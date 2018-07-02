DHA YURT BÜLTENİ - 3

1)TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI



MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde, Gözne- Arslanköy yolu Arslanköy kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen, tarım işçilerinin taşındığı 33 MN 180 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın meydana geldiği yolun ve bekleyenlerin görüntüsü

- Devrilen otobüsün farklı açılardan genel görüntüsü

- Kazada yaralananların yola savrulan eşyalarından detay görüntü

- İtfaiye ekiplerinin incelemesinden görüntü

- Bir çocuğa ait oyuncak kedinin detay görüntüsü

- Ceset torbalarının görüntüsü

- Otobüsün genel görüntüsü

- Görevli bir aracın görüntüsü

- İtfaiye görevlilerinden detay

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2)5 YILDIZLI OTELDE YANGIN ÇIKTI, 20 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin 5'inci katında yangın çıktı. Bir üst katı da etkileyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2'si turist 20 kişi hastanelere götürüldü.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin 5'inci katındaki bir odada çıkış nedeni belli olmayan yangın büyüyerek bir üst kata da sirayet etti. Otelde kalan misafirler personel tarafından tahliye edilirken, otel yönetimi itfaiyeden yardım istedi. İlk söndürme çalışmalarını otel personelinin yaptığı yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 itfaiye aracıyla gelen ekipler müdahale etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangının 5 ve 6'ncı katların koridorlarıyla bazı odalarda zarara neden olduğu belirtildi.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 turist ve 18 personel gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Otelden görüntüler

- İtfaiye ve ambulansın gelişi

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), ()

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(ÖZEL)

3)DOYA DOYA SU İÇME HASRETİ 23 YIL SONRA SON BULDU

ÇANAKKALE'de, 23 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren Kerime Dalgıç (67), böbrek nakli oldu. Sağlığına kavuşan ve doyasıya su içme hasreti son bulan Dalgıç, "Ameliyat sonrası sağlığıma kavuşunca ilk işim 2 şişe su içmek oldu" dedi.

Çanakkale'de yaşayan, evli ve 2 çocuk sahibi Kerime Dalgıç'ın börekleri, 1995 yılında önce nefrit (böbrekte görülen iltihap) nedeniyle iflas etti. 23 yıldır diyalize giren Dalgıç, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere gittiği bazı şehirlerdeki hastanelerde böbrek nakli olamadı. Böbrek yetmezliği nedeniyle nakil olma umutlarını her geçen gün yitiren Dalgıç, 2 yıl önce böbrek nakli için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'nde 2 yıldır diyaliz tedavisi gören Dalgıç'a yıllardır beklediği müjdeli haber 24 Haziran günü geldi. Geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşen Necdet Tümer'in (16) ailesi, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'nce Tümer'den alınan böbrek, 25 Haziran'da başarılı operasyonla Kerime Dalgıç'a nakledildi.23 yıl sonra sağlığına kavuştuğunu belirten Kerime Dalgıç,"Doya doya su içmeye hasret kaldım. İdrarımı görmek isterdim; ama hiç öyle bir şey olmadı. 23 yıl boyunca çok su içmek istedim. 'Bir kova su getirseler içeceğim' derdim. Allah'ıma şükürler olsun, beni kurtardı. Rabb'im herkesi de kurtarsın. Ameliyat sonrası sağlığıma kavuşunca ilk işim 2 şişe su içmek oldu" diye konuştu.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi üyesi ve Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay ise Kerime Dalgıç'ın 23 yıldır diyaliz hastası olduğunu söyledi. Dalgıç'ın 2 yıldır ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'nde tedavi gördüğünü kaydeden Prof. Dr. Ersay, "Kerime hanıma 3 kez böbrek uygunluğu tespit ettik; ama sonunda 24 Haziran'da genç bir hastamızın böbreğini kendisine başarılı bir operasyonla naklettik. Şu anda ameliyat sonrası dönemi iyi gidiyor. Her şey yolunda" dedi.

Görüntü Dökümü

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-ÇOMÜ Organ nakil merkezi ekibinin ameliyat öncesi ve ameliyattan görüntü.

-Organ nakli olan Kerime Dalgıç'tan görüntü.

- Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay ile röp.

-Kerime Dalgıç ile röp.

-Kerime Dalgıç'ın su içmesi

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

HD // 383 MB

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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4)SARDES ANTİK KENTİ'NDE BİNLERCE YIL ÖNCE TERMAL ISITMA KULLANILMIŞ

TARİHTE ilk kez altın ve gümüş paranın basılarak kullanıldığı Sardes Antik Kenti, binlerce yıl önce kentte kurulan kanalizasyon sistemi ve dükkanlarda ısınma amaçlı kullanılan termal sistemle de dikkat çekiyor.

