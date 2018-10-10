DHA YURT BÜLTENİ- 3

1)RUS SAVAŞ GEMİSİ, GÜVERTESİ ASKER DOLU ŞEKİLDE GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin geçişi sırasında tüm mürettebatın güvertede sıralanması dikkat çekti.Ege Denizi'nden bugün sabah saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, saat 09.20'de boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin Boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında tüm mürettebatının güvertede sıralanması ise dikkat çekti. Onlarca askerden oluşan mürettebatın güvertede sıralandığı gemi, Boğazda ilginç görüntü oluşturdu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

-Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde sıralanan askerlerden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

Görüntü HD. Görüntü süresi 2 dakika 17 saniye. 252 MB.

================================================

2)KIZINA FUHUŞ YAPTIRDIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ANNE SERBEST

MERSİN'de, günlük kiralık eve baskın yapan polis, A.A. ile fuhuş yaptırdığı öne sürülen kızı A.A.'yı (20) gözaltına aldı. Emniyette mağdur olarak ifade veren genç kadın, serbest kalırken, adliyeye sevk edilen annesi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçuna yönelik çalışmalarını sürdüren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi Şakirson Caddesi'ndeki günlük kiraya verilen dairede, A.A.'nın, kızı A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı iddiasını öğrendi. Adresi takibe alan ekipler, evden çıkan O.A.'yı yakaladı. İfadesi alınan O.A., internetteki eskort sitesinden iletişime geçtiği 'Sinem' takma adlı kadınla 100 TL karşılığında ilişkiye girdiğini söyledi. Bunun üzerine eve baskın yapan ekipler, anne- kızı gözaltına aldı. Mağdur olarak ifade veren genç kadın, emniyetten serbest kalırken, annesi ise adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden anne A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Emniyet Müdürlüğü önünden genel görüntü

-Emniyet girişinden genel görüntü

Tabeladan detay görüntü

-Anne A.A.'nın emniyetten çıkarılması ve polis aracına bindirilmesi

-Polis aracı içindeki görüntüsü

-Polis aracının emniyetten ayrılması

(BOYUT: 328 MB) (SÜRE: 00.55 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

====================================================

3)KAFETERYADAN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir kafeteryadan cep telefonu çalan 22 yaşındaki Oğulcan K. (Koç), polisin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanırken, hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün (salı) saat 01.00 sıralarında, Kemeraltı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir müşteri tarafından masada bırakılan cep telefonunun işletmenin dışından, açık pencereden elini uzatıp alan hırsızın eşkaline ulaştı. Zanlının yakalanması için ilçedeki MOBESE kameraları da kontrol edildi. Zanlı, aynı gün öğle saatlerinde, hırsızlığın yapıldığı işletmeye 100 metre mesafede, Atatürk Caddesi yürüyüş yolunda oturduğu bankta, bir kafeteryayı gözetlerken yakalandı. Elektrik tesisatçısı olduğu öğrenilen zanlı Oğulcan K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kimlik sorgulamasında Oğulcan K.'nın, Ankara'da 8 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Zanlının üzerinde bulunan çalıntı cep telefonu ise sahibine teslim edildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Oğulcan K., 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Adliyeden görüntü

- Zanlının cep telefonu çalarken 15 saniyelik güvenlik kamerası görüntüsü

- Şüphelinin adliyeye gönderilirken fotoğrafı

(Toplam: 37 saniye- 30,7 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

===================================================

4)KASTAMONU'DA MANTARDAN ZEHİRLENEN 1 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

KASTAMONU'nun Azdavay ilçesine bağlı Başakçay köyünde da aynı aileden 4 kişi mantardan zehirlenirken bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Azdavay ilçesine bağlı Başakçay köyünde dün akşam yemekte yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden Sadık (81), Emine (79), Remzi (61) ve Necla Çilek (60) komşularının sağlık ekiplerine haber vermesi sonrası ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Baba Sadık Çilek'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken anne Emine Çilek, oğlu Remzi Çilek ve gelini Necla Çilek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırlarken Emine Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

