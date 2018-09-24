DHA YURT BÜLTENİ 3

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN ADANA EMİRİ YAKALANDI

TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde Adana emiri olan Eyüp Baksi (47), kurulan özel ekip tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Adana emiri Eyüp Baksi'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Özel ekip kurularak 5 ay boyunca aranan Baksi'nin çok iyi gizlendiği ortaya çıktı. Yakalanmamak için sürekli ev değişteren Baksi'nin ana caddeleri kullanmadığı, sürekli aynı güzergahlardan geçmediği ve ara sokakları kullandığı öğrenildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Baksi'nin, ders ve toplantılar düzenlediği, bu seminerlerde ise terör örgütü üyelerine,"Demokrasiye inanmayın, çocuklarınızı okula göndermeyin. Devletin görevli imamının arkasında namaz kılmayın" dediği saptandı.

TELEFON KULLANMIYOR

Ekipler yaptıkları araştırmada Baksi'nin hiç bir şekilde cep telefonu kullanmadığını, örgütten gelen talimatları ise kuryeler tarafından ilettiğini de ortaya çıkardı. Yakalanıp itirafçı olan örgüt üyelerini tehdit eden Baksi'nin örgütün en tepe isimlerinden biri olduğuda anlaşıldı. Baksi'nin yakalanmasının ardından DAEŞ terör örgütüne ağır darbe vurulduğu belirtildi.

Yapılan sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Baksi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

- Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması

- Zanlının adli tıp biriminden çıkışı

SÜRE:01'19" BOYUT:147 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,()

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2)KİLİS'TE 'GEÇİCİ İŞ' KUYRUĞU

KİLİS'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 9 ay süreyle çalıştırılacak 345 kişilik işe yüzlerce kişi başvuru yaptı.

Kilis'te, Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) okullarda 340'ı temizlik 70'i ise özel güvenlik görevlisi olmak üzere 345 kişinin işe alınacağını duyurdu. 9 ay süreli işe girmek isteyenler, sabah saatlerinden itibaren İŞKUR İl Müdürlüğü'ne gelerek, başvurularını yapmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle kurum önünde yüzlerce kişi, kuyruğa girerek, işlemlerini yaptırmak için sıra bekledi. Başvuruların 28 Eylül'e kadar süreceği belirtilirken, işe alınacak kişilerin isimlerinin 2 Ekim'de noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- İş Kur İl Müdürlüğü

- Müdürlük önündeki kuyruk

- Vatandaşlarla yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

172 MB

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3)'YETERLİ ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRMAYINCA İMAM HATİP ORTAOKULU AÇILMADI' İDDİASI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, daha önce meslek lisesiyken tadilat yapılıp, imam hatip ortaokuluna dönüştürülen; müdür, müdür yardımcısı ile öğretmenlerin atandığı, 4 katlı ve 18 derslikli Gerzele İmam Hatip Ortaokulu'nun, yeterli öğrencinin kayıt yaptırmaması nedeniyle eğitim- öğretime açılmadığı ileri sürüldü. Eğitim-İş Sendikası'nca duruma tepki gösterilirken, yetkililer ise okulun, tadilat sürdürüldüğü için yeni döneme yetişmediğini iddia etti.

Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde daha önce meslek lisesi olan 4 katlı ve 18 derslikli bina, yeterli öğrenci olmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Gerzele İmam Hatip Ortaokulu'na çevrildi. Bina, dışı başta olmak üzere içinde de çeşitli tadilatlar yapılarak, yenilendi. Okula müdür, müdür yardımcısı ve 7 öğretmen atandırken, 2018- 2019 eğitim ve öğretim sezonuna hazırlandı; ancak yeterli öğrenci kayıt yaptırmadı. Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, sadece 7 öğrencinin kayıt yaptırması üzerine imam hatip ortaokulunun açılmamasına karar verildiğini öne sürdü. Aydoğan, bu 7 öğrencinin de başka okullara gönderildiğini söyledi. Okulda halen müdür ve müdür yardımcısı görevlerine devam ederken, iddiaya göre, atanan 7 öğretmen de başka okullara tayin istedi. Okul yetkilileri ise binanın tadilatı bitmediği için açılışının yeni eğitim- öğretim dönemine yetişmediğini söyledi.

Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Aydoğan, "Okul, geçen mayıs ayında açıldı. Yöneticileri ve öğretmenleri atandı; ama eylül ayına geldik sadece 7 öğrenci kayıt yaptırmış. Biz imam hatip olmasına karşı değiliz, saygı duyuyoruz; ancak bu bölgede ihtiyaç yok. Boş kalan bu bina, anadolu lisesi olarak değerlendirilebilirdi. Öğrencilerin kullanımına açılması gerekiyordu. Liselerde 40- 50 kişilik sınıflar var. Okullar ihtiyaca göre açılmalı. İmam hatiplerin çoğu boş, öğrenci yok. Kriz varken bu binaların boşa harcanmaması gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan'ın konuşması

-Okuldan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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4)14 YAŞINDAKİ ÇOCUK, CİNAYETİ MOTOSİKLET İÇİN İŞLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletiyle seyir halinde olan Ali Genç'i (39), pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen M.F.K.'nin (14)ifadesinde, "Motosikleti binmek için istedim, küfür edip vermeyince evde bulunan pompalı tüfekle ateş ettim" dedi.

Olay, 20 Eylül'de 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Ali Genç, M.F.K. ile konuştuktan sonra 01 AAD 441 plakalı motosikletine binip hareket etti. M.F.K., bu sırada pompalı tüfekle ateş ederek Genç'i vurdu. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Ali Genç, motosikletiyle yola savruldu. Ağır yaralanan Genç kanlar içinde yerde kalırken, M.F.K. ise ara sokaklara kaçtı.

Bölgede devriye gezen polis ekibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine destek ekip ve ambulans çağrıldı. Ali Genç, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı, ancak kurtarılamadı. Polis, M.F.K.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle Haydaroğlu Mahallesi'nde yakaladı.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Olayın ardından M.F.K. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun, "Motosikleti binmek için istedim, Ali Genç bana küfür ederek motosikleti vermedi. Ben de evden aldığım pompalı tüfekle vurdum" dediği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise M.F.K.'nin ifadesinin ardından soruşturmayı genişletti. Olayın alacak yüzünden olma ihtimali üzerinden duran ekipler, cinayeti azmettirdikleri gerekçesiyle anne Sultan K., baba Ali Rıza K.'yi de gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi de tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlının anne ve babasının emniyetten çıkarılması

- Emniyet müdürlüğü tabelası

- Ölen adamın motorsikleti

- Olay yerinde bulunan boş fişekler

- Olay yeri çalışması

- Olay yeri görüntüsü

- Güvenlik kamerası görüntüleri

SÜRE:03'29" BOYUT:385 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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5)BİRECİK'TE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 6 YARALI

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Birecik- Nizip yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Osman T. yönetimindeki 06 BV 3799 plakalı otomobil, Cebrail D.'nin kullandığı 27 EF 363 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekiplerince ambulanslarla Birecik ve Nizip devlet hastanelerine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan otomobiller

- Kaza yerinde ulaşım güçlükle sağlanması

- Hurdaya dönen otomobiller

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA ()

212 MB



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