Manisa'da Salihli Turizm Derneği Onursal Başkanı Araştırmacı Mustafa Uçar, Sardes Antik Kenti hakkında ilginç bilgiler verdi. Roma Dönemi'nde jeotermal ısınmanın kullanıldığını, ayrıca M.Ö. 600'lerde Sart'a gelen, teoremleri ile tanınan matematikçi Thales'in şehirde kanalizasyon sistemini kurduğunu belirtti. Mustafa Uçar, şunları söyledi:

"Jeotermali Roma Dönemi'nde, muhtemelen milattan sonra büyük depremin ardından kenti yeniden yapılandırmaları sırasında kullanmaya başlıyorlar. Bazı dükkanların ve evlerin içinde küçük küçük havuzlar var. Romalılar, belirli saatler içinde şehre soğuk içme suyu, belirli saatlerde de termal sıcak su veriyorlar. Kentte yaşayanlar da ihtiyaçlarına göre havuzlarda suyu yedekliyorlardı. Yine aynı şekilde evlerin yanı sıra dükkanların bulunduğu bölümlerde duvar içinde yukarıya doğru çıkan künkler (pişmiş topraktan yapılmış kalın su borusu) bulunuyor. Bu künklerden Gymnasium ana binasının arkasındaki hamam havuzunu doldurmak üzere termal su geçiyor, aynı zamanda da ev ve iş yerlerinin kendi küçük havuzlarını da doldurması sağlanıyormuş. Su hareket halinde olduğu için binaları da ısıtmış oluyorlar. Termal su ile ilk ısıtmayı yapan kent Sardes'dir."

ŞEHRİN ALTYAPISI MİLATTAN ÖNCE YAPILMIŞ

Sardes Antik Kenti'nin yüzyıllar öncesinde önemli bir merkez olduğunu, ilim ve bilim adamlarının buraya geldiğini, krallar tarafından desteklendiklerini kaydeden Mustafa Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"M.Ö. 600'lü yıllarda, bir Anadolu bilgini, ünlü matematikçi Miletos Thales de Sardes'e geliyor ve kentin kuzey yönündeki bataklık araziyi kurutuyor. Günümüzde çiftçiler tarlalarda künkler buluyor ve o çağda yaşayanların zenginliklerini vurgulamak için 'Karşıdaki dağda hayvanları sağıp, sütlerini bu künklerle şehre yolluyorlar, kraliçe de burada süt banyosu yapıyordu' öyküsünü anlatırlar. Köylülerin tarlalarda buldukları künkler matematikçi Thales'in yaptığı kanalizasyon ve drenaj sistemlerinin parçalarıdır. Buradaki bataklık suyunu Gediz Nehri'ne akıtmış ve bol ürün veren tarlalar oluşturmuşlardı. Kısaca, antik Sardes kentinin altyapısı M.Ö. 660'larda yapılmış, belki de tarihteki ilk şehirdir."

Görüntü Dökümü

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-Antik kentin drone ile çekilmiş görüntüleri

Haber: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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5)KADIN PİLOT SEMİN ÖZTÜRK'ÜN AKROBASİ UÇUŞ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen 'Model Uçak ve Helikopter Festivali'nde Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün Pitts S-2B uçağıyla yaptığı akrobasi uçuş gösterisi izleyenlerin nefesini kesti.

Semin Öztürk, 14 Temmuz'da Romanya'da düzenlenecek olan etkinliğe katılacağını söyledi.

Model Uçak ve Helikopter Festivali, Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde yapıldı. Festivale, aralarında Almanya'dan gelen kadın model helikopter pilotu Simone Zunterer'in de bulunduğu 50'ye yakın pilot katıldı. Pilotlar model uçak, jet ve helikopterleriyle gösteri sundu. Yarışmaya katılan helikopter pilot grubu da uçuş sırasında maket paraşütlerle gösteri sundu.

