DHA YURT BÜLTENİ 3

1 - (ÖZEL) - Gaziantep'te beşiz bebeklerin ailesine destek sağlanacak



GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2 çocuğun ardından beşizleri olan aileyi, bebeklerin tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Beşizlere altın takan Şahin, bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ve işsiz babalarına destek vereceklerini söyledi.

Gaziantep'te 7 yıl önce evlenen Selda (6) ve Hüseyin (3) ismini verdikleri çocukları bulunan Sibel Esen (25) ve İbrahim Esen (28) çiftinin, 28 haftalıkken erken doğumla 1'i kız, 4'ü erkek beşizleri dünyaya geldi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 7 aylık ve ortalama 1 kilo ağırlığında, sezaryenle doğan bebeklerden kız olana, doğuma giren Dr. Aslıhan Abbasoğlu'nun ismi verildi. Erkek bebeklere ise 'Ahmet', 'Berat', 'Mesut' ve 'Selim' isimleri kondu. Beşizleri olan Esen çiftini, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Milletvekili Derya Bakbak ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hastanede ziyaret etti.

Ziyarette bebeklere altın takan ve aile ile sohbet eden Fatma Şahin, beşizlerin gerekli ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Daha önce üçüz ve dördüz bebeklere şahit olduğunu, beşizleri ise ilk kez gördüğünü söyleyen Fatma Şahin, Bebeklerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Çocuklarımız çok sağlıklılar. Doktorlarımız ve ekiplerine çok teşekkür ederiz. Çocuk çok önemli, aile çok önemli. Burada çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için gerekli her şey yapılıyor. Bizler de yerel yönetimler olarak ailenin ihtiyaçları doğrultusunda neler yapılması gerekiyorsa yapmaya ve bununla alakalı süreci takip etmeye geldik. 5 evladı büyütmek kolay değil, sosyal destek gerekiyor. Biz belediyeler olarak çeşitli projelerle her bebeğimize 'Hoş Geldin Bebek' diyerek gidiyoruz. Şimdi beşizimiz olunca bunu beş katına çıkarmak durumundayız. Her türlü desteği vereceğiz. Bebekler, bizim bebeklerimiz. İnşallah bebeklerimiz güzel bir şekilde yetişecekler diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Beşiz bebekler

- Fatma Şahin'in ziyareti

- Bebeklere altın takılması

- Fatma Şahin Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Mustafa KANLI-GAZİANTEP-()

196 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================

2 - Irak sınırında 35 derece sıcaklıkta buğday hasadı

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde, buğday hasadına başlandı. Çiftçiler, bir dönem terör saldırılarının olduğu Balkaya Dağı'nın eteklerindeki buğday tarlalarında, 35 derece sıcaklıkta, dededen ve babadan kalma eski usul 'orak' çekerek, hasat yapıyor. Sıcaktan bunalan çiftçiler, bölgede bulunan yüzme havuzuna girerek, serinliyor.

Terör olaylarıyla gündeme gelen; ancak yürütülen operasyonlar sonucu huzur ortamının sağlandığı, Irak sınırındaki Derecik beldesinde yaşayanlar, kış hazırlıklarını sürdürüyor. Buğday tarlalarının boy verdiği beldedeki çiftçiler, 35 derece sıcaklıkta, dededen ve babadan kalma eski usul 'orak' çekerek, hasat yapıyor. Sıcak havanın etkili olduğu beldede buğday hasadı yapan çiftçiler, bunaldığında ise bölgede bulunan yüzme havuzuna girerek, serinliyor.

