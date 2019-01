DHA YURT BÜLTENİ -3

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Sivas'ta kar, buzlanma ve rüzgar nedeni ile kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yan yatarak devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Koyuncu mevkisinde, Sarıdemir köyü yakınlarında yaşandı. Sivas'tan Kayseri'ye giden Erdoğan Alıcı(47) yönetimindeki 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma ile bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak yolun sağındaki şarampole devrildi. Şoför ve muavinleriyle birlikte toplam 25 kişinin bulunduğu otobüste 15 kişi yaralandı. Devrilen otobüsün içerisinde sıkışan 3 yolcu da, kazanın ardından olay yerine sevk edilen AFAD, Umke ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan, ancak soğuk havadan etkilenen diğer yolcular da tedbir amacı ile hastanelere sevk edildi. Hastaneye getirilen yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Devrilen otobüsün kaldırılması için de ekipler çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Otobüsün görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Sıkışan yolcuların kurtarılması

-Detaylar

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

====================

Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (2)

MAHSUR KALAN 16 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Sağanak yağış nedeniyle oluşan su birikintisine giren bir işçi servisi, içindeki 16 kişiyle mahsur kaldı. Servisin üzerine çıkıp, yardım isteyen 16 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan su basan evlerde mahsur kalan vatandaşların imdadına CANKUR ekibi yetişti. İhbar üzerine su basan tek katlı evlere giren CANKUR ekibi, içeride kimse olup olmadığını kontrol etti. Adana'nın ilçelerinde de vatandaşlar sel baskınlarına karşı hoparlörlerden yapılan anonslarla uyarıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Suda mahsur kalan servis aracının görüntüsü

- Servis şöförü ile röp

- Su baskını anonsu

- Genel ve detay görüntü

SÜRE:02'40" BOYUT:295 MB

Haber:Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

=====================

Van'da terör operasyonu:20 gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 'Terör örgütü üyeliği' ile 'yardım ve yataklık' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığ ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yaptı.Eş zamanlı 20 ayrı adresin basıldığı operasyonda terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt üyelerine yardım ile yataklık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 10 adet cep telefonu, 8 adet SİM kart, 2 adet bilgisayar, 2 adet hard disk, 2 adet hafıza kartı, 1 adet tablet, 267 adet ankesörlü telefon kartı, 2 adet gamalı hac logolu örgütü simgeleyen bez ve 3 adet örgüt mensuplarına ait fotoğraf ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Zırhlı araçların operasyonu gidişleri

-Karda evlere yapılan operasyon

-Evlere giren jandarma ekipleri

-Arama

-Aramada ele geçirilen malzemeler

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,()-

================

Otomobil altında kalan 'Paşa' köpeği jandarma kurtardı

Bursa-Uludag Yolu üzerinde otomobilin önüne atlayarak altında kalan köpek, vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından kriko yardımı ile kurtarıldı. Acılar içerinde kıvranan köpek, kurtarılmasıyla rahat bir nefes alırken ilk tedavisi vatandaşlar tarafından yapıldı.

Bursa-Uludağ Yolu Kirazlıyayla Mevkisi'nde ormanlık alanda yaşayan ve çevredeki esnaf tarafından 'paşa' ismi verilen köpek, dağ yolunda seyir halinde olan N.A. idaresindeki 16 FB 681 plakalı otomobilin önüne atladı. Bu sırada duramayan araç, köpeği aracın altına aldı. Otomobilin altında sıkışan köpek acı içerisinde bağrınırken, bu sırada olay yerinden geçmekte olan jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler, araçlarından çıkardıkları kriko ile aracı yukarıya kaldırarak köpeği kurtardı. Ağzından ve bacağından yaralanan köpeğe ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. Yaralı köpek, Jandarma Ekipleri tarafından Osmangazi Belediyesi Veterinerlik Hekimliği'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------

-Jandarma ve vatandaşların köpeği kurtarması

-Köpeğe ilk yardım yapılması

-Köpeğin yaralarından görüntüler

Süre: 3.25 Boyut: 383 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Serkan AKKUŞ/BURSA,()

====================

Görme engelini resim yaparak aşıyor

İzmir'de yaşayan ve halk arasında 'tavuk karası' olarak bilinen görme bozukluğu ile doğan Fatma Işık Kaya (57), 35 yaşında görme yetisini tamamen yitirmesinden sonra resim yapmaya başlayarak hayata sarıldı.

Tavuk karası olarak bilinen görme bozukluğu ile dünyaya gelen Fatma Işık Kaya, küçüklüğünden beri hiçbir zaman tam olarak göremedi. Çocukluğunda müzikle ilgilenmeye başlayan Kaya, müzisyen olma hayalini de gerçekleştiremedi. 35 yaşına geldiğinde görme yetisini tamamen kaybetti. Babasının bir gazetede görme engelli ressam ile ilgili bir haberi görüp kendisine anlatması üzerine, Kaya da resim ile ilgilenmeye karar verdi. O zamandan beri kuru boya, pastel boya ve kurşun kalemle resim yapan Kaya, aynı zamanda lif ve patik örüp, takı yaparak satıyor. Asker emeklisi babası Tunç Er Kaya (83) ile birlikte yaşayan Fatma Işık Kaya, "Resim beni benden alan bir şey. Resim benim hayatımı, ruhsal, bedensel, zihinsel olarak çok olumlu yönde etkiledi" dedi.

