DHA YURT BÜLTENİ -3

16 asırlık köprüde silinen yazılar, tekrar yazıldı

Adana'da Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında İmparator Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprünün üzerinde bulunan ve tepki çektikten sonra Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından silinen yazılar kimliği belirsiz kişiler tarafından tekrar yazıldı.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen dünyadaki en eski köprülerden biri olan 16 asırlık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Seyhan Nehri'nin üzerine inşa edilen, yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazılar vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından birkaç ay önce basınçlı suyla silindi. Fakat bir süre sonra tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından tekrardan sprey boyalarla yazı yazıldı.

Neredeyse her gün ulaşım için tarihi köprüyü kullandığını söyleyen Sencan Ünlü (40), yazıları görünce hem çok üzüldüğünü hem de çok öfkelendiğini belirterek, "Tarih zaten yazılmış. Yazılmış olanın üzerini tekrar karalamanın manası var mı? Bu durumun önüne geçilmesi için biraz Adanalıca bir yöntem olacak ama gördüğün an bu yazı yazanları tokatlayacaksın bence. Başka çaresi yok çünkü engellenemiyor baksanızaö diye konuştu.

İş yerine gitmek için her gün Taş Köprü'nün üzerinden geçtiğini söyleyen Özgür Bulut (33) ise Adana insanının bu tarz olay yüzünden yanlış tanındığını ve bu tür eylemlerin kent imajına zarar verdiğini söyledi. Özellikle tarihi köprüyü görmeye gelen turistlerin bu manzara karşısında hayrete düştüğünü söyleyen Bulut, insanların artık bilinçlenerek tarihe ve kente zarar vermeyi bırakması gerektiğini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

---------

- Vatandaşlar ile röp

- Yazılardan görüntü

- Genel ve detaylar

BÜRE:03'35 BOYUT:398

Haber:Can ÇELİK-Kamera:ADANA,()

=================

Ladik Gölü’nde kış güzelliği

Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Göl'ü, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Ladik ilçesinde yer alan Ladik Gölü, karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Göl çevresinde muhteşem doğanın kar ile uyumu ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan ve yer yer buz tuttuğu gözlenen göl, doğa tutkunlarının ilgini çekiyor.

870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü, 8 kilometre uzunluğu ile birçok su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor. Turna balığı ve tatlı su levreği ile ünlü gölde, yüzen adalar ilgi görüyor. Su seviyesi 70 santimetreye kadar düşen gölde, kar yağışı ve yağmurların etkisiyle su seviyesi de yükseldi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Drone ile gölden detaylar

-Gölün donan kısımlarından detaylar

-Detaylar

(SÜRE:4.04 Dk) (BOYUT:458 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/LADİK(Samsun), ()

================

Otomobil fiyatına mezar taşı

Mezarı korumak ve güzelleştirmek için mermerden ya da granitten yapılan mezar taşlarının fiyatları bin liradan 30 bin liraya kadar değişiyor. Yurt dışından gelen vatandaşlar genellikle gösterişli ve lüks mezar taşlarını tercih ediyor.

Yakınlarını kaybedenlerin mezar yerini estetik olarak güzelleştirmek ve mezarı korumak için tercih ettiği mermer ve granit mezar taşlarının fiyatları dudak uçuklattı. Bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkan modellerin yapım süresi 3-4 saatten 3 aya kadar değişebiliyor. Son zamanlarda yaygınlaşan aile mezarlarının yapımı ise 80 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özellikle el işleme yapılan detaylı motiflere sahip modellerin yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. 20 yıldan beri ailecek mermer sektöründe çalıştıklarını belirten Sıddık Özen(26), “İşimiz sadece mezar yapmak. Bu sektöre girmeden önce yapılan mezarları gördük ve biraz daha değişik biraz daha tarz mezarlar üretmek istedik. Bunun için halen elimizden gelen gayreti sağlıyoruz. Müşterilerimiz memnun ve onların memnuniyeti bizi bu işe daha çok bağlıyor, işimizi daha çok severek yapıyoruz. Genelde mezarları biz tasarlıyoruz ama bazen müşterilerimizin tasarımlarını da mezar haline getiriyoruzö dedi.

