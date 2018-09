DHA YURT BÜLTENİ 3

BOLU'da, otomobili polislerin üzerine sürerek kaçan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamayı gören bir vatandaş da kendi otomobiliyle aracın peşine düşüp, kaçanların aracına çarparak aracı durdurmaya çalıştı. Ara sokaklarda süren kovalamanın ardından şüpheliler otomobili bırakıp kaçarken, 1 şüpheli saklandığı apartmanın içinde yakalandı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncuya, tamir için telefonlarını veren 1'i kadın 2 kişi, akşam saatlerinde telefonlarını alacaklarını söyleyerek iş yerinden ayrıldı. Cep telefonunun arızasını gidermek için çalışmaya başlayan iş yeri çalışanı, telefonun fotoğraflar bölümünde farklı kişilere ait yüzlerce nüfus cüzdanı, ehliyet ve kredi kartı ile bu kartları kopyalama düzeneğinin fotoğrafını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Telefoncu daha sonra şüphelileri arayıp telefonlarının hazır olduğunu, gelip almalarını söyledi. Bu sırada polis ekipleri de telefoncu dükkanının önünde saklanarak bekledi. Şüpheliler telefonlarını almak için 34 U 5498 plakalı otomobille dükkanın önüne geldi. Erkek şüpheli telefonu almak için dükkana girdi. Kadın şüpheli ise bu sırada otomobilde bekledi. Şüpheli telefonu alıp otomobile gittiği sırada polis ekipleri yakalamaya çalıştı. Şüpheli hızla otomobiline binerek polislerin üzerine sürüp kaçtı. Ekipler kaçan şüphelinin peşine düştü. Ara sokaklarda yaklaşık yarım saat süren kovalamayı gören bir vatandaş da kendi otomobiliyle polislere yardım etmek istedi. Vatandaş kaçan aracı durdurmak için defalarca çarptı. Nefes kesen kovalamaca, dolandırıcıların izini kaybettirmesiyle son buldu.

Şüphelilerin kaçtığı otomobil, polis ekipleri tarafından Gölyüzü Mahallesi Aralık Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde, şahısların hızla sokağa girdikten sonra otomobilden indikleri ve koşarak kaçtıkları görüldü. Şüphelilerin kaçtığı güzergahlarda arama yapan ekipler, kadın şüpheliyi saklandığı bir apartmanın içinde buldu. A.N. isimli kadın gözaltına alındı. A.N. sorgusunda yanındaki şüphelinin E.T. olduğunu söyledi. Dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenilen E.T.’nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Dünyanın en uzun insanı, hayali için girişimci oluyor

MARDİN'de, yaşayan 2 metre 51 santimetrelik boyu ile dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar kitabına giren Sultan Kösen, köyüne çiftlik kurmak girişimcilik eğitimi alacak. Ülkenin üretimine destek olmak için girişimcilik eğitimi almak istediğini anlatan Kösen, "Hepimizin hayalleri var. Bizim yanımızda bu tür kurumlar olduğu sürece hayallerimiz hayal olarak kalmaz, gerçeğe döner. Bunu gerçekleştirmek için girişimcilik kursuna başvurdum" dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bünyesinde, İş-Kur Mardin İl Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi arasında girişimcilik kursu açılması için protokol imzalandı. Proje kapsamında 25 engelli engelliye uygulamalı girişimcilik eğitim verilecek. Eğitime katılanlara girişimcilik sertifikasının verileceğini anlatan İş-Kur Mardin Müdürü Mehmet Akın, "Talepler arasından yapılacak eleme sonrası kurs başlayacak. Kursa katılacak engellilerden önemli bir kısmının iş sahibi olacağını, kendi işlerini kuracağını ümit ediyoruz. Mardin'de ilk defa yapılan bir program, engelli kardeşlerimizin burada özgüvenleriyle bu kursa katılmaları bizleri mutlu edecek"dedi. Mardin'de İş-Kur olarak engellilerin istihdamı için büyük bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Akın, 2018 yılının ilk 9 ayında 113'ü kamu kurumlarında olmak üzere 815 kişiyi istihdam ettiklerini anlattı.