1 HAFTADA 70'İN ÜZERİNDE BAŞVURU

Kastamonu il merkezi ve ilçelerinden bir hafta içerisinde Kastamonu Devlet Hastanesine 70'in üzerinde vatandaşın mantar zehirlenmesi nedeniyle geldiği bunlardan durumlarının ağır olan 3 kişinin başka illerdeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Kastamonu Devlet Hastanesi acil önü

-Hastane önü ambulans

-Hastane genel görünüm

Süre:00.45 Boyut:74,7 MB

Gürkan YILMAZ/AZDAVAY (Kastamonu), ()-

=================================================

5)EYLEM, 6 YILDIR OTO BOYACILIĞI YAPIYOR

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Sanayi Sitesi'nde evli 2 çocuk annesi Eylem Kuşçu(33), eşi Selçuk Kuşçu'nun yanında 6 yıldır oto boyacılığı yapıyor. İlçede 'Eylem Usta' olarak tanınan Kuşçu, ilk günlerde baskı altında kaldığını belirterek, "Çok çektiğim zorluklarım da oldu. Zaten erkek işi güç, kuvvet ilgilendiren bir iş. Ama bana yapamazsın dediler ben hırs yaptım. Ben bu işi yapacağım dedim ve yaptım. Yapamayan diyenlere yaptığımı kanıtladım" dedi. zunköprü'de yaşayan evli ve Azra(5), Buluthan(16) adında iki çocuk annesi Eylem Kuşçu, televizyonda bir kadının otomobil lastik tamirciliği yaptığını görünce, oto boyacılığı yapan eşi Selçuk Kuşçu'ya(42), kendisinin de çalışmak istediğini söyledi. Selçuk Kuşçu, kendi işyerinin yanında eşine bir otomobil yıkama dükkanı açarak çalışma hayatını atılmasını sağladı ancak işleri iyi gitmeyince, dükkanı kapatmak zorunda kaldı. İşsiz kalıp evine dönen Eylem Kuşçu, 6 yıl önce bu kes eşinin yanında oto boyacılığı yapmaya başladı. Çırak olarak başladığı işinde eşinin de desteğiyle öğrenen Eylem Kuşçu, aradan geçen yıllarda iyi bir oto boyacı ustası oldu. Gelen arabaları rengarenk büyük bir ustalıkla boyayarak otomobillere adeta hayat veren başarılı kadın, bir süre sonra sanayide tercih edilen boyacı ustaları arasına girmeyi başardı.

Bu sırada kızı Azra'yı dünyaya getiren Kuşçu, yine işine devam etti. Uzunköprü'de 'Eylem Usta' olarak tanınan Eylem Kuşçu, eşinin işyerine aradığı çırağı bulamayınca kendisine çalışma teklif ettiğini belirterek, "Eşimin işleri çok sıkışıktı ve borcumuzda vardı. Tabi biraz nasıl yardım edeyim derken, eşim bir gün bana, 'bana yardım eder misin?' diyerek yanında çalışmam için iş teklifinde bulundu. İş teklifini düşünmeden kabul ettim. Önce zımpara yaparak işe başladım. Ardından bantlama gibi basit işler derken sonra otomobillere astar boya yaptım. İşi öğrendiği gören eşim boya yapma işini bana verdi. Şu anda bir boyacı ustasının yaptığı tüm işleri tek başıma yapıyorum. Yaklaşık 6 yıldır, usta boyacı olarak profesyonel şekilde işimi yapıyorum" dedi.

'ÇOK TEPKİ ALDIM PES ETMEDİM BAŞARDIM'

