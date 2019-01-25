DHA YURT BÜLTENİ - 23

SOBADAN SIZAN KARBONMONOKSİT GAZI CAN ALDI



KONYA'da ısınmak için yaktığı kömür sobasından karbonmonoksit gazından zehirlenen Abdurrahman Doğan (33), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Meram ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikada gece vardiyasında işçi olarak çalışan Abdurrahman Doğan, sabah eve geldiğinde ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra uyudu. Akşam saatlerinde Doğan'a, telefonla ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenip polise bildirildi. Kapıyı güçlükle açıp içeri giren polis ve yakınları Doğan'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sobadan sızan karbonmonotsik gazından zehirlendiği belirlenen Doğan, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evin dışından detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YANAN TIR’IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



ADANA’da, kontrolden çıkan TIR’ın beton refüj bariyerlerine çarpıp alev alması sonucu, sürücü yanarak van verdi.

Kaza, saat 23.00 Sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolu Kışla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AV 922 plakalı otomobil parçaları yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton refüj bariyerlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kupa kısmında patlama meydana gelen TIR, alev topuna döndü. Alevler TIR’ın kupa ve dorsesini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede, TIR sürücüsünün yanmış bedeni bulundu. TIR sürücüsünün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimliği ise yapılacak DNA testinin ardından belli olacak. Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerinin çalışmasının tamamlamasının ardından yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Yanan TIR'dan görüntü

- İtfaiye erlerinden görüntü

- İtfaiye erinin TIR'ın dorsesine tazyikli su sıkması

- TIR'ın dorsesinden tüten dumandan görüntü

- TIR etrafından inceleme yapan itfaiye erleri

- Otoyolda ilerleyen araçlardan görüntü

- İtfaiye araçlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'44" - BOYUT: 195 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KIRMIZI IŞIKTA DURMAYAN OTOMOBİL, ANA YOLDAN GELEN BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPTI



BURSA’da, iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yan yoldan ana yola çıkarken kırmızı ışıkta durmayan Ali Toktaş yönetimindeki 16 NRL 27 plakalı otomobil, ana yoldan ilerleyen Enes Çelik (25) yönetimindeki 16 V 2029 plakalı otomobili çarptı. Kazanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, yol trafiğe kapandı. Kazada araçlar kullanılmaz hale gelirken, sürücüler Toktaş, Çelik ve Toktaş’ın aracında bulunan Eren Özenç yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların ambulanstaki görüntüleri

-Araçların yoldan çekilmesinden görüntü

-Detaylar

SÜRE: 2.20 - BOYUT: 262 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Serkan AKKUŞ / BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Vatikan Büyükelçisi değiştirildi



VATİKAN'ın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Paçacı merkeze alındı, yerine Lütfullah Göktaş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Paçacı'nın merkeze alındığı, bu suretle boşalan göreve Lütfullah Göktaş'ın atandığı bildirildi.

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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4 yeni fakülte kuruldu, 3 yüksekokul kapatıldı



RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Yalova Üniversitesi bünyesinde 4 yeni fakülte kuruldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki 3 yüksek okul kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Turizm Fakültesi, Yalova Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki Bolu Sağlık Yüksekokulu, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.

Bu arada, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin adı, Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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AYM üye seçimi kararı Resmi Gazete'de

ANAYASA Mahkemesi (AYM) üye seçimine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, AYM üyeliğine anayasanın 146 ve 147. maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10. maddeleri gereğince Yıldız Seferinoğlu seçildi.

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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Jandarmanın asker ihtiyacını 31 Aralık 2024'e kadar MSB karşılayacak

JANDARMA Genel Komutanlığı'nın er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacı 31 Aralık 2024'e kadar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından karşılanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında, Jandarma Genel Komutanlığının er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacının, 1111 sayılı Askerlik Kanununu hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanmasına ilişkin sürenin 31 Aralık 2024'de kadar uzatıldığı belirtildi. Söz konusu karar, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun geçici 5'inci maddesi gereğince alındı.

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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