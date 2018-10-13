DHA YURT BÜLTENİ 25

Rahip Brunson, serbest (10)

BRUNSON'UN UÇAĞI HAVALANDI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson eşi ile birlikte, Adnan Menderes Havalimanı'ndan, kendilerini ülkelerine götürecek olan, ABD tarafından Almanya'dan gönderilen özel uçağa bindi. Uçağın önce Almanya'ya oradan da ABD'ye gideceği belirtildi. Uçak saat 22.40 sıralarında havalandı.

Haber: Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN, Ergin KARATAŞ, Kadir ÖZEN, Hande NAYMAN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ, Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

=================

OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 10 YARALI

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, kavşakta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Eskipazar Mermer Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Necmettin Settaşı idaresindeki 06 JJ 793 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkan Arife Kalay idaresindeki 18 DK 957 plakalı panelvan minibüse yandan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Minibüsün kepçe yardımıyla yoldan kaldırılması

Süre:(02.26) Boyutu:(270 MB.)

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() -

=======================

ANTALYA'DA EŞ ZAMANLI ORMAN YANGINLARI MEYVE BAHÇELERİNE ZARAR VERDİ

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde iki mahallede çıkan eş zamanlı orman yangınlarında meyve bahçeleri ve bazı seralar zarar gördü.

Kumluca'da, Erentepe ve Yazır mahallelerinde saat 20.00 sıralarında eş zamanlı orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınlara haber verilmesi üzerine Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekipler Yazır Mahallesi Keller mevkiindeki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Buradaki ekipler daha sonra Erentepe Mahallesi Akgedik mevkiindeki yangını söndürmek için bölgeye takviye edildi. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangın bölgesine yakın bir evde tek başına yaşayan Zeynep Aksoy (70), itfaiye ekiplerince evinden alınarak yangın bölgesinin dışına götürüldü. Yangın yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını ise sürdürüyor.

Erentepe Mahalle Muhtarı Ali Göçer, akşam saatlerinde eş zamanlı çıkan yangınların rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü ve yerleşim yerlerini tehdit ettiğini söyledi. Yangın nedeniyle bazı meyve bahçeleri ve bir cam seranın zarar gördüğünü belirten Göçer, "Vatandaşların sulama hortumları zarar gördü. Tek başına yaşayan Zeynep Aksoy korkmuş ve bayılmış. Ekipler tarafından evinden alınarak güvenli bir yere taşındı. Sağlık durumu iyi. Yangının ne kadar bir alana zarar verdiği sabah yapılacak tespitler sonunda belirlenecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın anından görüntü

Ekiplerin söndürme mücadelesi

Haber- Kamera: ANTALYA-)

==============================

VUSLAT PLATFORMU'NUN 'YENİ DÜNYA DÜZENİ VE GELECEĞİN HARİTASI' TOPLANTISI BAŞLADI

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı'nda Uluslarası Vuslat Derneği'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği 'Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası' başlıklı toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın katılımıyla başladı.

Uluslararası Vuslat Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Vuslat Platformu, 'Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası' başlığı altında toplandı. Pazar gününe kadar devam edecek olan toplantı, Abant’taki bir otelde düzenlenen açılış programı ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci, "Öyle bir nesil yetişti ki Türkiye’de ‘Biz bir şey yapamayız, bizden bir şey olmaz. Batılılar daha akıllı, daha zeki, daha çağdaş. Onlar yapar biz onları seyrederiz. Onlar yönetir, biz yönetiliriz’ Bu anlayışla bir yapı vardı. Bu anlayış hala daha belli oranda devam ediyor. Yani ‘Sevr Anlaşması’ ki bu milletin temsilcileri onu imzalamamıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması. Niye Sevr gecikiyor. Çünkü galip devletler kendi aralarında Osmanlı topraklarını paylaşmakta uzlaşamıyor ve anlaşamıyor. Sonradan Sevr ortaya çıkıyor. Bu anlaşmanın maddelerini okuduğu zaman bir nesil kafasında şimşek çakmalı. Öyle bir şartlar öyle bir anlaşma ortaya koyuluyor ki. Bize bir avuç toprağa hapsetmişler. Bu anlayışa da evet diyen bir zihniyet vardı. Onlar rahat yaşasın bizi Amerika, İngiliz, Fransız kim yönetirse yönetsin. Ama onların hesap edemediği bir nesil ortaya çıktı ki. Ölürüm zillete razı olmam. Ölürüm şehit olurum boyun eğmem. Beni bu milletin içerisinden çıkanlar yönetir. Bu milletin inancına bu milletinin tarihine göre ben yönetilirim." dedi.