Yaptıkları çalışmanın zorluklarını anlatan bir çiftçi, "Bölgede iş makineleri kullanımı, arazi şartları nedeniyle imkansız olduğu için dedelerimizden ve babalarımızdan kalma 'orak' usulüyle buğday biçiyoruz. Bu çalışmalarımız sonbahar aylarına kadar sürüyor. Aşırı sıcaklardan çok etkileniyoruz. Bu nedenle çalışmalarımıza zaman zaman mola verip, havuza girerek, serinlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Eski usül 'Orak' çekerek buğday hasadı yapan çiftçiler

-Genel ve detaylar

-Çiftçilerle röportaj-Detaylar

-Sıcaktan bunalan çiftçiler havuzda yüzerek serinlerken

-Detaylar

==========

3 - Adana'da ihale çetesine operasyon: 12 gözaltı

ADANA'da, ihale çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın, 12 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurup, ihalelere fesat karıştıran ve haksız kazanç elde ettiği öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. 250 polisle, 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Adli Tıp Birimi önünden genel görüntü ve tabela

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

SÜRE: 01'52" BOYUT:114 MB

===============

4 - Arkeolojik sit Santa Harabeleri'ndeki beton yapılar için harekete geçildi

GÜMÜŞHANE'nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, geçmişi Ortaçağ'a kadar uzanan, 'Gökyüzüne yakın saklı kent' olarak da bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri'ne, yaylacılar tarafından yapılan beton binalar için Gümüşhane Valiliği harekete geçti. Valilik, tarihi dokuda çirkin görüntü oluşturan kaçak yapıların doğayla uyumlu hale getirilmesi için sahiplerine süre verdi, aksi halde yapıların yıkılacağını bildirdi.

Gümüşhane'ye 72 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, Rumlar tarafından 17'nci yüzyılda kurulduğu bilinen, 7 mahalleden oluşan, arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri, taştan inşa edilen tek katlı yapılarla her mahallede bir kiliseden oluşuyor. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve bugüne kadar ayakta kalan yapılar, bölgeye ulaşım zorluğu çekilmesi nedeniyle bakımsızlıktan harabeye döndü. Yörede yaylacılık yapanlar da harabelerin bulunduğu bölgeye kaçak betonarme yapılar inşa etti. Santa Harabeleri'ne, eski taş yapı üzerine bir yaylacı tarafından inşa edilen 2 katlı tuğla bina ise tarihi dokuda çirkin görüntü oluşturdu. Gümüşhane Valiliği yaylacılar tarafından yapılan beton binalar için harekete geçti. Valilik, tarihi dokuda çirkin görüntü oluşturan kaçak yapıların doğayla uyumlu hale getirilmesi için sahiplerine süre verdi, aksi halde yapıların yıkılacağını bildirdi.

VALİ MEMİŞ: TARİHİ DOKUYU KORUYACAĞIZ

Gümüşhane Valisi Okay Memiş Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Santa Harabeleri'nin kalıntılarıyla hem de tarihi ve doğasıyla büyüleyici bir coğrafya ve muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Vali Memiş, Santa Harabeleri'nin sahipsiz olmadığını söyledi. Memiş, "Taşköprü Yaylasından Santa'ya kadar yaklaşık 8 kilometrelik yolun beton asfalt ihalesini geçen yıl yaptık. Bu yol çalışmalarını sezon sonu tamamlandığında 45 dakikada buraya ulaşacağız. Ulaşım süresini yarılamış olacağız. Yol, Santa Haberlerinin olduğu Antik Kent'i korumamızı, kollamamızı sağlayacak. Bu alanda çok önceden yapılmış 2 tane bina var. Bu binalar için mahkeme kararı var. Bu karara göre binalar ya yıkılacak ya da bölgenin yapısına uygun hale getirilecek. Biz bu kararları vatandaşlara tebliğ ettik. Önümüzdeki günlerde binaların bölgenin dokusuna uygun hale getirilmesini bekliyoruz. Eğer gerekli düzenlemeler yapılmaz ise mahkemenin kesinleşmiş kararını uygulayarak bu yapıları yıkacağız. Böylelikle o tarihi dokuyu daha iyi koruyacağız" dedi.

