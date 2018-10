DHA YURT BÜLTENİ-3

1)RAHİP BRUNSON'IN AVUKATI AYM'YE BAŞVURDU (1)

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Haylavurt, ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

2)RİZE'DE DERE YATAĞINDAKİ 7 KATLI APARTMANIN YIKIMINA BAŞLANDI

RİZE'nin Muradiye beldesinde, 2 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler köyünde gündeme gelen, sahibinin 'İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğu dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın yıkımına başlandı. Rize'de, 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, altyapıda hasarlar oluştu. Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde, gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina da selden hasar gördü. 25 yıl önce 3 katlı inşa edilen, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahibi 'imar barışı' başvurusunda bulundu. Tartışılan 7 katlı bina ile ilgili karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, arazisini kamulaştıracağı bina için yıkım kararı aldı. Bina sahipleri ile imzalanan sözleşme ile kamulaştırılan arazi yeşil alan ilan edildi, binanın yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bu sabah boşaltılan bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çevredeki binaların elektrikleri kesildi. Ekipler, binanın yıkımına başladı.

3)İŞ GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILDI; STRAFOR ÜZERİNE İSKELE KURULDU!

TRABZON’da bir binada dış cephe ısı yalıtım çalışması sırasında kurulan iskele için alınan önlem görenleri şaşkına çevirdi. 5 katlı binanın dış cephesini çevreleyen ve sokaktaki eğimli yola kurulan iskelenin ayağına yalıtım levhası straforlar konuldu. İş güvenliğinin göz ardı edildiği binada, işçilerin tehlikeye aldırış etmeden çalıştığı görüldü.

Kentte, Yalı Mahallesi’nde, 5 katlı bir binada ısı yalıtımı için dış cephe kaplama çalışması başlatıldı. Binanın çevresine kurulan iskele için alınan önlem görenleri şaşkına çevirdi. Binanın dış cephesini çevreleyen ve sokaktaki eğimli yola kurulan iskelenin zemininde 2 farklı noktaya, yalıtımda kullanılan levha şeklindeki straforlar konuldu. İş güvenliğinin göz ardı edildiği binada, işçilerin tehlikeye aldırış etmeden çalışmaları dikkat çekti.

Konuya ilişkin 'ya konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı Mustafa Yaylalı, duruma tepki gösterdi, yetersiz olduğunu savunduğu denetimlerin de artırılmasını istedi. Yaylalı, “İskeleler özellikli yapılardır. İskelelerin kurulumun, sökülmesinin, üzerinde insan çalışacağı platformun standartları bellidir. Yapıların cephe tadilatları basit onarım gibi algılansa da aslında esaslı onarımdır. Bu tadilatların ruhsata tabi olması gerekir. Söz konusu olan straforların üzerindeki iskele konuşulmaya bile değer değil. Türkiye’de iş güvenliğinin teknik olarak izah edilmesi mümkün olmayan çözümlerini insanlarımız buluyor. İnsan hayatının önemini vurgulayacak denetimlerle bunların üstesinden gelebiliriz. Ciddi bir denetim eksiğimiz var. İskelenin altına koyulan köpüğün hiçbir etkisi yok. O iskele için bir iskele projesi istenmesi lazım. Can kaybı olduktan sonra da bunları konuşmanın hiçbir anlamı yok. Asıl olan insan hayatıdır. Bizim iş güvenliğine uygun mevzuatlarımız da buna uygun olarak düzenlenmiştir fakat takip ve denetimde ciddi bir sıkıntımız varö dedi.

‘CAN GÜVENLİĞİMİZ SÖZ KONUSU’

Kurulan iskeleyle can güvenliğinin hiçe sayıldığını belirten mahalle sakinlerinden Hakan Kuvvet de, iskelenin tehlike oluşturduğunu söyledi. Kuvvet, “Birçok yerde bu tür aksaklıkları görebiliyoruz. Maalesef bunlar ülkemizin gerçeği. Bu iskeleyi kuran çalışanlar kendi sağlıklarını düşünmüyorlar mı önce bunu sorgulamak gerekiyor. Ülkemizde iş güvenliği ile alakalı seminerler veriliyor fakat sadece kâğıt üzerinde kalıyor. Bizim de burada can güveliğimiz söz konusu. Bu iskele yıkıldığı zaman bir çocukta iskelenin altında kalabilirö diye konuştu.

