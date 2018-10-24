DHA YURT BÜLTENİ 3

TEKRAR - Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile kızı tedaviye alındı

KIRŞEHİR'de, okul servisini beklerken pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu yaralanan anne ve kızı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölümden dönen küçük kızın kafasında doku kaybı olduğu ve yarın ameliyatla ayağından alınacak parçanın nakledileceği belirtildi.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Hatice Aydoğdu, okula gitmek üzere apartmanın önünde servis beklerken, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Kızının yardım çığlıklarına koşan anne Sinem Aydoğdu da saldırıya maruz kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerin ağzından alınan anne ile kızının vucudunda ve kafalarında yerin yaralar meydana geldi. Sinem ve Hatice Aydoğru, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve başından et parçası koptuğu belirlenen Hatice Aydoğdu, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bugün ameliyata alınacak olan küçük kızın ayağından alınacak dokunun kafasına nakledileceği belirtildi.

Baba Murat Aydoğdu, kızının yaşamasının mücize olduğunu belirterek olayı şöyle anlattı: "Kızım okula gitmek üzere servis beklerken, o sırada oradan köpekler geçiyor. Köpekler çocuğu görünce üstüne koşuyorlar. Çocukta heyecanla kaçarken ayağı takılıyor ve düşüyor. Yere düşünce köpek direkt çocuğun kafasını tutuyor. Bayağı bir süre bırakmıyor. O esnada annesi hemen aşağıya iniyor ve müdahale etmeye çalışıyor. Müdahale bir iki dakika sürüyor. Çocuğu bırakmıyor köpek. Bırakmadığı için de annesi zorla köpeğe vuruyor, bıraktırmaya çalışıyor. O esnada çocuğu bırakıp annesinin eline saldırıyor köpek. Etraftaki 4-5 kişi müdahale etmeye çalışıyor. Bazı duyarlı vatandaşlarımız müdahale ediyor ama bazıları da izliyor."

Murat Aydoğdu, çocuğunun kafasında iki kısımda doku kaybı olduğunu ve bacağından alınacak dokunun bu bölgelere nakledileceğini belirterek, "Estetik kısmı da ilerleyen günlerde yapılacak. Anne ve çocuğun psikolojik durumu iyi değil. Eşimin de parmağında lif kopuğu ve parçalanmalar var. Çocuğum ameliyat olduktan sonra annesininde tedavisine başlanacak. Köpek sahipli. Polis ekipleri köpeği ve sahibini ele geçirmişler. Köpeği hayvan barınağına teslim etmişler. Köpeğin sahibinden şikayetçi olacağım. Benim başıma gelen başkasının başına da gelmesin. İnsanlarımız pitbull cinsi köpek beslemesinler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamera görüntüsü - DGS: 24.10.2018 - Haber Kodu : 181024013

-8 yaşındaki Hatice Aydoğdu nun görüntüleri - DGS: 23.10.2018 - Haber Kodu : 181023239

-Baba murat aydoğdu nun açıklamaları

Haber-Kamera Erhan GÖĞEM KIRIKKALE,()



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Ödüllü burun affetmiyor

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017'de ödüllendirdiği 6 yaşındaki narkotik köpeği Tina, bu kez de 100 kilogram eroinin bulunmasını sağladı.

Kent girişinde durdurulan bir TIR'da arama yapan Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta uyuşturucu olabileceğinden şüphelendi. Bu noktada devreye giren Tina, aracın malzeme deposuna gizlenmiş 199 paket halinde toplam 100 kilogram eroinin yerini buldu. Açılan bölmedeki uyuşturucuya el koyan polis, yabancı uyruklu sürücü G.A.'yı gözaltına aldı.