ERÜZ: GERÇEK TARİHİ DOKU ORTAYA ÇIKARILMALI

Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz de Santa Harabeleri'nde bulunan taş yapılar ve bölgenin dokusunun insanların ilgisini çektiğini belirterek "Santa'da bulunan 15-20 yapı haricindeki yapılar gerçek Santa evi değil. Santa'da bulunan pek çok yapı çürüdü, bazıları çöktü ve yakıldı. Santa Harabeleri'nin gerçek tarihi dokusu ortaya çıkarılıp vatandaşa sunulursa bölge hem yayla vasfını korur hem doğa hem de kültür turizmi için bölgenin cazibe merkezi haline gelir" diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süre önce beraberinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Gümüşhane Valisi Okay Memiş ile birlikte Santa Harabeleri'ni ziyaret etmişti. Ziyarete ilişkin değerlendirmesinde Soylu, "Burayı tarif etmek gerekirse gizli kalmış cennet; ama yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef, gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruzö demişti. Bakan Soylu, Santa Harabeleri'nin restorasyonla turizme kazandırılması için proje geliştirildiğini de belirtmişti.

SANTA HARABELERİ

Doğu Karadeniz'deki Rum-Pontus Devleti'nin kültürel mirası olan Santa Harabeleri'nin, 17'nci yüzyılda inşa edildiği biliniyor. Rumlar'ın bölgeden 1923 yılında göç etmesiyle kaderine terk edilen harabeler, Gümüşhane'ye 72, Trabzon'a ise 42 kilometre uzaklıkta; Gümüşhane'nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alıyor. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve 1999'da arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Santa Harabeleri, 7 mahallede taştan inşa edilen tek katlı konutlardan ve her mahalledeki en az 1 kiliseden oluşuyor. 1700- 1900 yıllarında 5 bine yakın kişinin yaşadığı harabeler, ulaşım zorluğu nedeniyle az sayıda yerli- yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Santa Harabeleri'nin turizme kazandırılması için proje geliştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Santa harabe detayları

Vali Okay Memiş açıklaması

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera.: Emre KOLTUK, GÜMÜŞHANE ()

==================

5 - Trakya'nın 'Sarı Gelini' çiçeklerini açtı

TRAKYA çiftçisinin 'Sarı Gelin' olarak adlandırdığı altın değerindeki bitkisi ayçiçek tohumları çiçek açtı. Ovalara sarı-yeşil manzaraya bürünürken, Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, Edirne'de 1 milyon dönümün üzerinde ekilen ayçiçeğin son yağışların ardından çok iyi duruma geldiğini ifade ederek, rekor verim beklediklerini söyledi.

Trakya çiftçisinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan ayçiçek tarlalarında tohumlar boy verdikten sonra sarı çiçek açarken, ovalar eşsiz bir manzaraya büründü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, kent genelinde 1 milyon dönümün üzerinde ayçiçek ekildiğini belirterek, son yağışların ardından rekor verim beklendiğini söyledi. Sağanak yağmurların buğday hasadını geciktirdiğini ve rekoltede düşüş yaşandığını kaydeden Yorulmaz, ayçiçeğinde ise sevindirici bir şekilde verimin yükseldiğini söyledi. Yorulmaz, "Ayçiçeğinde son hafta iyi yağışlar aldık. Çiftçiler yağışlara sevinenlerde var üzülenler de var. Çünkü yağışlar halen tarlada hasat edilmeyen buğdayın verimini düşürdü. Ayçiçek içinde ise iyi oldu, verim arttı. Rekolte ayçiçeğinde yüksek olacak, çünkü iyi yağışlar gördü. Buğdayda verim sıkıntısı var ama ayçiçekle bunu telafi edeceğiz. Bu zamanlarda dolu yağışından korkuyoruz. Ayçiçek de rekor bir yıl olacağını düşünüyorum. 200 bin dönümü merkez ilçede olmak üzere kent genelinde 1 milyon dönüm ayçiçek ekili. 1 milyon 600 bin dönümde buğday ekili durumda. Ayçiçek çiçekler açtı, açacaklar var. Ayçiçek fiziki olarak çok iyi durumda" şeklinde konuştu.

