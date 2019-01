DHA YURT BÜLTENİ -3

Çatıdan düşüp yaralanan kişi, 8 saatte hastaneye ulaştırıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde evinin çatısında biriken karı temizlerken düşüp yaralanan Şükrü Keser (77), yolların kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasıyla ulaşılarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki Kızılcaören köyünün Sarımsaklı mezrasında yaşayan Şükür Keser, kar temizlemek için evinin çatısına çıktı. Çatıda biriken karı temizlerken birden dengesini kaybeden Keser, çatıdan düşerek yaralandı. Keser'in düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil İhbar Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesinden bir ambulans hastaya ulaşmak için yola çıktı. Ambulans bir süre sonra karla kaplı yolda mahsur kaldı. Bölgeye İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin açtığı yolda güçlükle ilerleyen ambulans yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından mezraya ulaşabildi. Keser'in evinin bulunduğu yere ambulans çıkamayınca sağlık ekipleri yaklaşık 2 kilometrelik yolu da yürüyerek aştı. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu bölgede Keser'in üzerinde bulunduğu sedye karda kaydırılarak ambulansa kadar taşındı. Ekiplerin 8 saat süren zorlu kurtarma çalışmasının ardından Keser, ilk müdahalesi yapılmak üzere Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Keser'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

7 köpek yavrusu kutu içerisinde çöp konteynerinin yanında terk edildi

Karabük'te, 7 köpek yavrusu karton kutu içerisinde çöp konteynerinin yanında terk edilmiş bulundu. Köpekler, hayvan sever tarafından alınıp veterinerde bakımları yapıldıktan sonra ücreti karşılığı bakıcıya teslim edildi.

Kayabaşı Mahallesi Anafartalar Sokağı üzerindeki çöp konteynerlerinin yanında karton kutu içerisinde bırakılan 7 köpek yavrusu, çöp dökmeye gelen Emrah Özçelik tarafından bulundu. Köpek yavrularını cep telefonuyla görüntüleyip evinin bodrumunda korumaya alan Emrah Özçelik, görüntüleri hayvan sever Elif Emine Alipek'e gönderdi. Elif Emine Alipek, 1 hafta boyunca evin bodrumunda bakılan köpek yavrularını otomobille götürdüğü veteriner kliniğinde aşılarını ve bakımlarını yaptırdıktan sonra ücreti karşılığı bakıcıya teslim etti.

Emrah Özçelik, "Üşüyorlardı, kış ayındayız. İnsanlarda üşüyor, hayvanlarda üşüyor. Yem ayarladım. Yem yemeyenlere un çorbası yaptık." dedi.

Kentte büyük bir hayvansever dostu olarak bilinen Elif Emine Alipek ise, "Pansiyon bulduk. 1 ay kadar ücretli olarak bakımlarını yaptıracağım. O 1 ay içinde de inşallah güzel aileler bulacağız, takibini yapmak şartıyla yuvalandırmalar yapacağız." diye konuştu.

Karlıova'da aç kalan kedileri kekle besledi (ÖZEL)

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde soğukta yiyecek bulmakta güçlük çeken kedileri, esnaf Hasan Karabulak kekle besledi. İş yerinde sattığı kekleri kapı önünde bekleyen kedilere veren Karabulak, sokaktaki hayvanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına esnaf Hasan Karabulak sahip çıktı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Karabulak, sokakta kalan kedilere sattığı keklerden verdi. Sokaktaki hayvanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Karabulak, "Sabah dükkanımı açtığımda kapıda aç kalan kedileri gördüm. Dükkanda sattığım kekleri açarak onlara verdim. Kış günlerinde bu hayvanlar aç ve susuz. Onlara yardım etmek gerekir. Herkesin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyorum" dedi.

