DHA YURT BÜLTENİ 3

BATMAN'da, özel bir hastanede son 7 ay içerisinde açık kalp ameliyatı olan ve yaşları 33 ile 73 arasında değişen 9 kalp hastası ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane ekibi ile halı sahada futbol maçı yaptı. Kendilerine, 'Biz de varız' takımı adını veren hastalar, ameliyatın yaşamlarını engellemediği mesajını verdi.

Batman'da, özel Dünya Hastanesi'nde görevli Opr. Dr. Afşin Yaveri ve Opr. Dr. Rafet Tok tarafından son 7 ayda açık kalp ameliyatı olan hastalar hastaneye çağrılarak, kalp sağlığı ve kalp cerrahisi konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak için bir etkinlik yapılmaya karar verildi. Açık kalp ameliyatı olan hastalar, doktorların çağrısı üzerine hastaneye gelerek sağlık kontrolünden geçirildi. Doktorlar, hastalara halı sahada bir futbol maçı yapacaklarını ve bununla toplumsal bir duyarlılık oluşturmak istediklerini söyledi. 9 kalp hastası doktorların teklifini kabul etti. Kendilerine, "Biz de varız" takımı adını veren hastalar, kendilerini ameliyat ederek sağlıklarına kavuşturan doktor ve sağlık ekibi ile halı sahaya çıktı.

MAÇI 'BİZ DE VARIZ' TAKIMI KAZANDI

Halı sahanın yanında herhangi bir olumsuzluğa karşı ambulans ve bütün sağlık tedbirleri alındı, dahae sonra da sahada doktorların deyimi ile ,"En kalbi müsabaka" başladı. 'Biz de varız' takımı Abdurrahman Çetiner (68), Kerem Günbey (54), Abdülbaki Boral (72), Ahmet Altunç (58), Hüsamettin Koç (72), Muhittin Bozkurt (73), Ramazan Dedebek (48), Selahattin Sevinç (66) ve Cumali Bozkurt'tan (33) oluştu. Hastane karmasında ise aralarında Tuncer Toklu (Hastane Direktörü), Memduh Duman (Genel Müdür), Opr. Dr. Afşin Yaveri, Opr. Dr. Rafet Tok ve diğer sağlık personelden oluştu. 40 dakika süren karşılaşmayı hastalar 5-2 kazanarak madalya aldı.

'KALP AMELİYATLARI HASTALARI AKTİF YAŞAMDAN KOPARMAZ'

Opr. Dr. Afşin Yaveri, amaçlarının kalp sağlığı ve kalp cerrahisi konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak ve yine bu konuda doğru bilgi paylaşımı yapmak olduğunu ifade ederek, "Bu sportif aktivite de göstermektedir ki, doğru zamanda yapılan ameliyatlar, hastaların günlük aktif yaşama hızla geçişlerine olanak sağlamaktadır" dedi. Bu sportif aktivitenin de doğru zamanda yapılan ameliyatların, hastaların günlük aktif yaşama hızla geçişlerine olanak sağladığını gösterdiğini ifade ederek, "Biz de varız' takımında iki ay ve yedi ay önce operasyon geçirmiş hastalarımız da var. Kalp ameliyatları, hastaları aktif yaşamından koparan ameliyatlar değildir. Hastalar yaşama her alanda sımsıkı sarılabilirler. Her ne kadar ameliyat sonrasında tavsiye edilen sportif aktiviteler yarış sporları olmasa da, hastalarımız sabah saatlerinden itibaren hastanemizde öncelikle sağlık kontrolleri yapılmış, sık oyuncu değiştirmek kaydıyla ve saha kenarında her türlü sağlık önlemi ve ambulans hazır bekletilerek sembolik bir maç yapılmıştır" dedi.

Şeker pancarında rekolte düştü

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesinin ardından üzüntü yaşayan şeker pancarı üreticisi, yaşanan yağmur nedeniyle üründe büyük kayıp yaşadı. Geçen yıl bölgede 130 bin ton ekimi yapılan pancar bu yıl 30 bin tona kadar düştü. Tarlalarla söküm yapan üreticiler, olumsuz hava şartları nedeniyle büyük ürün kaybının yaşandığını belirterek, maliyetlerini karşılayamadıklarını söyledi.

Türkiye'de şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından şeker pancarı üreticileri ilk kez tarlalara girip, pancar sökümüne başladı. Fabrikaların alım kampanyalarını sürdürdüğü bölgelerde, üreticiler zorlu şartlarda söktükleri ürünlerini traktör ve kamyonlarla fabrikalara götürülüp teslim ediyor. Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde özelleştirilen Alpullu Şeker Fabrikası'nda da şeker alımları hızla sürüyor. Trakyalı şeker pancarı üreticisi geçen yıl 130 bin ton ekimi yaparken, bu yıl 30 bine kadar düştü. Üreticiler, olumsuz hava şartları nedeniyle büyük ürün kaybının yaşandığını belirterek, maliyetlerini karşılayamadıklarını söyledi.

Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan, Mart ayından itibaren ekimi yapılan pancarın aşırı yağışlar nedeniyle verim kaybına neden olduğunu belirterek, ayrıca şeker fabrikasının özelleşmesi nedeniyle yaşanan tedirginliklerden üreticin pancar ekmediğini söyledi. Alpullu Şeker Fabrikası'nın henüz şeni sahiplerine teslim edilmediğini ve devlet üzerinden alım yaptığını söyleyen Arslan, şunları söyledi:

"Geçen yılki rekolteyle, bu yılki rekolte arasında dağlar kadar fark olacağını görüyoruz. Çünkü resmi kayıtlara göre 6 bin dekar civarında sözleşmeli üretim yapılacak bunun karşılığında da 40 bin ton gibi bir pancar üretimi söz konusu. Bu 40 bin ton pancarı şeker fabrikasının işlemesi rantal olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu arada belirsizlik meydana geldi. Çiftçinin kaygıları bu yönden haklılar. Ama bunun önlenmesi ve ileriki yıllarda pancar üretiminin artırılması için bu özelleştirilen fabrikanın yetkilileri üreticimize açıklamalar yapması gerekir. Örneğin eskiden devlet üretimi yaparken pancar üreticisine hayvanlarına yem olarak kullanılması için yüzde 30 küspe olarak verilirdi. Bundan sonraki süreçte üreticiye bunun parayla verileceği söyleniyor. Bu belirsizliklerin giderilmesi gerekiyor. Önceden sözleşme yaptıktaki süreçte çiftçinin ihtiyacı olan bütün girdi maliyetlerin karşılanması noktasında garanti olması lazım ki, pancar ekimleri artsın. Şu an pancar alımları başladı. Fabrikamız faaliyette. Geçen yıla karşılaştırdığımızda 130-135 bin ton üretim gerçekleşti. Ancak bu yıl birden düşmesi, üreticimizin kaygılarından kaynaklı."



ŞEKER ÜRETİMİ 13 BİN TONDAN 2 BİN TONA DÜŞECEK

Şeker İş Sendikası Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık, Alpullu Şeker Fabrikası'nın geçen yıl 120-130 bin ton pancar işlediğini belirterek, "Fakat bu sene hava şartlarından dolayı verimlerde düşük. Ekim yağışlardan dolayı olmadı. Toplamda 5 bin 600 dekar ekim oldu, bunların toplamında da fabrikamızın bu sene işleyeceği tahmini, 30-35 bin ton. Dekar başına beklediğimiz verimleri alamadık. Geçen yıl dekar başına fabrika ortalaması 7-8 tondu, bu sene ortalamamız 4 tona düştü. Ve şeker oranları geçtiğimiz yıla göre çok düşük. Geçen yıl rekolte 13-14 geliyordu kalite ölçek değerimiz bu yıl, 9-10 geliyor. Bu da çiftçinin alacağı parayı etkiliyor. Geçen yıl 190 lira ton başına ödeme varken bu sene 145 liraya düştü. Önümüzdeki sene üretici bu pancarı bu fiyatlarla nasıl ekecek? Bizim Alpulu Şeker Fabrikası geçen yıl 13 bin ton şeker üretimi yaptı. Bu yıl 2 bin ton şeker elde ederiz" dedi.

Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de pancar ekiciliği yapan Sabri Saltık, "Pancarda durum işler acısı. İlkbaharda fazla yağışlar olumsuz etkiledi, bizi, ürünümüz seyrek çıktı. İlaçlama yaptık ama randıman yok. Birde söylentiler var şimdi şeker oranı düşük, fiyatta düşük olacakmış diye. Sonuçlar iyi değil, mazot, gübre pahalı. Fabrika özelleşti bu sene son diyorlar. Satılmasın. En iyi kazanç yine pancarda. Bu tarladan 200 kilo buğday aldık zarardı yani tümüyle zarar. Pancar nispeten kendini kurtarıyor" dedi.

Pancar fiyatlarının çok düşük olduğunu söyleyen Büyükmandıra Beldesi'nden üretici Süleyman Akbalık, "Pancar fiyatlarımızın bu sene düşük olma nedeni pancar şeker oranın düşük olması. Yılbaşında kampanya bittikten sonra teslim ettiğimiz pancarın parasını alacağız. Özelleştirme sonrası onların bizden ekmemiz için verdiği liste iyi değil. Önümüzdeki yıl pancar ekmeyi ben ve benim gibi çok sayıda üretici düşünmüyor" diye konuştu.

