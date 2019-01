DHA YURT BÜLTENİ -3

Adana merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 7 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul ve Tunceli'de 8 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapılarını kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 7 kişiyi gözaltına alırken, dijital malzeme ve suç unsurlarına da el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

'Başka Şeymanurlar ölmesin' diye üst geçit istiyorlar

Muğla'da, yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı lise öğrencisi Şeymanur Gölge'nin (18) yaşamını yitirdiği yere üst geçit yapılması için internetten imza kampanyası başlatıldı.

Kaza, pazartesi günü saat 07.30 sıralarında, Muğla- Aydın karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde oturan 11'inci sınıf öğrencisi Şeymanur Gölge, Yeniköy Mahallesi'nde eğitim gördüğü Muğla 75. Yıl Fen Lisesi'ne gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (MUTTAŞ) ait Mustafa Gediz yönetimindeki 48 DM 662 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Gölge'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gölge'nin öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa Gediz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeymanur'un cenazesi ise Bayır Mahallesi'nde toprağa verildi. Kaza anı, Gölge'ye çarpan minibüsün araç kamerasına yansıdı.

Yaşanan acı olayın ardından internetteki change.org.tr adresinde, 'Muğla'daki üst geçit eksikliğinden dolayı yaşanan can kayıplarına dur' isimli imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayı başlatan üyelerden Beyza Gündoğdu, "Şeymanur Gölge, Yeniköy Mahallesi'nde eğitim gördüğü Muğla 75. Yıl Fen Lisesi'ne gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Üst geçit eksikliğinden dolayı yaşanan bu acı kaza sonrasında arkadaşımızı kaybettik. Bu acı olayın tekrar yaşanmaması için imza kampanyamıza destek vererek yetkili kişilere sesimizi duyurabiliriz" dedi.

Kampanyaya destek olanlar açıklamanın altına şu yorumları paylaştı:

"Zaman kaybetmeden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Üst geçit ve alt geçitleri olmadan yaptığınız o yolları kullanıma bile açmamanız gerekiyor.', 'Başka kimsenin canı yanmasın', 'Cana değer veriyorum', 'Başka yürekler yanmasın', 'İnsanların can güvenliği, bu tür basit eksiklikler yüzünden tehlikeye düşüyor', 'Üst geçit eksikliğinin can almasını, geleceğimizi, evlatlarımızı yok etmesini istemiyorum', 'İhmallerde dolayı birçok kişi yaşamını yitiriyor', 'İmzalıyorum, çünkü ateş düştüğü yeri yakar, bu iki hafta içinde hayata veda eden ikinci genç, ne hayalleri ne idealleri vardı. Anneler çocuklarını ölüme değil, okula gönderiyor."

Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişinin destek verdiği kampanya kapsamında toplanması hedeflenen 5 bin imzanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırılacağı belirtildi.

Akü hırsızı 4 arkadaş tutuklandı

Konya'da kamyonlardan çaldıkları aküleri hurdacıya satmaya götürürken yakalanan 4 arkadaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, şüphelendikleri plakasız bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan polis, araçta 8 adet akü buldu. Şüphelileri sorguya alan polis, akülerin merkez Selçuklu ilçesindeki farklı adreslerde bulunan kamyonlardan çalındığını tespit etti. Suçlarını itiraf eden Serkan K. (21), Mustafa A. (24), Muhammet Furkan A. (22), Lütfi K. (22), işsiz olduklarını, paraya ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle gece evde otururken akıllarına bu yöntem geldiğini ve sokaklarda gezip kamyonların akülerini çaldıklarını, hurdacıya satmaya götürürken yakalandıklarını söyledi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Selçuklu eseri Talazan Köprüsü, zamana meydan okuyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 13'üncü yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan 8 kemerli tarihi Talazan Köprüsü yıllara meydan okuyor.