TRUMP'IN DAMADI ÖNEMLİ YERLERE GELİR KİMSE SES ÇIKARMAZ

Cebeci, Türkiye'nin mesafe almaya başladığı zamanlarda önüne engellerin çıkarıldığını ifade ederek, "Amerika’da Trump’ın damadı en önemli yerlere gelir kimse sesini çıkarmaz. Gelini gelir, kızı gelir kimse ses çıkarmaz. Ona kimse laf söz etmez. Türkiye bir mesafe alıyor ya seni başka yerlerle meşgul ederler. Fitne ve dedikoduya alet ederler. Biz yola çıktığımızda söz vermişiz. Bu ülke dünyada söz sahibi oluncaya, adalet yer yüzüne hakim oluncaya kadar. Zalimlerin zulümleri bitinceye kadar mücadele edeceğimize dair sözümüz var. Ben bu gençlikte o heyecanı görüyorum." diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE DOĞAN MÜLTECİ BEBEK SAYISI 230 BİN'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, Türkiye'de doğan mülteci çocuk sayısının 230 bin olduğunu ifade ederek, "İnsanlık son yüzyılda büyük bir dram yaşadı. Böyle de devam etmekte. Yakın dönemde aynı acıyı Afganistan'da, Irak'ta yaşadık. Filistin'de Suriye'de yaşıyoruz. Millet olarak 3,5 milyon Suriyeli olmak üzere toplam 4 milyon mülteci kardeşimize ev sahipliği yapmaktayız. Ülkemizde doğan bebek sayısı yaklaşık 230 bin. Yeni bir dünya düzeni konuşacaksak, geleceğin haritasını gündeme taşıyacaksak eğer önce insan haritasını, insan eksenli medeniyet tasavvurunu masaya yatırmamız gerekiyor." dedi.

Yeni dönemde üniversiteler ile sanayi ve teknolojiyi buluşturmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Öğrenci değişim programları ile uluslararası deneyimleri arttırmaya, akademik başarıları teşvik etmeyle devam edeceğiz. Gençlerimizin özellikle eğitim sürecinde karşılaştıkları olumsuz etkileri kaldırmaya çalışıyoruz. Bu gün geçler arasında yaygın hale gelen alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlığığı toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştı. Bu amaçla 11 bakanlığımızın sorumluluğunda 2018-2023 ulusal uyuşturucu ile mücadele eylem planını hazırladık. Sosyal uyum kapsamında 2017 yılında İstanbul'da 2, Ankara ve Antalya'da birer olmak üzere 4 pilot sosya uyum merkezi açtık. 18 biriminde açılması sürmekte. İçişleri Bakanlığımız ile beraber güvenli okul ve güvenli gelecek kapsamında okullarımızdaki çocuklarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarla ailelerimizle birlikte çocuk ve gençlerimize her türlü kötü alışkanlıktan korumaya, topluma faydalı gençler yetiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman ise konuşmasına 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak başladı. Kahraman, "O gece Cumhurbaşkanımız hemen sizi 5 dakika içinde uluslar arası sahaya, 10 dakika içinde Yunan sahasına çıkartırım lafına kendine has üslubu içinde cevap vermeseydi uysaydı ne büyük bir badire ile karşı karşıya kalacaktık. Çünkü hareket güçlüydü. 27 Mayıs’tan, 27 Şubat’tan, 21 Mayıs’tan güçlüydü. 9 marttan 12 Mart'tan güçlüydü." dedi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir piyon olduğunu ifade eden Kahraman, şöyle konuştu:

"Bir piyon var. O kim ki o kadar organize yapacak. Bu kadar gücü bir araya getirecek. 16 ülkede okul idare edecek. Bankalar, yayınlar, bilmem neler kuracak. Şimdi kalkıp da 'Ben kullanıldım. Af dileyemem çünkü affın üzerine geçtim. Başkası kullanılmasın diye ikrar ediyorum' dese hiç olmazsa hesap gününde bir sarılacağı yer olur. Onu da demiyor. Büyük bir badire atlattık."

'TÜRKİYE YENİ SİSTEME GİRMİŞTİR'

Türkiye'nin yeni bir raya girdiğini belirten Kahraman, "Bu her sene işte yüzyılın yeni dünya düzeni diye denir. Dünya düzeni değişmez. Egemenler vardır. Ezilenler vardı. Bu ezilmekten kurtulmak isteyenler vardı. Değişimler ihtilaller ve büyük olaylarla oluyor. Malum İstanbul’un fethi bir çağın kapanıp bir çağın açılmasıdır. Büyük hadisedir. 1917 Rus ihtilali Fransız ihtilali İttihat Terakki’nin yaptığı o meşhur Abdulhamid’i düşürme hadisesi. bunlar büyük hadiselerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir hadisesi de 16 Nisan’da olmuştur. Türkiye ray değiştirmiştir. Türkiye makas değiştirmiştir. Yeni bir sisteme girmiştir." dedi.

İsmail Kahraman, Türkiye'nin dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer aldığını aktararak, "Güçlüyüz. Biz varız. Almanya var, kabul ettirdi kendini 5+1 diyorlar. Toplantılara sokuyorlar güvenlik konseyine koyuyorlar. Çin var bir dev. Rusya var. Dün iki kutuptu. Şimdi birkaç kutup var. Bir de Türkiye var. Güzel günlere gideceğiz. Osmanlı eğer devrilmeseydi bugün yine gene devletler kurulabilirdi ama Osmanlı Devletler Topluluğu’da olurdu. Olur mu acaba tekrar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salona girişler

-Konuşmalar

-Detaylar

Süre: 08.04-Boyut: 904 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

=========================================