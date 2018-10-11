DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞERİT İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otoyol üzerinde şerit ihlali yapan araçlara yönelik 'dorone' destekli uygulama başlattı. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler, havadan tespit edilerek ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının azaltılması, hız ve emniyet kemerinin etkin şekilde kullanımının sağlanması amacıyla başlattığı "Yaşam için kısa bir mola" projesiyle sürdürülen denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Osmaniye'de polis, E-90 Otoyolu üzerinde TIR ve kamyon sürücülerinin şerit ihlallerini 'drone' ile havadan tespit etti. Otoyolun Şekerdere mevkiinde yapılan ve yaklaşık bir saat süren denetimde, 9 aracın kural ihlali havadan tespit edilerek, her birine 235 lira olmak üzere toplam 2 bin 115 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücülere 20 ceza puanı uygulandı. Adana istikametinde ki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında ise emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücülere yönelikte çalışma yapıldı. Sürücüler, kurallara uymaları noktasında uyarıldı. Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenmesi, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, kazaların yoğun olduğu noktalarda ihlallerin önlenmesine yönelik havadan özel trafik denetimlerinin artarak süreceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Şerit ihlali yapan ağır tonajlı araçlardan drone görüntüsü

- Karayolundan detay

- Polis otosu, drone'nın uçuş için hazırlanması

- Dronenin çalışması, havalanması

- Drone kullanan görevliden ve drone görüntünün aktarıldığı ekrandan detay

- Droneden kural ihlali yapan araç

- Polis otosu ve trafik görevlilerinden detay

- Plakaların kayıt altına alınması

- Şerit ihlali yapan tır'ı ekrandan görülmesi, otoyoldan ilerlemesi

- Trafik polisinin cep telefonu ile kural ihlali yapan araçları kayıt yapması

- Drone ve otoyoldaki araçlar detay

- Şerit ihlali yapan kamyonun ekipleri görünce orta şeride geçmesi

- Durdurulan kamyonları inceleyen trafik ekipleri

BOYUT: 116 MB SÜRE: 03'41"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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2)YÜRÜYÜŞ GRUBUNUN YARDIMINA SAHİL GÜVENLİK YETİŞTİ

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alandan geçerek ulaştıkları koyda doğa yürüyüşü yapan 20 kadın, havanın kararması üzerine dönüş yolunda tekrar ormana girmekten korkunca bulundukları yerde mahsur kaldı. Yürüyüş grubunu, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı.Yanıklar Mahallesi'ndeki Günlüklü Koyu'ndan dün (çarşamba) öğle saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan Likya Kadınları Yürüyüş Grubu üyesi 20 kadın, ormanlık alandan geçerek Göcek İnlice Koyu'na ulaştı. Dönüşte patika yolun bozuk ve engebeli olması, havanın da kararması nedeniyle ormana girmekten korkan kadınlar, Göcek Mahallesi Tehneli Mevkisi'nde sahil kıyısında, saat 18.15'te, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri koya yönlendirildi. Sahil Güvenlik Botu, deniz kıyısında bekleyen kadınları aldı. Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 18'i Türk, 1'i Japon ve 1'i Avustralyalı 20 kadın, burada bekleyen servisle Fethiye ilçe merkezine götürüldü. Likya Kadınları lideri Müge Erkartal, "Yaklaşık 12 kilometrelik bir parkurda yürüyüşe çıktık. Patikanın bir kısmında yürüyüş sırasında çok zorlandık ve yorulduk. Devam edemeyeceğimizi düşündük. İnlice'ye yakın bir yerde kaldık. Hava kararınca ormana girmemek için deniz kenarına çıktık ve Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedik. Hiçbirimizde sorun yok. Hepimiz sağlıklıyız. Sahil Güvenlik ekiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Sahil Güvenlik botu kamerasından yürüyüş grubunun görüntüsü

- Sahil Güvenlik botuna alınmaları

- Sahil Güvenlik botu üzerindeki görüntüler

(Haber- Kamera: Sedat ÜNAL- CAVİT AKGÜN / MUĞLA, ()

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3)MERSİN'DE 2 BİN 392 ŞİŞE SAHTE RAKIYA EL KONULDU

MERSİN'de 2 bin 392 şişe sahte rakı ve 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahte içki ve gümrük kaçağı sigaraya yönelik çalışmalarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerindeki operasyonlarda 2 bin 392 şişe sahte rakı, sahte içkilerin doldurulduğu 120 boş şişe, bin 590 etiket ve 650 paket gümrük kaçağı sigaraya el koydu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaçak içki imalathanesine giriş

- Üretim yerinden görüntüler

- Varillerde mayalanmaya bırakılmış içkilerin detay görüntüler

- İçki bidonundan detay görüntü

(BOYUT: 173 MB) (SÜRE: 01.36 DK)

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN, ()

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4)ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ KLASİK OTOMOBİLİ 150 BİN LİRAYA YENİLEDİ

TOKAT'ta kafe işletmeciliği yapan Davut Araz, 3 yıl önce tatile gittiği Antalya'da çürümeye terk edilmiş 1975 model klasik otomobili 24 bin liraya satın aldı. İnternetten araştırmalar yapan Araz, sanayi esnafı arkadaşlarının desteğiyle 150 bin lira harcayarak otomobili eski günlerine döndürdü. Kent merkezinde kafe işleten Davut Araz (28), 3 yıl önce yaz tatili için Antalya'ya gitti. Otomobil meraklısı olan Araz, şehirde gezerken çürümeye terk edilmiş 1975 model Buick Regal marka klasik otomobili gördü. Çevreden soruşturarak aracın sahibine ulaştı. Otomobil sahibi ile pazarlık yapan Araz, 24 bin liraya satın alarak çekici yardımıyla Tokat'ta getirdi. Oto Sanayi Sitesindeki esnaf arkadaşlarının da yardımıyla 3 yılda 150 bin lira harcayarak otomobili eski günlerine döndürdü.

