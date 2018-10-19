DHA YURT BÜLTENİ 26

ŞIRNAK'ta, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY terör örgütü imamlarınca ankesörlü telefon hatlarından aranan askerlere yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 askerden 10'u itirafçı oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütü mahrem imamlarınca ankesörlü sabit telefon hatlarından sık sık aranan askerlere yönelik geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 14 astsubay ve 3 uzman çavuş olmak üzere 19 askeri personel, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan sanıklardan 10'u itirafçı olmak istediğini beyan etti. Bunun üzerine 10 asker, adli kontrol talebi ile serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifade veren sanıklardan biri daha adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise tutuklandı.

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ESKİ BAŞBAKAN DAVUTOĞLU, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

KAHRAMANMARAŞ'ta, gençlerle bir araya gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sağlam tarih bilincinin temelinde sağlam tarih bilgisi olması gerektiğini ifade ederek, "Tarih dizileri üzerinden sadece tarih bilinci oluşturmaya kalkarsanız, o tarih dizileri de tarihi vakadan çok bugünle ilgili bir mesaj vermeye, dayanmaya başladığında bilinçle bilgi arasındaki bağ kopar" dedi.

Kahramanmaraş 5'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında son çıkardığı 'Duruş: Gençlerle yüz yüze' isimli kitabının imzalamak için şehre gelen Ahmet Davutoğlu, ilk olarak Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u ziyaret eden Davutoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Okuma Koordinatörlüğü'nün daveti üzerine kitabının mütalaasını etmek için gençlerle bir araya geldi. Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin ilgisi yoğun olunca dışarıda kalan öğrencilere Ahmet Davutoğlu'nun konuşması sinevizyondan izlettirildi.

'TARİHE ASLA SLOGANLA BAKMAYACAKSINIZ'

Programa eşi Sare Davutoğlu ile katılan Ahmet Davutoğlu, kitabını 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yazmaya karar verdiğini söyledi. Kimlik bilinci, ahlak, tarih, bilgi, düşünce metodu gibi bölümlerinden ifade eden Ahmet Davutoğlu, 2 saat 15 dakikalık konuşmasının tarih bölümüne geldiğinde gençlerden tarihin nesnesi yerine öznesi olmalarını istedi. Her zaman tarih bilincini vurguladığını ancak bu konuda son zamanlarda kendisini üzen bazı noktalar olduğunu ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Arkadaşlar, sloganlarla rivayetlerle tarihi ayır edeceksiniz. Son dönemlerde tarihe yaptığımız referanslar öylesine bir sloganlaşma ve hamaset haline dönüşmeye başladı ki, gerçek tarihi arka planı bilmeden daha yüksek sesle bağırdığımızda daha güçlü bir tarih bilincimiz olacakmış gibi bir kanaate sahip olabiliyoruz. Tarih bilincine sahip olmak sloganla bir şeyi dile getirmek değildir. Slogan gerekir siyasette, başka yerde, her yerde olabilir. Ama kültür ortamı itibariyle bakıldığında sağlam tarih bilincinin temeli, sağlam tarih bilgisidir. Tarih dizileri üzerinden sadece tarih bilinci oluşturmaya kalkarsanız, o tarih dizileri de tarihi vakadan çok bugünle ilgili bir mesaj vermeye dayanmaya başladığında bilinçle bilgi arasındaki bağ kopar. Ciddi eserlerden tarihi öğreneceksiniz, o tarihin öznesi olacaksınız. Ama asla hamaset ile, slogan ile tarihe bakmayacaksınız. Neyse vaka odur. Onu öğrenip, onun hakkını vereceksiniz."

Ahmet Davutoğlu'na konuşmasının ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından el işi sandık, Doğu Türkistanlı öğrenciler tarafından da yöresel şapka olan Doppa hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ahmet Davutoğlu'nun valiliğe gelişi

- Valilik defterini imzalaması

- Belediyeyi ziyaret etmesi

- Fatih Mehmet Erkoç tarafından karşılanması

- Rektör Niyazi Can tarafından karşılanması

- Salona girmesi

- Davutoğlu'nun konuşması

- Öğrencilerle fotoğraf çektirmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 620 MB

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Zonguldak'ta 4 FETÖ şüphelisi adliyede(2)

ASTSUBAY TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden meslekten iihraç edilen astsubay Semih U. tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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