Sürücü G.A.'nın emniyetteki sorgusu devam ederken, Avrupa ülkelerine sevkedileceği düşünülen uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon lira olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü'nün genel görüntüsü

- Müdürlük girişi ve tabelası

- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü pankartı

- Ele geçirilen eroinin farklı açılardan genel ve detay görüntüleri

- Polis memurunun eroin paketlerini kontrol etmesi

- Pankart önünde eroin paketinin genel görüntüsü

- Paketin kesilerek açılması ve eroinden detay görüntü

- Eroin paketlerinin ay-yıldız şeklindeki aynadan yansıması

SÜRE: 01'55" BOYUT: 210 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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İngilizceyi eğlenerek öğreniyorlar

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Gazi İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, hafta sonları okul tarafından hazırlanan proje kapsamında İngilizce dersini hazırlanan materyaller üzerinde eğlenerek öğreniyorlar. 'Eğlenceli İngilizce' sınıfı içerisinde kağıt kalem kullanılmazken, öğrenciler tatillerinden vazgeçerek eğlenceli yabancı dil dersine katılıyor.

Gazi İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerin İngilizce derslerindeki başarılarını arttırmak için 'eğlenceli İngilizce' projesi başlattı. Manisa'da bir ilk olduğu belirtilen proje kapsamında öğrenciler, kağıt kalem kullanmadan, kendi aralarındaki sohbetlerini İngilizce konuşarak yapıyor ve şarkılar söylenerek ders eğlenceli hale getiriliyor. Bu proje sayesinde okulun İngilizce'de başarı oranının yüzde 5 seviyesinden yüzde 90'a çıktığı belirtildi. Öğrenciler hafta sonları olmak üzere, toplam 4 saat eğlenceli İngilizce dersi görüyor. Proje sorumlusu ve İngilizce öğretmeni Ayşegül Kavak, kolay öğretme ve anlama, somut kavramlarla öğretme yöntemiyle dersi daha anlamlı ve eğlenceli hale getirmek istediklerini ifade etti.

'BİR YILDA 700 KELİME ÖĞRENDİLER'

Öğretmen Kavak, öğrencilerin korktuğu İngilizce dersini şarkılar ve oyunlarla eğlenceli hale getirerek sevdirdiğini belirtti ve şöyle dedi:

"Daha önceki zamanlarda öğrencilerimizin İngilizce'den korktuğunu gördüm. Ancak biz İngilizce'yi bu etkinliğimiz ile çocuklara şarkı söyleyerek, oyunlar oynatarak, oyuncaklar yaparak eğlenceli şekilde öğretiyoruz. Yeni şarkı, yeni kelime öğreterek çocuklara İngilizce eğitiminin kolay olduğunu, korkulmaması gerektiğini gösteriyoruz. Öğrencilerimin dersine kendim girdiğim için sınıflardaki başarı oranı yüzde 5 iken çocuklar bu etkinliğe katılmasından sonraki başarı seviyesi yüzde 90'a çıktı. Hem başarı arttı hem çocukların ilgi ve alakaları yükseldi. İngilizce dersi kapsamında şarkılar söylüyoruz, her kelime için şarkı ürettik. Kartlardan oyunlar oynuyoruz. Dans ediyoruz. Spor yapıyoruz. Çocuklar farkında olmadan birçok kelimeyi ezberledi. Öğrencilerimize bir yıl içerisinde 700 kelime yükleyebildik. Bu 700 kelime özellikle 2'nci sınıf ve 1'inci sınıf öğrencileri için çok büyük bir başarı."

Eğlenceli İngilizce projesi sayesinde öğrencilerin dersi daha çok sevdiğini ifade eden Gazi İlkokulu Müdürü Süleyman Duracak, "İngilizce öğretimindeki projemiz ile öğrencilerimizin okula gelişlerindeki neşe, sevgi daha da arttı. Çalışmalarımız hafta sonu olmasına rağmen öğrencilerimiz çeşitli etkinliklerini bırakıp, buradaki eğitime geliyor" dedi.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrencilerden 9 yaşındaki Ömer Faruk Kayahan, "Akıllı tahtadan İngilizce bulmaca çözüyoruz. Kağıtlarla oyun oynuyoruz. Dans ediyoruz. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Bir başka öğrenci Ecrin Erdül ise "Eğlenceli İngilizceyi çok seviyorum. Bu şekilde İngilizce öğrendiğim için çok mutluyum. Önceden İngilizce dersinden korkuyordum şimdi ise korkmuyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okul bahçesi ve dışından görüntü

-Sınıftan görüntü

-Eğlenceli İngilizce dersinden görüntü

-Öğrenciler Ömer Faruk Kayahan ve Ecrin Erdül ile röp.

