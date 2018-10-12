DHA YURT BÜLTENİ 24

Rahip Brunson, serbest (8)

BRUNSON HAVALİMANINA GİTTİ

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek için saat 21.45 sıralarında evinden çıktı.

İZMİR, ()

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Rahip Brunson, serbest (9)

BRUNSON HAVALİMANI'NA GELDİ

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere eşi Norine Brunson ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Brunson çiftine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier'ın da aralarında yer aldığı yetkililer eşlik etti. Brunson çifti havalimanına CIP bölümünden giriş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Brunson çiftinin havalimanına gelişleri ve içeri girişlerinden görüntü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN, Ergin KARATAŞ, Kadir ÖZEN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ, Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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GENÇ ÇİFTÇİYE HİBE MANDALARI TESLİM EDİLDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kırsal Cerrah Mahallesi'nde oturan genç çiftçi Yeşim Yorga'ya (19), 'Kırsal Kalkınma Destekleri' projesi kapsamında hibe edilen 5 manda teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsal Kalkınma Destekleri' programında yer alan hibe projesine başvuruda bulunan Yeşim Yorga'ya, mandaları teslim edildi. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi olan Yorga, kamyonetle getirilen hayvanları ailesiyle teslim alıp ahıra götürdü.

Mandaları teslim eden İnegöl Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Ekren, "Kırsaldaki genç çiftçileri desteklemek amacıyla, 2018 yılında müracaat eden Yeşim Yorga kardeşimize manda desteklemesi çıkmış bulunmakta. Bu kapsamda mandalarımız yurt içinden temin edilmiş ve kendisine teslim ettik. 4 dişi, 1 erkek olmak üzere toplamda 5 manda. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi.

Yeşim Yorga ise "Başvurum babamın isteği ile oldu; ama ben de istedim, hayvanları seviyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum. Mandaları besleyeceğiz, büyütmeyi, geliştirmeyi planlıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genel görüntü

-Kızdan açıklama

-İlçe tarım müdüründen açıklama

-Mandaların görüntü ve detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()-

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İstanbul-Malatya uçağı, Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı (2)

AYNI UÇAKLA MALATYA'YA UÇTULAR

İstanbul-Malatya seferini gerçekleştiren Onur Air'e ait tarifeli yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptıktan yarım saat Malatya ile görüşmenin ardından yaklaşık yarım saatlik beklemenin ardından yeniden havalandı. Yolcuların panik yaşadığı uçak, Malatya Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı. Yolcular rötarlı seyahatin sorunsuz tamamlanmasıyla rahat nefes aldı.

MALATYA ()

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