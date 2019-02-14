DHA YURT BÜLTENİ-23

SINIRA ASKERİ SEVKIYAT SÜRÜYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hatay-Suriye sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcılar ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.

Hatay-Suriye sınır hattında konumlandırmak için yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemler altında Kırıkhan ilçe merkezinden geçti. Reyhanlı'ya giden konvoydaki araç, mühimmat ve askerlerin, sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoyun geçişi

Süre: 01'15" Boyut: 140 MB

Haber - Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), ()

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Boşandığı kadını öldüren şüpheli, ormanda yakalandı (3)

ZANLI TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Muammer Güler öldürdüğü Alev Yıldırım’ın adliye çevresinde çevresinde bekleyen yakınlarının olası bir saldırısına karşılık tedbir amaçlı Erbaa ilçesine götürülerek adliyeye çıkarıldı. Jandarmaya ait zırhlı araçla adliyeye getirilen Muammer Güler girişte basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBIS) ile Niksar Adliyesinden ifadesi alınan Muammer Güler mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından katil zanlısı Muammer Güler’e yardım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ç. ve M.A. ise Jandarma ve Çevik Kuvvet Polislerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Niksar Adliyesine getirildi. İki şüpheli adliyenin arka girişinden içeri alındı.

Burada ifadeleri alınan Ö.Ç ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Erbaa Adliyesinden görüntü

-Cinayet şüphelisinin götürülüşü

-Niksar Adliyesinden görüntü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/TOKAT,

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Edremit'te zincirleme kaza: 5 yaralı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde kamyonet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza bu akşam saat 19.30 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu Edremit Bölge Trafik İstasyonu karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Edremit E-87 karayolunda aşırı hızlı olduğu iddia edilen Ali Ekber Köygülü yönetimindeki 10 KT 927 plakalı kamyonet, ilk olarak önünde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AAR 174 plakalı otomobile sağ arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Fatih Şentürk yönetimindeki 34 RU 8117 plakalı otomobile sol yandan hafif şekilde çarptıktan sonra arkadan gelen Ela Onat idaresindeki 06 DH 3613 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Zincirleme kazada kamyonet sürücüsü Ali Ekber Köygülü ile yanındaki yolcular Yeliz Çakmakçı, Tahir Vurmuş ve Sezai Salık ile 06 DH 3613 plakalı otomobil sürücüsü Ela Onat olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Ali Ekber Köygülü'nün hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan 34 RU 8117 plakalı aracın sürücüsü Fatih Şentürk, “Birden karşımda gördüm. Benim aracımı sıyırdı. 150 metre ileride durdum. Arkadan gelen diğer araçla çarpıştı" dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazadan genel be detay görüntüler.

-Kazaya karışan araç sürücüsü Fatih Şentürk ile rop.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), ()

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