DHA YURT BÜLTENİ-24

EV EŞYASI TAŞIYAN KAMYONDAKİ UYUŞTURUCUYU, DEDEKTÖR KÖPEK 'ÇAPKIN' BULDU

VAN'dan Antalya yönüne giden, evden eve nakliye şirketine ait kamyonun içerisindeki mobilyaların arasında zulalanmış 217.5 kilo eroin, narkotik köpeği Çapkın sayesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 19.00 sıralarında Aşkale polis noktasındaki uygulamada Van'dan Antalya'ya giden 65 plakalı evden eve nakliye kamyonunu durdurdu. İçerisinde ev eşyalarının bulunduğu kamyonda narkotik dedektör köpeği Çapkın ile arama yapıldı. Köpeğin bazı eşyalara tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda eşyalara sarılı halde küçük paketler içerisinde 217.5 kilo eroin ele geçirdi.

Polis araç şoförü M.Ç ile eşyaların sahibi olan H.D.'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Eroin bulunan araçtaki ev eşyaları

-Mobilyaların zula kısmına bulunan eroin

-Narkotik polislerinin nakliye aracını boşaltması

-Bulunan 217,5 kilo eroinlerinden detay

-Narkotik polislerinin inceleme yapması

-Nakliye aracı ve plakasından detay

-Eroinlerin torbalara konularak götürülmesi

-Narkotik köpeği Çapkın'ın cep telefonu çekilen görüntüsü

Haber - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

==========================

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ, YAŞLI ADAMI EZİLMEKTEN KURTARDI

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçtiği sırada dengesini kaybeden yaşlı adam, yere düştü. Yaşlı adam, sürücünün dikkati sonucu ezilmekten kurtulurken, yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, bugün saat 14.45 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 yaşındaki Selim Köse, 16 LM 424 plakalı otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, otobüsten inen ve yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı adamın yolun ortasında düştüğünü gören Köse, otomobilini durdurarak arkadaki araçlara uyarıda bulundu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve Köse, yaşlı adamın yardımına koştu. Yol kenarına götürülen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Selim Köse'nin dikkati yaşlı adamı ezilmekten kurtarırken, yaşanan olay ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Köse seyir halinde olduğu sırada, karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam dengesini kaybediyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüsü Köse, yaşlı adama yardım ediyor.

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ, SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Bir sosyal paylaşım platformunda paylaşılan görüntüyü gören sosyal medya kullanıcıları, dikkatli bir şekilde ilerleyen ve olaya hızla müdahalede bulunan Selim Köse'yi tebrik etti. Çoğu kullanıcı, trafikteki sürücülerin bu şekilde dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

-Araç kamerasına yansıyan olay anı

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIM/İZMİR, ()

========================

IRAKLI ÇAYCI, YOLDA BULDUĞU 15 BİN TL'Yİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ



KIRIKKALE'de Iraklı Yusuf Karlangöz (40), 1 hafta önce yolda yürüken poşet içinde bulduğu 15 bin TL'nin sahibini, imam Murathan Önder'in cuma namazında cemaate durumu bildirmesiyle bulup, teslim etti.

Kent merkezinde bir çay ocağında garson olarak çalışan Irak uyruklu Yusuf Karlangöz, bir hafta önce akşam saatlerinde yolda yürüken poşet içinde 15 bin TL buldu. Karlangöz, paranın sahibini araştırdı ancak bir sonuç alamadı. Cuma namazı kılmak için gittiği Nur Camii'nde İmam Murathan Önder'e durumu anlatarak, cemaate bu yönde bilgi vermesini istedi. Önder de cemaate yol üzerinde bir miktar para bulunduğunu ve sahibinin arandığını bildirdi. Namaz için gelen bir kişi parayı kaybettiğini bildiği arkadaşı Sezai A.'ya haber verdi. Otomobil galerisi işletmecisi olan Sezai A., önce camiye gidip, imamdan bilgi aldı ardından da çay ocağında Yusuf Karlangöz ile buluştu.Yusuf Karlangöz, parayı nerede, ne zaman kaybettiği yönünde sorular sorduğu Sezai A.'ya doğru cevaplar alması üzerine parayı teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Camiiden detay

- Karlangöz'ün röportajı

Haber-Kamera: KIRIKKALE, ()

=================================



