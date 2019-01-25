DHA YURT BÜLTENİ -3

Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Dün Antalya'da etkili olan fırtınada, Kemer ilçesi Ağva Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları dün gece havanın kararması nedeniyle durdurulmuştu. Çalışmalar bugün sabah saat 08.30 itibariyle yeniden başladı. Arama çalışmalarına Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi ekipleri katıldı. Dalgıçlar hem su altında hem de yüzeyde arama yaparken, jandarma da arama köpekleriyle ormanlık alanda arama yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarını Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur de takip ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Arama çalışmaları

- Drone görüntüleri

426 MB

Haber: Hasan Demirbaş- Levent YENİGÜN- Kamera: Emrah GÜL- İbrahim LALELİ/ANTALYA-)

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Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak bulundu

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzeneklerin bulunduğu 8 sığınak bulunduktan sonra kulllanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ve Hazro ilçelerinin dağlık ve kırsal alanlarında 23 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 23.00'de başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu', 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat 22.00'de tamamlandı. Jandarma komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi amacıylı kullandığı 8 sığınak bulundu. Sığınaklardan birinin 25, bir diğerinin de 16 metrekare olduğu belirlendi. Sığınaklarda yapılan arama ise toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde G-3 ve A-4 piyade tüfeği, 7 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 254 adet 7,62 mm G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 saatli mayın, el yapımı patlayıcı devresi, mayın ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan tol düzeneği, 2 adet el telsizi, 8 adet 4'lü pil bloğu ile gübre, tüp ve çok sayıda giyim malzemesi bulundu. Örgütsel dokümanlar da ele geçirilen sığınaklar ile mühimmat imha edildi. Jandarma, ele geçirilen G-3 piyade tüfeği ile ilgili E.E. isimli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyondan görüntü

- Sığınak içerisinde yapılan arama

- Sığınakta bulunan malzemeler

- Ele geçirilen malzemelerin imha edilişi

- Patlama anı

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12,6 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

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Kanser olduğunu öğrenince intihar eden kadının son görüntüleri kamerada

Adana'da, kanser olduğunu öğrenip, lüks siteden kiraladığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak, yaşamına son veren Perihan Büyükbayram'ın (44) güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Büyükbayram'ın, otomobilini intihar edeceği binanın sokağına park ettiği, daha sonra aracını kilitleyip, yürüdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, 14 Ocak'ta, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evlerinden çıkanlar, lüks sitenin otoparkında hareketsiz yatan kadını görüp, polisi aradı. İhbarla gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenin, 2 çocuk annesi Perihan Büyükbayram'a ait olduğunu belirleyen ekipler, yakınlarına ulaştı. Eşiyle birlikte tavukçuluk firması sahibi olan Büyükbayram'ın, otomobilini yol kenarına park ederek, sitenin bahçesinin girdiği ortaya çıktı. Olayın ardından başlatılan soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Büyükbayram'ın üzerinde, ailesi ve eşi için yazılmış intihar notu buldu. Bir süre önce kanser teşhisi koyulan Büyükbayram'ın, lüks siteden kiraladığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdiği saptandı. Antidepresan kullandığı da anlaşılan Perihan Büyükbayram'ın üzerinden çıkan notlarda, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Arkamdan kimse üzülmesin, ben ölünce kimse acı çekmesin' yazdığı belirtildi. Ailesinin, Büyükbayram'ın kanser olduğunu bilmediği de öğrenildi. Otopside, Büyükbayram'ın başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde düşmeye bağlı kırıklar olduğu belirlendi.