Müzik hayallerinin suya düşmesinden sonra resim yapmaya başlayan görme engelli Fatma Işık Kaya, "Hayalim TRT yada Klasik Türk Musikisi Korosu'ydu. Kendi kendime besteler yapıp, şiir yazıyordum. Lisede çocuk gelişimi üzerine bir kız meslek lisesinde okuyordum. Öğretmenlerim de 'Ne işin var burada, sen müziğe yatkınsın' diyorlardı. Kendime olan inancımla müzik uğruna lise birinci sınıfta okulu bıraktım. Fakat hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Görme engelimin büyük etkisi oldu, beni korolarda tercih etmediler. Artık müziği daha çok kendim için yapıyorum" diye konuştu.

Görme yetisini yitirdikten sonra resim yapıp yapamayacağını düşünürken kendisine pastel boyalar ve resim defteri alınmasıyla bu uğraşa başladığını anlatan Fatma Işık Kaya, "Başlayış o başlayış, o zamandan beri yapıyorum. Tükenmez kalemlerle, kuru ve pastel boyalarla, kara kalemle yapıyorum. Hatta sünger ve oje kullanarak yaptığım resimlerim de var. Daha çok çiçek, kuş ve manzara resimleri yapıyorum. Oyuncak meraklısıyım, onlara dokunarak resimlerini yapıyorum. Geçen mayıs ayında Kazım Karabekir Vakfı himayesinde bir sergi düzenledik. Her şey çok güzeldi. Birkaç resmimi de sattım orada. Bir sponsor bulabilirsem, tekrar bir sergi açmayı çok istiyorum" dedi.

Annesini dört ay önce kaybeden Kaya, "Bir buçuk yıl boyunca felçli bir şekilde yattı. O zamanlar ben kendimi hep resimle avuttum. Karanlık, aydınlık benim için fark etmiyor zaten. Erkenden kalkıp resim yapıyordum. Resim yapmak hayatımı her anlamda olumlu etkiledi. Resim beni benden alan bir şey. Beynimde sürekli resim fikirleri dolaşıyor. Yapabileceğim her şeyi düşünüyorum, hayal gücü çok önemli" dedi.

Akraba evliliği nedeniyle 'tavuk karası' hastalığı ile doğduğunu belirten Kaya, "Annemle babamın zamanında akraba evliliğinin zararları çok bilinmiyormuş. Ama bu hala yapılıyor, hatta kalıtsal hastalığı olan iki engelli evlenip engelli bir çocuk dünyaya getiriyor. İnsanların çocuk yapmadan önce çocuklarının geleceğini düşünmesini istiyorum. Ben evlenmeyi hiç düşünmedim, resimle evlendim" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Fatma Işık Kaya'nın eserlerinden görüntüler

-Resim yaparken genel ve detay görüntüler

-Babası ile detay görüntüler

-Fatma Işık Kaya ile röp

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()

===================

Cezaevinde öğrendiği maket yelkenli yapımı geçim kaynağı oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baba mesleği olan saraçlık yaparken girdiği cezaevinden koğuş arkadaşından maket yelkenli tekne yapımını öğrenen 65 yaşındaki Mehmet Saraç, 17 yıldır bu maketleri satarak geçimini sağlıyor.

Sarıgöl'de yalnız yaşayan Mehmet Saraç, 17 yıl önce Çek Kanunu'na muhalefet suçundan verilen hapis cezasını çektiği Çanakkale Biga Cezaevi'nde, koğuş arkadaşını izleyerek maket yelkenli tekne yapımını öğrendi. Baba mesleği olan saraçlık nedeniyle bu tür işlere yatkınlığı olan Saraç, cezaevinden çıktıktan sonra evinde atölyeye dönüştürdüğü bir odada hobi olarak maket yelkenli yapımını sürdürdü. Yaptığı maket yelkenlileri ilk zamanlara çevresindeki dostlarına hediye eden Saraç, beğenilmesi üzerine bunu geçim kaynağı haline getirdi. Mukavva, suntalam, ince tel, yapıştırıcı, boya ve misina kulanarak büyüklüğüne göre 2 ile 3 gün arasında bir sürede yaptığı maket yelkenlileri, led ışıklarla da süsleyen Saraç, Sarıgöl'ün yanı sıra çevre il ve ilçeler ile turistik bölgelerde satmaya başladı. Fanatikler için tuttuğu takımların renklerini taşıyan maket yelkenliler de yapan Saraç, "Bu emek isteyen, masraflı bir iş. Özellikle kış aylarında yapıştırma işlemi çok geç oluyor. Büyük bir yelkenliyi 3 günde ancak yapabiliyorum. Işıklandırdığım bu yelkenli maketlerini kimileri gece lambası olarak kimileri de işyerlerinde dekorasyon amaçlı kullanmak için satın alıyor. Aslında bu işi daha çok boş vakitlerimi değerlendirmek için yapıyorum" dedi.

Saraç, 40 santimetrelik yelkenli maketini 80, 60 santimetrelik olanlarını ise 120 liradan sattığını söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Mehmet Saraç'ın yelkenli maketi yaparken görüntüsü

-Saraç'ın yaptığı maket yelkenli teknelerden görüntü

-Mehmet Saraç ile röp.

Haber ve Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

======================