-Gazi İlkokulu Müdürü Süleyman Duracak ile röp.

-İngilizce Öğretmeni Ayşegül Kavak ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA ()



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ADIYAMAN'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ADIYAMAN'da, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur nedeniyle çöken ahırda 120 küçükbaş hayvan ile 40 kovan arı telef olurken, yıldırım isabet eden toprak bir ev ise yıkıldı.

Kentte dün gece etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur suları çöp konteynerlerini sürüklerler, araçlar da yollarda mahsur kaldı. Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Haci Yıldırım'a ait tek katlı toprak eve ise yıldırım isabet etti. Büyük bölümü yıkılan evin oturma odasında çay içen 4 kişi yaralanmazken, hasar meydana geldi. Belediye ekipleri tıkaran mazgalları açmak için çalışma başlattı.

'120 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU'

Samsat ilçesinde bağlı Ovacık köyünde şiddetli yağmur ve dolu yağışının ardından Haci Ali Ertan’a ait evin yanında bulunan ahırın duvarı yıkıldı. Ahırda bulunan 200 küçükbaş hayvandan 120’si ve 40 kovan arı telef oldu.

BELEDİYE BAŞKANI: ADIYAMAN'DA SEL FELAKETİ

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da sosyal medya üzerinden video paylaşıp, şunları yazdı:

"Adıyaman'da sel felaketi. Bu akşam dağdan gelen sel suları beraberinde getirdiği çamurla şehrin kuzey batısında trafiğin aksamasına neden oldu. Adıyaman Belediyesi'nin bütün ekipleri seferber olarak yolları açıldı. Temizlik ve kanalların açılması çalışması aralıksız sürüyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıldırım düşen ev

- Evin duvarları yıkılma görüntüsü

- Toprakların evin içine dökülmesi

- Atatürk Bulvarı

- Biriken yağmur suları

- Araçların zorlukla ilerlemesi

- Suda kalan araçlar

- Vatandaşın yolda zorlukla ilerlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

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KADIN ÇETE LİDERİNİ YÜZÜNDEKİ BEN İZİ ELE VERDİ

ADANA’da çok sayıda suç kaydı nedeniyle 30 yıl, 7 ay hapis cezasıyla aranan ‘Hanımağa’ lakaplı örgüt lideri Gülşah Demir, kahveci kılığına giren polis memuru tarafından burnunun altındaki ben izinden tanınarak yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlama amacıyla yağma, cebir, tehdit ve hile yaparak kişi hürriyetinden yoksun bırakma, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde yaralama, insan ticareti, tefecilik, bir kişiyi fuhşa teşvik etmek, fuhşa aracılık ve yer temin etmek, zorla fuhuş yaptırmak suçlarından suçlarından 30 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası alan ‘Hanımağa’ lakaplı Gülşah Demir’in, Seyhan ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi’nde bir evde yaşadığını tespit etti. Elit seviyesi yüksek vatandaşların yaşaması nedeniyle Kurtuluş Mahallesi’nde oturmayı tercih ettiği ve burada polis tarafından aranmayacağını düşündüğü belirlenen Gülşah Demir’i yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kılıktan kılığa girdi. Çevredeki bir işletmede kahveci kılığına giren bir polis memuru, burnundaki ben izi nedeniyle tanıdığı Gülşah Demir’i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının emniyetten çıkarılması

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

SÜRE:00'21" - BOYUT:38,7 mb

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