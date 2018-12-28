DHA YURT BÜLTENİ-24

Diyarbakır'a sevk edilen askeri araçlar İslahiye'de (2)

ASKERİ ARAÇLAR SURİYE’YE GÖNDERİLMEK ÜZERE TIR’LARA YÜKLENDİ

Tekirdağ'dan Diyarbakır'daki birliklere sevk edilen zırhlı araç ve personeli taşıyan 26 vagonluk tren, akşam saatlerinde Gaziantep'e ulaştı. TCDD Başpınar Lojistik Şefliği’nde duran trenden indirilen bazı zırhlı araçlar, Suriye’ye gitmek üzere TIR'lara yüklendi. Geri kalan zırhlı araçların ise Diyarbakır'a doğru yola çıkacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelen askeri araçlar

- Gelen askerler

- Yüklenecek TIR'lar

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-Taylan Yıldırım-GAZİANTEP-)

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İki araç defalarca takla attı, şans eseri yaralanan olmadı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeyken makas atan bir otomobil, aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Mydana gelen kazada defalarca takla atan otomobiller hurdaya dönerken, herhangi bir yaralanan ya da ölen olmadı.

Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Emrah U. (30) yönetimindeki 34 LHJ 95 plakalı lüks otomobil, Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne seyir halinde olduğu sırada makas atmaya başladı. Emrah U., bir otomobili solladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince, aynı yönde ilerleyen Rahim Yılgın'ın (35) kullandığı 64 LK 442 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki otomobil, defalarca takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazaya karışan iki otomobildeki toplam 6 kişi çıkarttı. Meydana gelen kaza sonucu, otomobiller hurdaya dönerken, 6 kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Rahim Yılgın, kendilerin arabanın arkadan vurmasıyla bir anda takla atmaya başladıklarını belirtti. Kaza sırasında içinde bulundukları aracın yaklaşık 150 metre süreklendiğini anlatan Yılgın, "5 takla attık. Arabanım içinden çıktık." diye kouştu. Öte yandan, Rahim Yılgın'ın dayısı olduğu öğrenilen ve otomobilde yolcu konumunda bulunan, Zülgarni Çetinkaya, kaza sırasında çok korktuğunu dile getirdi. Emrah U.'nun kullandığı aracın makas yaparak geldiğini iddia eden Çetinkaya, "Telefonum gitti, araba gitti, her şeyimiz gitti. Ben şikayetçi olacağım." dedi. Kaza sonucu, Anadolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşanırken, bölgedi görevlendirilen trafik polisleri tek şeritten trafik akışını sağladı. İki otomobilin yoldan kaldırırlmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Lüks otomobilden görüntü

-Polis ekiplerindin görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Rahim Yılgın röportaj

-Zülgarni Çetinkaya Röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()



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Eskişehir'de Selda Bağcan'dan yeni yıl konseri

ESKİŞEHİR'de, eksi 2 derecede konser veren Selda Bağcan, sahneye konulan elektrikli ısıtıcıların yanında seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskibağlar Mahallesi, Üniversite Caddesi'ndeki açık otoparkta 'Selda Bağcan Yeni Yıl Konseri' düzenlendi. Eksi 2 derece soğukta konser veren Selda Bağcan, sahneye konulan elektrikli ısıtıcıların yanında şarkılarını söyledi. Konsere, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Coşkulu kalabalık, kendilerine konser öncesi dağıtılan Türk bayraklarını sallayarak Bağcan'ın şarkılarına eşlik etti.

Protest müzik yaptığını belirten Bağcan, "İki duayen sanatçıya yapılanlardan hicap duyuyorum dedim. Birisi de ne yazmış biliyor musunuz? Demiş ki 'Sen siyasete bulaşma, karışma'. Ya ben protest şarkıcıyım. Adı üstünde zaten. Protest müzik yapıyorum ben, dünya çapında adı bunun protest müzik" dedi.

Görüntü dökümü:

-Selda Bağcan sahnede şarkı söylerken,

-İzleyicileri

-Sahnedeki elektrikli ısıtıcılar

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK - ESKİŞEHİR/

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