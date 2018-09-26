DHA YURT BÜLTENİ - 24

İki katlı ev ve bir ton tütün yangında kül oldu



TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, iki katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Evin üst katına kurutulmak için asılan yaklaşık 1 ton tütün de yanarak kül oldu.

Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Ayan köyünde Mehmet Demir’e (48) ait evde çıktı. Demir ailesinin evde olduğu sırada binanın depo olarak kullanılan ikinci katından dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören komşuları aileye haber verdi. Yangın sırasında evde bulunan Mehmet, Fadime, Rümeysa Recep, Gül ve Gülhanım Demir komşuların da yardımıyla evden çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı ahşap evi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin ikinci katında kurutulmak için asılan yaklaşık 1 ton tütün de yangında kül oldu. Evin yanında bulunan depodaki tütünler ise komşuların da yardımıyla dışarı çıkartıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yanan binanın görüntüsü

-İtfaiyenin çalışması

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR /ERBAA(Tokat),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çorum'da 2 ev, 1 ambar, 1 samanlık ve 10 ton buğday kül oldu



ÇORUM’un Bayat ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında 2 ev, 1 ambar, 1 samanlık ile yaklaşık 10 ton buğday ve saman balyaları yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Bölükbaş’a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Bu esnada yangın, evin yanındaki Ali Bölükbaş’a ait eve de sıçradı. Ardından alevler kısa sürede her yere yayıldı. Evlerinin yandığını gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Bayat ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü. Yangında 2 ev, 1 ambar, 1 samanlık ile yaklaşık 10 ton buğday ve saman balyaları küle döndü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye kiplerinin alevleri söndürme çalışması

-Detaylar

(SÜRE: 1. 20 SN) ) (BOYUT 13.9 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Muğla'da orman yangını

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 4 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, çevredeki bazı evler de boşaltıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki farklı noktada aynı anda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını evlere sıçrama ihtimaline karşı İncekum Mevkii'ndeki bazı evler tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangında 4 hektar ormanlık alan zarar görürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Aleverden görüntü

- Ekipleriden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cengiz ERDİL /MİLAS(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kastamonu'da silahlı saldırı: 1 ölü



KASTAMONU’da pazar yerindeki iş yerinde oturan Erdal Karamustafaoğlu (30), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay gece geç saatlerde Topçuoğlu Mahallesi'nde bulunan katlı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerindeki işyerinde oturan Erdal Karamustafaoğlu (30), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karamustafaoğlu, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücuduna 2 kurşun isabet eden Erdal Karamustafaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Ekiplerin çalışması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ /KASTAMONU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Gökçeada-Kabatepe feribot seferlere 'fırtına' engeli



ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesi ile Kabatepe arasında yarın yapılacak bazı feribot seferleri, Kuzey Ege için yapılan kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Kuzey Ege kıyıları için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısı sonrası, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Saatte 70 ile 100 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle, 26 Eylül Çarşamba günü Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 10.00, 16.00 ve 21.00 Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 07.00, 13.00 ve 19.00 feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi’ndeki fırtına nedeniyle bugün de Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bazı feribot seferleri yapılamamıştı.

Haber: Burak GEZEN /ÇANAKKALE,()

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