Niksar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Kelkit Çayı üzerinde bulunan Selçuklu eseri Talazan Köprüsü bugün de kullanıma devam ediyor. 5,5 metre genişlik, 161 metre uzunluğa sahip olan ve tarihi İpekyolu üzerinde yer alan köprü yüzlerce yıl şehirler arasındaki ulaşımın sağlanması için kullanıldı. 1939 Erzincan ve 1942 Erbaa depremlerinde ana taşıyıcı kemeri çöken ve demir kirişler kullanılarak tamir edilen köprü, 2010-2012 yılları arasında yapılan restorasyon çalışmalarıyla tekrar eski görünümüne kavuştu. Bugün ise köylerin ulaşım ihtiyacı için kullanılmaya devam edilen Talazan Köprüsü, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Talazan Köprüsü'nün Anadolu’daki en güzel, en büyük köprülerden biri olduğunu söyleyen Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır "Talazan Köprüsü Kelkit Vadisindeki en önemli köprülerden biridir. Zaten önemli tarihi ticaret yollarının üzerinde olması, taşkın Kelkit Çayını geçiren ve ovada ticareti sürekli kılan önemli bir bağlantı yoludur. Elimizdeki verilere göre 13’üncü yüzyılda yapıldığı biliniyor. Selçuklular dönemi mimarisi var. Ancak muhtemeldir ki daha önceden de Romalılar döneminde de o bölgede bir köprü olması kuvvetle muhtemel. Ancak günümüze gelen köprü özellikle Niksar’ın ovada önemli bir ticaret merkezi olması, Danişmendliler döneminde başkentlik yapan Niksar’ın diğer coğrafyalarla bağlantısını sağlaması açısından çok hayati bir öneme sahiptir. Anadolu’daki en güzel, en büyük köprülerden birisidir" dedi.

Köprünün uzun yıllar boyunca kullanıldığını belirten Çakır, "1939 Erzincan depremi bölgemizde ciddi manada hissedilmiş, yıkımlara sebep olmuş. Peşinden 1942’de Erbaa depremi var. Bu depremler Talazan köprümüzle beraber birçok yapıya zarar vermiş. Hatta Erbaa’da ciddi yıkımlara sebep olmuştur. Depremler döneminde de köprünün ana taşıyıcı kemeri yıkılmış, daha sonra uzun süre köprünün orta kemeri demir kirişlerle bağlanarak köprü kullanılmaya devam edilmiş. Yaklaşık 10 yıl kadar önce da Karayolları, Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğü eliyle tekrar restorasyon planı hazırlanarak restore edildi. Şu anda bölge vatandaşımızın hizmetine devam ediyor" dedi.

Akif'in ölümüne neden olan sürücü, far parçalarından yakalandı

Adana'da refüjde ölü bulunun Akif Akın'a (21) otomobil çarptığı belirlendi. Polis, olay yerindeki far parçalarından model ve markasını belirlediği aracın sürücüsünü yakalayıp, gözaltına aldı.

Adana'da oturan Akın ailesinin 3 oğlundan en küçüğü Akif Akın, 8 Ocak günü evden çıktı, ancak dönmedi. Aile tüm aramalara karşın Akif Akın'a ulaşamayınca, polise başvurdu. 10 Ocak günü sabah saatlerinde Adana-Osmaniye D-400 karayolu kenarında temizlik yapan işçiler, refüjde ceset buldu. Çağırılan polis ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Akif Akın olduğu tespit edildi.

Akın'ın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, vücudunda çarpmaya bağlı kırıklar olduğu saptandı. Ayrıca olay yerinde de far parçaları bulundu. Akın'a aracın çarpmış olabileceği üzerinde duran polis, far parçalarının ait olduğu aracın marka ve modeli üzerinde araştırma yaptı. D-400 karayolu üzerindeki Mobese ve iş yerlerine ait 400 güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, aracı tespit ederek, sahibine ulaştı. Otomobil sürücü H.D., evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen H.D., gazetecilere, "Yolda ilerlerken bir şeye çarptığımı fark ettim. Aracımı kenara çekip etrafıma baktım, fakat bir şey göremedim. Daha sonra olay yerinden ayrıldım" dedi.

H.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yolda kurta rastladı, cep telefonuyla görüntüledi

Kars'ın Selim İlçesi'nde gece aracıyla giden bir kişi, önünde giden kurtu görünce önce şaşırdı. Sürücü daha sonda bir süre kendisine eşlik eden kurtu cep telefonuyla giörüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Selim İlçesi'nde aracıyla köye giden bir kişi, bir süre sonra yolda önünde koşan kurtu fark etti. Kurtun belli bir hızla aracın önünden koştuğunu gören sürücü cep telefonuyla bu anları görüntüledi. Bir süre daha otomobilin önünde koşan kurtun arazide kayboluşunu izleyen sürücü yaklaşık 3 dakikalık yolculuğu cep telefonuyla da görüntüledi. Sürücü, kurtla olan yolculuğunun görüntülerini sosyal medyada da paylaştı.