'GÖRÜNCE İÇİM EL VERMEDİ'

Otomobili harabe şeklinde bulduğunu belirten Davut Araz, "İçim elvermedi. İzlediğim televizyon programlarından esinlenerek orada satın aldım. Antalya'da gördüm araç yürümez haldeydi. Çekici ile Tokat'a getirdik. Sanayide küçük bir atölye vardı arkadaşımın. Oraya indirdiğimizde çevremdeki arkadaşlarım 'Bunu yürütemezsin, nereden aldın bu hurdayı' gibisinden şakalar yaptılar. Azimliydim, seviyorum bu işi. Yavaş yavaş parçalarını toplamaya başladım. İnternetten orijinal parçalarını temin edebilmek için araştırmalar yaptım. Profesyonel arkadaşlardan ve sanayide sevdiğim, güvendiğim ustalardan da yardım aldım. Yavaş yavaş parçalarını topladım" dedi.

'YENİ HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI'

Otomobili toplarken keyif aldığını, zaman zamanda sinirlendiğini söyleyen Araz, "Yeri geldi sabredemediğim anlar da oldu. Ama insan bir şey oluşturmak istediği, kararlı olduğu zaman bitiyor. Arkadaşlarım şaşırdılar. Bıkacağımı, ya da başaramayacağımı düşünüyorlardı ama bitirdim. Onlar da sonunda geldi tebrik ettiler. Bu kadar olacağını düşünmediklerini söylediler. Araç hurda bir haldeydi, yürümüyordu, çekme belgeliydi. O zaman 24 bin gibi bir fiyata almıştım. Aracın bana yaklaşık maliyeti 150 bin lira gibi bir rakamı buldu" diye konuştu.

Otomobili şu an için satmayı düşünmediğini ifade eden Araz, "Şu anda 3 yıllık bir özem var. Hevesimi almam gerekiyor. Benim gibi bu işlere düşkün, kıymetini bilecek bir arkadaş olursa da hevesimi aldıktan sonra satabilirim. Araç 1975 model, Amerika'da yaygın. Türkiye'de çok yaygın değil. Bu ilk Regal 75 V model, V8 motoru var. 300 beygir civarında. 4 cam otomatik, koltuklar otomatik. 1975 yılının teknolojisine göre bir hayli ileride bir araç" dedi

Görüntü Dökümü:

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- Aracın görüntüleri

- İlk getirildiği halinin fotosu

-Otomobilin içinden görüntüler

-Sahibinin yolda kullanması

-Röportaj

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

(453 mb)

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5)ERMENEK'TE 'BANDIRMA' GELENEĞİ SÜRÜYOR

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde iplere dizilen cevizlerin, un ve nişastanın katıldığı kazanlarda kaynatılan üzüm şırasına bandırılıp çıkartılarak elde edilen 'bandırma' geleneği sürüyor. Başka bölgelerde orcik ve cevizli sucuk olarak adlandırılan 'Bandırma' bazı aileler tarafından kışlık yiyecek olarak hazırlanırken, bazıları da kilosunu 60 liraya kadar satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Ermenek, Güney Anadolu Taşeli Platosunda, denize yüksekliği 1300 metre olan ve yaklaşık 30 bin nüfusa sahip bir ilçedir. Etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili olduğu için ekilebilir toprağı az, meyvecilik ve hayvancılıkta gelişmiş bir özelliğe sahiptir. 5 bin yıldır insanların yaşadığı bir yerleşim merkezi olan Ermenek'te iplere dizilen cevizlerin, un ve nişastanın katıldığı kazanlarda kaynatılan üzüm şırasına bandırılıp çıkartılarak elde edilen 'bandırma' geleneği halen sürüyor.

Ermenek Belediye Başkanı İbrahim Sözkesen, 'Bandırma' geleneğinin bölgede bin yıldır devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bandırma geleneği bölgemizde bin yıldır sürüyor. Ermenek bağlarında yetişen ceviz ve üzüm, bandırmanın ana ham maddesidir. Ceviz ve üzüm hasat edildikten sonra cevizler ipe dizilir ve üzümden elde edilen pekmeze bandırılarak yapılır. Adı da bu nedenle 'Bandırma' olarak geçmektedir. Bandırma kurtulduktan sonra üreticisi tarafından yurt içinde ve yurt dışına satılıyor."

50 YILDIR BANDIRMA YAPIYOR

50 yıldır bandırma yaparak geleneği sürdüren Ahmet Bülbül (82), bandırma yapma işini artık görme yeteneğini azaldığı için oğlu Mustafa Bülbül sürdürüyor. 1958 yılında üzüm bağı kurduğunu ve birkaç yıl sonra üzüm yetişmeye başladıktan sonra da bandırma yapmaya başladığını belirten Ahmet Bülbül, "O yıllardan itibaren düzenli olarak her yıl bandırma yapıyoruz. Yaptıklarımızı da satarak geçimimizi sağlıyoruz. "dedi.

YILDA 2 TON ÜRETİYORUZ

Bandırma geleneğini babasından devir alıp sürdürdüğünü belirten Mustafa Bülbül, "Ermenek bandırmamızı, kendi üzüm şıralarımızdan hazırlıyoruz. Hiç bir katkı maddesi yok. Yılda yaklaşık 2 ton üretip, iç piyasada satıyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bandırmanın hazırlanışı

- Röportajlar

- Yapılışından genel ve detay

(Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN )

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