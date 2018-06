DHA YURT BÜLTENİ - 23

Ankara'da 'Vikingler' çetesine operasyon: 13 gözaltı



ANKARA'da, 'Vikingler' adlı hırsızlık çetesine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Viking' lakaplı çete lideri Murat A.'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Murat A., tutuklandı.

Ankara'da özellikle hastane otoparklarında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine 'Vikingler' adını veren hırsızlık çetesini 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda şüphelilerin bazı hastanelerin otoparklarından araç çaldığı ve parçaladıkları araçların lastiklerini sanayi sitesindeki lastikçilere sattıkları, diğer parçalarını ise Ayyıldız Sanayi Sitesi'nde bulunan bir depoda sakladıkları tespit edildi.

ŞİFRELİ DİL KULLANDILAR

Polis ekiplerinin takibi sonucu çete üyelerinin kendi aralarında da özel bir dil kullandığı ortaya çıktı. Buna göre, çetenin çalınacak araca 'sıva', çaldıkları araca 'beton', çalıntı parçalara ise 'moloz' ismini verdiği belirlendi. Bunun üzerine, 'Vikingler' ismiyle operasyon başlatan ekipler, çete lideri Viking lakaplı Murat A.'nın da aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Çete lideri Murat A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada çetenin çaldığı araçların arasında Hollanda'dan çalınan ve INTERPOL tarafından aranan bir aracın da bulunduğu belirtildi.

Antalya'da iki kazada; 2 ölü, 3 yaralı

ANTALYA'da meydana gelen iki ayrı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İlk kaza, öğle saatlerinde, Antalya- Burdur karayolu 32'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Burdur yönüne giden Murat Atlı yönetimindeki 06 AF 1218 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan Yusuf Torun yönetimindeki 07 DEY 23 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Torun'un kızı Sunay Duman (38) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Torun, eşi Gülsüm Torun ve motosiklet sürücüsü Murat Atlı, ambulanslarla hastaneye götürüldü. İkinci kaza ise Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrullah Saruhan (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen elektrikli bisiklet, otomobille çarpıştı. Saruhan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çavuşoğlu: Antalya dünyanın güçlü şehirler ağında

'BOLLYWOOD ÖDÜL TÖRENİNİ ANTALYA'YA GETİRECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bollywood ödül törenini Antalya'ya getireceklerini belirterek, görüşmelere başlandığını açıkladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği'nin (AKTOB), geleneksel aylık toplantılarının haziran ayı konuğu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oldu. Barut Hotel Lara'da düzenlenen toplantıya Vali Münir Karaloğlu, MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Fettah Tamince, Ahmet Barut, Sururi Çorabatır gibi turizm sektörünün duayen isimleriyle çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

YAĞCI: HEDEF 63 MİLYON TURİST, 63 MİLYAR DOLAR GELİR

Toplantının açılış konuşmasını yapan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'nin 2016 ve 2017'de bazı sıkıntılar yaşansa da tekrar güvenli ülke konumuna geldiğini aktardı. Türkiye'nin 38 milyon turist rakamıyla dünyada 6'ncı sıraya tekrar yükseldiğini belirten Yağcı, 2017'nin toparlanma, 2018'in ise iyileşme yılı olduğunu kaydetti. Hem Rusya hem de Avrupa ile birlikte Almanya pazarlarında ciddi büyümeler olduğunu kaydeden Yağcı, “2018 ciddi bir büyümeye geçmiş olsa da esas büyümelerin 2019 ve 2020 yıllarında olacağını söyleyebilirim. Biz turist sayısını ciddi bir noktaya getirmek üzereyiz ama bundan sonra gelirleri de artıcı çalışmalar sürdüreceğiz" dedi.

Turizm sektörünün 1984'teki birinci doğuş süreci ile 2003'teki ikinci sürecinin ardından 2016-2017 yıllarından sonra üçüncü sürece girdiğini kaydeden Yağcı, bu yeni süreçte Türkiye için 63 milyon turist, turist başına 1000 dolar olmak üzere 63 milyar dolar turizm geliri, Antalya için ise 20 milyon turist, 20 milyar dolar turizm geliri hedefini ortaya koydu.

