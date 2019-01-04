DHA YURT BÜLTENİ -24

SUYUN ORTASINDA MAHSUR KALAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KURTARILDI



MERSİN'in Silifke ilçesinde, sel sularının kapladığı yolda otomobili stop eden sürücü Fatih Yenen, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Silifke-Gülnar Karayolu'nun 20'nci kilometresinde, yolun çukurda kalan kısmı yağmur ve sel sularıyla doldu. Bu sırada 33 YF 055 plakalı otomobili ile yoldan geçmeye çalışan Fatih Yenen'in aracı suyun ortasında stop etti. Jandarma ekipleri ve Karayolları Silifke Şefliği'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye gelen Karayolları ekipleri, otomobili sudan çıkardı. Yaşadıklarını anlatan Yenen, "Suyun ilerisini görmedim. Geçebilirim zannettim ama geçemedim, suyun içinde kaldım. Herhangi bir sağlık sorunum yok" dedi.

Yolda yaşanan sorun nedeniyle iki ilçenin ulaşımı Uşakpınarı Mahallesi üzerinden sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aracı kurtarma çalışmaları

- Yolun suyla dolan bölümü

- Sudan geçen bir kamyonun görüntüsü

- Sürücü ve muhtar ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'35" BOYUT: 291 MB

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), ()

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NİSİBİ KÖPRÜSÜNDEKİ YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

ADIYAMAN Gerger Siverek yolu üzerinde bulunan Nisibi ağlantı yolunda yer yer çökme meydana geldi.

Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır arasındaki Nissibi Köprüsü’nün 3.5 kilometrelik bağlantı yolunda çökme ve yollarda ayrıklar meydana gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir kazanın yaşanmaması için yollara uyarıcı dubalar konulurken, yolun kısa bir süre içerisinde onarılacağı da yetkililer tarafından bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yolda meydana gelen çökme

-Oluşan derin çatlaklar

-Trafiğe kapanan şerit

- Karayolları ekiplerinin çalışması

- Derin çukurlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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YÖRESEL LEZZETLER ŞANLIURFA’DA SERGİLEDİ



ŞANLIURFA’da 11 Nisan Fuar Merkezi’nde 70 ilden 130 firmanın katıldığı ‘Ulusal Gıda İl İl Yöresel Ürünler Fuarı’ açıldı. Birbirinden lezzetli yöresel ürünlerinin sergilendiği stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

11 Nisan Fuar Merkezinde düzenlenen fuarın açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Yardımcısı Selami Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Böyle il il yöresel ürün fuarı aslında belki de illerin kaynaşması, kültürlerin tanınması, coğrafi işaret almış olan Anadolu'nun güzel ürünlerini hep birlikte bu fuarda gezmeyi planlamak onlardan istişare etme imkanına sahip oluyoruz. Şanlıurfa ili olarak, Şanlıurfalı hemşerilerimiz olarak kavuşmuş oluyoruz. Bu da nedir, şehrimizi doğru tanıtacağız, doğru ifade edeceğiz. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde karşılayacağız, turistlerin Şanlıurfa'nın kültürünü sanatını, mutfağını her şekliyle güzel ve imaj vermek zorunluluğumuz var. Fuarımızın Şanlıurfa'mıza tüm hemşerilerimiz ve stant açmış olan 110 katılımcımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

'BİZ ONLARI, ONLAR BİZİ TANIYACAK'

Fuar merkezinin Şanlıurfa'ya katacağı değerlerden bahseden Vali Yardımcısı Selami Işık , "Bu fuarla özellikle Şanlıurfa gibi gelişen ve ülkemizin doğusunda yer alan fuarlara katılan katılımcılar için ev sahipliği yapıyoruz. Buradan fuar becerileri için neler elde ederiz, tecrübelerimizle ilimizi nasıl geliştiririz, buradaki katılımcılar neler kazanır onun bir başlangıç seviyesidir. Uluslararası fuarlarda kişiler burada müşteri buluyor. Bizim ulusal fuarımızda da biz onların kültürlerini tanıdıktan sonra biz Urfa olarak onlara neler satabiliriz bunlar önemli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, fuarın açılışını yapan protokol üyeleri, yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdip yoğurulan çiğköfte ikramından tatlılar. Fuarda 71 ilden 130 firmanın açtığı stantlarda yöresel gıda ürünleri ile el sanatları ve hediyelik eşya ürünleri sergileniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fuar açılış kurdelasını kesen protokol

- Yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar

- Başkan Nihat Çiftçi konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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KAFASI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞAN KEDİYİ, BELEDİYE ÇALIŞANLARI KURTARILDI

KONYA'nın Derebucak ilçesinde, kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kedi, belediye çalışanları tarafından kurtarıldı.

Sarayönü Mahallesi'nde yaşanan olay, belediye çalışanlarının dikkatini çekti. Belediye çalışanları, sesin, kafasını konserve kutusunu sıkıştıran kedinin kurtulma çabaları sırasında geldiğini fark etti. Belediye çalışanlarının pense yardımıyla yaptığı müdahale sonrası kedinin kafasındaki kutu çıkartıldı. Özgürlüğüne kavuşan kedi hızla uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kedinin kurtarılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Ali SAYLAM - SEYDİŞEHİR / KONYA ()

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