DHA YURT BÜLTENİ 24

SURİYELİLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1ÖLÜ, 1 YARALI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Muhammed El Abud (18) yaşamını yitirdi, Muhammed El Hıreyzeyfi (21) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Hastane Caddesi üzerinde karşılaşan Suriyeli iki grup, bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Muhammed El Abud ile Muhammed El Hıreyzeyfi bıçakla yaralandı. Yaralı 2 Suriyeli, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Muhammed El Abud doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Abud'un cesedi otopsi için morga konulurken, diğer yaralının tedavisi sürüyor. Olayı duyarak hastaneye gelen Abud’un yakınları fenalık geçirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışan kişilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri genel

Olay yerinden çeşitli

Polis olay yerinde inceleme yaparken

Acil girişi

Olayda yaralanan Suriyeli

Ölenin yakınları ağlarken

Cenaze morga götürülürken

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 131 MB

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OTOBÜS ŞOFÖRÜ, ATEŞLENEN ÇOCUĞU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüs şoförü, yüksek ateşi olan 6 yaşındaki çocuğu acil servise yetiştirdi.

Edinilen bilgilere göre; inegöl’ün Huzur mahallesi ile İnegöl merkez arasında yolcu taşıyan Mesut Arslan yönetimindeki 16 M 06068 plakalı özel halk otobüse Huzur mahallesindeki durakta ailesiyle binen 6 yaşındaki Veysel Taş’ın yüksek ateş ve kusma rahatsızlığı yaşadığını gördü. Ateşli hastalığının olduğunu fark eden duyarlı sürücü, güzergahını değiştirerek İnegöl Devlet Hastanesinin yolunu tuttu. Sürücü, otobüsü hızla acil servisi önüne çekti. Hasta çocuk, sedye ile acil servise alınarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan otobüs sürücüsü Mesut Arslan, “Çocuğun ateşlendiğini görünce bende insanlık vazifemi yerine getirmek için acil serviste yetiştirdim. Benim yerimde kim olsa bunu yapardı" dedi. Otobüsteki yolcular da otobüs sürücüsüne duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.

Olayın anı otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü

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Hasta çocuğun görüntüsü

Güvenlik kamera görüntüleri

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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ALP DAĞLARINDA KAYBOLAN KAYSERİLİ DAĞCININ CENAZESİ 26 YIL SONRA BULUNDU



FRANSA'da Alp dağlarında 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım'ın cenazesi 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulundu.

Kayseri Kırkısraklılar Derneği'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "Duyuru: Ne acı bir haber 19.06.1992 yılında Fransa Alp dağlarında dağcılık yaparken kaybolan, buzulların altında kalan 971 doğumlu Yusuf ve Leyla Tarım'ın oğulları sevgili köylümüz Hasan Tarım 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunmuştur. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Kırkısraklıların başı sağolsun."

Hasan Tarım'ın cenazesinin Cumartesi günü Kırkısrak'ta toprağa verilecegi belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hasan Tarım'ın fotoğrafı

- Sosyal medyadaki duyuru

KAYSERİ, () -

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