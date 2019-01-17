DHA YURT BÜLTENİ-3

1)KÖYDE MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN KURTARILDI

ERZİNCAN'ın Tercan İlçesine bağlı Küllüce Köyü'nde doğum sancıları başlayan kadın, kar ve tipi nedeniyle İl Özel İdare ekiplerinin 3 saat saatler süren çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi. Tercan ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Küllüce Köyü'nde doğum sancıları başlayan Semra Yılmaz'ın (27) yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan köy yolunda çalışma başlatan Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 112 ekipleri ile birlikte yaklaşık iki saat sonra köye ulaştı. Hamile kadın ambulansa alınarak Tercan Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi. Hastanede doğum yapan Semra Yılmaz'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Tedavisi süren Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KENT GENELİNDE 252 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan genelinde eğitime bir gün ara verilirken, 252 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi 8 greyder, 1 dozer, 6 kepçe, 4 bıçaklı kamyon ile birlikte 11 ekiple kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Karla mücadele çalışmalarından görüntü

-Ambulansın yolda ilerlemesi

-Hamile kadının sedyeye konması ve taşınması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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2)ÖTV İNDİRİMİ İKİNCİ EL OTO SATIŞLARINI YAVAŞLATTI

Sıfır otomobil satışlarını artırmak için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi, ikinci el oto piyasasını durma noktasına getirdi. ÖTV indiriminin yeni yıldan itibaren 3 ay daha uzatılmasının sektörü iyice daralttığını belirten Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "100 bin liraya aldığımız aracı 85 bin liraya satmak zorunda kalıyoruz. Zararımızı kim, nasıl, neden ve niçin karşılasın? Bu durumun altından nasıl kalkarız" dedi.

Sıfır otomobillerin satışları, uygulanan ÖTV indirimiyle artarken, ikinci el satışları ise durma noktasına geldi. ÖTV indiriminin son bulması beklenirken, 3 ay daha uzatılması ise galericileri ve ikinci el oto satışı yapan küçük esnafı zor durumda bıraktı. Bursa Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ÖTV indiriminden sonra ikinci el satışlarında büyük ölçüde azalma olduğunu dile getirdi. ÖTV indirimlerinin devam etmesi halinde esnafın daha zor günler yaşayacağını belirten Hakan Yanık, "Dükkan kapatmalarının sinyalleri ciddi şekilde yansımaya başladı. Sektör ciddi anlamda daraldı. Nakit para akışı ve müşteri akışı kesildi. Bursa Oto Galericileri Sitesi'nin kapasitesi yaklaşık 6 bin araç ve araç park edecek yerimiz şu an yok. Yılın ilk 3 ayında cepten yiyeceğimizi çok iyi biliyoruz" dedi.

İkinci el sektördeki durgunluğa çözüm üretme gibi bir şanslarının olmadığını belirten Yanık, "İkinci el sektöründe sadece KDV ve geçici vergilerimiz var. Biz bunları ödüyoruz. Sermayeden indirim yapma gibi bir şansımız yok. Galericiler araba satamadıkları için araba alamıyoruz. Sattığımız arabaların para ödemeleri geriye dönmüyor. İnsanlar bizim sattığımız araçlara bakmıyor, sıfır araçlara yöneliyorlar. Alacak bir tedbirimiz yok. Biz, aldığımız araçları öz sermayemizle alıyoruz. 70 bin liraya aldığımız bir aracı 60 bin liraya indirme gibi bir şansımız yok, çünkü arada ciddi bir zarar söz konusu. Sıfır araçlarda böyle bir dert yok. Devlet kendi vergisinden zarar ederek bayilerin ve sıfır satışların ayakta durmasını sağladı. İkinci el sektörüne nasıl bir katkı sunması gerekir diye sorarsak, ÖTV'nin eski haline dönmesi gerekli. Bizdeki KDV'lerin sıfırlanması, geçici vergilerde ikinci el sektörünü ayakta tutabilmek için ciddi anlamda oranların düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'İÇİNDEN ÇIKILAMAZ HALE GELDİK'

Ellerinde bulunan araçları satamadıkları için sektörün iyice daralma noktasına geldiğini söyleyen Yanık, şöyle konuştu:

"Esnafımız arabasını satamıyor, dolayısıyla araba da alamıyor. Ayakta durabilmek için sattığımız araçlarda artık vadeye dönmeye çalışıyoruz. Ama vadeye döndüğümüz zaman da bu kez ödemelerde sıkıntı yaşıyoruz. Sektör böyle bir karmaşaya doğru gidiyor. Bizlerin vadeli olarak almış olduğu araçlar var veya söz vermiş olduğu ödemeler var. Araba satamayınca biz de ödemelerde sıkıntı yaşıyoruz. İçinden çıkılamaz bir hale geldik. Banka kredileri insanların boynunu büktüğü gibi, bizim de boynumuzu bükmüş durumda. Kredi alacak ve krediyi ödeyecek dermanımız kalmadı. Bankalar da bunu çok iyi bildikleri için kredileri kapattırmaya başladı. Sektörü iyice daraltmaya çalışmaktalar."

