DHA YURT BÜLTENİ-3

(EK GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)

1)ÜNLÜ OYUNCU YAKUP YAVRU, MEZARINI YAPTIRDIKTAN 4,5 AY SONRA ÖLDÜ

ÜNLÜ tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru (64), memleketi Amasya'da kendisine mezar yaptırdıktan 4,5 ay sonra, ödül almak üzere geldiği 25. Uluslararası Adana Film Festivali öncesi otel odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yakup Yavru, mezarını yaptırdığı günlerde, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" demişti. 22 yıllık tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, adından sıkça söz ettirdiği 'Sağ Salim 2' filminin ardından rol aldığı 'Facia Üçlü' isimli uzun metrajlı filmle dikkatleri üzerine çekti. 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde, 25. Yıl Emek Ödülü almak için Adana'ya gelen Yakup Yavru, kaldığı otelde ölü bulundu. Yakup Yavru'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Yavru'nun cenazesinin nereye defnedileceği henüz açıklanmadı.

Memleketi Amasya'da 3 Mayıs'ta 35 bin lira harcayarak kendisine mezar yaptıran Yakup Yavru, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" sözleriyle gündeme gelmişti. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Yakup Yavru, mezar yaptırmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"'Ölümlü dünya ne olur ne olmaz' diye, İstanbul'da Zincirlikuyu değil de kendi öz memleketimde aklım başımdayken, canım sağken yerimi satın alıp, mezarımı yaptırayım dedim. Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım dedim. Her şey hazır zaten kapakları bile hazır. Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Öyle bir hoşuma gitti ki şimdi bir de hayrat için ismime çeşme yaptıracağım. Ben memnunum. Paraları oraya, buraya savuracağıma kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum. Mezarın arka kısmına özel olarak yaptırdığım 5 göze, ben öldükten sonra yağmur ve kardan etkilenmeyen çeşitli portrelerimi yerleştirecekler. Şimdi koyarsak, ayıp olur. Herkes Fatiha okumaya başlar, gerçekten öldü sanırlar. Ben öldükten sonra resimlerimi buraya yerleştirecekler. Çam fidanlarının aralarına da bazı oynadığım sinema filmlerinin afişleri konulacak."

Görüntü Dökümü

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- Ölen sanatçı Yakup Yavru'nun festivalin galası için salona girerken görüntüsü

- Yakup Yavru'nun diğer sanatçılar ile otururken görüntüsü

- Galadan genel görüntü

SÜRE: 29" BOYUT:54 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,()

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(ÖZEL)

2)İŞİTME KAYBI OLAN TALHA'NIN BABASI: SORUN ÇÖZÜLMEZSE SESSİZLİĞE MAHKUM OLACAK



İZMİR'de, işitme kaybı yaşayan ve biyonik kulak (koklear implant) takılması gereken Talha Erel (2,5), ameliyatların durması nedeniyle mağdur oldu. Cihazlar için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) hastanelere ödenen ücrete yapılan 7 bin 500 liralık zam diliminin cihazı temin eden firmalar ile paylaşılamaması ve döviz kurunun yükselmesi, ameliyatların durmasına yol açınca Talha gibi işitme kaybı olan çocuklar zor durumda kaldı. Baba Tunahan Erel (30), "Sorun çözülmezse oğlum, sessiz bir dünyaya mahkum olacak" dedi.

SGK tarafından hastanelere cihaz alımı için ödenen ücretlere yapılan 7 bin 500 liralık zam dilimi cihazı temin eden firmalar ile paylaşılamayınca biyonik kulak ameliyatları durdu. Firmalar ile hastanelerin uzlaşması beklenirken, artan döviz kuru, sorunun büyümesine neden oldu. Bu durum, biyonik kulak ameliyatı olmayı bekleyen çocukların da mağdur olmasına yol açtı. İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Talha Erel, ikinci kulağı için ameliyat olmayı beklerken, mağduriyet yaşadı. Talha'nın babası özel sektör çalışanı Tunahan Erel, oğlunun yaşadığı işitme kaybını henüz 3 aylıkken fark ettiklerini ve yapılan ameliyatın ardından sağ kulağına cihaz takıldığını söyledi. Daha sonra Talha'nın duymaya ve yavaş yavaş bazı kelimeleri söylemeye başladığını kaydeden Erel, "Oğlumda yüzde 93 duyma kaybı var. İlk cihaz takıldıktan sonra duymaya başladı. Yavaş yavaş bazı kelimeleri söyledi. Biz ikinci kulağa da cihazın takılmasını için Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik ancak ameliyatların durduğunu söylediler. Mağdur durumdayız. İkinci biyonik kulağı taktıramıyoruz. Eğer ameliyat olmazsa tek kulak ile duyacak ve okulda zorluk yaşayacak. Eğitimi aksayacak. Hayatında sorun yaşayacak. Sağlık Bakanlığı'nın bu sorunu çözmesini istiyoruz. Yoksa oğlum, sessiz bir dünyaya mahkum olacak" diye konuştu.