4)MUŞ'TA PKK'YA AİT SIĞINAK İMHA EDİLDİ

MUŞ'un Varto ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, güvenlik güçlerince tespit edilen sığınak imha edildi. Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, polis özel harekat ve jandarma ekiplerince geçen 28 Eylül'de arazide yapılan arama-tarama faaliyetleri yapıldığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Varto ilçesinin Kolan köyü Sekizyayla Deresi kırsalında, terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait sığınak olduğu bilgisi üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, polis özel harekat ve jandarma ekiplerince 28 Eylül'de arazide yapılan arama- tarama faaliyetlerinde, ağaçlık alanda toprağın altına gizlenmiş 7,5 metre eninde, 5 metre uzunluğunda ve 1,5 metre derinliğinde kalas ve kum torbalarıyla güçlendirilmiş sığınak tespit edilmiştir. Sığınağın üst tarafında ise gömülü vaziyette içi boş jelikan bidonlar ve gözetleme mevzileri görülmüştür. Geçmiş dönemde terör örgütü tarafından kullanılmış olduğu değerlendirilen sığınak ve çevresi ekiplerce imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

5)ADANA'DA 'DUMAN-6' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

ADANA'da, yurt genelinde gerçekleştirilen 'Duman-6' operasyonunda, 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 10 kişi gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Adana merkezde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, 35 iş yerinde yaptığı denetimlerde; 900 kilo tütün, 908 paket gümrük kaçağı sigara, 9 bin doldurulmuş makaron, 89 bin 340 boş makaron, 200 şişe sahte içki, 3 bin cinsel içerikli hap ve 23 kilo nargile tütünü ele geçirdi. Operasyon kapsamında 10 kişi, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusuna başlandığı belirtildi.



6)1,5 AYDA 4'ÜNCÜ DEFA ALKOLDEN YAKALANAN SÜRÜCÜ: PSİKİYATRİYE GÖTÜRÜN

KARABÜK'te, 1,5 ayda 4'üncü defa alkollü yakalanan sürücü, "Psikiyatriye götürün bana bir iyilik yapacaksanız eğer" dedi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde alkol denetimi yaptı. Kentin 2 noktasında yapılan denetimlerde alkolmetreyi üfleyen Ramazan D.'nin 0.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetini soran polis ekiplerine ehliyeti üç defa kaptırdığını söyleyen Ramazan D., aracının çalışmadığı için iterek götürdüğünü ve bu nedenle de kendisine ceza yazılamayacağını öne sürdü. Ramazan D., "Ne yaptım ben? Arabam çalışmıyor diye iterek getiriyorum buraya. 2-3 bira içtim ne oldu yani? Hırsızları yakalasanıza. Yazıklar olsun. Bu arabanın neresine ceza yazıyorsunuz? Ellerimi görmüyor musunuz? Nasır. Ekmek param için uğraşıyorum ben. Satsam satamıyorum. Yazdınız 15-20 bin TL. Nasıl ödeyeyim?" dedi.

Cep telefonunu ve cüzdanını fırlatan Ramazan D., kendisini sakinleştirmek isteyen polislere, "Durmadan bana vuruyorsunuz. Ben namussuz muyum? Ne yaptım ben? Psikiyatriye götürün bana bir iyilik yapacaksanız eğer" diye konuştu.

Daha öncede 3 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Ramazan D,'ye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, aracın ruhsat sahibi eşine de ehliyetsiz araç kullandırtmaktan 2 bin 18 TL ceza kesildi. Ehliyetine el konulma süresi 5 yıla çıkartıldı. Otomobil ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü. Ramazan D.'nin 2 hafta önce alkollü yakalandığı polislere bir daha alkol almayacağına dair söz vermesi kameralara yansımıştı.

SÜRÜCÜDEN POLİSE AŞURE İKRAMI

Kontrol noktasında alkolmetreyi üfleyen ve alkollü olmadığı anlaşılan Bahattin Yel, bir süre sonra tekrar geldiği kontrol noktasındaki polislere otomobilinin bagajından çıkardığı aşureleri ikram etti. Polis ekipleri, Bahattin Yel'e teşekkür etti.

7)YOLUNU ŞAŞIRAN SİNCAP 5 KATLI APARTMANA TIRMANDI

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yolunu şaşıran sincap, 5 katlı bir apartmanın duvarından balkonlarına tırmandı. Tekrar aşağı inerken zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Ermenek'te ormanlık alandan yolunu şaşırarak kent merkezine geldiği düşünülen sincap, 5 katlı bir apartmanın balkonlarına tırmandı. Sincap, tırmandığı yerden tekrar inerken zor anlar yaşadı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Aşağı inen sincap, daha sonra ağaçlık alana giderek gözden kayboldu.