"ÖLMEYEN BİR SEKTÖR"

Herkesin bütçesi ve istediğine göre mezar taşlarının olduğunu belirten Özen, “Mezar fiyatları bin liradan başlıyor, 5 bin, 15 bin ve 20-30 bin liraya kadar çıkabiliyor. Standartların dışında çok lüks istenilen, sipariş üzerine 3-4 ay işçilikle yapılan mezarların fiyatı 60 bin liraya hatta daha üstüne bile çıkabilir. Aile mezarlarında ise lüks mezarlar tercih edilirse 70-80 bin lira gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Ne kadar detay olursa fiyat o kadar yükselir. Bu her sektörde böyledir. Örneğin bir araç alıyorsunuz, çok lüks bir aracın fiyatı da çok oluyor. Bizim sektörümüzde kışın pek iş olmaz. Havaların güzel olduğu aylarda ise oldukça yoğun çalışıyoruz. Çok şükür kendi geçimimizi sağlıyoruz. Yurt dışından gelen müşteriler bizim vatandaşlarımıza nazaran daha gösterişli mezarlar tercih ediyorlar. Yılda bir kere gelip gördükleri için güzel bir mezar olmasını istiyorlarö dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Satılık mezar taşlarından detaylar

-Taş işleme görüntüsü

-Mezarlıktan DRONE görüntüleri

-Mezarlıktan detaylar

-Mezar taşı üreticisi Sıddık Özen ile röportaj

Süre:5.13 Boyut:584 MB

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

=================

Çocuklara karne hediyesi Spil'de kar tatili

Manisa'daki 1571 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, okulların tatile girmesiyle günübirlik kar keyfi yaşamak isteyenlerin akınına uğruyor.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 4 derece olarak ölçüldüğü Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Ancak dün güneşin yüzünü göstermesiyle özellikle Spil'in alçak kesimlerdeki kırsal mahallelerdeki kar eridi. Manisa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi, okulların tatil olmasıyla birlikte gittiği Spil'de umduğunu bulamadı. Az sayıdaki konaklama tesisinin de aylar öncesinden yapılan rezervasyonlarla dolu olduğu Spil'de tatilciler, kalan az miktardaki karla gün boyu kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Kimileri de tepeleri beyaz örtüyle kaplı Spil'in eşsiz manzarasını izleyip, çay ve kahvelerini yudumladı. Bol bol fotoğaraf da çektiren tatilciler, o keyifli anları ölümsüzleştirdi.

ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ

Anne ve babasının karne hediyesi olarak kendisini Spil'e kar oynamaya getirdiğini belirten 10 yaşındaki Onur Kılıç, "Dün karnemi aldım. Babam ve annem de bugün beni Spil Dağı'na getirdi. Kar oynadık. Kardan adam yaptık. Çok eğlendik" dedi. Eşi ve kızlarıyla Spil Dağı'na Manisa'nın Yunusemre ilçesinden gelen Naim Karaca da "Kızlarımın ikisi de karne aldı. Başarılı bir yarıyıl geçirdiler. Ben de onlara Spil Dağı'na getirme sözü vermiştim. Bugün o sözümü yerine getirdim. Bugün umduğumuzu bulamadık. Yağmur nedeniyle karlar biraz erimiş ama yine de belirli yerlerde kar var. Aşağıda göremediğimiz karı burada görüyoruz. Eğleniyoruz. Mutluyuz" diye konuştu.

Naim Karaca'nın 16 yaşındaki kızı Zehra Karaca ise, "Aslında istediğim şey karların üstünde yatmaktı. Ama umduğumuzu bulamadık. Onun yerine kardan adam yaptık. Ama yine de ailemle eğlendim. Güzel bir gün geçirdik" dedi. Eşi ve çocuğuyla birlikte İzmir'in Buca ilçesinden kar keyfi yaşamaya gelen Gülcan Akbaş da, "İzmir'de kar göremiyoruz. İyi ki Manisa var ve yakın bize. 'Kar erimiş midir?' diye endişelendik ancak ansımıza az da olsa var. Oğlumuza hem karne hediyesi oldu hem de bizim için değişiklik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

-Spil Dağı Milli Parkı girişinden görüntü

-Spil Dağı Milli Parkı'nda karla oynayanlardan görüntü

-Spil Dağı Milli Parkı'nın havadan görüntüsü

-Kar keyfi yaşamayan gelen Onur Kılıç, Naim Karaca, Zehra Karaca, Gülcan Akbaş röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()