'CİHAZ TAKILMAZSA ÇOCUKLAR KONUŞAMAYACAK'

Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği'nin temsilcisi ve Talha'nın eğitim aldığı özel rehabilitasyon merkezinde uzman öğretici olan Ayşe Egeli İzci (48) de Sağlık Bakanlığı'nın sorun için devreye girmesi gerektiğini kaydetti. İzci, "Talha tek cihazlı. Kaliteli bir yaşam için çocuğumuzun iki kulağını birden kullanması gerekiyor. Bu durum eğitim için gerekli. Yüzlerce çocuğumuz mağdur durumda. Çocukların eğitimleri de aksadı. Bu cihaz takıldıktan sonra biz çocuklara sesleri tanıtıyoruz, konuşmayı öğretiyoruz. Cihaz takılamazsa çocuklarımız konuşamayacak, hayat kaliteleri düşecek" dedi.

Talha'nın tek kulağı ile şanslı sayıldığını, iki kulağı duymayan ve ameliyat olmayı bekleyen çocuklar da olduğunu aktaran İzci, "İki kulağı duymayan ve hiç işitmeyen çocuklar var. 1 yaşında bir öğrencim var, iki kulağı da duymuyor. Çocuklarımız ameliyat olacakları günü bekliyorlar" diye konuştu.

'SAĞLIK BAKANLIĞI SORUNA EL ATMALI'

Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Başkanı Hatice Çankır ise şunları söyledi:

"Devlet, hastanelere implant için eskiden 30 bin lira veriyordu. Hastane de firma ile anlaşıyordu, belirli miktarını firmaya veriyordu. Geri kalanını da ameliyat masrafı yapıyormuş. 6 yıldır SGK zam yapmıyordu. Daha sonra yüzde 25 zam yapıldı ve ödenen miktar 37 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Şimdi hastane 'Ameliyatı yapmak için bütçeye ihtiyacım var. Buradan almam gerekiyor' diyor. Firma da 'Hayır 7 bin 500 lirayı ben alacağım' diyor. Hastaneye ameliyat ücreti kalmıyor. 7 bin 500 lirayı paylaşamıyorlar. Anlaşmazlık sürerken, döviz kuru yükseldi ve cihazlar bir anda 2 katına çıktı. Öyle olunca verilen zam da işe yaramadı. Bizi 2 şey vurdu. Önce hastane ile firmanın anlaşamaması sonra da döviz kurunun yükselmesi. Şimdi anlaşsalar bile firmalar 'Kur yükselişinden dolayı zarardayım' diyor. SGK'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın bu soruna el atması gerekiyor."

Hatice Çankır, gelecek günlerde sorunun aşılması için Sağlık Bakanlığı'na gitmeyi de planladıklarını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Biyonik kulak ameliyatı olması gereken Talha Erel ve ailesinden görüntü

-Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Temsilcisi Ayşe Egeli İzci ile röp.

-Talha'nın babası Tunahan Erel ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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(ÖZEL)

3)PALAMUT İÇİN AĞ ATTILAR, NAYLON ÇEKTİLER

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde balıkçılık yapan Muammer Günay (52), palamut avlamak için denize 4,5 kilometre ağ attı, palamut umuduyla çektiği ağlardan ise balık yerine naylon poşetler çıktı. Bandırma Körfezi’nde ‘Kasırga’ adlı balıkçı teknesiyle palamut avlamak için attıkları 4.5 kilometrelik ağı çektiklerinde, balık yerine naylon poşet ve plastik maddelerle dolu olduğunu görünce şaşkına dönen Muammer Günay, tüm emeğinin boşa gittiğini belirterek,öBalık yok; balıkları denizde bıraktık, güzel naylonlar geldiö dedi. Erdekli balıkçı Muammer Günay,ö yaşadığı hayal kırıklığını şöyle anlattı:"Balık yok, naylon çok. Yardım eden arkadaşım Muzaffer Kargın’la 8 saatten beri naylonları temizlemeye çalışıyoruz. Dün akşam daha fazla temizlemiştik. Palamut ve lüfer için ağ atıyoruz. Bandırma Körfezi’nde ağlarımızı palamut için atmıştık. Ancak ağlarımız, insanların yerlere atıp sellerle denize ulaşan naylon poşetlerle doldu. Balık harici herşey var. Özetle, denizi temizliyoruz, deniz çöplük olmuş

Görüntü Dökümü

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Balıkcının ağdaki naylonları temizlemes

Balıkcı telefon açan arkadaşına yaşadıkarını anlatması

Toplanan çöplerin görüntüsü

Olta balıkcısı ile iligili röpertaj

Detaylar

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)()-

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(ÖZEL)

4)ÇAN USTASI SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

NİĞDE'nin Bor ilçesinde çan ustası 53 yaşındaki Dağhan Demirörs, Türkiye’nin dört bir yanına satış yaptığını, yurt dışından da talep olduğunu ama tek çalıştığı için yetişemediğini söyledi. Demirörs, hayvancılığın devam ettiği sürece çan mesleğinin bitmeyeceğini ancak yeni ustaların yetişmediğini belirtti.