İlk zamanlar sanayi esnafından ve boyacılardan olumsuz tepkiler aldığını ancak pes etmediğini anlatan Kuşçu, "Bu işe başladığım da toplum baskısı oldu. İnsanlar çalıştığımı görünce bana destek vermeye başladı. Benim de hep tereddütlerim oldu ama ailem bana destek verdi. Buradan kadınlara toplum baskısına aldırış etmeyin, diyorum. Hiç bir şeyi kafanıza takmayın, mücadele edin. Ben pes etmedim, sizde pes etmeyin. Bir sürü başarısızlıklarım da oldu benim. Çok çektiğim zorluklarım da oldu. Zaten erkek işi güç, kuvvet ilgilendiren bir iş. Ama bana yapamazsın dediler ben hırs yaptım. Ben bu işi yapacağım dedim ve yaptım. Yapamayan diyenlere yaptığımı kanıtladım. Bu işi çok seviyorum ve vazgeçemiyorum. Erkeklerin topluluk olarak çalıştığı bir yerdeyim. Ben ön yargıların önüne geçtim. Ustam eşime çok teşekkür ediyorum. Bazı müşteriler geliyor ve eşime diyor ki, 'sen boyama bizim arabamızı Eylem Usta boyasın, kadınlar daha ince eler sık dokur. Sen bırak o boyasın' diyerek tekliflerle gelen müşterilerim oluyor. Kızımızı sanayide büyüttük. Şu an ana sınıfına gidiyor. Azra ile zor oldu ama hem ev işi yemek yaptım. Hem de aslanlar gibi arabaları gelip boyadım" şeklinde konuştu.

'ÇIRAK BULAMADIĞIM İÇİN EŞİME BU İŞİ TEKLİF ETTİM'

Uzunköprü Sanayi Sitesi'nde 20 yıldır oto boyacılığı yapan Selçuk Kuşçu, çırak bulamadığı için eşine yanında çalışması için iş teklifinde bulunduğunu söyledi. Eşinin işi öğrenip iyi bir usta olduğunu anlatan Selçuk Kuşçu, "İşlerimin yoğunluğundan dolayı çırak aramaya başladım. Çırak bulamadığım için kendisine 6 yıl önce yanımda çalışması için iş teklifinde bulundum. O da kabul etti. Önce zımpara işi bant çekme derken işi öğrendi. Usta boyacı oldu. Her konu da iyi bir usta oldu. Eşim benim gibi araba boyaya biliyor. Sanayide ustalar beni tebrik ediyor. Normalde erkeklerin olduğu ortamda olmaması gerekiyor ama hayat şartların dan dolayı mecburiyetten yanıma aldım. Eylem'in kendi müşterilerini oluşturdu. Aranan ustalar arasında yerini aldı. İş yerinde olduğu gibi evde de hayatı paylaşıyoruz. Birimiz yemek yaparken diğerimiz temizlik yapıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

İş yeri uzaktan

İş yerinden detay

Kuşçu çiftinden genel detay

Eylem Kuşçu, çalışırken

Otomobili boyaması

Boyaması esnasında detay

Eşi ve kızları Azra'dan genel detay

Eylem Kuşçu ile röp.

Detay görüntü

Selçuk Kuşçu ile röp.

Farklı açılardan genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

=========================================================

6)BURDUR DH'DE KORNEA NAKİLLERİ

BURDUR Devlet Hastanesi'nde 4 hastaya kornea nakli yapıldı. Bu ameliyatlar hastanede yapılan ilk nakiller oldu.

Burdur Devlet Hastanesi'nde ilk defa kornea nakli ameliyatları gerçekleştirildi. Hasan Hüseyin Kaygısız, Özcan Erol, Yusuf İzzet Çakır ve Hacer Yıldırım, hastanede yapılan nakillerle sağlıklarına kavuştu. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören ile kornea nakillerini yapan Dr. Memed Acar, hastalarla birlikte bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Burdur Devlet Hastanesi Eğitim Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, önceki yıllarda Sağlık Bakanlığı'ndan Kornea Nakil Merkezi onayını aldıklarını ancak donör bulmakta güçlük çektiklerini belirtti. Aygören, "Bu sıkıntıyı da aştık. Konya Doku Nakil Merkezine yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Emeği geçen tüm personelimize ve bu olanakları bizlere sağlayan hükümetimize, Sağlık Bakanlığımıza ve milletvekillerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Nakilleri gerçekleştiren Dr. Memed Acar, travma ve yanık gibi bazı hastalıklarla gözün saydam tabakası olan korneanın saydamlığını yitirebildiğini, bu durumda ameliyatla çözmekten başka çare kalmadığını belirtti. Acar, "Bu dokunun sağlıklı yeni bir dokuyla değişmesi gerekiyor. Bu da ancak sağlıklı bir donörden elde edilen korneanın hastalıklı doku ile yer değiştirmesini sağladıktan sonra hastanın görmesini sağlamaya başlamış oluyoruz" diye konuştu.