ÇAVUŞOĞLU: EKONOMİ 3,5 KAT, İHRACAT 4,5 KAT BÜYÜDÜ

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı'nın ardından turizm sektörü temsilcilerine seslenen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin turizm sektöründe son 16 yılda çok ciddi büyüme yaşadığını söyledi. Arada yol kazaları olabileceğini; ancak iyi günlerin, kötü günlere göre çok daha fazla olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Turizm sektörümüz ne kadar gelişirse ülkemizin kişi başı milli geliri ve istihdam artar. 16 yılda ülke ekonomisi 3,5 kat, ihracat ise 4,5 kat büyüdü. Turizm sektörünün de ihracat kapsamına alınması isteniyor. 3,5 kat ülke ekonomisinin büyümesi turizm için alt ve üst yapı büyümeleri için önemli bir kaynak oldu" dedi.

'KRİZ YENİ PAZARLAR ORTAYA ÇIKARDI'

Turizmin bu sene rekora doğru gittiğini ve Antalya'nın 2023 hedefinin 20 milyon turist olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, turizmin geliştirilmesi için Ukrayna ile pasaportsuz kimlikle seyahatin önünün açılmasının, Çin'le etiket vize gibi yeni uygulamaların sektöre olumlu yansıdığını anlattı. Rusya krizinin, sektörün yeni pazarlara açılmasına vesile olduğunu da dile getiren Çavuşoğlu, "Bir Rusya veya Almanya'ya bağlı kalmamamıza neden oldu. Şimdi görüyorum Antalya'da Arabistan, Körfez ülkelerinden ciddi akım var. Her milletin farklı zevkleri, önceliklerini görür ve buna göre kendimizi nasıl hazırlayabiliriz. Önümüzdeki süreçte artış olacak ülkeler var. Örneğin Çin, geçen sene 300 bin küsurdü ve böyle giderse 700 bine çıkar" diye konuştu.

BOLLYWOOD ÖDÜL TÖRENİ ANTALYA'YA GELİYOR

Hindistan ve Pakistan pazarlarının da geliştirildiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, bunu sadece bu iki ülkede yaşayanlar olarak değil, İngiltere'den Güney Afrika'ya kadar olan ülkelerdeki Hint ve Pakistanlılar olarak düşünmek gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bollywood ödül törenini de inşallah Antalya'ya getireceğiz. Tam anlaşmıştık ki şirket yönetiminde değişim oldu ve şimdi tekrar görüşmelere başladık. Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan da turist gelmeye başladı. Belki az ama bu bir sinyal. Vize kolaylığı olarak da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kitle turizminde 50 milyar dolar geliri, sağlık turizminden 50 milyar dolar ve toplamda 100 milyar dolar başarabilir miyiz? Başarırız. Beraber çalışarak aşabileceğimize inanıyorum" dedi.

Toplantının bitiminde AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve Barut Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Barut, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na tablo hediye etti.

Çavuşoğlu: Antalya dünyanın güçlü şehirler ağında (EK)

'BU BİR TARİHİ OLAYDIR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen Hestourex Fuarı'nın Danışma Kurulu Üyeleri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda turizmcilere seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Üçüncü Havalimanı'na bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ilk inişi gerçekleştirmesini tarihi bir olay nitelendirdi. Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın uçağı İstanbul'da 29 Ekim'de açacağımız dünyanın en büyük havaalanı olacak yeni havalimanımıza ilk inişini yaptı. Gaziantep'ten Ankara uçağıyla cumhurbaşkanımız piste teker koydu. Bu tarihi bir olaydır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İlk etabı 29 Ekim'de açacağımız havaalanımız, 2023'de tüm etapları bittikten sonra 7 pisti, terminalleri ve kargo gibi tüm havaalanı içindeki binaları ve kompleksle beraber dünyanın en büyük havaalanı olacak. Biz artık yaparsak en iyisini yaparız. Şu anda dünyada yapılmış ve yapılmakta olan 10 mega projenin 6 tanesi Türkiye Cumhuriyeti gerçekleşti. Bir vizyonun sonucu. Hedef koyarsanız, inanırsanız ve inandığınız yolda yürürseniz er ya da geç hedeflerinize ulaşırsınız."