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Ayçiçek tohumlarının boy vermesinin ardından çiçek açması Trakya'da ovaları sarıya boyadı. Yol kenarında bulunan ayçiçek tarlaları adeta doğal fotoğraf stüdyosuna dönerken, tarlalara girenler sarı-yeşil manzara da bol bol fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Ayçiçek tarlaları havadan

Ayçiçekler yakın plan

Cengiz Yorulmaz'ın açıklaması

Ayçiçek tarlaları

Yorulmaz'ın açıklaması

Tarlalar havadan yerden

Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

============

6 - Uyuşturucudan kurtulmak için cezaevine girmek istiyor

ANTALYA'da 3 dil konuşabilen ve çalıştığı zamanlarda günlük 500 TL kazanabilen Murat G. (32), uyuşturucudan kurtulmak için cezaevine girmek istiyor.

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Murat G., 5 yıl önce evine misafir olarak gelen bir arkadaşının teklifiyle uyuşturucuyla tanıştı. Rusça, Almanca ve İngilizceyi iyi derecede konuşan ve günlük ortalama 500 TL kazanan genç adamın hayatı, o günden sonra alt üst oldu. Kısa sürede bağımlı haline gelen Murat G., uyuşturucu temin etmek için tüm birikimini harcadı. İlk zamanlar maddi sıkıntı çekmediği için uyuşturucudan kurtulmanın yollarını aramayan Murat G., bir süre sonra maddi sebepler ve uyuşturucu kullanımının artması nedeniyle eşiyle tartışmaya başladı.

EŞİNDEN BOŞANDI, ANNESİYLE YAŞAMAYA BAŞLADI

Yoğun tartışmalar nedeniyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Murat G., istemeyerek de olsa eşinden ayrıldı. Krizler yaşayan, uyuşturucu alamadığı zamanlarda saldırgan ve bitkin bir tavır sergileyen Murat G., annesinin yanına yerleşti. Burada babasından kalan emekli maaşıyla geçinen Murat G., tedavi olmanın yollarını denese de yeterli destek göremediğini öne sürerek sonuç alamadığını belirtti.

CEZAEVİNE GİRMEK İSTİYOR

Uyuşturucuyu Muratpaşa ilçesinde 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ndeki satıcılardan temin ettiğini, oradaki manzarayı her gördüğünde uyuşturucudan tiksindiğini anlatan Murat G., çaresiz kalmasa asla o adrese gitmeyeceğini söyledi. Tedavi olmak için kendisine uzanacak el beklediğini belirten Murat G., “Defalarca intiharı düşündüm. Hayatım tamamen bitmiş durumda. Kendimi polise ihbar ettim. Karakola götürdüler, 8 saat nezarethanede tutuldum ancak savcı suç kaydım olmadığı için serbest bıraktı. Şimdi denetimli serbestlik yasasıyla kontrol ediliyorum. İdrar kontrolünden geçiriliyorum sürekli. İdrarımda iki defa uyuşturucu tespit edilirse cezaevine gireceğim. Cezaevine girmek için uyuşturucu kullanıp idrar tahlili vereceğim. Cezaevine girersem ancak o zaman bu durumdan kurtulurum" dedi.

Geçmişteki yaşantısını özlediğini ancak uyuşturucudan uzaklaşamadığı için geçmişinin sadece bir mazi olduğunu anlatan Murat G., tamamen temizlenmenin yollarını aradığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Murat G. detay

- RöP. Murat G.

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

=====================

7 - Hızlı tren yolu köyü ikiye böldü

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Eşmebaşı köyünden geçen Ankara-Sivas arası hızlı tren yolu çalışması köyü ikiye böldü. Durumdan şikayetçi olan köylüler araçlarının geçebilmesi için köprü yapılmasını istedi. Bunun mümkün olmadığı belirtilerek, yaya alt geçidi yapıldı. Köylüler tren yolu bittikten sonra sorun yaşanacağını düşünürken, TCDD ise tren yolunun üst kısmından bir geçiş yolu yapılacağını açıkladı.