Arkadaşları 'şişko' diye dalga geçince, 6,5 ayda 53 kilo verdi

Van'da lise öğrencisi Yusuf Diyar Öngün (16), arkadaşları, kendisiyle ‘Şişko’ diye dalga geçince kendi uyguladığı diyetle 6,5 ay gibi kısa bir sürede 53 kilo verdi. 123 kilodan 70 kiloya inen Öngün, kilolardan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Merkez Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde oturan Özel Uğur Temel Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Yusuf Diyar Öngün, uyguladığı diyet sayesinde 6,5 ay gibi kısa sürede 53 kilo verdi. Tıbbi bir operasyon geçirmeden 123 kilodan 70 kiloya inen Öngün, fazla kilolardan kurtulduğu mutlu olduğunu söyledi. İnternet üzerinden yiyeceklerin kalorilerini araştırıp diyet yapmaya başladığını ve bu sayede kilo verdiğini belirten Öngün, "Kiloluyken sınıftan çıkmaya utanırdım. Bir gün sınıfta askerlik anılarını sorduğum öğretmenim bana, 'Kilolu olduğun için sana çürük raporu verirler' deyince, sınıftaki arkadaşlar bana gülüp 'şişko' demeye başladı. O günden sonra kilo vermeye karar verdim ve internette diyetle ilgili araştırma yapmaya başladım. Hangi yiyecekte, meyve ve sebzede kaç kalori olduğunu, metabolizmanın nasıl hızlandığını araştırdım. İlk başta benim kendime güvenim yoktu. 'Bunu yapamam' dedim. Gerçekten ben aşırı yemek yiyordum. Aşırı derecede etli yemek ve kola tüketiyordum. Diyete başladıktan sonra bir haftada 10 kilo verince, ailem endişelenip beni diyetisyene götürmek istedi. Ben kabul etmedim. Ben her yemekten sonra iki adet kayısı yiyordum. Yağlı yiyeceklerden, unlu mamullerden uzak durdum. Genellikle sebzeli yemeklere yöneldim. Yağsız ürünleri tüketmeye başladım. Bunları yaptıktan sonra gerçekten hedefime ulaştım. Şu an çok rahatım, çok da iyiyim" dedi.

'KİLOLUYKEN ARKADAŞLARIM BANA SELAM VERMİYORDU'

Daha önce kendisine selam vermeyen arkadaşlarının, kilo verdikten sonra kendisini arayıp özür dilediğini anlatan Öngün, "Arkadaşlarım bana yaklaşmaya çalışıyor. İnanmıyorlardı bu kadar kilo vereceğime. Kiloluyken benimle dalga geçenler, şimdi görüp utanıyor. Şu an sağlığım çok iyi. Çok mutluyum. Bundan sonra da bu kilomu hep korumaya çalışacağım" diye konuştu.

'OĞLUMUN HAYALİNDE OYUNCU OLMAK VAR'

Belediyede memur olarak çalışan baba Serhat Öngün, 6,5 ay gibi kısa sürede 53 kilo veren oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Oğlum yemek yerken, hiçbir zaman bizi dinlemedi. Okulda arkadaşları tarafından dışlandıktan sonra kendisi diyet yapmaya başladı. Diyetisyene de götürdüm, ama diyetisyen programını dinlemedi. Kendisi, yağlı yemeklerden ve unlu mamullerinde uzak durdu. Genelde sebzeli yemekleri yedi. Şu an sağlığı çok iyi. Oğlumun hayalinde oyuncu olmak var. Ben de diyorum ki; üniversiteyi bitir, sonra oyuncu olursun" dedi.

Adanalılar ayranı da acılı içiyor

Adana'da yaklaşık 13 yıldır aracının üstünde tezgah açıp şalgam satan Fevzi Güven, babaannesinden ilham alarak yaptığı acılı ayranı satmaya başladı. Güven, Adanalıların acıyı çok sevdiği için acılı ayranı sıkça tükettiklerini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park önünde yaklaşık 13 yıldır şalgam, simit ve ayran satarak geçimini sağladığını söyleyen 4 çocuk babası bedensel engelli Fevzi Güven, babaannesinin acılı cacık yapmasından ilham alarak süs biberi tohumu, süt ve yoğurttan acılı ayranı ürettiğini belirtti. Güven, "Rahmetli babaanenem bize eskiden cacık yaptığı zaman içine acı katardı. Çocuklukta aklımda kalan bu durum bana acılı ayran fikrini verdi. Tabi ilk denemelerim başarılı olmadı. Fakat zaman içinde kıvamını tutturdum. Benim ayrandan içen bir kişi ne olursa olsun tekrar dönüp uğruyor" dedi.

Acılı ayranı bardağı 2 TL'den günde yaklaşık 100 bardak sattığını belirten Güven, özellikle cuma günleri namazdan sonra camiden çıkan vatandaşların mutlaka tezgahına uğrayıp içtiğini söyledi. Acılı ayranın sağlığa da çok faydalı olduğunu vurgulayan Güven, özellikle mide ağrılarına çok iyi geldiğini dile getirdi.