Bor Sanayi Sitesi'ndeki atölyede yükselen çan sesini 4 kuşaktır yaşattıklarını söyleyen Dağhan Demirörs, her çanın ayrı sesi olduğunu 5 kilometre kadar duyulan çan ürettiğini kaydetti. Demirörs, "Dedemin dedesi o zaman Bulgaristan’da esir düşmüş. Orada bir çan ustasının yanında çalışmış ve nasıl yapıldığını öğrenmiş. Memleketine döndüğünde çocuklarına öğretmiş. Baba mesleği haline gelmiş ve çocuklardan sürerek bize kadar geldi. Bende çocuklardan çok talep gelmedi ama toruna öğretmeye çalışacağım. Çocukluğumuzdan beri bu mesleğin içindeyiz. Elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz" dedi.

ÇEKİÇ TUTMAYA 5 YAŞINDA BAŞLADIM

5 yaşında çekiç tutarak mesleğe başladığını anlatan Demirörs, şunları söyledi:

"Şablonlarımız var ona göre kesiyoruz büyüklüğüne küçüklüğüne göre ayırıyoruz. Ocakta, sıcakta dövüyoruz. Bu tamamen el yapımı olduğu için ne kadar döversek o kadar sesi fazla çıkar o kadar güzel olur. Döverek ikisini bir araya getirip kavuşturuyoruz sonra tekrardan bakır kaplama yapıyoruz, sesini akort ediyoruz ve satışa sunuyoruz. Her insanın sesinin farklı olduğu gibi çanlarında sesleri farklıdır. Ancak sesleri aynı olsun isteyen müşterilere de ona göre üretim yapıyorum. En küçük çan 10 liradan başlıyor numara büyüdükçe 20, 25, 30 lira derken büyüğe doğru gidiyor. Yurt dışından da çan siparişi alıyorum ama yetişemiyorum. Müşteriden siparişi alıyorum, zor yetişiyorum. Çünkü yapacak eleman yok. Benim de gücüm yetmiyor artık. Yarım saat çalışıyorsam 15 dakika istirahat ediyorum" diye konuştu.

ÇAN ÇOBANIN ALARMIDIR

Çanların çobanlara çeşitli bilgiler verdiğini söyleyen Demirörs, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çan çoban için alarm sistemi gibidir. Hayvan yürürken, yayılırken yada ürktüğü zaman çıkan çan sesi birbirinden farklı olduğunda çobana tehlike sinyali verir. Makineyle de üretim yapılıyor ama bende mesela açık arazide 5 kilometreye kadar duyulan çanlar var. Hazır makine yapımlarında onu vermiyor. 1 yada 2 ay sonra bozuluyor. Bizim çanlarımız eskidikçe kıymetlenir."

Görüntü Dökümü

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-Çan yapımında kullanılan saç kesilirken

-Kesilen saçlara çekiçle şekil verilmesi

-Şekil verdiği saçları sıcak ateşe atması

-Ateşte ısınan saçları çekiçle şekil vermesi

-Çan yapması

-Yapılan çanları ateşte pişirdikten sonra dışarı çıkarması

-Çanların çekiçle şekillendirmesi

-Çana zil takması

-Yapılan çanlardan detay görüntü

-Çan ustasının dükkan içerisinden detay görüntüsü

-Daha önce yapılan çanlardan görüntü

-Detay görüntüler

-Çan Ustası Dağhan Demirörs’ün açıklaması

SÜRE:10'54" BOYUT:1,19 GB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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5)KUM ZAMBAĞINI KOPARANA 48 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK

NESLİ tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Hatay’ın Arsuz ilçesi kumsallarında da görülen kum zambağını koparana 48 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Bitki çeşitliliği bakımından zengin bir turizm beldesi olan Arsuz kumsallarında, yurtdışında yaşayan tatilciler tarafından fark edilen kum zambağı, mavi denizin kumsallarında büyüleyici bir manzara oluşturuyor. Geçmiş dönemlerde Sinop sahilinde kesiminde tespit edilen kum zambağı, Gökmeydan ve Akçalı sahillerinde görüldü. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen ve 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının, koruma altına alındığı ve yaygınlaştırıldığı takdirde turizm hedefleri için büyük bir fırsata dönüştürülebileceğine dikkat çekildi. Duyarlı vatandaşlar, kendi çaplarında bazı tedbirlerle bu bitkiyi koruma altına almaya çalışıyor.

TATİLCİLER FARK ETTİ

Deniz suyunun yükseldiği, dalgaların da etkisiyle zarar gören kum zambağı, tatilcilerin güneşlenirken üzerine basması veya havlularını açarken dikkatsiz davranmaları nedeniyle de zarar görüyor. Duyarlı vatandaşların zarar görmemesi için etrafını taşlarla çevirerek farkındalık oluşturduğu gözleniyor. Kum zambağının ticari amaçla sökülmesi halinde ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, 48 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Sahilden ve zambaklardan görüntüler

-Etrafı taşlarla çevrilmiş zambaklar



SÜRE:1,40sn BOYUT 77 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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