Öte yandan Perihan Büyükbayram'ın, olay gününe ait, güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Büyükbayram'ın, otomobilini intihar edeceği binanın sokağına park ettiği, daha sonra aracını kilitleyip, yürüdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Kadının aracını park etmesi Güvenlik kamera kayıtları

- Kadının atladığı apartmanın görüntüsü

- Olay yerine gelen Polis ekiplerinin görüntüsü

- Olay yeri incelemenin çalışması

- Yakınlarının görüntüsü

- Ölen kadının fotoğrafları

- Ölen kadının aracının görüntüsü

SÜRE:04'45" BOYUT:525 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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Akdağ Kayak Merkezi’nde tatil yoğunluğu

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde, okulların başlayan yarı yıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kayak merkezine gelen aileler, kayağın keyfini çıkarıyor. Kimi tatilciler ise kızakla kayağı tercih ediyor. Tatilciler, karla kaplı doğada muhteşem manzaranın da keyfini sürüyor. Kayak merkezinde 1675 metrelik kayak pisti ile 1300 metrelik telesiyej bulunuyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi, okulların başlayan yarı yıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kayak merkezine gelen çocuklar ve aileleri kayak yapmanın tadını çıkarırken bazı vatandaşlar kızakla kaymayı tercih ediyor. Kayak merkezine gelerek 2 bin rakımlı zirveye de çıkan ziyaretçiler, karla kaplı doğada muhteşem manzaranın da keyfini sürüyor.

Yarıyıl tatili için Akdağ’a gelen Toprak Bulut adlı çocuk “Burası çok zevkli ve Çok eğlenceli ama çok fazla soğuk. Burada kayak yapmaya geldik, çok eğlenceli. Samsun merkezine kar yağmadığı için buraya geldik. Burası şehirden çok daha eğlenceli ve çok daha güzelö dedi.

Çocuklarını tatil için kayak yapmaya getiren Meryem Uysal ise “Çocuklarımla birlikte kent merkezinden buraya geldik. Biz de onlarla birlikte kaymaya çalışıyoruz. Samsuna kar yağmadığı için çocuklarımızı alıp eğlenmeye buraya geldik. Kar tatilini burada eğlenerek geçiriyoruz. Ben burada bu kadar eğleneceğimizi tahmin etmemiştim ama biz karda kayarak çocuklarımızdan daha fazla eğleniyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar zerinde kızakla kayanlardan detaylar

-Tesisten detaylar

-Drone ile detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/LADİK(Samsun), ()

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Polisten kaçan minibüs sürücüsü, alkollü çıktı

Konya'da, yol kontrolü yapan polisin 'Dur' ihtarına uymayan Suriye uyruklu minibüs sürücüsü Salih A. (21), yaklaşık 50 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan testte 1.32 promil alkollü olduğu belirlenen Salih A. ve yanındaki 1'i kadın 2 arkadaşı, polise, alkollü oldukları için kaçtıklarını söyledi.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında, Horozluhan Mahallesi Abidin Sokak'ta yol kontrolü yaptı. Bu sırada 41 UL 314 plakalı minibüsün sürücüsü Suriyeli Salih A., ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Salih A., yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonucu Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'nde saklanmak için girdiği sitenin bahçesinde yakalandı. Salih A. ve yanında bulunan Akif A. (31) ile Göknur Ç. (26), gözaltına alındı. Araçtaki 3 kişi, polise, alkollü oldukları için kaçtıklarını söyledi. Yapılan testte Salih A.'nın, 1.32 promil alkollü olduğu belirlendi. Salih A.'ya 'Dur ihtarına uymamak', 'tehlikeli araç kullanmak', 'şerit ihlali', 'kırmızı ışık ihlali' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 8 bin liralık para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

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- Sürücü ve arkadaşlarının gözaltına alınması

- Polisin minibüste arama yapması

- Genel ve detay

Haber- kamera: Mehmet IŞIK KONYA,()

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Burdur'daki mermer sektörü 158 milyon dolarlık ihracat yaptı

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, Burdur'un 2018 yılında gerçekleşen ihracatının yüzde 82'lik kısmını mermer ve maden ürünlerinin oluşturduğunu belirterek, "İhracat rakamımız 2018 yılında yüzde 2.7'lik artışla 158 milyon 884 bin 130 dolar olarak gerçekleşti" dedi.

BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, 2018 yılının Burdur'daki mermer ve maden sektörü için başarılarla dolu geçtiğini söyledi. Sektörün yapmış olduğu ihracatta önceki yıllara göre artış olduğunu aktaran Nasuh Ekinci, "Sektörümüz Burdur'da yatırım yapmaya devam ediyor. 269 olan mermer ocağı sayısı geçen yıl 275'e çıktı. İhraç ettiğimiz taş çeşitliliğinde de artış var" dedi.