BELEDİYE'YE ÇAĞRI

Yazın sıcakta kış aylarında ise soğuklarda etrafı açık tezgahının içinde çok sıkıntı çektiğini söyleyen Güven, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü 'den yardım isteyerek şöyle konuştu:

"Sıkıntılarım da var tabi. Ayranımı soğuk tutamıyorum örneğin. Bedensel engelli bir bireyim. Bu tezgahtan kazandığım parayla biri zihinsel engelli 4 çocuğumu doyuruyorum. Belediye başkanımızdan tek isteğim var, o da bana bir büfe verilmesi. Kış günlerinde bu aracın içinde üşüyerek satış yapıyorum. Yıllarımı buraya verdim. Bu imkan bana sağlanırsa Adana'ya özgü bu tadı daha da güzelleştirebilirim."

Evinde yaptığı tespihi 10 bin liraya sattı (ÖZEL)

Şanlıurfa’da diş teknisyeni Ferhat Şener (38), hobi için evinde kurduğu atölyede 25 günde, 100 yıllık zar kehribar taşından, tanelerin tamamı aynı olan ve milimetrik hata bile bulunmayan tespih yaptı. Tespih, bir koleksiyoncuya 10 bin liradan satıldı.

Diş teknisyeni 2 çocuk babası Ferhat Şener, evinde kurduğu mini torna atölyesinde hobi olarak tespih işlemeciliği yapmaya başladı. Zaman içinde kendini geliştirerek göz kamaştıran tespihler yapan Şener, evinde yaptığı tespihleri satmaya başladı. Şener’in müşterilerinin çoğu Ankara ve İstanbul olmak üzere seçkin tespih koleksiyonculardan oluşuyor. 10 yıl önce yaşadığı üzücü bir olay üzerine psikolojisinin çok bozulduğunu ifade eden Ferhat Şener, sıkıntıları atmak için evinde yaptığı atölyede el işi yapmaya başladığını belirterek, "Biz ailece 2010 yılında üzücü bir olay yaşadık. Bu olayın acısını dindirmek için evde tahtadan el işleri yapmaya başladım. Daha sonra bu becerim tespih merakına dönüştü. İnsanların takdirini kazanınca hobi olarak başladığım bu iş bir gelir kapısı oldu. Daha önce madeni 1 kuruştan daha küçük boyutta ve 1 gramdan daha hafif dünyanın en küçük tespihini yapmıştım. Şimdi ise milim hatasız bir özel tespih yaptım. Bu benim için bir meslek haline geldi. Büyük emek vererek hayalimde olan bu tespihi yaptım" dedi.

10 BİN LİRAYA SATTI

Evinde kurduğu atölyede 25 günde el emeği göz nuruyla tamamladığı milim hatasız tespihi Ankaralı bir koleksiyoncuya 10 bin liradan attığını ifade eden Şener şunları dedi:

"33’lük olan bu tespihimizin taneleri 11.60 milim çapındadır. Bir insan kılı normalde 0.08 milimdir. Bir kıldan 8 kat daha hassas bu tespihi Ankara’da yaşayan koleksiyoncu bir arkadaşa sattık. 10 bin liraya sattığım tespihi almak için koleksiyoncu özel aracıyla Şanlıurfa’ya gelecek. Ancak damla kehribar olsaydı tespihin fiyatı 50 bin liraya kadar çıkabilirdi. Bu bir merak işidir. Türkiye’de tespihleri tornada yapan usta sayısı 3’ü geçmiyor. Bundan sonraki hayalim 5 mikro olan hata payını 1 mikrona indirmektir. Gözle görülmeyecek hassas bir ölçümdür. En büyük arzum Cumhurbaşkanı Erdoğan’a milim hatasız bir tespih hediye etmek. Şanlıurfa’da tespih sabır taşı olarak çok kullanılan bir aksesuardır."

Bitlis'te 43 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te 43 köy ve mezrada bugün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği, bölgede PKK'lı teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için kent merkezine bağlı 43 köy ve mezrada bugün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağını ilan edildiğini açıkladı. Öğrencilerin eğitim ve öğretim haklarının kısıtlanmayacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarıölek, Aşağıölek, Oğulcak, Kalupat, Dutköy, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Beşkaynak, Yarönü, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Kınalı, Cevizdalı, Kayalıbağ, Karaca, Esenburun, Uçankuş, Bayramalan, Üçevler, Başmaklı, Dursun, Yukarıçerman, Kaşıklı, Konalga, Ilıcak, Ünaldı, Ağaçdere, Aşağıkoçak, Harmanyeri köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl idaresi kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Ocak 2019 pazartesi günü saat:06.00'dan itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-