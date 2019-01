DHA YURT BÜLTENİ-3

YURT BÜLTENİ-3

Alanya'da kar nedeniyle kapanan yol 4 saat sonra açıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'yı Konya'ya bağlayan karayolu kapandı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu yol açılırken, mahsur kalanlar da kurtarıldı.

Alanya'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde bulunan ve Alanya'yı Konya'ya bağlayan Kuşyuvası- Çatak yolunda kar yağışı etkili oldu. Dün akşam etkisini artıran yağış nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye Karayolları ve Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından yol, yaklaşık 4 saat sonra gece yarısı ulaşıma açılabildi. Karayolunda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. Alanya Belediyesi ekipleri bölgede gizli buzlanmaya karşı uyarıcı levhalar yerleştirdi.

Soğuğa aldırmayıp, yüzdüler

Antalya'nın Demre ilçesinde oturan iki arkadaş Haydar Duman (36) ve Sadık Kırmızıbel (28), hava sıcaklığının 13, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu sahilde yüzdü. Duman ve Kırmızıbel, aralıksız her gün denize girdiklerini söyledi.

Demre'de özel şirkette iletişim teknikeri olarak görev yapan Haydar Duman ve bir kamu kurumunda görev yapan Sadık Kırmızıbel, denize girdi. Sülüklü Plajı'na gelen iki arkadaş, önce soyunarak ısınma hareketleri yaptı. Kısa koşu ve akrobatik hareketler sonrası Duman ve Kırmızıbel, kapalı ve hafif çiseleyen yağmura rağmen kendilerini Akdeniz'in dalgalı denizine bıraktı. Hava sıcaklığının 13, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu günde dalgalar arasında yarım saat yüzen ikili, suda oyunlar oynadıktan sonra dışarı çıktı.

'365 GÜN DENİZE GİRİYORUZ'

Haydar Duman, "Bu gördüğünüz plajda 365 gün denize giriyoruz, kesintisiz. Yağmurda, çamurda her zaman denize giriyoruz. Bu plaj derin bir deniz değil. 200 metre açılın su dizinize kadar geliyor. Şu anda deniz suyu sıcaklığı 18 derece, hava sıcaklığı 13 derece. Dolayısıyla deniz daha sıcak olduğu için bizi etkilemiyor. Bu şekilde hiçbir hastalığa yakalanmıyoruz. Sağlıklı yaşıyoruz. Uzun ömürlü yaşamak için denize giriyoruz" dedi.

'DÖRT MEVSİM DENİZE GİRİLEBİLİYOR'

Sadık Kırmızıbel de "Antalya'nın en sıcak ilçesinde yaşıyoruz. Burada yaz- kış, dört mevsim denize girilebiliyor. Doğuda buz gibi hava varken, biz burada denizin keyfini çıkarıyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Kış aylarında yüzmek daha zevkli oluyor. Su sıcak oluyor. Şu anda normal seviyede su" diye konuştu.

Datça, yeni yılı badem çiçekleriyle karşıladı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde erkenci badem ağaçları çiçek açtı.

Datça ilçesinde yeni yıl, badem çiçekleriyle beraber geldi. Türkiye'nin pek çok yerinde kara kış hüküm sürerken; aralık ayında hava sıcaklığı ortalamasının bölgedeki diğer kentlere göre mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, yalancı bahara aldanan bazı badem ağaçları, yılın ilk günü beyaza büründü. Kış ortasında çiçek açan badem ağaçlarını görenler gözlerine inanamadı. Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Yazı Mahallesi'nin Karakulak Mevkii'nde çiçek açan badem ağaçları ilgi odağı oldu.

'DATÇA İÇİN OLAĞAN'