50 PİLOT KATILDI

Sivrihisar Uluslar arası Sportif Havacılık Merkezi Organize Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, ikinci kez düzenledikleri 'Model Uçak ve Helikopter Festivali'nin ilgi gördüğünü belirtti. Görenoğlu şunları kaydetti:

Yaklaşık 50'ye yakın model uçak pilotu gösterilerde yer alıyorlar. Kendi uçaklarını, jetlerini, kendi hava araçlarını sürüyorlar. Ve izleyicilerle bir araya geliyorlar. Çok keyifli iki günü geçiriyoruz hep birlikte. Ayrıca bu sene Almanya'dan model helikopter pilotu Simone Zunterer aramızda bu sene. Etkinliğimizde Türkiye'nin kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk de yer alıyor. Şahane bir akrobasi şovuyla izleyicileriyle buluşuyor. Ayrıca alanımızda katılımcı pilotlarımıza hem keyifli zaman geçirtirken uçak uçuşlarıyla hem akşamları hangar partimiz var. Müzik eşliğinde yemek yiyerek eğleniyoruz. Alanımızda kamp alanımız var, birçok pilotumuz 2-3 gün geceleri kamp alanımızda konaklıyor. Tamamen havacılıkla iç içe çok güzel bir 2 gün geçiriyoruz burada."

ALMANYA'DAN GELDİ

Almanya'dan gelen model helikopteri ile gösteri sunan Simone Zunterer (33) de " 9 yıldan beri bu hobiyle ilgileniyorum. Helikopter uçurmayı kendim öğrendim. Burada bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. Kadınlar model uçak ve helikopter pilotluğuna neden fazla ilgi göstermiyor? Bu Öncelikle bu sabır ve teknik gerektiren bir konu olduğu için belki kadınlar çekiniyorlardır. İkinci olarak da kadınlar bunu yapamaz diye önyargıları var. Ama kadınlar burada yavaş yavaş olmaya başlıyor. Dünya çapında 5-6 kadın var, tabi daha çok kadın görmekten mutluluk duyacağım" dedi.

14 TEMMUZ'DA ROMANYA'DA GÖSTERİ SUNACAK

Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk (27) de Pitts S-2B uçağıyla akrobasi uçuş gösterisi sundu. Öztürk'ün gösterisi izleyenlerin nefeslerini kesti. Uçuş sonrasında alkışlanan Öztürk, hayranlarına imza verdi. Semin Öztürk önümüzdeki 14 Temmuz'da Romanya'daki uçuş gösterisine katılacağını söyleyerek, "Romanya'dan uçuş için talep aldık ve ben de yurt dışı ilk uçuşumu gerçekleştireceğim 14 Temmuz'da. Bu nedenle çok heyecanlıyız, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her şey şuanda yolunda gidiyor, inşallah Türk Bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Model uçakların,

-Model uçak gösterisinden,

-Alman Simone Zunterer'in model helikopter gösterisinden,

-Simone Zunterer'in konusması,

-Model uçak göstearisinden,

-Akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün konuşması,

-Öztürk'ün uçağa binmesi ve uçuşu sırasında,

-Öztürk'ün uçuş sonrasından uçaktan inmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-SİVRİHİSAR,(ESKİŞEHİR) /

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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6)FİNİKE'DE DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI

ANTALYA'nın Finike ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Finike Yat Limanı'nda düzenlenen programa Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Liman Başkanı Ali Safi, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, çok sayıda vatandaş, yerli ve yabancı turistler katıldı.

Program protokolün denize çelenk bırakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Balıkçı teknesi süsleme, çift silindir motor yarışı, 200 metre serbest yüzme, 12 yaş altı 50 metre serbest yüzme, dipten dalma, ördek yakalama, portakal toplama, yağlı direkten bayrak alma yarışlarının düzenlendiği kutlamalarda, Türkiye Şampiyonu flaybordcu Uğur Piro ve Antalya Denizciler Spor Kulübü'nün kano gösterisi ilgiyle izlendi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın en dikkat çekici yarışması olan yağlı direkten Türk bayrağını almayı başaran Salih Can Çetin'e kupa verildi. Salih Can Çetin, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun 1500 liralık para ödülü ve sponsor firma hediyelerinin sahibi oldu. Diğer yarışlarda dereceye girenlere de çeşitli para ödülleri verildi.

Liman Başkanı Ali Safi, 1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu'nun, denizcilik ve deniz ticaretinin gelişmesi yolunda atılan ilk adım olduğunu söyledi. Denizlerin, ülkelerin güvenliği ve refahı açısından vazgeçilmez öneme sahip olduğunu belirten Liman Başkanı Ali Safi, "Denizi ve denizlerini daha iyi kullanan milletler diğerlerine göre daha başarılıdır. Üç yanı denizlerle çevrili bir ülke ve bir zamanlar Akdeniz'i Türk gölü haline getirmiş insanların çocukları olarak, denizlerin önemini daha iyi kavramalı ve denizciliğimizi daha ileri seviyelere getirmek için daha çok çalışmalıyız" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kabotaj Bayramı etkinliklerinden

- Yağlı direkten bayrak alma yarışı

- Bayrağı alan Salih Can Çetin ile röportaj

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), ()