Sivas merkeze 90, Yıldızeli ilçesine 54 kilometre uzaklıkta bulunan 200 haneli Eşmebaşı köyünde 3 yıl önce başlayan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı çalışmalarından dolayı köy ikiye bölündü. Hızlı tren yolunun bir tarafında kalan yaklaşık 10 hanenin araç yolundan hızlı tren güzergahı geçince köylüler yolsuz kaldı. Kendilerine geçiş için alternatif yol veya köprü yapılmasını isteyen köylüler olumsuz yanıt aldı. Evlerin yakınından geçen viyadük ve tünel çalışmalarında da patlatılan dinamitlerden dolayı da bazı evlerde çatlaklar oluştu.

Köyde esnaflık yapan 3 çocuk babası Ahmet Ağca (40) başlıca sıkıntılarının yol olduğunu, 3 yıldır mücadele etmelerine rağmen bir sonuca varamadıklarını söyledi. Kapanan yolları yerine alternatif bir yol istediklerini belirten Ağca "Ben tünel girişinin sol tarafındaki evlerden birinde oturuyorum. Buradan geçen, tünelin viyadük bitişi noktasında bir yol var. Hızlı tren çalışmasından dolayı bu yol kapanıyor. Ama bize bir alternatif sunulmadı" dedi.

'YOLU TÜM KÖY KULLANIYOR'

Kapanan yolu tüm köylülerin kullandığını, bazı köylere de oradan ulaşım sağladıklarını söyleyen Ağca, "Bu yolu 200 hanelik Eşmebaşı köyünün tamamı kullanıyor. 100 yıldır burası arazi yolu. Bu yol ayrıca Başköy denen köye gidiyor. Buna rağmen kapatılıyor ama sebep ne, nedendir biz bilemiyoruz. Bize alt tarafta 12 metrelik bir yol vereceklerini söylediler. Bu mahallenin yolunu oradan bağlayacaklarını söyledi. Seçimden 4 gün önce buraya bir heyet geldi inceleme yaptı. Arkadaki tarladan istimlak edip yol yapacaklarını söylediler. Tarla sahibi ile görüştüler ama ikna olmadı" ifadelerini kullandı.

'DEVLET BİZE SAHİP ÇIKSIN'

Bütün girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyleyen Ağca, "Muhtarlık olarak dilekçe yazıldı, ben nereye başvurulacaksa oraya dilekçe yazdım. Seçim girince araya bütün işler kaldı. Biz şahıs olarak bir şey yapamıyoruz. Devletin önüne geçmek gibi bir gücümüz yok. Devlet bir vatan evladına nasıl sahip çıkması gerekiyorsa o şekilde sahip çıkması lazım. Biz sahipsiziz. Yol bittiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yaya alt geçidi yaptılar, orası da şimdi suyla dolu" dedi.

EVİNDE HASAR OLUŞTU

Hızlı trenin geçeceği tünel girişinin yakınında oturan ve tünel açma çalışmaları sırasında patlatılan dinamitlerden dolayı evinde hasar oluşan 4 çocuk babası Şeref Bulut (50) ise, evinin tadilatının yapılmadığını ve bir muhatap bulamadığını söyledi. Şantiye sahasında yer alan telefon direklerinin kaldırılmasından dolayı da telefonlarının çalışmadığını belirten Bulut "Bundan 3 yıl önce şantiye görevlileri ve jandarma geldi evimin fotoğraflarını çekti. Evimde hasar olunca çağırdığımda fotoğrafları kaybettiklerini söylediler. Biz de şimdi muhatap bulamıyoruz. Evin her yerinde çatlaklar oluştu. İşe başladıklarında buradaki telefon direklerini devirdiler, o günden beri telefonumuzu da kullanamıyoruz." dedi.