Ameliyat olan hastaların Sağlık Bakanlığı'nda kayıtları olduğunu ve sırayla arandıklarını kaydeden Dr. Acar, uygun olan 4 hastaya Konya'dan gönderilen korneayı naklettiklerini aktardı.

Hastalardan Hasan Hüseyin Kaygısız, "Kör olarak geldik, görerek gidiyoruz çok şükür. Allah razı olsun" dedi.

Özcan Erol, bağış yapan aileye teşekkür ederken, "Allah onlara sabır versin. Tıp fakültelerinde yapılabilen bu işin Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılabiliyor olması da sevindirici bir olay. Benim için daha önemli olan Memed Acar benim öğrencim. Öğrencimin elinden şifa bulmuş olmam benim için ayrıca sevindirici. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Yusuf İzzet Çakır, "Burdur'umuzun medarı iftiharı, yüz akı Memed Acar'a teşekkür ediyorum" dedi.

Hacer Yıldırım da "Burdur'umuza bu imkanı sağlayan bakanımıza, başkanımıza ve tüm emeği geçenlerle doktorumuz Memed Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Kornea bağışlayan aileye de teşekkür ediyorum. Allah onlara da sabır versin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

- İl Sağlık Müdürü Dr. Reha Sermed Aygören'in anlatımı

- Doktor Memed Acar'ın anlatımı

- Detaylar

- Hastaların konuşması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

=================================================

7)EGZOTİK YERLERİ FOTOĞRAF SERGİSİNE TAŞIDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kuyumculuk yapan Fatih Koparan, 3 yıl boyunca karayoluyla gittiği ülkelerde egzotik yerlerrde çektiği fotoğrafları 'Devri Alem' adı altında sergiledi.

Marmaris'te turizm sezonunda kuyumculuk yapan ve kışın dünyanın çeşitli ülkelerini gezerek insan, doğa ve yaşam üzerine fotoğraflar çeken Fatih Koparan, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde 'Devri Alem' adını verdiği ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı. Küratörlüğünü Mehmet Aşık'ın yaptığı sergide, üç yıl boyunca Afrika'dan yağmur ormanlarına, Bolivya'dan Arjantin'e egzotik bölgelerde çekilen özel 60 fotoğraf davetlilerin beğenisine sunuldu. Sinevizyon gösterisi ile gezdiği ülkelerde kabilelerin yaşamını anlatan görüntüleri de sergiyi gezenlerle paylaşan Koparan, çektiği 60 fotoğrafın hikayesini de anlattı. Büyük ilgi gören sergiyi Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kirt ve Dursun Kaplan ile CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilçede yerleşik yaşayan yabancıların da aralarında bulunduğu çok sayıda Marmarisli gezdi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, seri nedeniyle Koparan'ı kutlayıp, başarı belgesi takdim etti.

Kuyumcu Fatih Koparan, "Turizm sezonunda kuyumcu dükkanımı işletiyorum. Sezon bittiğinde egzotik ülkeler belirleyerek dünya turuna başlıyorum. 100 binlerce kilometre giderek insanların gitmeye cesaret edemediği, ayak basılmamış yerleri tercih ettim. 3 yıl boyunca özel çekim yaptığım 60 fotoğrafımı Marmarisliler'in beğenisine sundum. Bu kışın da belirlediğim ülkelere giderek özel fotoğraflar çekmeyi planlıyorum. Profesyonel fotoğrafçı değilim" dedi.

Sergi, 13 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.

Görüntü Dökümü

--------------

-Sergiden görüntü

-Sergiyi açan kuyumcu Fatih Koparan ile röp.

-Sergideki fotoğraflardan görüntü

(Toplam: 5 dakika 35 saniye-404 MB HD görüntü)

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()