KEPEZ'DE MİTİNG

Dışişleri Bakanı turizmcilerle yaptığı toplantının ardından ise Ak Parti'nin Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantısına geçti. Ancak toplantı, kültür merkezi yerine kalabalık nedeniyle açık hava mitingine dönüştürüldü. Kepez'deki mitinge Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Gökcen Özdoğan Enç, Kepez Belediye Bakanı Hakan Tütüncü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada da halka seslenen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üçüncü Havalimanı'na ilk inişini müjde olarak verdi. Çavuşoğlu, "Yaparsa Ak Parti yapar, yaparsa yine Ak Parti en iyisini yapar" dedi.

Konuşmasında yedi düvele karşı mücadele verdiklerini dile getiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil'e yönelik operasyonlar hakkında da konuştu. Çavuşoğlu, "Artık terörist içerdeymiş, dışarıdaymış farketmez. Nerede bataklık varsa kurutuyoruz. Çukurları da kuruttuk mu? Dağlarına inlerine gömdük mü? Cerablus'ta,Elbab'da ve Afrin'de tepelerine bindik mi? Şimdide Kandil'e yürüyor muyuz? Emin adımlarla yürüdük mü? Hedef Kandil. Hedef neresi olursa olsun. Mahmur'muş, Sincar'mış farketmez, nerede terörist varsa gidip orada hesabını göreceğiz. İşte artık karavana yok. Artık insansız hava araçlarımız tespitini yapıyor. Türkiye'ye yönelik planlamalar, toplantılar yaparken jetlerimiz gidiyor, insansız hava araçlarımız gidiyor bulup, o toplantı yerinde hain planlar yaparken işini görüyoruz. Artık sonuç alıcı operasyonlar yapıyoruz" diye konuştu.

ABD Maslahatgüzarı Kosnett: Ülkelerimizin hükümetleri ve halklarına güveniyorum

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Türkiye ile ABD hükümetleri ve halklarının, anlaşmazlık konularını çözmek ve her iki ülkenin yaklaşık bir asırdır hizmet eden ortaklığı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güvendiğini söyledi.

ABD'nin Adana Konsolosluğu, bağımsızlığının 242'nci yılı dolayısıyla kentteki bir otelde resepsiyon verdi. 'Bağımsızlık Günü' resepsiyonuna ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht ve ABD Maslahatgüzarı Kosnett ile kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kentte yaşayan ABD vatandaşları, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli ABD'li askerler katıldı. Specht, burada yaptığı konuşmada Adana’daki görev süresinin dolduğunu belirterek davetlilere veda etti.

İki ülkenin milli marşlarının okunduğu ve bayrak töreninin yapıldığı resepsiyonda Specht’in ardından konuşan ABD Maslahatgüzarı Philip c, devrimci liderlerin demokratik hayallerini kalıcı gerçeğe dönüştürme mücadelesinin nesiller boyunca Amerikalıların ve Türklerin ortak problemi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu, birlikte yürümemiz gereken bir yoldur. Amerika gibi, Türkiye de özgürlük ve demokrasi yolunda engellerle karşılaşmıştır. 30 yıldan daha fazla önce Ankara’daki ilk görevimden bu yana, inanç ve özgürlük konularında farklı görüşleri olan farklı geçmişlere ve politik felsefelere ait Türk vatandaşlarının kendi ‘daha mükemmel birlik’lerini kurmak için yaptıkları mücadeleyi izlemek benim için bir ayrıcalık oldu. Haklarımızın ortak amacımıza ulaşma konusundaki yeteneklerine inancım hiç değişmedi. Aynı şekilde, ülkelerimizin hükümetleri ve halklarının, anlaşmazlık konularını çözmek ve ülkelerimize yaklaşık bir asırdır hizmet eden ortaklığımızı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güveniyorum.ö

Kosnett, sözlerini George Washington’ın “Demokratik devletler karar vermeden önce mutlaka konunun her yönünü değerlendirmelidir. Bu, onların hükümetini yavaşlatır ama sonuçta insanlar için doğru olan karar alınmış olurö ve ölümsüz olarak nitelendirdiği Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulhö aforizmalarıyla tamamladı.

Adana'da sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı

ADANA'da, gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sokakları ve caddeleri su kapladı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Gece saatlerinde özellikle merkez Çukurova ve Sarıçam ilçelerine etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Taşkınlara neden olan sağanakta araçlarını yol kenarına bırakan sürücüler, yağmurun dinmesini bekledi. Yolda kalan sürücülere ise Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yardım etti. Yaklaşık bir saat süren sağanak, etkisini kaybetti.