TCDD yetkilileri ise köylülerin istediği gibi tren yolunun üzerinden bir köprü yapmanın mümkün olmadığını, yayalar için alt geçit yapıldığını söyledi. araçların geçişi için de tren yolunun üst tarafından bir geçiş yolu yapılacağını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Köyden görüntüler

-Köyün ortasından geçenv eyapımı süren hızlı tren yolu

-Köyün yaklaşık 10 hanelik bölümü

-Köylülerin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, ()

(509 mb)

===========

8 - Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı erken başladı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı, Kızılören ve Hocalar ilçelerindeki haşhaş hasadı yağmur nedeniyle erken başladı. Bu yıl toplam 20 bin dekar alanda haşhaş ekimi yapılırken, 1200 ton civarında rekolte bekleniyor. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, yağmurun hem hasadı erken başlattığını hem de ürünlerde hastalığa neden olduğunu söyledi.

Sandıklı, Kızılören ve Hocalar merkez ve köylerinde yaklaşık 10 gün sonra başlaması beklenen haşhaş hasadı, hazirandaki yağışların ürünleri olgunlaştırmasından dolayı erken başladı. Bölgede 2 bin 500 üretici tarafından 18 bin dekarı geleneksel, 2 bin dekarı sözleşmeli olmak üzere toplam 20 bin dekar alanda haşhaş ekimi yapılırken, 1200 ton civarında rekolte bekleniyor. Geçen yıl ise toplam 22 bin dekar alanda ekim yapılmasına rağmen ürünleri soğuk vurması nedeniyle 11 bin dekar alanda toplam 800 ton civarında kapsül elde edilebildi. Hasadın bu yıl 20 günde tamamlanması beklenirken, Sandıklı TMO Ajans Amirliği ile yapılan sözleşme gereği 2 bin dekardaki ekimin tamamı TMO'ya satılacak.

YAĞMUR HASTALIK GETİRDİ

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, "Sandıklı, Kızılören, Hocalar'da Sandıklı TMO Ajansı ile sözleşmeli 18 bin dekar alanda haşhaş ekimi yapılırken, 2 bin dekar alanda da ofisin hem haşhaşını hem de kapsülünü aldığı ekim var. Yani 20 bin dekar haşhaş ekimimiz var. Tabii bu sene daha önceki rekolte olmasını beklemiyoruz. Çünkü yağmur çok yağdı. Yağmurun çokluğu haşhaşlarda da bazı hastalıkları beraberinde getirdi. Yağışlar sadece haşhaşta değil arpada, buğdayda, samanda verim kaybına neden oldu. Zarar var" dedi.

MORFİN ORANI BİRİNDE DÜŞÜK, DİĞERİNDE YÜKSEK ÇIKABİLİR

Üreticilerin çuvallardaki morfin oranlarının değişiklik göstermesiyle ilgili şikayetleri olduğunu kaydeden Süleyman Yıldız, "Bir çuvalın içerisinden bin tane kozak çıkar. Bir çuvaldan alınan numunedeki kapsülde morfin fazla, bir başka çuvalda düşük çıkabilir. Bunu bin kozak içerisinden seçemezsin. Tamam üreticinin haklarını savunacağız ama dediğim gibi alınan numunede morfini randımanlı kapsül denk gelir, morfin oranı yüksek çıkar. Diğer taraftan da bir başka çuvaldaki alınan numunede çürük kapsül çıkar morfin oranı düşer. Onun da fiyatı ona göre TMO tarafından ayarlanır" diye konuştu.

'4-5 LİRA ARASINDA SATIYORUZ'

Haşhaş üreticisi Ahmet Çetinkaya da şöyle dedi:

"Yağışlar nedeniyle ürün olgunlaşınca bu yıl erkenden haşhaşın hasadına başladık. Yağışın etkisiyle haşhaşların kapsülleri açılınca içindeki haşhaşlar telef olur diye mecburen erken başladık. Haşhaşını kapsülünü ayırıyoruz. Haşhaşı tüccara kilogramını 4 lira ile 5 lira arasında satıyoruz. Ama üretici olarak şikayetimiz kapsülü TMO'ya satıyoruz. Ofis ise fiyatını kapsüldeki morfin oranına göre veriyor. Morfin ölçen makineyse her çuvaldan ayrı morfin oranı çıkartıyor. Aynı tarlanın kapsülü birinde morfin oranı 80 çıkıyor, diğeri ise 40 çıkıyor. Morfin ölçme makinesinden şikayetçiyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

