elektrik kablosu, su tankı, tüp ve çok sayıda giyim, yaşam ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklar, güvenlik güçlerince imha edildi.

Operasyon kapsamında Kulp'un Ayhan köyünde oturan H.A.'nın evinde duvara asılı terörist fotoğrafı bulundu. H.A., 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Bulunan sığınaklar

- Sığınakların içi

- Askerin toprağa gömülü bidonu çıkarması

- Bidon içerisinde bulunan silah ve mühimmatlar

- Ele geçirilen malzemelerin imha anı

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

DİYARBARIR,()

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Adıyaman'da yağmurda evin tavanı çöktü

Adıyaman'da, yağış nedeniyle 5 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evin tavanı çöktü.

Olay, gece geç saatlerde Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Şahin ile eşi ve çocuklarının birlikte yaşadığı tek katlı evin, çatısı aşırı yağmurların ardından büyük gürültüyle çöktü. Ramazan ve Yıldız Şahin çifti ile 3 çocuğu uyudukları sırada meydana gelen çökmede büyük korku yaşayarak kedilerini güçlükle dışarı attı. Gürültüye uyanan komşularının ihbarıyla mahalleye gelen ekipler, inceleme yapıp çökme yaşanan evin çevresinde önlem aldı. Eşyaların kullanılamaz hale geldiği yıkılan evin sakini 5 kişilik aile ise komşularının yanına yerleşti.

Görüntü Dökümü

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- Yıkılan evden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Anne ile röportaj

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 560 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Hastalıklara dayanıklı levrek balığı üretilecek

Antalya'nın Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde Türk ve Macar bilim insanlarının katılımıyla hastalıklara dayanıklı, hızlı büyüyen, az yem tüketen yeni bir levrek balığı türü geliştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Merkezi Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Araştırma ve Eğitim Enstitüsü, yerli ve yabancı bilim insanları tarafından başlatılan bir proje çalışması kapsamında, hastalıklara dayanıklı levrek balığı üretilecek. Bu amaçla bilim insanları tarafından bir ön çalışma başlatıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde başlatılan çalışmaya Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemil Kaya Gökçek, Akdeniz Üniversitesi'nden Uzm. Dr. Türker Bodur, Aksaray Üniversitesi'nden Dr. öğretim üyesi Burak Evren, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nden Doç. Dr. Hüseyin Sevgili, yüksek mühendisler Adem Kurtoğlu, İsa Aydın, Salih Kocakaya, Macar bilim insanları Doç. Dr. Tomas Szabo ve Tamas Müler katılıyor.

Levrek ıslahı çalışmasıyla yeni bir üretim yöntemi geliştirilecek projenin ön çalışmasında enstitüye gelen bilim insanlarıyla konu üzerinde görüşmeler yapıldı. Bu konuda Türk ve Macar bilim insanları arasında proje çalışmalarına ışık tutacak değerlendirmeler yapıldı, işbirliği olanakları konuşuldu. Çalışmada erkek ve dişi levreklerden elde edilen yumurta ve spermler yeni yöntemle döllenerek üretim gerçekleştirildi. İlk verilere göre ön çalışma başarıyla gerçekleştirildi. Hazırlanmakta olan levrek ıslah projesinde önemli bir aşama geçildi ve önemli bir deneyim kazanıldı. Ön çalışmalarda elde edilen veriler ışığında projede hastalıklara dayanıklı, hızlı büyüyen, az yem tüketen yeni bir levrek balığı türü geliştirilecek. Türkiye'deki balık üreticilerine sunulacak yeni türle birlikte levrek üretimi ve ihracatının da artması hedefleniyor.

'KONTROLLÜ ŞEKİLDE ISLAHI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, "Enstitümüze tahsisli dalyanda yaşayan levrek balıklarına yönelik ıslah çalışmalarını, proje çalışmalarının ön çalışma olması açısından yaptığımız bir üretim çalışma modeli var. Bu üretim modelini Macaristan'dan gelen uzmanlar, üniversiteden gelen uzmanlar ve enstitü çalışanları ile birlikte yapmaktayız. Örneğin dalyanda bulunan dişi levrek balıklarından aldığımız yumurtalarla Karataş Dalyanı'ndan gelen erkek levreklerden aldığımız spermleri bir kapta birleştiriyoruz. Döllenmesini sağlayarak, kontrollü şekilde ıslahı gerçekleştiriyoruz. Bu hem hastalıklı bireylerin azalması, hem daha az yem alan, daha çabuk büyüyen bireylerin elde edilmesi için çok büyük bir proje olacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Tesis dış plan

- Balık havuzları görüntü

- Balıklardan görüntü

- Balık yakın plan

- Levrek detay

- Balıktan yumurta alınması

- Yumartanın tüpte görüntü

- Röp:Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek

- Detaylar

Haber- Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), ()

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Traktörle sosyal medya akımına özendi, hayatını kaybetti (YENİDEN)

Şanlıurfa’da sosyal medyada yapılan akıma özenerek eğlenmek amaçlı hareket halindeki traktörün sürücü koltuğuna oturmaya çalışan Hüseyin Alkan (19), dengesini kaybederek düşüp, tekerleklerin altında kaldı. Alkan'ın yaşamını yitirdiği olay anı ise cep telefonu ile kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Alkan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir arakdaşı traktörle tarla sürerken eğlenmek istedi. Sürücü koltuğunu boş bırakarak rolentiye aldıkları traktör tarlada ilerlerken Alkan ve arkadaşı ise aracın arka tarafında oturarak sohbet etti. Daha sonra ayağa kalkarak sürücü koltuğuna atlamaya çalışan Alkan dengesini kaybederek traktörün altına düştü. Lastiğin altında kalarak yaralanan genç adam olayı görenlerin haber verdiği ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Alkan doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Alkan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşananlar ise o sırada bir vatandaşın çekim yaptığı cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde Alkan'ın traktörün arkasında otururken sürücü koltuğuna geçmeye çalışması ve yere düşmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Tarlada hareket halindeki traktör

- Traktörün bağlı pulluğun üzerine oturan gençler

- Pulluktan atlayan Hüseyin Alkan

- Traktörün sürücü koltuğuna binmek isterken lastiklerin altında kalan Alkan

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, () -

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Çanakkale Boğazı gökkuşağı ile renklendi

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Kentte gece boyunca aralıklarla devam eden yağmur, sabah saatlerinde yerini güneşli bir havaya bıraktı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Çanakkale Boğazı ise gökkuşağına sahne oldu. Boğazın üzerinde oluşan renk cümbüşü, vatandaşları hayran bıraktı. Kilitbahir Kalesi üzerinde ve boğazın ortasında oluşan gökkuşağının altından geçen gemiler, güzel görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'nda oluşan gökkuşağından genel ve detay görüntü.

-Gökkuşağı eşliğinde boğazdan geçen gemilerden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()