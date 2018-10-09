DHA YURT BÜLTENİ 3

Örgüt evlerinde sınava hazırlanıp, polis olmuş

ADANA polisi, 2013'teki 17/25 Aralık operasyonunun ardından, FETÖ'cüleri devlet dairelerine yerleştirdiği iddia edilen örgüt üyelerine Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Uğur K., örgütün evlerinde sınava hazırlanıp, polis olarak atandığını itiraf etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri (KOM), 2013'teki 17/25 Aralık operasyonunun ardından, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) sokulan örgüt üyelerinin yeniden devlet dairelerine girmesinin sağlanmaya çalışıldığını saptadı. Ekipler, Adana merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Elazığ ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, halen görevde olan 2 polis memuru, 2 gelir uzmanı ve 1 belediye personeli ile birlikte çeşitli meslek gruplarında çalışan 10 kişi yakalandı. Emniyete getirilen şüphelilerden polis memuru Uğur K. ise, örgütün evlerinde sınava hazırlanıp, polis olarak atandığını söyledi. Uğur K. sorgusunda, "Eve gelen devlet memurları, bizlere 'Siz de ileride bizim gibi memur olacaksınız' diyerek bizi özendiriyordu" dedi. Ayrıca şüphelilere sınavda çalışmaları gereken kaynaklar hakkında bilgilerin de verildiği öğrenildi.

Emniyette sorguları tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serberts bırakıldı. 1 kişi ise tekrar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Damla GÖL/ADANA,()

SÜRE:01'09" BOYUT: 128 MB

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Afgan kaçaklar, araç beklerken yakalandı

ADANA'da, sahte kimlik ve seyahat belgeleriyle ülkeye giriş yapan 25 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, kendilerini araçla İstanbul'a götürecek kişiyi beklerken, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, otogar yakınında yabancı uyruklular olduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, 25 Afgan kaçak göçmeni yakaladı. Ülkeye İran üzerinden, yasa dışı yollarla giriş yaptığı saptanan kaçak göçmenlerin, Van üzerinden Adana'ya geldikleri buradan da İstanbul'a gitmeye çalıştıkları belirlendi. Polisler, kaçak göçmenlerin üzerinden çıkan sahte kimlik belgesi ve seyahat izin belgesine de el koydu. Ayrıca göçmenlerin, insan kaçakçılarına kişi başı 500 dolar verdikleri de tespit edildi. Adana'ya kadar 5 araç değiştirdiklerini belirten göçmenlerin, buradan kendilerini alacak sürücüyü beklerken yakalandığı ortaya çıktı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, polis, insan kaçakçılarını yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaçak afganlardan genel ve detay görüntüler

- Kimlik belgelerinden görüntü

- Evrakların görüntüsü

- Polisin kimlik kontrolü yapması

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

SÜRE: 01'52" BOYUT:207 MB

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Adıyaman'da fuar alanında yangın

ADIYAMAN'da, kurulan Fuar ve Kongre Merkezi'nin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Yöresel Ürünler Fuarının yapıldığı alanda dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Fuar alanının dış cephesinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Dış cephe yangın

- İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

- Vatandaşlar ile röp.

- Güvenlik önlemi alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN ()

130 MB