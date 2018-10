DHA YURT BÜLTENİ 3

ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi ByLock kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bylock kullanan ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla Zonguldak merkezli Manisa, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında daha önce meslekten ihraç edilen astsubay, askeri öğrenci ve polis memurunun bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından adiliyeye sevk edildi.

LÖSEV'e saçlarını bağışladılar

İZMİR'in Tire ilçesindeki bir ilkokulda eğitim gören 5 kız öğrenci ile 1 veli, 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek için kestirdikleri saçlarını, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) peruk olarak gönderilmek üzere İzmir Profesyonel Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Derneği'ne (İZKUDER) bağışladı.

Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinden 9 yaşındaki Ecrin Sorucu, sosyal medya ve haberlerde gördüğü LÖSEV için saç bağışlama kampanyalarından etkilendi. Sorucu, saçını kestirerek bağışlamak isteğini sınıf öğretmeni Zekai Kolay ve arkadaşlarıyla paylaştı. Ecrin Sorucu'nun fikri, sınıf arkadaşları Ada Karsel, Ceylin Ülker, Ilgın Çiftgümüş ve Neclasu Yörük'ü de heyecanlandırdı. Oğlu 4-A sınıfında okuyan Yağız Öztürk'ün annesi Gamze Öztürk de destek verince 5 kız öğrenci ve 1 veli, saçlarını kentteki İZKUDER'in üyesi olan bir kuaförde kestirdi. Kesilen saçların LÖSEV'e, peruk yapılıp gönderileceği belirtildi. Öğrencilerden Ilgın Çiftgümüş, saçları kesilirken duygusal anlar yaşadı.

Veli Gamze Öztürk, "Veli toplantısında duydum, öğretmenimiz de anlattı. Ben de bir erkek öğrenci annesi olarak çocuğuma örnek olması için katkıda bulunmak istedim. Fikir beni çok mutlu etti. Lösemili çocuklar için bir şeyler yapabilmek çok güzel" dedi.

Firari hükümlü yakalandı

ADANA'da, kesinleşmiş 41 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Serdal Aycan, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İddiaya göre, Serdal Aycan bir süre önce, beraberindeki kişilerce bir kahvehaneyi silahla basarak 7 kişiyi yaraladı. Yakalanan Aycan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs ve hakaret' suçlarından dava açılan Serdal Aycan, 41 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri firar olan Serday Aycan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Aycan'ın Seyhan İlçesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve baskın yapan ekipler hükümlüyü yakaladı. Emniyete getirilen Aycan, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Firari sürücü, aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanacak



Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, otomobille zikzak yaparak giderken, sıkıştırdığı otomobilin ambulansla çarpışmasına ve aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı öne sürülen firari Adnan Özdemir hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Kazada 5 çocuğunu ve 2 torununu kaybeden Safiye Üzüm (56), "İçim yanıyor, geceleri uyuyamıyorum. Nerede bu katil? Bir an önce bu katilin yakalanmasını istiyorum" dedi.

Kaza, 25 Mart Pazar günü saat 23.00 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre, 38 KY 432 plakalı otomobiliyle yolda zikzak yaparak ilerleyen Adnan Özdemir'in sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze taşınan 41 BD 308 plakalı ambulans ile çarpıştı. Kazada sürücüsü Mehmet (36) ile otomobildeki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), Mustafa (29) ve Soner Üzüm (29) yaşamını yitirdi. Üzüm ailesi fertlerinin cenazeleri, 26 Mart'ta, Sarız ilçesine bağlı İncedere Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Kader Üzüm ise hastanede 8 günlük tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

KAZADAN SONRA GÜRCİSTAN'A KAÇTI

Kanepe imalatçısı Adnan Özdemir'in, kazadan 30 saat sonra Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Gürcistan'a geçtiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kazayla ilgili 'Şüpheli Adanan Özdemir'in şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz bir şekilde gelerek, araçlar arasında makas atarak, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak, sol şeritte olan Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile Mehmet Üzüm’ün kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek, aracıyla karşı şeride geçtiği ve karşı şeritte Atilla Hazar’ın kullandığı ambulansla çarpışarak kaza meydana geldi. Kaza sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Adnan Özdemir’in neden olduğu kazada asli kusurlu olarak ve bilinçli taksirle hareket ederek ölüme ve yaralamaya neden olmak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır' denildi.

İddianamede, ayrıca Adnan Özdemir'in kazanın meydana geldiği gece telefonda konuştuğu kişilerin alkollü olabileceğini söylediklerine de yer verildi.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce firari Adnan Özdemir hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açılmasına karar verildi. Sanığın sorgusu ve savunmasının tespiti için yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi. Davanın ilk duruşması, 15 Kasım'da görülecek.

'NEREDE BU KATİL?'