'BURDUR'UN İHRACATININ YÜZDE 82'SİNİ MERMER ÜRÜNLERİ'

Mermer ve maden sektörünün 2017 yılı ihracat rakamının 154 milyon 649 bin 760 dolar olduğunu hatırlatan Nasuh Ekinci, "İhracat rakamımız 2018 yılı sonunda yüzde 2.7'lik artışla 158 milyon 884 bin 130 dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüz önceki yıllara göre kendi rekorunu kırdı. Burdur'un 2017 yılında 187 milyon 678 bin 270 dolar olan toplam ihracatı, 2018 yılında yüzde 3 artışla 193 milyon 585 bin 700 dolara yükseldi. Burdur'un ihracatının yüzde 82'sini mermer ürünleri ve işlenmiş mermer ihracatı alıyor. Diğer sektörlerin ihracat rakamı toplam ihracatın içinde yüzde 18'lik bir kısım. Biz diğer sektörlerin de mermer sektörü gibi çok başarılı olmasını, ihracat rakamlarının artırmasını ve istihdama katkılar sağlamasını, kaynak kullanımını en iyi şekilde yapmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.

'OSB İÇİN YATIRIMCILARDAN TALEP TOPLAYACAĞIZ'

Sektör olarak 2019 yılı ihracat hedeflerini 175- 180 milyon dolar olarak belirlediklerini de kaydeden Ekinci, şöyle dedi:

"İnşallah bu rakamı aşarız. Bizim sektörümüzün Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (MERİH) ihtiyacı var. MERİH'in kurulmasıyla ilgili Sayın Valimiz ve Sayın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ile birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl çok daha hızlı neticeye gidecek çalışmalar yapacağımız kanaatindeyiz. 2019 yılı içerisinde OSB için yatırımcılardan talep toplayacağız. Dünyada rekabet edebilmek için kümelenmeye ihtiyaç var. Mermer sektörü kümelenmeyi en öncelikli hedefleri arasına aldı. İnşallah kümelenmeyi de başararak, sürdürülebilir rekabet içerisinde Burdur'un ve Burdur beji mermerin çok ciddi bir yeri olacağı kanaatindeyiz."

'DÜNYA MERMER OCAKLARININ YÜZDE 38'İ TÜRKİYE'DE'

Kış sezonunda sektördeki istihdamda bir miktar düşüş olduğunu ancak mart ayından itibaren yeniden istihdamda artışın başlayacağını ve sektörde 11 bine yakın işçinin istihdam edileceğini vurgulayan BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, "Sektörümüzün yeni pazar araştırmaları konusunda çok ciddi çalışmaları var. İhracatçılar Birlikleri ile Urge projeleri var. İhracat için yeni yeni ülkelere gidip yeni ülkeler araştırırken ürün çeşitliliğiyle de ihracatımızı artırmak istiyoruz. Dünya mermer ocaklarının yüzde 38'i Türkiye topraklarında. Dünyada 22 milyar dolarlık bir doğaltaş pazarı var ama biz bu hacim içerisinde sadece yüzde 10'luk yani 2 milyar dolarlık kısmını kullanabiliyoruz. Yüzde 40'a yakın rezervimiz varsa bu pazardan da yüzde 40 pay almalıyız. İnşallah bunu başaracağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mermer ihracatı

- Nasuh Ekinci'nin açıklamaları

- Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Yatağa ve cihazlara bağlı KOAH hastası, yardım bekliyor

Adana’da 15 yıldır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH) ile mücadele eden, son 2 yıldır yatalak halde oksijen cihazlarına bağlı yaşayan Hüseyin Hacılar(58), ameliyat olup sağlığına kavuşmak için devlet büyüklerinden yardım istedi.