8)DOLAR KURU, ŞEKER ÇOCUKLARI VURDU

DÖVİZ kurundaki artış nedeniyle diyabet hastası çocukların tedavisi için kullanılan insülin pompası aparatlarının fiyatı 568 TL'den 900 TL'ye çıktı. SGK'nın geri ödediği miktar, zamma rağmen aynı kaldı. Çocukların acısız ve rahat tedavi olmalarında kullanılan pompa aparatlarına gelen zamlar nedeniyle aileler pompadan vazgeçip günde 15 kez çocuklarının parmaklarını iğneyle delerek ölçüm yapmaya başladı.

Vücudunda hiç insülin hormonu bulunmayan Tip 1 diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan insülin pompalarının maliyeti dolardaki artışla birlikte tırmandı. Bir defaya mahsus alınan insülin pompası için vatandaşların cebinden çıkan para 11 bin 600 TL'den 18 bin 215 TL'ye çıktı. Hastaların aylık alması gereken malzemenin fiyatıysa 568 TL'den 900 TL'ye çıktı. SGK'nın geri ödediği miktarsa, zamma rağmen aynı kaldı. Malzemelerin fiyatının 300 TL'sini ödeyen SGK, kendi ödeneğinde artışa gitmeyince tedavide kullanılan tüm malzemeleri aileler kısıtlı imkanlarıyla karşılamaya ya da pompadan vazgeçmeye başladı. Pompadan vazgeçenler günde 15 kez çocuklarının parmaklarını iğneyle delip ölçüm yapıyor. 9 yaşındaki oğlu Mertcan Kalender'in üç yıldır diyabet tedavisi gördüğünü söyleyen Selim Kalender, pompa ve aparatlarını almak için SGK'ya başvurduğunu ancak fiyat artışı nedeniyle pompayı alamadığını söyledi. Kalender, "Günde 15 kez oğlumun parmaklarını delip şekerini ölçtükten sonra insülin iğnesini yapıyoruz. Bu anlarda oğlum çok acı çekiyor, parmakları zaman içerisinde yara oluyor. Oğlumun bu durumdan kurtulması için yardım istiyorum" dedi.

'ASGARİ ÜCRETİ BULUYOR'

Çocuğu diyabet tedavisi gören Avukat İsa Kemal Çoban, ailelerin çaresiz kaldığını vurgulayarak, "Tedavi gören çocuklarımız için kullandığımız pompanın fiyatı 14 bin 800 TL'ydi, bunun da 3 bin 200 TL'sini SGK karşılıyordu bizler de 11 bin 600 TL para veriyorduk. Şimdi bir pompa için bizim vermemiz gereken fiyat 18 bin TL'ye çıktı. Pompanın aparatları için de SGK'nın ödemesinin üzerine bizler eskiden 268 TL para ekliyorduk şimdi bu 600 TL'ye çıktı. Bir de SGK'nın hiç ödemediği ancak ailelerin kendi imkanlarıyla aldıkları sensör cihazları var. Bunun fiyatı da 485 TL'den 1050 TL'ye çıktı. Yani bir diyabetli çocuğun aileye aylık masrafı asgari ücreti buluyor. Aileler bunu karşılayamadıkları için çocuklarına acı veren iğne yöntemine dönmek zornuda kalıyor" dedi.

İki çocuğunda da pompa aparatını kullanan Ruskat Sardık ise SGK'nın da kuru sabit tutmasını ve aynı oranda ailelere yardım etmesini istedi.

9)İLK KİŞİSEL SERGİSİNİ AÇTI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Viktoria Tekelioğlu, yağlı ve pastel boyadan yaptığı 42 tablosuna yer verdiği ilk kişisel sergisini açtı.

Marmaris Belediyesi Kültür Merkezi Uğur Mumcu Salonu'ndaki sergide, 44 yaşındaki ev kadını Viktoria Tekelioğlu'nun 6 yıl resim kursu aldıktan sonra yaptığı 30'u yağlı boya, 12'si ise pastel boya olmak üzere toplam 42 tablosunda, doğa, hayvanlar, tarihi evler ve Marmaris'in eşsiz manzarasına yer verdi.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kirt ve İsmet Kamil Öner, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerleşik yaşayan yabancıların ve çok sayıda davetlinin gezdiği sergi ilk günden büyük ilgi gördü. Seri boyunca salonda keman ile klasik müzik konseri verildi.

Çocukluktan bu yana resim yapmayı çok sevdiğini belirten Viktoria Tekelioğlu, "Resim yeteneğimi geliştirmek için bir sanat galerisinde 6 yıl boyunca kurs aldım. İki çocuğum var. Onların doğumlarından sonra resim sevgime 2 yıl ara vermek zorunda kaldım. Yetenek geliştirme kurslarında pastel ve yağlı boya eserlerimi ortaya çıkardım. Mutluluk veren tablolar yapmayı seviyorum. Herkesi resim yapmaya davet ediyorum. Resim yapmak insanı rahatlatıyor" dedi.Sergi, 6 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.

