DHA YURT BÜLTENİ -3

PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı

Konya'da PTT'nin kargo bölümünde jandarmaya ait olduğu belirtilen bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 09.10 sıralarında PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde meydana geldi. Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne gelen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 çalışan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıdan detay

- PTT'den detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK KONYA ))

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Eşinin bıçaklayarak öldüren koca, tıraş olurken yakalandı

Adana'da tartıştığı eşi Leyla Avcı'yı (50) kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldüren Yusuf Aziz Avcı (55), Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir berberde tıraş olurken yakalandı. Tutuklanan Yusuf Aziz Avcı, 6 çocuğunun annesini, kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü söyledi.

Olay, 21 Ocak sabahı Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan 6 çocuk sahibi Yusuf Aziz Avcı ve Leyla Avcı çifti, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Aziz Avcı, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin kalbine ve boğazına sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Leyla Avcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada evde bulunan çiftin çocuklarından A.V., koşarak komşularına gidip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınları, acı haberle gözyaşı döken Leyla Avcı, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

BERBERDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Yusuf Aziz Avcı'nın peşine düştü. Kent genelinde ve çevre illerde arama başlatan polis, Avcı'nın Hatay'ın Erzin'e gittiğini tespit etti. Bunun üzerine araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştıran polis, şüpheliyi bir berberde tıraş olurken yakaladı. Gözaltına alınıp, Adana'ya getirilen Avcı, eşini, kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması

- Görüntü Dökümü

- Olay yerinden görüntüler

- Evin önünde toplanan yakınları

- Genel ve detaylar

SÜRE:02'14" BOYUT:248 MB

Haber-Çağlar ÖZTÜRKKamera:ADANA,()

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Kar kalınlığını kepçeyle ölçtüler

Muş'ta 9 köye ulaşımı sağlayan Üçevler Grup yolunda kapanan yolu açmaya çalışan ekipler, 10 metreye ulaşan karla mücadele ediyor. İş makinesinin kepçesi ile karın yüksekliğini ölçen işçiler, kar daglarını aşmakta zorlandıklarını söyledi.

Geçtimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından 9 köy ve 12 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu kapandı. Köylerin merkezle bağlantısını yeniden sağlamak için İl Özel İdaresi ekipleri, 2 greyder ve 2 savurma makinesiyle yolda çalışmaya başladı. Muş'un en yoğun kar alan bölgesinde karla mücadele ekipler, karşılanı çıkar 10 metreye ulaşan kar dağlarını görünce hayli şaşırdı. İş makinesinin kepçesiyle karın yüksekliğini ölçen ekipler, 3 gün içinde yolu temizlemeyi hedefliyor. 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirten İl Özel İdaresi Yollar Şube Müdürü Şah Şentürk, Üçevler grup yolunun sık sık kapandığını bildirdi.

Bu arada yolları kapalı olan köylerin muhtarları ekipleri ziyaret ederek çalışmaları izledi. Muhtarlar, kar kalınlığının 10 metreye ulaştığı yolda aralıksız mücadele eden işçilere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İş makinelerinin karları temizleme çalışmasından detaylar

-Kepçe ile karın yüksekliğini ölçmeye çıkan çalışanlardan detaylar

-Köy gurup yolundan detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, ()

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Adana'da 500 polisle asayiş ve narkotik uygulaması

Adana'da 500 polisin katıldığı narkotik ve asayiş operasyonunu İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, helikopter ile havadan yönetti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde 500 polisin katıldığı şok uygulama yaptı. Mahallede bulunan işyerlerini, internet kafeleri ve kahvehanelere giren ekipler, burada bulunanları tek tek kontrol etti. Ayrıce ekipler, şüphelendikleri yerlerde detaylı arama yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı uygulamada ayrıca, yoldan geçen otomobillerde durduruldu. Hassas burunlu köpek ilede araçlarda uyuşturucu arandı. Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, uygulamayı polis helikopteriyle havadan yönetti. Telsizle ekipleri, arama noktalarına yönlendiren Aktaş, uygulama boyunca polislere talimat verdi. Aramalarda ise, 27 kilo 740 gram esrar, 12 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıc çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Ehliyetsiz araç kullanan 4 kişiye de 4 bin 614 lira para cezası kesildi.

Operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin emniyetten çıkışı

- Polis ekiplerinin evde arama yapması

- Polis ekiplerinin uyfulama yapması

- Üst arması yapılması

- Araçlarda arama yapılması

- Narkotik köpeğinin arama yapması

- Çevrede güvenlik tebiri alınması

- Helikopterin görüntüsü

SÜRE:02'58" BOYUT:329 MB

Haber-Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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Karadeniz’den dünyaya somon ihraç ediyor

Trabzon'un Arsin ilçesinde girişimci Turgay Özsandıkçı, Karadeniz’de kurduğu kafeslerde yılda yetiştirdiği 4 bin ton dolayında somonu Japonya başta olmak üzere Malezya, Endonezya, ABD, Kanada, Rusya ve Katar’a ihraç ediyor. Norveç somonundan vazgeçen Japonlar, Karadeniz somonunu beğenerek tüketiyor. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşinin vazgeçilmez tadı oldu.

Arsin ilçesinde girişimci Turgay Özsandıkçı, Karadeniz’de kurduğu kafeslerde somon yetiştiriciliğine başladı. İlerleyen dönemde işini geliştiren, kafes ve balık sayısını artıran Özsandıkçı, yılda 4 bin ton somon balığı üretimi seviyesine ulaştığı tesislerinde, aralarında su ürünleri mühendislerinin de yer aldığı 70’i kadın 90 kişiye iş verdi. Fabrikada ayıklanarak paketlenen somonlar, Japonya başta olmak üzere Malezya, Endonezya, ABD, Kanada, Rusya ve Katar’a ihraç ediliyor. Norveç somonundan vazgeçen Japonlar, Karadeniz somonunu beğenerek, tüketiyor. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşinin vazgeçilmez tadı oldu.

Karadeniz somonunun birçok ülkede sofraları lezzetlendirdiğini anlatan Turgay Özsandıkçı, "Japonlar soflarına suşi olarak giren Karadeniz somonunun üretim aşamalarını gelip bölgemizde inceledi. Karadeniz somonu, Japonlar tarafından büyük beğeni kazandı. Her geçen gün talebi ve ihracatı artıyor. Japonların sofrasında suşi olarak yer alması büyük bir başarı hikâyesidir. İhraç ettiğimiz ülkeler burada yetiştirilen somonun lezzetinin farkına vardı” dedi.

Gıda Mühendisi Sibel Meydan da, Türkiye'nin somon ihracatının büyük bir bölümünü gerçekleştirdiklerini belirterek "Balıkların somon haline gelene kadar olan sürecini takip ediyoruz. Karadeniz’in doğal sularında yemleme ile balıklarımızı yetiştirip ihracat büyüklüğüne ulaştırıyoruz. Buraya gelen balıklarımızda kaliteli ve hijyenik şartlarda ihracat için paketleniyor. Paketlenmesinden sonra sevkiyat araçlarımıza yüklüyoruz. Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürün kaliteli olunca talep daha da artıyor” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Balıkların yetiştirildi Kafes görüntüleri

-Balıkların kafeste yetiştirilmesi

-Balıkların fabrikada gördüğü işlem

-Röportajlar

-Detaylar

BOYUT: 491 MB

Haber Aleyna KESKİN - Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-

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Torunlarına el emeği kızak hediye etti

Kars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Eskigazi Köyü'nde oturan Şükrü Koç, torunlarına karne hediyesi olarak kendisinin yaptığı kızakları hediye etti. Yarı yıl tatilini arkadaşları ile birilkte kızak kayarak geçirecek olan Tuğçe ve Yasin Koç kardeşler, dedelerine teşekkür etti.

Selim İlçesine bağlı Eskigazi Köyü'ndeki Abdulkadir Cihangir İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yasin ile Abdulkadir Cihangir İmam Hatip Ortaokulu 5'nci sınıf öğrencisi Tuğçe Koç, 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun ilk yarısını büyük bir başarıyla tamamladı. Karnesi yüksek notlarla dolu olan Yasin ile takdir belgesi alarak sınıf birincisi olan Tuğçe, dedelerinden kızak yapmasını istedi. Torunlarını başarılarından dolayı kutlayan dede Şükrü Koç, her ikisine de ahşap kızak yaptı. Dedelerine kızak yapımında yardımcı olan Yasin ve Tuğçe, daha sonra bindikleri kızaklarıyla gün boyu kaymanın keyfini yaşadı. Torunlarına kızak hediye ettiği için mutlu olduğunu söyleyen Şükrü Koç, eğitimdeki başarıları sebebiyle de gururlandığını ifade etti.

Dedelerine karne hediyesi kızak için teşekkür eden Yasin ve Tuğçe, tatillerini kayarak geçireceklerini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kızak yapımı

-Dede Şükrü Koç'un konuşması

-Karne teslimi

-Kızaklarını alan kardeşlerin kaymaları

-Kardeşlerin konuşması

-Köyde çocuklarla kızak kaymaları

529 MB - 4 DK 50 SN

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Van'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Van'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten ve mali destek sağlayan şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

VAN, () -