-Haşhaş tarlada yakından görüntü

-Haşhaş hasadı yapan işçiler yakın görüntü

-Haşhaş üreticisi Ahmet Çetinkaya tarlada haşhaş toplarken görüntü

-RÖP1:Ahmet Çetinkaya(Haşhaş üreticisi)

-RÖP2:Süleyman Yıldız(Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız )

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

440 MB///03.58

==============

9 - Arkeolojik sit Santa Harabeleri'ndeki beton yapılar için harekete geçildi

GÜMÜŞHANE'nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, geçmişi Ortaçağ’a kadar uzanan, ‘Gökyüzüne yakın saklı kent’ olarak da bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri'ne, yaylacılar tarafından yapılan beton binalar için Gümüşhane Valiliği harekete geçti. Valilik, tarihi dokuda çirkin görüntü oluşturan kaçak yapıların doğayla uyumlu hale getirilmesi için sahiplerine süre verdi, aksi halde yapıların yıkılacağını bildirdi.

Gümüşhane’ye 72 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, Rumlar tarafından 17’nci yüzyılda kurulduğu bilinen, 7 mahalleden oluşan, arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri, taştan inşa edilen tek katlı yapılarla her mahallede bir kiliseden oluşuyor. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve bugüne kadar ayakta kalan yapılar, bölgeye ulaşım zorluğu çekilmesi nedeniyle bakımsızlıktan harabeye döndü. Yörede yaylacılık yapanlar da harabelerin bulunduğu bölgeye kaçak betonarme yapılar inşa etti. Santa Harabeleri'ne, eski taş yapı üzerine bir yaylacı tarafından inşa edilen 2 katlı tuğla bina ise tarihi dokuda çirkin görüntü oluşturdu. Gümüşhane Valiliği yaylacılar tarafından yapılan beton binalar için harekete geçti. Valilik, tarihi dokuda çirkin görüntü oluşturan kaçak yapıların doğayla uyumlu hale getirilmesi için sahiplerine süre verdi, aksi halde yapıların yıkılacağını bildirdi.

VALİ MEMİŞ: TARİHİ DOKUYU KORUYACAĞIZ

Gümüşhane Valisi Okay Memiş Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Santa Harabeleri'nin kalıntılarıyla hem de tarihi ve doğasıyla büyüleyici bir coğrafya ve muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Vali Memiş, Santa Harabeleri'nin sahipsiz olmadığını söyledi. Memiş, "Taşköprü Yaylasından Santa'ya kadar yaklaşık 8 kilometrelik yolun beton asfalt ihalesini geçen yıl yaptık. Bu yol çalışmalarını sezon sonu tamamlandığında 45 dakikada buraya ulaşacağız. Ulaşım süresini yarılamış olacağız. Yol, Santa Haberlerinin olduğu Antik Kent'i korumamızı, kollamamızı sağlayacak. Bu alanda çok önceden yapılmış 2 tane bina var. Bu binalar için mahkeme kararı var. Bu karara göre binalar ya yıkılacak ya da bölgenin yapısına uygun hale getirilecek. Biz bu kararları vatandaşlara tebliğ ettik. Önümüzdeki günlerde binaların bölgenin dokusuna uygun hale getirilmesini bekliyoruz. Eğer gerekli düzenlemeler yapılmaz ise mahkemenin kesinleşmiş kararını uygulayarak bu yapıları yıkacağız. Böylelikle o tarihi dokuyu daha iyi koruyacağız" dedi.

