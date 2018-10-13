DHA YURT BÜLTENİ 26

TIR'IN ELYAF YÜKLÜ DORSESİ YANDI, OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda TIR'ın elyaf yüklü dorsesi alev alev yandı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Olay saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Uşak'a gitmekte olan Mehmet Sayar idaresindeki 64 BE 703 plakalı TIR'ın elyaf yüklü dorsesinin lastiği patladı. Lastiğin tutuşması sonucu TIR'ın dorsesi alev alırken, sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Sürücü, çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. Dorse alevler içerisinde kalırken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan dorseyi söndürmek için çabaladı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Geriden gelen araçlar ise D-100 Karayolu'na yönlendirildi. İtfaiye yangını 1 saatte kontrol alarak söndürdü. Yol ise yaklaşık 1,5 saat sonra ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Alev alev yanan dorseden görüntü

Söndürme çalışmaları

Haber: İsa ÇİÇEK /ARİFİYE(Sakarya),()

==================================

Saman yüklü TIR hareket halindeyken yandı



ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, hareket halinde alev alan saman yüklü TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönünden ilçe istikametine giden Mehmet Şirin Çetinbaş yönetimindeki 21 TB 879 plakalı saman yüklü TIR'ın ön bölümü, henüz bilinmeyen nedenle aniden alev aldı. Sürücü Çetinbaş, TIR'ı sağa çekip, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yanan TIR

- Çevredeki sürücülerin cep telefonu kameraları

- İtfaiye ekibinin çalışması

- Söndürülen yangın

- Kullanılamaz hale gelen TIR

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN /SİVEREK(Şanlıurfa),()

==========================

Zırhlı kirpi aracı devrildi: 12 asker yaralandı

ŞIRNAK-Cizre karayolunda görevden dönen ve askerleri taşıyan kirpi aracı devrildi. Kazada 12 asker yaralandı. Vali Mehmet Aktaş, hastanede yaralı askerleri ziyaret ederek, yaralılar ilgili bilgi aldı.

Cudi ile Gabbar dağı arasındaki bölgede görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı kirpi aracı, Kumçatı Beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda kirpi aracı içerisinde bulunan 11 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve askeri ekipler sevk edildi. Yaralı askerler ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Sağlık İl Müdür Vekili Uzm. Dr. Esra Şahin, yaralıları hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Görevden dönen jandarma personelimizi taşıyan kirpi diye tabir ettiğimiz bir araç yoldan çıkıp şarampole devrilmiş. Kumçatı Beldemiz ile Güneyce köyü arasında 12 jandarma personelimiz hafif şekilde yaralanmış. Arkadaşlarımızın hepsi hastanelere alındı. En hızlı şekilde müdahale ediliyor. Gerekli tetkikleri, tedavileri ve diğer ileri uygulamalar en kısa sürede olacak. İnşallah bütün arkadaşlarımız kısa sürede sağlığına kavuşur, görevlerinin başına döner diye ümit ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Vali Aktaş ve beraberindekilerin hastaneden çıkışı

Vali Aktaş'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN /ŞIRNAK,()

=====================================

Van'da durdurulan otomobilde 52 kilo 'eroin' ele geçirildi



VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği Şila'nın da katılımıyla yapılan arama sonucunda 101 paket halinde 52 kilo 130 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili D.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi üzerindeki uygulama noktasında dün yapılan denetleme sırasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde narkotik arama köpeği Şila yardımıyla yaptıkları aramalarda otomobilin farklı bölmelerine zulalanmış 101 paket halinde 52 kilo 130 gram eroin buldu. Olayla ilgili, D.T. isimli şüpheli 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Otomobilden görüntü

-Şila'nın uyuşturucuyu araması ve bulması

-Genel ve detaylar

Haber: VAN,()

=======================

6 ilde terör operasyonu: 15 tutuklama

VAN merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden, 15'i tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ünün muhtar olduğu belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından Van merkezli İstanbul,Sakarya,Bursa, Çanakkale ve Antalya'da geçen Salı günü PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ünün muhtar olduğu öğrenildi. 25 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan bilgilendirmede, halkın huzuru ve devletin selameti için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polisin bir dairenin kapısını açması

-Özel Harekat polislerinin şüphelileri gözaltına alması (sesler)

-Gözaltına alınanların emniyetten adliyeye getirilmesi

Haber: VAN,()

=======================