Yüreğir ilçesindeki Yavuzla Mahallesi’nde yaşayan 9 çocuk babası, Hüseyin Hacılar, 15 yıl önce KOAH’a yakalandığını söyledi. Hastalığının ilerlemesi nedeniyle 2 yıldır yatalak halde yaşayan Hacılar, daha önce yaptığı metal işçiliği mesleğini devam ettiremediği için maddi durumunun kötü olduğunu kaydetti. Tek başına tuvalete gidemediğini, kıyafetlerini giyemediğini ve solunum cihazıyla nefes alabildiğini kaydeden Hacılar, “Adana’daki hastanelerde çeşitli tedaviler gördüm ama sağlığıma kavuşamadım. Televizyonda bir haberde İstanbul’da bir hastanede ameliyat olup sağlığına kavuşan birisini gördüm. Ben de orada tedavi olmak istiyorum ama maddi durumum yok. Tuvalete bile gidemiyorum. Çalışacak halim de yok. Çok zor durumdayım. Çocuklarım da hamallık yapıyor, kirada yaşıyorlar. Bana yardımcı olamıyorlar. Devlet büyüklerimizden, hayırseverlerden yardım istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hüseyin Hacılar ile röportaj

- Yakınları Hüseyin Hacılar ile ilgilenirken

Haber - Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()

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Almanya'da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Almanya'da, saksıda gördüğü 'Tamarilla' bitkisinin tohumunu getirdiği memleketi Rize'nin Pazar ilçesi Derebaşı köyüne eken Erdal Saydı (71), büyüyen ve ağaç halini alan bitkilerden meyve toplamaya başladı. Saydı, 'ağaç domatesi' adını verdiği ve Avrupa'da tanesi 2 Euro'ya alıcı bulan meyveyi, kilosu 10 liradan satmaya başladı.

Almanya'da, 45 yıldır halı yıkama fabrikası işleten Erdal Saydı, geçen yıl memleketi Rize'nin Pazar ilçesi Derebaşı köyüne döndü. Almanya'da bir arkadaşının saksıda ektiği 'Tamarilla' bitkisinin tohumunu getirdiği köyüne diken Saydı, büyüyen ve ağaç halini alan bitkilerden meyve toplamaya başladı. 'Ağaç domatesi' adını verdiği meyvenin ünü kısa sürede ilçeye yayıldı. Meyveyi merak edenler Saydı'nın bahçesini ziyaret ediyor, fide alanlar bahçelerine dikiyor. Ağaç sayısını çoğaltarak üretimi artırmayı planlayan Saydı, meyve siparişi de almaya başladı.

"MEYVE BEĞENİLİYOR"

Avrupa'da tanesinin 2 Euro'ya satıldığını anlatan Erdal Saydı, az miktarda yetiştirdiği meyveyi kilosu 10 liradan sattığını belirtti. Ağaç sayısını çoğaltarak üretimi artırmayı hedeflediğini ifade eden Saydı, "Almanya'da saksıda gördüm, getirip bahçeme diktim. Kısa sürede büyüdü ve sürekli meyve vermeye başladı. Arkadaşlarıma fide dağıtıyorum, meraklı olanlar yetiştiriyor. Meyvesini yiyenler beğeniyor ama beğenmeyenler de oluyor. Onlar da sonradan tekrar tattıklarında beğeniyor. Bahçeyi büyütüp daha fazla üretim yapacağım" dedi.

Meyveye 'ağaç domatesi' adını verdiğini belirten Saydı, "Biz buna ağaç domatesi diyoruz. Tamarilla desek kimse anlamazdı. Bizde bu ismi verdik" diye konuştu.

Meyveyi bahçesine eken Mustafa Memoğlu da "Arkadaşım bunu Almanya'dan getirdi. Bahçede meyveleri görünce ben de kendi bahçeme ektim. Bu bitki gözlere çok faydalıymış. Rize bu meyveyi çok sevdi. Burada iyi yetişiyor. Sürekli meyve veriyor. Gelecek yıl daha fazla ekip satışına başlayacağım" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bahçeden detaylar

-Meyveden detaylar

-Mustafa Memoğlu ile röp.

-Erdal Saydı ile röp.

-Detaylar

Haber: Arzu ERBAŞ - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-

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