ERÜZ: GERÇEK TARİHİ DOKU ORTAYA ÇIKARILMALI

Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz de Santa Harabeleri'nde bulunan taş yapılar ve bölgenin dokusunun insanların ilgisini çektiğini belirterek "Santa'da bulunan 15-20 yapı haricindeki yapılar gerçek Santa evi değil. Santa'da bulunan pek çok yapı çürüdü, bazıları çöktü ve yakıldı. Santa Harabeleri'nin gerçek tarihi dokusu ortaya çıkarılıp vatandaşa sunulursa bölge hem yayla vasfını korur hem doğa hem de kültür turizmi için bölgenin cazibe merkezi haline gelir" diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süre önce beraberinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Gümüşhane Valisi Okay Memiş ile birlikte Santa Harabeleri’ni ziyaret etmişti. Ziyarete ilişkin değerlendirmesinde Soylu, “Burayı tarif etmek gerekirse gizli kalmış cennet; ama yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef, gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruzö demişti. Bakan Soylu, Santa Harabeleri'nin restorasyonla turizme kazandırılması için proje geliştirildiğini de belirtmişti.

SANTA HARABELERİ

Doğu Karadeniz'deki Rum-Pontus Devleti'nin kültürel mirası olan Santa Harabeleri'nin, 17’nci yüzyılda inşa edildiği biliniyor. Rumlar'ın bölgeden 1923 yılında göç etmesiyle kaderine terk edilen harabeler, Gümüşhane’ye 72, Trabzon’a ise 42 kilometre uzaklıkta; Gümüşhane’nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alıyor. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve 1999'da arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Santa Harabeleri, 7 mahallede taştan inşa edilen tek katlı konutlardan ve her mahalledeki en az 1 kiliseden oluşuyor. 1700- 1900 yıllarında 5 bine yakın kişinin yaşadığı harabeler, ulaşım zorluğu nedeniyle az sayıda yerli- yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Santa Harabeleri’nin turizme kazandırılması için proje geliştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

Santa harabe detayları

Vali Okay Memiş açıklaması

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera.: Emre KOLTUK GÜMÜŞHANE

===============

10 - Sefer sırasında otobüsten inip güvercinleri besliyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, özel halk otobüsü sürücüsü Davut Sivrikaya (67), otobüs seferi sırasında araçtan inerek güvercinleri besliyor. Davut Sivrikaya'nın otobüsten inip güvercinleri beslediği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Düzce'de özel halk otobüsü sürücüsü Davut Sivrikaya, Aziziye Mahallesi ile Soğancı arasında şehir içi ulaşımını sağlamak için sefer yapıyor. Davut Sivrikaya, otobüs seferleri sırasında Küçüksu durağına geldiğinde otobüsü durdurarak yolcuların da bilgisi dahilinde otobüsten inip, durak karşısındaki güvercinlere buğday atarak tekrar otobüsüne binip seferine devam ediyor. Sivrikaya'nın kuşları yemlemesi ise bazı yolcular tarafından görüntülenirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

Yaptığının insani bir durum olduğunu söyleyen Davut Sivrikaya, "Küçüksu istikametinde bir zahireci dükkanının karşısında devamlı gördüğümüz güvercinler var. Tahmin ediyorum oranın müdavimleri. Biz imkanlarımız dahilinde oradaki zahireciden buğday alıp yemlemeye uğraşıyoruz. Yemleri alıp oradan geçerken yolcularımızdan da müsaade isteyip bir iki dakika onları besleyip sonra yola devam ediyorum. Hayvanların aç kalmasını içime yediremiyorum. Bu sadece insancıl bir durum. Yolculardan olumlu tepki alıyorum. 'Allah razı olsun güzel düşünmüşsün' diyorlar. Kışın da elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. İmkanlarım el verdiği sürece de bunu yapmaya devam edeceğim. Sadece oradaki hayvanlar için değil, başka yerde olan ve zor durumdaki hayvanlar için de imkanlarımı kullanıyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşların çektiği kuş yemleme görüntüleri

Şoförün sefer halinde görüntüsü

Şoförün açıklamaları ve detaylar

Dosya adı dzcotobus