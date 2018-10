DHA YURT BÜLTENİ 3

'Sofranın kralı' domates tarlada 3, İstanbul’da 8 lira



Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, sofraların vazgeçilmezi domateste güzlük hasat başladı. Tarlada 3,60 TL'ye alıcı bulan domates, İstanbul'daki marketlerden sofraya kilogram fiyatı 8,90 TL'ye gidiyor. Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, fiyat artışındaki sorumlunun yüzde 4-8 komisyon ile çalışan komisyoncular değil, marketlerin yüksek kar marjlarının olduğunu vurguluyor.

Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, domates fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mersin'de hasadı başlayan domatesin 3,60 TL'ye satıldığını, İstanbul'daki marketlerden 1 kilogram domates satın almak için ise 8,90 TL ödenmesi gerektiğini belirterek, bu konudaki sorumlunun komisyoncular olmadığını vurguladı. Hükümetin yasa ile belirlediği rakamların dışına çıkamayacaklarının altını çizen Şen, "Devletimizin bizlere verdiği yüzde 4 ve yüzde 8 komisyonla bu işi yapıyoruz. Ürün pahalılığının halden kaynaklanması mümkün değil. Biz üreticinin adına satış yapıyoruz. Sattığımız fiyat üzerinden yüzde 4-8 komisyonumuzu kestikten sonra kalan ücreti üreticinin hesabına yatırıyoruz. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ne kadar önemliyse, haller de ülkemiz için o kadar önemlidir. Gündemi sürekli meşgul eden fiyat istikrarsızlığının kaynağı hallerin güçsüz kılınmasından dolayıdır" dedi.

'SUÇLANAN HEP KOMİSYONCULAR'

Yakın zamanda çıkması beklenen Yeni Hal Yasası'na da değinen Şen, "Yeni hal yasasıyla inşallah haller güçlü kılınır, marketler denetlenir, pazar yerleri denetlenir. Bunların birinci muhatabı, nihai tüketici perakendeciyle görüştüğü için manava, pazara, markete gidiyor halcileri suçluyor. Bunun böyle olmadığını aslında herkes biliyor ama kamuoyunda yeterince yer alamadığımız için maalesef nihai tüketicinin gözünde suçlu olan komisyoncular. Bizler olmasak daha yüksek fiyatlara ürün tüketmek zorunda kalacak. Çünkü haller borsadır, arz-talep dengesinin çakışması ile doğru fiyat ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'GİRDİ MALİYETLERİ HESAPLANMIYOR'

Domatesin yüksek fiyatından komisyonlarında rahatsız olduğuna dikkat çeken Şen, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Fiyatlar nedeni ile bizler de mutlu değiliz. Çünkü olayı sadece domates olarak ele almıyoruz, bir sepet olarak ele alıyoruz. Mutfağın kralı domatestir. Domatesin girmediği bir mutfağa biber, salatalık, kabak ve patlıcan girmez. Bugün bir tüketici domatesi pahalı aldığını düşünüyor ama akşam evine gittiğinde fileyi hesapladığında geçen yılın fiyatları ile orantılı aldığını görecektir. Maalesef bir domates furyasıdır gidiyor. Bizleri de üreticilerimizi de sıkıntıya sokuyor. Kimse girdi maliyetlerini hesaplamıyor. Geçen sene 110 TL'ye aldığımız gübre bu sene 300 TL. İlacı, gübresi, tohumu yüzde 300'lere varan fiyat artışları var. Kimse bunu konuşmuyor. 80 milyonluk ülkenin gündemini oluşturan domates."

'MARKETLERİN KAR MARJININ BELİRLENMESİ GEREKİYOR'

Türkiye'nin dört bir yanında piyasayı takip ettiklerini dile getiren Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan bir süpermarketin fiyat tablosunda inceleme yaptığımız da avokadonun alış fiyatı 2,50 TL, satış fiyatı 19,90 TL. Arada uçurum var. Bu fiyat artışını halde aramaya gerek yok. Buradan ilgili makamlara seslenmek istiyorum; Komisyonumuzu yüzde 4-8 arasında belirleyen ilgili makamlar, marketlerin de alış faturasının üzerinden kar marjının belirlenmesi ve üzerinde satış yapmamaları gerekiyor ki fiyat istikrarı sağlansın. Birilerinin keyfiyetine kalırsa çıkacak sonuç budur. Birilerinin buna dur demesi lazım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-8.90 TL'lik domates etiketi

-Domates serasından genel ve detay görüntüler

-Hasat görüntüleri

Daldaki domatesten detay görüntüler

-Paketleme tesisinden genel ve detaylar

-Paketlenmeyi bekleyen domatesler

-Mersin Hal Kompleksi'nin giriş görüntüsü

-Domates kasalarının araçtan indirilmesi

-Kasalanmış domateslerden genel ve detay görütüler

-Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen ile röportaj

-Şen'in marketlere ait fiyat etiketlerini göstermesi

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN, ()

(BOYUT: 428 MB) (SÜRE: 03.58 DK)



======================================



Feride, 6 gündür aranıyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Göksu Nehri'ne atladığı öne sürülen Feride Y.'yi (25) arama çalışmaları, 6'ncı günde Sökün mevkisinde yoğunlaştırılırken, şu ana kadar ize rastlanılmadı.