'HEPİMİZİN HAYALLERİ VAR'

Girişimcilik eğitimi almak isteyen Türkiye Sakatlar Derneği üyesi dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabına giren Mardinli Sultan Kösen de, hayalini gerçekleştirmek için bu kursa katılacağını söyledi. Ülkenin üretimine destek olmak amacıyla girişimcilik eğitimi almak istediğini anlatan Kösen, "Hepimizin hayalleri var. Bizim yanımızda bu tür kurumlar olduğu sürece hayallerimiz hayal olarak kalmaz, gerçeğe döner. Bunu gerçekleştirmek için girişimcilik kursuna başvurdum. İnşallah bu kurslar sayesinde daha nice engelli kardeşimiz kendi işinin sahibi olur. bu anlamda engellilere desteğini esirgemeyen ve kendileri için gece gündüz demeden çalışan Dernek Başkanımız Sayın Hasan Anuk'a teşekkür ediyorum"diye konuştu.

Sultan Kösen, girişimcilik kursunun ardından köyünde bir çiftlik kurmaya veya bir sanat galeresi açmayı hedeflediğini söyledi.

Harabede yaşıyor, zurna çalarak hasta çocuğuna bakıyor

ADANA’da 45 senedir sokaklarda zurna çalarak topladığı paralarla geçimini sağlayan Hüseyin Uygaç (55) ailesiyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyor. Çocuğunun akciğerlerinden hasta olduğunu belirten Uygaç, kazandığı parayla ne ilaç ne de yiyecek masrafını karşılayabildiğini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan tarihi Taşköprü üzerinde 45 senedir zurna çalarak geçimini sağlayan Hüseyin Uygaç, ailesiyle birlikte suyu olmayan, elektriğini de komşularından aldığı bir barakada yaşarken, hasta çocuğuna sağlıklı şartlarda bakamadığını dile getirdi. Yaşadığı kötü günleri gözyaşları içerisinde anlatan baba Uygaç, şunları söyledi:

"45 senedir bu sanatı icra ediyorum. Neden yapıyorum, çünkü hastam var. Evim, barkım yok. Çadır gibi bir yerde ailemle yaşıyorum. Ben kimseden zorla para istemiyorum, şapkamı açarım, para atarlarsa benimdir, atmazlarsa canları sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti yanacak olsa içinde benim bir dikili ağacım yoktur. Çocuklarımla eşimle aynı harabede kalıyoruz. Bir yandan hasta çocuğuma bakıyorum bir yandan da ekmek derdindeyim. Başımı sokacak bir göz evim olsun istiyorum. Sıcak bir yuvam olsun istiyorum. Gelsinler yaşadığım yeri görsünler, o zaman halimi anlarlar. Lütfen rica ediyorum. Gelsinler denetlesinler. Ekmek kazanabilirsem çocuklarım doyar kazanamazsam aç yatarlar. Dün aç yattık mesela. Ablanın biri 5 lira para verdi. Ben ablaya rica ettim 20 lira istedim oğluma ilaç almak için. Sağ olsun yardım etti."

ELEKTRİĞİM, SUYUM YOK

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evlerinde hasta çocuğu Bektaş Uygaç’ın (16) başında duran anne Nergiz Uygaç (50) ise elektriğini komşusundan çektiği ve suyu olmayan bir evde yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi. Uygaç, "Komşular Allah rızası için yardım ediyorlar, ekmek veriyorlar. Hasta çocuğum var bakımını yapamıyorum. Evin yıllık kirasını ödeyemiyorum, çıkmamı istiyorlar. Ben buradan da çıkarsam çocuğumu alıp dışarda kalsam, ortalık berduş dolu. Ben canımı güvenemem" diye konuştu.

YARDIM ÇAĞRISI

Eşinin sabahtan akşama kadar güneşin altında zurna çalarak günde 10-15 lira para kazandığını belirten Uygaç, "Başımı sokacak bir ev istiyorum. Çocuğumun tedavi edilmesini istiyorum. Yerim yok yurdum yok. Bu şartlarda yaşamak çok zor. Devletimiz ne yardım ederse Allah razı olsun diyorum" dedi.

Alanya'da caz rüzgarı

ANTALYA'da, Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, Karsu Dönmez konseriyle başladı.