5 yaşındaki Kansu, hastalığına teşhis konulmasını bekliyor

TRABZON’da geçirdiği ataklar nedeniyle çevresinde agresif tavırlar sergileyen Kansu Kalmuk (5), gittiği hastanelerdeki doktorlarca yapılan muayenede hastalığına ait tanı konulabilmesi için Tüm Ekzom Dizi Analizi (Whole Exome Sequencing-WES) adlı gen testi yapılması istendi. Minik Kansu’nun annesi Derya Kol, devlet hastanesince karşılanmayan ve kendi maddi imkânlarının da el vermemesiyle yaklaşık 2 bin dolarlık gen testini yaptırmadıklarını, bu nedenle de oğlunun hastalığının tedavisine başlanamadığını söyledi. Yaklaşık 2 yıldır, antidepresan ilaçları kullanan Kansu Kol da, gen testinin yapılması ve konulacak tanı sonrası sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Çamlık Mahallesi’nde oturan Derya Kol’un geçirdiği ataklar nedeniyle çevresinde agresif tavırlar sergileyen oğlu Kansu Kalmuk’a, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Nöroloji Bölümünde ‘Epilepsi’ teşhisi konuldu. Ancak, küçük çocuk uygulanan ilaç tedavisine yanıt vermedi. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de tedavi uygulanan Kansu’ya tam bir tanı konulamadı. Kansu, götürüldüğü hastanelerdeki doktorlarca yapılan muayenede hastalığına ait tanı konulabilmesi için Tüm Ekzom Dizi Analizi (Whole Exome Sequencing-WES) adlı gen testi yapılması istendi. Minik Kansu’nun annesi Derya Kol, devlet hastanesince karşılanmayan ve kendi maddi imkânlarının da el vermemesiyle yaklaşık 2 bin dolarlık gen testini yaptırmadıklarını, bu nedenle de oğlunun hastalığının tedavisine başlanamadığını söyledi. Yaklaşık 2 yıldır, antidepresan ilaçları kullanan Kansu Kol da, gen testinin yapılması ve konulacak tanı sonrası sağlığına kavuşmayı bekliyor. Kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo alan ve 5 yaşında 36 kiloya ulaşan Kansu, uzanacak yardım elini bekliyor.

‘İLAÇLAR OĞLUMU KÖTÜ ETKİLİYOR’

Minik Kansu’nun annesi Derya Kol, devlet hastanesince karşılanmayan ve kendi maddi imkânlarının da el vermemesiyle yaklaşık 2 bin dolarlık gen testini yaptırmadıklarını, bu nedenle de oğlunun hastalığının tedavisine başlanamadığını söyledi. Çocuğunun hastalığına teşhis konulması için gen testini yapmak zorunda olduklarını ama çaresiz kaldıklarını anlatan anne Kol, “3,5 yaşından beri antidepresan ve epilepsi ilaçları kullanıyor. İlaçlar şu an bile Kansu’yu çok kötü etkiliyor. En son çaremiz WES gen testi. Testi yaptıramadığımız için Kansu’yu 1 yıldır tedaviye götüremiyorum. Geçtiğimiz gün yine atak geçirdi, hastaneye götürdük. 300 milimlik ilaçlar biranda 400 milime çıktı. Okula gitmek istemiyor. Söylenenleri algılamıyor, dikkat dağınıklığı var. İlaçlar yüzünden sınıfta uyuyor. İlaçları kullanmaya başladığından beri 14 kilo aldı. 5 yaşında ama 36 kilo. Kansu’ya bir teşhis konulsa en azından ona göre ilaçlar kullanacağız. Günde 10 kere göz dalması geçirip, olduğu yerde sabit kalıyorö dedi.

‘TEK İSTEĞİM TANI KOYULMASI’

Minik Kansu’nun sık sık göz dalmaları geçirip, yerinde sabit kaldığını belirten Anne Kol “Bir kere yolun ortasında başımıza geldi. Bağırdım, elini tutmasam belki araba çarpacaktı. Ben bağırınca bu defa da atak geçirdi. Acile kaldırdık. Sürekli gün içerisinde bu göz dalmaları gerçekleşiyor. Ben eşimden ayrıyım. Ailemin desteği ile yaşamaya çalışıyoruz. Çalışıyorum ama yetmiyor. Sağlık Bakanlığına ulaşmaya çalıştım. Sadece bu gen testinin yapılmasını istiyorum. Çocuğuma teşhis konulmasını istiyorum. Başka bir beklentim yok.ö diyerek uzatılacak yardım elini beklediğini söyledi.