Üzüm ailesinin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, "25 Mart günü saat 23.00'te müvekkilimizin kullandığı araç normal seyrinde giderken sağ taraftan gelen bir araç, müvekkilimizin aracına çarpıyor ve müvekkilimizin aracını karşı şeride atıyor. Karşı şeritten gelen bir ambulansın altında kalan müvekkillerimiz 5 tane yetişkin ve 2 tane çocuğumuz maalesef bu kazada rahmetli oldu. Şahıs daha sonra aracını alarak, kaçıyor ve bir evin altına saklıyor. Kendisi de yurt dışına kaçıyor. Oradaki 2 görgü tanığının ifadesi ile araç bulundu, şahıs tespit edildi. Geçen 6- 7 aylık süreçte maalesef henüz şahıs yakalanamadı. İddianame hazırlandı ve yeni dava açıldı. İlk duruşması inşallah görülecek. Son hukuki, adli süreç budur" dedi.

Kazada 5 çocuğunu ve 2 torununu kaybeden Safiye Üzüm ise "Ne söylenir ki? İçim yanıyor, geceleri uyuyamıyorum. Onların yokluğu beni çok yıprattı. Bir an önce bu katilin yakalanmasını istiyorum. 5 kapım kilitlendi. Dalsız, budaksız kaldım. Gözyaşı dökmekten başka elimden gelen bir şey yok. Katil yakalansın; bilen, gören varsa. Nerede bu katil? 7 gencecik çocuğumu toprağa verdim. Dayanamıyorum artık" diye konuştu.

Çanakkale'de yavru kediye annelik yapan köpekten şefkat dersi

ÇANAKKALE'de, öğretmen Emine Akın'ın (45), bir süre önce barınaktan alıp, sahiplendiği Kaniş cinsi 5 yaşındaki 'Işık' isimli köpeği, bir hafta önce sokakta buldukları kedi yavrusunu emziriyor.

Çanakkale merkezine bağlı Kepez beldesinde yaşayan, Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni Emine Akın, bir ay önce Çanakkale Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan aldığı ve Işık adını verdiği köpeğe evinde bakmaya başladı. Bir hafta önce de arkadaşı fizik öğretmeni Banu Duman (44) sokakta yavru bir kedi buldu. Duman, hayvanlara sevgisini bildiği arkadaşı Emine Akın'a haber verdi. Emine Akın, yavru kediyi koruma altına alarak, tüm bakım ve tedavilerini yaptırdı. Akın'ın köpeği Işık da yavru kediyi emzirdi.

'KEDİ KÖPEĞİ ANNE ZANNEDİYOR'

Tek hayalinin hayvan barınağı kurmak olduğunu belirten Emine Akın, "Arkadaşlarımdan haber geldi. 'Barınakta köpek var, durumu zor' dediler. Köpeğin durumunu öğrenince öylece çaresiz bırakmak istemedim. Gittim aldım. Yaklaşık bir aydır köpeğe ben bakıyorum. İlk geldiğinde çok zayıftı. Tüyleri tamamen kazınmıştı. Çok çaresizdi. Kediyi ise arkadaşım sokakta bulmuş. Hastaydı. Gözleri ve burnu akıyordu, çapaklıydı. Arkadaşım hayvan sevgimi bildiği için bana haber verdi. Veterinere götürüp, bakımı ve tedavisini yaptırdım. Kediyi ilk eve getirdiğimde direk köpeğimin yanına gitti. Köpeğim de kediyi yalamaya başladı. Aslında sütü yok ama emmeye başladı. Annelik iç güdüsüyle köpeğim de kediyi emzirdi. Aralarında böyle dost bir ilişki oluştu. Kedi köpeği anne, köpek de kediyi evladı zannediyor" dedi.

Köpek ile yavru kediye geçici olarak baktığını belirten Emine Akın, köpeği ve kediyi sevecek ve bakacak bir hayvansever aradığını da belirtti.

İNCİRLİOVALI MANDALİNA ÜRETİCİSİ FİYATTAN YAKINDI

AYDIN'ın İncirliova ilçesinin önemli geçim kaynaklarından olan mandalinada hasat dönemi başladı. Geçen yıla göre rekoltenin iyi olduğunu belirten üreticiler, maliyetlerin sürekli artmasına rağmen ürünün yıllardır tarlada kilosu 50 kuruştan alıcı bulmasından yakındı.

Geçmiş yıllarda 3 bin 500 dekar alanda mandalina üretimi yapılan İncirliova'daki birçok çiftçi, fiyatların düşük olması nedeniyle üretimden vazgeçti, ağaçları kesti. Bu yıl ilçedeki mandalina üretim alanı 1500 dekara kadar düştü. Dalında kilosu 50 kuruşa alıcı bulabilen mandalina üreticisi, her yıl ağaçları sökerek farklı ürünlere yönelmeyi sürdürüyor.

"ÇİFTÇİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR"

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "Hasat çiftçinin en güzel günüdür. Tabii ki ürünü para yaparsa. 3- 4 yıl öncesine kadar 3 bin 500 dekar olan mandalina üretim sahamız, bu yıl 1500 dekara kadar düştü. Ürün para etmediği için çiftçi sürekli ağaçları söküyor, kesiyor, başka ürüne yöneliyor. Geçen yıl 2 bin 900 ton civarında mandalina üretimi oldu. Ürünün rekoltesi iyi, ancak para etmedi. Bu yılki rekolte beklentimiz 5 bin ton. Fiyatlar ise önceki yıllarla aynı. Tarlada 50 kuruş, toptan ise 90 kuruşa ancak alıcı buluyor. Pazarda ise 1.5- 2 TL'den satılıyor. Bu fiyatlar çiftçiyi tatmin etmiyor. Çiftçi, emeğinin karşılığını alamadığı için memnun değil" dedi.

Hem üreticilik yapan hem de çiftçiden ürün alarak toptan pazarlayan Aydın Gökdemir ise, "Mandalina hasadına başladık. Bu sene kalite çok güzel ve verim de iyi. Ancak üretici ürününü kilosu 50 kuruştan satabiliyor. Halde de kilosu 90 kuruş ile 1 TL arasında değişiyor. Ürün bu yıl fazla olmasına rağmen fiyatlar yüz güldürmüyor. Fiyatlar neredeyse 10 yıldır aynı. Bu fiyatlar çiftçiyi memnun etmez. Ben hem üreticiyim hem de halde toptan satış yapıyorum. Toplanan mandalinalar İzmir, Denizli ve Aydın bölgesinde satılıyor. Mandalina toplamaya gelen kadın işçinin yevmiyesi 60 TL, taşıyıcıların ki ise 100 TL" dedi.

ÇALDIKLARI ÇEKLERİN ÖDEMESİNİ ALIP ANTALYA'DA TATİL YAPMIŞLAR

KONYA'da girdikleri fabrikadan çaldıkları 100 bin lira değerinde 'hamiline' yazılı çeklerin bankalardan parasını alıp, Antalya'da tatil yapan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 7 Ekim günü merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki otomotiv parçaları üreten bir fabrikada meydana gelen çek, senet, post cihazı ve para hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

FABRİKADA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMIŞ

Polis, sanayi sitesinin ve fabrikanın güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde, şüphelilerin kiralık bir araçla fabrikaya geldiğini ve şüphelilerden Muhammet Talha Alkan'ın (19), daha önce hırsızlığın gerçekleştiği fabrikada işçi olarak çalıştığı ve işten çıkartıldığını, ailesi tarafından da hakkında kayıp başvurusu yapıldığı belirledi. Diğer şüphelilerinde hırsız suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Selçuk Uysal (22), çeşitli suçlardan poliste 7 kaydı bulunan Bekir Doğaner (25) ve 3 suç kaydı bulunan Bahattin Tartan (23) olduğunu tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelilerin merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesi'nde bir arazide olduklarını belirledi. Bölgeye giden polis, kovalamaca sonucu şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

ANTALYA'DA TATİL YAPMIŞLAR

Sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin, fabrikadan çaldıkları çekleri bankalara götürüp, parasını aldıklarını ve bu parayı da Antalya'da tatil yapıp harcadıkları belirlendi. Sorgularında hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf eden şüpheliler polisteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YARIM TON HURDA İLE AT HEYKELİ YAPIYOR

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, yarım ton hurda ile yaptığı at heykelini, 31 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Ankara'daki Hatay Günleri'nde sergiye çıkaracak.

Hataylı mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, daha önce yaptığı geyik heykelinin ilgi görmesi ve İstanbul'daki Hatay Günleri'nde sergilenmesinden sonra bu defa da at heykeli yapmaya karar verdi. İçerisinde her türlü demir hurda parçası bulunan yaklaşık yarım tonluk at heykelini bir an önce bitirmeye çalıştığını belirten Altınorak, Diriliş adını verdiği heykeli Ankara'ya götüreceğini ve Hatay Günleri'nde sergileyeceği için heyecanlı olduğunu da söyledi. Altınoarak, "Heykelin, Hatay'ın en güzel şekilde tanıtımının yapılacağı 31 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasındaki sergide yer alması için yoğun çalışma içerisindeyim. 3 aydır çalışıyorum. Çok az işi kaldı. Hurda ile heykel yapmak oldukça zor. İşlediğimiz şekli vermek zor, yine de severek yapıyorum" dedi.

MISIR YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1ÖLÜ

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan mısır yüklü TIR devrildi. TIR sürücüsü öldü.

Kaza dün akşam 21.30 sıralarında İznik Karayolu Pekmezli rampasında meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Hasan Baltacı (62) yönetimindeki 10 ACK 97 plakalı mısır tanesi yüklü TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada TIR sürücüsü Hasan Baltacı ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baltacı'ya yaptıkları tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Sürücünün cesedi yapılan incelemelerin ardından Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bursa İznik Adapazarı Karayolu kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