Feride Y., iddiaya göre, 13 Ekim Cumartesi günü Mersin Köprüsü'ne gelerek, kendisini Göksu Nehri'ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisi, Sahil Güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, Feride Y.'yi arama çalışması başlattı. İlk ve 2'nci gün köprü çevresinde arama yapan ekipler, diğer günlerde ise çalışmaları Gabuşin Çayı'nın nehirle birleştiği noktada sürdürdü. Arama çalışmaları, son olarak Göksu'nun denize döküldüğü Sökün mevkisine kaydırıldı. Feride Y.'yi arama çalışmalarında 6'ncı güne girilirken, henüz genç kızın izine rastlanılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Olay yerinden genel görüntüler

-AFAD ve polis araçlarınını görüntüleri

-Köprüde bekleyen vatandaşların görüntüleri

-Feride'nin nehre atladığı iddia edilen köprünün görüntüsü

-Nehirden görüntü

-Arama çalışmalarını sürdüren dalgıçların görüntüsü

-Feride'nin fotoğrafları

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), ()

(BOYUT: 232 MB) (SÜRE: 02.13 DK)

======================================



Kart kopyalama cihazı ile 52 bin 650 TL dolandırdı

MERSİN'de banka ATM'lerine yerleştirdikleri kart kopyalama cihazı ile farklı kişilerin hesaplarından toplam 52 bin 650 TL çeken U.Ö., suçüstü yakalandı.

Kent merkezindeki bankaların ATM'leri üzerinden, hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği tespit eden vatandaşlar, polise gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.Ö. isimli şüpheliyi ATM'de suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin 7 farklı banka ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirerek vatandaşların hesabından para çektiği belirlenirken, aracında yapılan aramada 4 kart kopyalama cihazı, 4 batarya, 4 gizli kamera düzeneği, 9 hafıza kartı, 1 harddisk ve 1 cep telefonuna el konuldu.

U.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, şüphelilerin bu yöntemle vatandaşların toplam 52 bin 650 TL'sini dolandırdıkları belirlendi.

Polis, olayla ilgili olduğu belirlenen 3 şüpheliyi daha arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Şüpheli U.Ö.'nün emniyetten çıkarılarak polis aracına bindirilmesi

-Polis aracının görüntüsü

-Kart kopyalamada kullanılan aparatların fotoğrafları

Haber: Adnan AÇIKGÖZ- Kamera: MERSİN, ()

(BOYUT: 79.4 MB) (SÜRE: 00.49 DK)

======================================



İnternet üzerinden vatandaşları dolandırdı

ADANA'da internet üzerinden kurduğu siteden alışveriş yapan kişileri dolandırıp 21 yıl 10 ay 4 gün hapis cezasına çarptırılan Kaan Şen (27) yakalandı.

İddiaya göre, Kaan Şen, internette kurduğu siteden satış yapmaya başladı. 'Patron çıldırdı', 'Şok indirim', ‘Bugüne özel' diyerek sahte kampanyalar yapan Şen, elektronik eşya satın alan vatandaşların, ürünlerini göndermedi. Bir süre sonra siteninde kapandığını görenler polise giderek şikayetçi oldu. Polis, Şen'i yakaladıktan sonra 'dolandrıcılık' suçundan mahkemeye sevk etti. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şen, yargılandığı 7 ayrı dosyadan, 21 yıl 10 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Şen’i Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde yakaladı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

- Emniyet Müdürlüğü tabelası

SÜRE:36" BOYUT:67 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

======================================

İngiliz yarış atı ve tayı, hırsızların elinden kaçtı

ADANA'da çalındığı iddia edilen dişi İngiliz yarış atı 'Tell Me Mama' ve 6 aylık tayını, ahırdan 4 kilometre uzakta bulundu. Atların sahibi Mustafa Katar, hayvanların kendi başlarına ahırdan gitmeyeceğini, hırsızların elinden kaçtığını öne sürdü.

Olay, saat 03.45 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin altındaki ahırda beslediği 9 yaşındaki İngiliz kısrağı Tell Me Mama ile 6 aylık tayına yem vermek için gece ahıra inen Mustafa Katar, hayvanları göremeyince durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polislerle karakola giden Katar, atlarının bulunması için müracaatta bulundu. Atların kapısı olmayan ahırdan kendi başlarına çıkamayacakları ve bağlı olduklarını anlatan Katar, hırsızların havları çaldığını savundu.

4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Karakoldan çıktıktan sonra otomobiliyle mahallenin çevresinde atları aramaya çıkan Katar, yaklaşık 5 saatte ahırın 4 kilometre uzağında Tell Me Mama ve tayını buldu. Atların yularlarından çıkarak hırsızların elinden kaçtığını iddia eden Katar, hayvanların korkmuş halde bulduğunu aktardı. Ahıra geri getirdiği kısrak ve tayını elleriyle besleyen Katar, her ikisinin de maddi değerinin 800 bin lira olduğunu kaydeden Katar, tüm mal varlığının bu hayvanlar olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Çalınan atın sahibi ile röp

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02'14" BOYUT:247 MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

======================================