Datçalı turizmci 42 yaşındaki Ozan Özdemir, Türkiye'nin pek çok yeri kar altındayken, ilçede yeni yılı badem çiçekleriyle karşıladıklarını belirterek, "Bu aslında bu sene için bir yanılma ya da farklılık değil. Datça'da yıllardır tekrarlanan bir durumdur. Ben doğma büyüme Datçalıyım. Her yıl bugünlerde badem ağaçları çiçek açar. Tarihleri bilmesek bile, badem çiçeklerinin açmasından yeni yılı biliriz. Bu bölgede yıllardır badem ağaçları bu günlerde çiçek açar ve en geç 15 gün sonra, ilk turfanda çağla bademleri de yemiş oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Datça'ya 6 yıl önce yerleşen emlakçı 32 yaşındaki Temmuz Özden ise bölgeye yıllardır tatil amacıyla gelip gittiğini belirterek, "O yıllarda, bu mevsimde denize de girerdik. Fakat artık buranın iklimine alışınca, deniz biraz soğuk gelmeye başladı. Datça'da geçen yıl ilk defa badem çiçekleri festivali yapıldı. Her taraf kar yağmış gibi bembeyazdı. Binlerce insan geldi. Bu yıl 9-12 Şubat arasında tekrar yapılacak. Herkesi bunları görmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Alaşehir gümrüğünden tarımsal ürün ihracaatı düştü ancak gelir aynı kaldı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesi gümrüğünden 2017 yılında 254 bin tonu üzüm olmak üzere 378 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapılırken, 2018'de bu rakam, 140 bin tonu üzüm toplam 270 bin ton olarak gerçekleşti. Bu sene ihracatta önceki yıla oranla düşüş olmasına rağmen 500 milyon dolarlık gelir ise aynı kaldı.

Alaşehir Gümrüğü'nden 2018 yılında, 234 firma tarafından 60 kalem ürün ile 74 ülkeye ihracat yapıldı. Alaşehir'den geçen yıl 15 bin TIR çıkış yaparken, toplam 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bunun 250 milyon dolarlık bölümü, çekirdeksiz Sultaniye yaş üzüm ihracatından elde edildi. Alaşehir'den çekirdeksiz üzümün yanı sıra kiraz ve narın da en fazla ihracat edildiği ülke, Rusya oldu. Rusya dışında Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, Belarus, Gürcistan, Suudi Arabistan, Kanada ve Katar da en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler oldu.

'HEDEFİMİZ DAHA DA ARTIRMAK'

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tarık Memiş, 2018 yılında 'üzümün başkenti' Alaşehir'den ihraç edilen sofralık Sultaniye üzümün 140 bin ton olduğunu belirterek, "Bunun yanında Alaşehir Gümrüğü'nden 36 bin ton kiraz, 20 bin ton nar ihracatı yapıldı. Üzüm, kiraz ve nardan toplam 400 milyon dolarlık ekonomik değer elde edildi. Diğer ürünleri de dikkate alırsak 2018'de Alaşehir'den 270 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi. Genel ekonomik değerlendirmede ise sadece Alaşehir'den 500 milyon dolarlık tarımsal ürün ihracatı yapıldığı görüldü. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da artırmak olacak" dedi.

Denize kıyısı, limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden bu kadar ihracat yapılabilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Memiş, "İhracattaki başarının en büyük nedeni, ihracat işlemlerinde ve bürokraside sağlanan kolaylık ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanabilmesidir Ayrıca güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerimiz ve dış pazarlara gönderen ihracatçılarımızdır. Alaşehir veya çevresinde kargo uçaklarının kullanabileceği bir havalimanının olması halinde ürünlerimizin Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine ulaştırılması ile bu ihracat miktarının daha da artırılabileceği inancındayız" diye konuştu.

TEK FİRMADAN 100 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Alaşehir'den yapılan toplam 500 milyon dolarlık ihracatın yüzde 5'lik bölümünün tek firma tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Alaşehir'de, çekirdeksiz Sultaniye üzüm ihracatında son 10 yıldır 1'inciliği bırakmayan firma tarafından bu yıl da aynı başarı tekrarlandı. Aynı zamanda Alaşehir Belediye Başkanı olan firma sahibi Ali Uçak, "Alaşehir ve Manisa bölgemizde yetişen sofralık yaş üzümün her yıl olduğu gibi bu yılda 3'te 1'lik ihracatını tek başımıza yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek ülke ekonomimize gerek Alaşehir ve Manisa bölgemize ve tüm üretim bölgelerine sağlamış olduğumuz döviz getirisinden dolayı da çok mutluyuz. Firma olarak hedeflerimiz her zaman bir önceki yılı geçmek. Her sene yapmış olduğumuz ihracatla bir önceki yılı yüzde 10, yüzde 15 oranında, rekoltenin durumuna göre geçiyoruz. Ülkemiz için ve memleketimiz için ne gerekiyorsa biz ihracatçılar olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Alaşehir'den 2017 yılında 254 bin tonu çekirdeksiz üzüm olmak üzere 378 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirilirken, 2018'de bu rakam, 140 bin tonu üzüm 270 bin ton olarak gerçekleşti. Bu yıl ihracatta önceki yıla oranla düşüş olmasına rağmen 500 milyon dolar olan ihracat gelirinde düşüş meydana gelmedi.