Türkiye genelindeki 50 bin kadar galericinin aynı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Yanık, "Biz ikinci el piyasasında araçları alırken, sıfır fiyatları baz alarak araç satın alıyoruz. 100 bin liraya bir araç aldığımızı düşünün. Bunun sıfır fiyatı 115-120 bin lira arasıdır. Bizim 100 bin liraya aldığımız araç ÖTV indiriminden sonra yüzde 15 düştüğünü düşünürsek, sıfır aracın fiyatı 100 bin liraya tekabül ediyor. Ben de ikinci elini 100 bin liraya aldım. Bu durumda müşteri sıfır araç mı alır, yoksa ikinci el araç mı? Dolayısıyla bizim aracın fiyatını 100 bin liranın altına çekmemiz lazım. Buda 85 bin lira civarı demektir. Bu zararı kim, nasıl, neden ve niçin karşılasın? Veya biz bunu nasıl kaldıracağız. Piyasada binlerce araba var. Türkiye genelini düşündüğümüz zaman yaklaşık 50 bin galerici var. Bu durumun altından biz nasıl kalkarız. Başımıza gelen olay bu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Oto pazarından ve otokoptan DRONE görüntülüleri

-Pazardan genel detaylar

-Pazarlık görüntüleri

-Vatandaş Röportajları

- Bursa Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık ile röportaj

4.20 Boyut:485

Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

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3)İTALYA TÜRK KESTANESİNİ ÇOK SEVDİ

BESİN değeri ve eşsiz lezzeti ile ünü ülke sınırlarını aşan Türk kestanesi, 2018 yılında ihracat rekoru kırdı. İhracatta önceki yılı yüzde 17'lik artışla tamamlayan kestaneye en büyük talep ise İtalya'dan geldi. Türk kestanesi İtalya'nın yanı sıra Almanya ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu 32 ülkeye daha gönderildi.

Türkiye'de başta Aydın, İzmir, Sinop, Bursa gibi illerde üretimi yapılan kestane, besin değerinin yanı sıra lezzetiyle de vazgeçilmez meyveler arasında. Üretimi zahmetli, tüketimi ise keyifli olan kestane, bu yıl yüzleri güldürdü. Çin ve Bolivya'nın ardından yıllık 65 bin ton üretim ile dünyada üçüncü sırada yer alan Türkiye, 2018'de ihracatta başarılı bir yılı geride bıraktı. Kestane üretiminde Aydın 25 bin 400 ton ile ilk sırada yer alırken, İzmir 11 bin 600 ton ile ikinci, Sinop ise 4 bin ton ile üçüncü sırada bulunuyor. Bu illeri Bartın, Kastamonu, Manisa, Kütahya, Bursa, Denizli, Balıkesir takip ediyor.

32 ÜLKEYE KESTANE İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye, 2017 yılında 37 milyon dolar karşılığında 10 bin ton kestane ihraç etti. Bu rakam 2018 yılında 13 bin tona ulaştı. Kestane ihracatında yüzde 17 artış görüldü. Böylece, Türkiye'ye 43 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Kestane ihracatında satışların yüzde 75'inin yapıldığı İtalya 32.5 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. İtalya'yı 6.6 milyon dolar ile Lübnan takip etti. Almanya ise 948 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye başta İtalya, Lübnan ve Almanya olmak üzere 2018 yılında tam 32 ülkeye kestane ihraç etti.

'ÜRETİMİ VE İHRACATI ARTTIRMAK İSTİYORUZ'

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türk kestanesinin dünyada 32 ülkeye gittiğini, bu ülkelerin başında da İtalya'nın yer aldığını vurgulayarak, hedeflerinin bu ürünü dünya pazarında daha önemli bir konuma getirmek olduğunu söyledi. Uçak, "Türk kestaneleri çok kaliteli ve lezzetli. Bursa, İzmir ve Aydın'da kestane yetiştiriliyor. Bu 3 ilde üretilen kestane miktarı 65 bin ton civarında. Bu kestanelere ciddi anlamda talep var. Bu nedenle biz de 65 bin ton üretim ile yetinmeyeceğiz, bu rakamın üzerinde üretim yapmayı hedefliyoruz. 2017 yılında 10 bin ton kestane karşılığında 37 milyon dolar ihracat oldu. 2018 yılında 13 bin ton üretim yapıldı. Bunun karşılığında 43 milyon dolarlık bir ihracat yapıldı. Kestane ihracatında 2018 yılında yüzde 17'lik bir artış oldu. Umarım 2019 yılında bu rakam daha da yukarı çıkar. Biz yüzde 17'leri, yüzde 30'lara çıkarmak için çabalıyoruz" dedi.

'DÜNYADA BİRÇOK PAZARA GİRMESİNİ İSTİYORUZ'

Türk kestanesini dünyadaki birçok ülkeye tanıtmayı planladıklarını belirten Uçak, "Kestaneyi tanıttıktan sonra, dünyada birçok pazara girmesi için çabalayacağız. 32 ülkeye kestane ihracatı yapılması, bizim için onur ve gurur oldu. Ürünlerimizi ihraç ettiğimizde biz de mutlu oluyoruz. Hangi ürün olursa olsun önemli olan üretip satabilmek. Çünkü bu döviz olarak Türkiye'ye geri dönüyor" diye konuştu.

ESNAF İSTEDİĞİ SATIŞI YAPAMADI

İhracatta yüzler gülüyor ancak pazarda durum biraz farklı. Pazar tezgahlarında kilogramı 12 lira ile 15, kimi yerlerde ise 20-25 lira arasında değişen kestane, alıcı bulamıyor. Pazarcılık yapan Hülya Kurt, "Kilogramını 12 liradan satıyorum ama alıcı pek yok. Günde 30-40 kilogram ancak satabiliyorum. Artan ürünü satmak için pazar pazar dolaşıyorum" dedi. Aydın'dan İzmir'deki pazara gelen esnaf Naim Şimşek de, "Kilogramı 15 liradan satılıyor. Satışlarımız az da olsa oluyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İzmir'deki pazardan ve kestane tezgahlarından görüntü

-Pazar esnafından görüntü

- Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ile röp.

-Pazardaki esnaf ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()