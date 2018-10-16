DHA YURT BÜLTENİ 3

Ankara'da girmesi yasak olan trafiğe giren traktör, polisin dur ikazına uymayınca ateş açıldı. TBMM önüne kadar gelen traktörün sürücüsü burada durmayınca polisler aracın tekerine ateş etti. Traktör araçlara çarparak dururken, polis sürücüyü gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı üzerinden Çankaya istikametine giden traktörü polis durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına rağmen yola devam eden traktör sürücüsü Aydın Sakarya (45), TBMM önönü geldiğinde buradaki polisler de traktöre ateş etti. Silah sesleri nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken traktör 2 araca çarptıktan sona durdu.

Sürücü Sakarya gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Traktörün görüntüsü

-Gözaltına alınan sürücü

-Traktörün çarptığı araçlar

-Olay yerinden görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

======================================

Parmağını yaralayan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

ŞANLIURFA'da çalıştığı biçerdöver merdiveninden inmek isteyen Bedir Güneş’in sağ elinin araç merdivenine takılması sonucu yüzük, parmağını keserek deriye saplandı. Acil servise götürülen Güneş’in parmağındaki yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada biçerdöver işinde çalışan Bedir Güneş, işi bittikten sonra biçerdöver merdiveninden inmek isterken sağ elinin araç merdivenine takılması sonucu yüzük, parmağını keserek saplandı. Acılar içersinde kıvranan Güneş yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan Güneş'in parmağındaki yüzük doktorların çabasına rağmen çıkartılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye çağrılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yüzük, doktor gözetiminde mini motorlu testere ile kesilerek çıkarıldı. Parmağında ciddi bir şekilde yaralanan Güneş’in parmağı doktorlar tarafından dikildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Acil serviste tedavi altına alınan Bedir Güneş

- İtfaiye ekipleri deriye saplanan yüzüğü çıkartması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

10MB



======================================

Aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),