Radyo D, Dream ve Dream Turk sponsorluğunda düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, tarihi Kızılkule'nin önünde kurulan konser alanında başladı. Caz günlerinin ilk akşamında cazın sevilen ismi Karsu Dönmez sahneye çıktı. Konseri, oyuncu Erkan Petekkaya, eski Türkiye güzeli Zerrin Erbaş, 2'nci Abdulhamid'in torunu Adile Osmanoğlu Tars'ın da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı yüzlerce cazsever izledi. Karsu Dönmez şarkılarıyla izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

'EN ÖNEMLİ İSİMLERİ AĞIRLAYACAĞIZ'

Konser öncesinde konuşan Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, sanatsal etkinliklerle geniş kitlelere ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Yücel, "Selçuklu'nun başkenti, Osmanlı'nın liman şehri ve turizmin gözbebeği Alanya'mızda, Türkiye'nin en nitelikli sanat organizasyonlarından biri olan Caz Günleri'ne 15'inci kez ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Yıllardır çıtasını yükselterek sizlerle buluşturduğumuz Alanya Caz Günleri'nde bu yıl, yine dört gün boyunca caz müziğinin güçlü seslerini konuk edeceğiz" dedi.

30 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Gecenin sonunda Başkan Yücel, Karsu Dönmez'e ipek kozasından işlenmiş taç, çiçek ve plaket takdim etti. 30 Eylül'e kadar devam edecek Caz Günleri kapsamında bugün saat 20.30'da Sarah Lancman Invites Giovanni Mirabassi Trio ve saat 22.00'da Emin Fındıkoğlu Quartet tarihi Kızılkule Meydanı'nda cazseverlerle buluşacak.

10 yıldır babasının değirmenini işletiyor

BURDUR'da oturan evli ve 2 çocuk annesi Hasibe Yer (38), yaklaşık 10 yıldır babasının değirmenini tek başına işletiyor. Ortaokul döneminde babasına yardım için geldiğinde işi öğrenen Hasibe Yer, "Değirmencilik kadın için zor ve ağır bir iş ama severek yapıyorum" dedi.

Burdur'da Hasibe Yer, Zafer Mahallesi Karasenir Caddesi'nde yaklaşık 25 yıl önce babasının devraldığı değirmeni son 10 yıldır kendi başına işletiyor. Kışlık bulgur, tarhana ve salça yapacakların uğrak yeri olan değirmende haftanın 6 günü çalışan Hasibe Yer, işini severek yaptığını söyledi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Hasibe Yer, "Ortaokul öğrenciliğim sıralarında babama yardım için buraya geliyordum. Daha sonra babam yaşlanınca burayı tek başıma çalıştırmaya başladım. Değirmencilik kadın için zor ve ağır bir iş ama severek yapıyorum" dedi.

'3 AY YOĞUN GEÇİYOR'

Kışlık yiyecekleri hazırlayan kadınlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Hasibe Yer, değirmende günde yaklaşık 9 saat çalıştığını belirtti. Hasibe Yer, "En yoğun sezonumuz ağustos, eylül ve ekim ayları. Kışın biraz daha rahat oluyor. Ama bu 3 ay yoğun geçiyor. Herkes bulgurunu, tarhanasını, salçasını hazırlayacak. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Eskiden nenelerimiz, annelerimiz bulguru rüzgar estiğinde eleklerle savururdu. Şimdi biz bunu makinede yapıyoruz. Makine savuruyor, eliyor. Kadınlar için büyük kolaylık" diye konuştu.

'KIZIM ÇALIŞTIRIYOR, BEN TORUN BAKIYORUM'

Baba Bekir Cüce (72) de "Bu değirmeni 1993 yılında devraldım. Yaşlanınca işleri kızıma devrettim. Son 10 yıldır burayı kızım çalıştırıyor. Ben torun bakıyorum" dedi.

Uzmanlar uyardı: 'Hamsi avı için çok erken, kasım ayı beklenmeli'

KARADENİZ'de, av sezonu yaklaşan hamsi için uzmanlar uyarılarda bulundu. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, Karadeniz’in henüz hamsi avı verecek durumda olmadığını açıkladı. Dinçer, "Hamsinin avı için şuan çok erken. Bu noktada kasım ayını görmemiz lazım" dedi.

KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, hamsinin eylül ayı sonu itibariyle Karadeniz’e girişi yapmaya başladığını belirterek ifade ederek henüz Karadeniz'in hamsi avı verecek durumda olmadığını söyledi. Hamsinin sürü oluşturup avlanmasının kasım ayında başladığını ifade eden Dinçer, "Hamsi göç eden bir balık. Eylül aylarının sonlarına doğru yeni yeni Karadeniz’e giriş yapmaya başladı. Tabi ki bu özellikle deniz suyu sıcaklığı ve iklim koşullarıyla çok yakından alakalı. Şu an deniz suyu sıcak vaziyette. Hamsinin ticari anlamda yoğunlaşıp, bir araya gelip ekonomik bir sürü oluşturması şu anda söz konusu değil. Dolayısıyla doğal olarak bu süreç gecikecektir. Av tarihinin ertelenme konusu, balıkçının kendi isteğiyle olacak bir durum değil. Koşulların kendiliğinden oluşması beklenmektedir. Hamsiler sürü oluşturmamışsa, hamsi belli bir büyüklüğe ulaşmamışsa balıkçının zaten avını yapabilmesi mümkün değil. 1 kilometrelik bir ağı çevreliyorsunuz, 40-50 ton balık alacak yerde, 100-200 kilo civarında hamsi çıkarırsanız bu ekonomik olmaz. Balıkçı da bunu yapmaz, gayet iyi biliyorlar. Hamsinin nasıl iyi bir av verebileceği konusunda ise şu anda çok erken. Bu noktada kasım ayını görmemiz lazımö dedi.

‘HAMSİ İNCE OLDUĞU ZAMAN YENİLMİYOR’

Balıkçılarda hamsi avı sezonunun ertelenmesine sıcak bakıyor. Balıkçı Kemal Can Çakıcı, “ Bizim içinde en doğrusu hamsinin büyüdükten ve bollaştıktan sonra tutulması. Hamsi ince olduğu zaman yenilmiyor, müşterinin de hoşuna gitmiyor. Daha iyi olur, daha iri olur en iyisi olur. Bir şekilde erken tutmama kararı alınırsa biz de buna uyarız" dedi.

Hamsi avının 1 ay sonra başlaması konusunda bir karar alınması durumunda kendilerinin de bu karara uyacağını söyleyen Hami Çolak ise “Hamsi konusunda uzmanlar doğru düşünüyor. Karadeniz’de hamsi sezonu zaten 1 ay sonra açılır. Şu an hamsi çıkmıyor. Eğer hamsinin bir ay sonra tutulması noktasında bir karar alınırsa, biz de buna uyarız. Bence de 1 ay sonra tutulursa çok iyi olurö diye konuştu.

Adana'da bin 113 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 yılda gerçekleştirilen 'şok baskın'larda gözaltına alınan bin 113 kişi, mahkemece tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında aralıksız çalıştıklarını belirten Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençliğimizi, geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz. Yılmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde operasyon düzenledi. Son 1 yılda gerçekleştirilen 'şok baskın'larda gözaltına alınan bin 113 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Son 1 ayda yapılan baskınlarda ise uyuşturucu hap imalatının yapıldığı evde 3 kilo 274 gram sentetik kannabinoid maddesi, Seyhan ilçesindeki farklı adreslerde 12 kilo 850 gram skunk, paketler içinde 114 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca ekipler, uyuşturucu hap imalatının yapıldığı eve düzenlenen baskında; 1 kilo 570 gram metamfetamin, 190 gram uyuşturucu tozu, 6 baskı makinesi ve gıda boyaları ele geçirdi.

'ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen uyuşturucuları inceleyerek, operasyonlara katılan polislere teşekkür etti. Uyuşturucunun terörle bağlantılı olduğunu ve düzenlenen operasyonlarla dolaylı olarak teröre de geçit verilmediğini belirten Yıldız, "Gençliğimizi, geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz. Yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Yapılan son operasyonlarda 12 kişi yakalandı. Baskın yaptığımız bir evde ise uyuşturucu hap imal edildiği tespit edildi. Mücadelemiz aralıksız sürecek" diye konuştu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE UYGULAMASI; 'UYUMA'

İl Emniyet Müdürü Yıldız ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'UYUMA' projesinin öneminden bahsetti. Yıldız, cep telefonlarına yüklenen uygulamayla uyuşturucu satışı ve kullanımı ile ilgili olayı fark edenlerin anında ihbar yapabileceğini belirterek, "Mücadele kapsamında vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Uyuşturucu satışı ve kullanımını gören vatandaşlarımız bu uygulamayı kullanarak, çok hızlı ve pratik bir şekilde ihbarda bulunabilecek. İhbar eden vatandaşlarımızın kimlik bilgileri ise kesinlikle gizli kalacak" dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 Eylül'de düzenlediği toplantıda, uyuşturucuyla mücadele uygulaması 'UYUMA'yı tanıtmıştı. Bakan Soylu, mobil uygulama 'UYUMA' üzerinden uyuşturucuyla mücadelenin ihbar ayağını kolaylaştırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söylemiş

